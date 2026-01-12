Actorii Mark Ruffalo şi Wanda Sykes au purtat insigne cu mesajele „Be Good” şi „ICE Out” la Globurile de Aur, în memoria lui Renée Macklin Good, mama ucisă de un agent ICE

21:00

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, dar probabil că agenda acestuia este încărcată. Ea a spus că i-ar transmite şefului statului ca, atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, prin presiune, prin persecuţie, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este răul care vizează sistemul de justiţie în ansamblu său. iar statul de drept este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic.