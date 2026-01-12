Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie
BizBrasov.ro, 12 ianuarie 2026 05:10
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie. Orice călător pornește la drum cu un plan. Mai puțini iau însă în calcul ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg conform planului. Iată, mai jos, care sunt cele mai frecvente cinci scenarii care pot transforma o vacanță într-un coșmar [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
05:10
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie # BizBrasov.ro
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie. Orice călător pornește la drum cu un plan. Mai puțini iau însă în calcul ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg conform planului. Iată, mai jos, care sunt cele mai frecvente cinci scenarii care pot transforma o vacanță într-un coșmar [...]
Acum o oră
05:00
Povestea tâlharului Ion Bălan, ale cărui fărădelegi scăldate în sânge au ținut în teroare tot sudul Ardealului. El este autorul masacrului de la Codlea # BizBrasov.ro
În urmă cu aproape 100 de ani, un criminal periculos, evadat din penitenciarul Ocnele Mari, a ţinut în teroare tot sudul Ardealului. Crimele de la sfârşitul verii anului 1928 au îngrozit locuitorii Sibiului, Făgăraşului, Codlei şi Braşovului. Oricât s-au mobilizat autorităţile, banditul Bălan le scăpa tot timpul printre degete. Iar fărădelegile lui, scăldate în sânge, scandalizaseră [...]
Acum 2 ore
04:20
Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 de metri altitudine, putem vedea ceva spectaculos: Acvila de munte, zburătoarea de pe stema României, una dintre cele mai impresionante păsări răpitoare din lume # BizBrasov.ro
România este țara care are una dintre cele mai mari populații de păsări răpitoare din Europa. Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 metri altitudine, când te oprești să admiri peisajul, îți poți ridica privirea și să vezi ceva spectaculos. O siluetă uriașă care planează fără să bată din aripi. Este acvila de munte – pasărea [...]
Acum 12 ore
17:50
O casă și o magazie au fost cuprinse de flăcări la Zărnești. Pompierii intervin cu 8 echipaje # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au fost anunțați, în jurul orei 17:00, despre izbucnirea unui incendiu la o locuință și la o anexă gospodărească, în localitatea Zărnești. La fața locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară, precum și un echipaj de ambulanță SAJ. „La sosirea echipajelor, o magazie [...]
17:00
La acest moment, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 73A, între localitățile Râșnov și Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier, după ce conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul vehiculului și s-ar fi răsturnat pe carosabil. În urma evenimentului, o persoană a suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate. Pentru [...]
Acum 24 ore
15:40
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, valoarea totală estimată a contractului fiind de 12,43 milioane lei. Potrivit unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) contractul vizează furnizarea şi instalarea unor sisteme hardware şi software de supraveghere şi securitate, precum şi integrarea, acolo unde este posibil, [...]
14:20
Șofer din Racoș prins „șprițuit” pe străzile din Rupea cu o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, deschis după ce au identificat, în trafic, un bărbat, care ar fi încălcat prevederile legislației rutiere, respectiv a condus în timp ce se afla sub influența alcoolului. Sâmbătă, aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea, aflați în exercitarea atribuțiilor [...]
14:10
Tânăr agresiv arestat, după ce l-a luat la bătaie pe un alt tânăr, lângă un local din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări cu un bărbat în stare de arest preventiv, după ce acesta ar fi agresat fizic o persoană, în timp ce se aflau în proximitatea unui local public din municipiu. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, polițiștii din [...]
14:00
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 70% în ultimul deceniu, în timp ce în alte state europene au rămas aproape la fel ca în 2015 # BizBrasov.ro
În România, prețul locuințelor a crescut cu aproape 70% în ultimii 10 ani, iar cel al chiriilor cu 55%. În centrele universitare, salturile au fost chiar mai mari, spun specialiștii în imobiliare. Chiar dacă majorarea nu e la fel de accelerată ca în alte state europene, puterea scăzută de cumpărare a românilor face ca tot [...]
12:50
Achitarea fostului viceprimar al Brașovului în dosarul catacombelor, explicată de judecători: fapta a existat, dar fără intenție penală # BizBrasov.ro
Achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov, în dosarul cunoscut drept „al catacombelor”, a fost prezentată de liderii USR drept o victorie totală în fața unor acuzații considerate „ridicole”. Analiza motivării Tribunalului Brașov, făcută de Fanatik, arată însă o realitate juridică mai nuanțată: instanța nu a negat existența faptei, ci a concluzionat că [...]
11:40
O nouă formă de înșelăciune informatică face tot mai multe victime în România, speculând încrederea utilizatorilor în serviciile de curierat. Metoda, deși simplă în esență, este extrem de eficientă: victima primește un mesaj banal pe WhatsApp care anunță sosirea unui presupus colet, însoțit de un link ce promite detalii despre livrare. În realitate, acest click [...]
10:20
Un an ratat pentru turismul intern: optimismul din ianuarie, spulberat până în noiembrie # BizBrasov.ro
Cifrele date publicității de către INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne. ingura veste bună este că numărul [...]
10:10
Propunerea privind creșterea salariului minim la 4.325 lei/lună a ajuns la Consiliul Economic și Social # BizBrasov.ro
Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, informează Rador Radio România. Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, unde va primi un aviz, [...]
09:40
CNSAS cere condamnarea unui fost ofițer de Securitate. Acesta ar fi participat la devalizarea Bancorex și și-ar fi cumpărat cu banii din credite terenuri și ferme de animale în Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel București, o acțiune în care solicită să se constate că un fost ofițer al regimului comunist a încălcat drepturile omului și, astfel, a făcut Poliție Politică. Este vorba de Ion Giotoiu, acum în vârstă de 75 de ani. Contactat de G4Media.ro, [...]
09:20
Weekend aglomerat în Poiana Brașov. Timpi de așteptare de până la 20 de minute pentru îmbarcarea la telegondolă # BizBrasov.ro
Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline în weekend. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei. Peroanele de [...]
Ieri
16:40
Pompierii brașoveni au intervenit de urgență în această după-amiază în Piața Sfatului, după ce dintr-o clădire au început să cadă bucăți de tencuială care puneau în pericol siguranța trecătorilor într-un punct intens circulat. Este vorba de clădirea Palatului Czell, care este sediul Agenției Brașov a Băncii Naționale a României. Circulația pietonală a fost închisă în [...]
16:20
Salvamontiștii au salvat o cățelușă dezorientată găsită pe o pârtie din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
O intervenție mai puțin obișnuită, dar cu final fericit, a avut loc în cursul dimineții pe o pârtie din stațiunea Poiana Brașov, unde salvatorii montani au descoperit o cățelușă speriată și dezorientată, în timpul unei patrulări de rutină. Animalul se afla pe pârtie, expus riscurilor generate de traficul intens al schiorilor. Salvamontiștii au intervenit imediat, [...]
15:40
Accident pe DN 1 între un microbuz și un autoturism. Trafic îngreunat între Sinaia și Comarnic # BizBrasov.ro
Un accident rutier produs sâmbătă, în jurul orei 13:00, pe DN 1, în Comarnic, a dus la îngreunarea traficului între Sinaia și Comarnic. Potrivit polițiștilor, un microbuz de transport public de persoane, condus de un bărbat de 60 de ani și aflat pe ruta Sinaia – Breaza, a intrat în coliziune cu un autoturism condus [...]
14:30
Domeniul schiabil din Sinaia rămâne închis astăzi, după ce gheața a blocat instalațiile de transport pe cablu # BizBrasov.ro
Din cauza vremii severe, domeniul schiabil al stațiunii Sinaia rămâne închis sâmbătă, 10 ianuarie, iar unele instalații de transport pe cablu nu pot fi pornite din cauza gheții depuse pe rolele pilonilor. Sâmbătă, administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă că pârtiile sunt închise, pentru că telescaunele şi gondola care urcă [...]
14:00
Acțiune de amploare a polițiștilor, noaptea trecută, pe străzile din Brașov. S-au dat amenzi de peste 10.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au desfășurat, noaptea trecută, o amplă acțiune de control în municipiul Brașov, având ca obiectiv prevenirea și combaterea infracționalității, precum și creșterea gradului de siguranță publică. Acțiunea a fost organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, prin structurile Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1–5 Poliție și Biroul Rutier, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru [...]
13:20
Doi tineri din Săcele, mutați de polițiști în penitenciar. Vor sta ani buni după gratii pentru tentativă de omor # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au pus în aplicare patru mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Curtea de Apel Brașov, pe numele a patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 26 de ani, din municipiul Săcele. Cei patru au fost condamnați la o pedeapsă privativă de libertate, începând de la [...]
13:20
Drumul dintre Livada Poștei și Poiana Brașov este blocat la această oră în urma unui accident rutier. Două autoturisme conduse de turiști străini, unul bulgar și unul moldovean s-au ciocnit, după ce una dintre mașini se pare că a derapat într-o curbă. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili vinovatul, însă până când vor fi finalizate [...]
12:30
De luni, începe plata impozitelor și a parcărilor de reședință la Brașov. Care sunt termenele și ce modalități de plată există # BizBrasov.ro
Începând de luni, 12 ianuarie, se pot plăti taxele și impozitele locale, Direcția Fiscală vă oferă o varietate foarte mare de mijloace de plată, de la cele on-line, prin brasovcity.ro sau ghiseul.ro, la plățile prin terminalele paypoint CEC Bank sau la oficiile poștale din Brașov, Sânpetru, Săcele, Tărlungeni, Cristian, Ghimbav și Hărman. De asemenea, tot [...]
11:10
De la relație personală la judecată: avocat, acuzat de hărțuirea fostei iubite, care candida pentru un post în Camera Deputaților # BizBrasov.ro
Avocatul Dumitru Daniel Ispas, din Slatina, a fost trimis în judecată în septembrie anul trecut de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, fiind acuzat de hărțuirea fostei sale iubite. Potrivit rechizitoriului consultat de G4Media.ro, faptele s-ar fi produs inclusiv spre finalul anului 2024, într-o perioadă în care femeia era implicată în campania electorală [...]
10:30
Ce pot face cei care rămân fără loc de muncă și vor să beneficieze în continuare de asigurare medicală # BizBrasov.ro
Milioane de români nu au în prezent asigurare medicală. Cei care vor să-şi schimbe acest statut au acum mai mult timp la dispoziţie să plătească taxa integrală la ANAF dacă achită cei 25% din contribuţie luna aceasta, adică puţin peste 600 lei. Măsura îi vizează pe cei care nu lucrează însă şi pe cei care nu au [...]
10:00
Românii consumă tot mai puțin, pe fondul inflației. Vânzările de mâncare sau băuturi au scăzut cu peste 5% # BizBrasov.ro
Consumăm mai puțin din cauza inflației. Cheltuielile pentru mâncare, băuturi, tutun și produse nealimentare scad tot mai mult, iar consumul total a înregistrat, la finalul lui 2025, cea mai mare reducere anuală din ultimele luni. Economia gâfâie, iar românii au strâns cureaua. Asta arată ultimele date transmise de INS. Consumul a scăzut cu 4,8% în noiembrie [...]
09:50
Prețurile la carburanți au revenit la nivelul celor din 1 ianuarie, după ce astăzi a fost aplicată o nouă scumpire # BizBrasov.ro
Petrom, liderul pieței carburanților din România, a scumpit sâmbătă 10 ianuarie 2026 benzina și motorina, la 5 zile după ce aplicase prima ieftinire din acest an. Astfel, benzina standard și motorina standard s-au scumpit cu câte 4 bani pe litru, potrivit Monitorul Prețurilor. Luni, 05 ianuarie 2026, benzina standard și motorina standard se ieftiniseră cu câte [...]
09:40
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 19, au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, iar câte 4 au fost primite pentru Salvamont Maramureș și Salvamont Gorj. Au mai fost apeluri în Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Prahova, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Mercenarul Horațiu Potra și apropiații săi rămân după gratii pentru următoarele 30 de zile # BizBrasov.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, vineri, măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. „În baza art. 348 Cod procedură penală [...]
16:00
Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, Centrul Cultural Reduta propune publicului brașovean un program cultural de anvergură, desfășurat joi, 15 ianuarie 2026. Programul debutează la ora 17.00, în Sala Arcadia, cu lansarea romanului „Moartea apicultorului din Brașov”, semnat de Emil Laurențiu Drăgoi, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de ficțiune istorică. Volumul reprezintă prima [...]
15:20
Președinta Tribunalului Brașov e anchetată de Inspecția Judiciară, după o reclamație anonimă. Este judecătoarea care a oferit ceai celor care protestau în fața clădirii instituției în legătură cu pensiile speciale ale magistraților # BizBrasov.ro
Președinta Tribunalului Brașov e anchetată de Inspecția Judiciară, după o reclamație anonimă. Este judecătoarea care a oferit ceai celor care protestau în fața clădirii instituției în legătură cu pensiile speciale ale magistraților. Judecătoarea Nicoleta Constantinescu, președinta Tribunalului Brașov – cea care în decembrie le-a dat ceai protestatarilor anti Lia Savonea după publicarea reportajului Recorder „Justiție [...]
14:40
Comuna Sânpetru a primit banii europeni pentru parcul fotovoltaic. Lucrările vor începe imediat ce vremea va permite # BizBrasov.ro
Primăria Sânpetru a semnat contractul de execuție pentru parcul fotovoltaic finanțat 65% din fonduri europene, PNRR, ce va asigura necesarul de consum pentru instituțiile publice si iluminatul stradal din comuna Sânpetru. Proiectul constă din 500 panouri fotovoltaice de 410 Wp, cu o putere totală instalată de 205 kWp, dimensionat la capacitatea maximă permisă de ghidul [...]
14:30
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Brașov anunță că în județul Brașov, în perioada 29.12.2025-4.01.2026, au fost raporatate 1.391 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 1. 752 de cazuri. Este vorba despre: 372 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 476 de cazuri în săptămâna de supraveghere 22.12-28.12.2025; 690 de cazuri [...]
14:20
Mai mult decât o intervenție: curajul unui tânăr polițist care a salvat un bătrân dintr-un incendiu la Zărnești # BizBrasov.ro
În această dimineață, agentul de poliție brașovean Răzvan a fost întâmpinat de o persoană în vârstă, venită special pentru a-i transmite un mesaj de recunoștință:„Vă mulțumesc pentru că mi-ați salvat viața și casa din flăcări. Pentru gestul pe care l-ați făcut, dați-mi voie să vă strâng mâna.” După acest moment emoționant, tânărul agent a urcat [...]
13:40
50 de studenți ai Universității Transilvania, formați ca mentori interculturali pentru copiii și tinerii migranți și refugiați din Brașov # BizBrasov.ro
Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Transilvania din Brașov și Centrul de Integrare pentru Migranți Brașov au încheiat la finalul anului 2025 activitățile de recrutare și formare a 50 de studenți mentori interculturali pentru copiii și tinerii migranți și refugiați din Brașov, în cadrul proiectului european „Language Buddy”. Astfel, cei 50 de [...]
12:50
Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș: Stratul de zăpadă a depăşit un metru la Bâlea Lac # BizBrasov.ro
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu este de 110 centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.Turiştii sunt sfătuiţi de salvamontiştii sibieni să verifice buletinul nivometeorologic înainte [...]
11:30
Șantajist moldovean căutat în toată lumea, prins la Brașov de polițiștii de la Investigații Criminale # BizBrasov.ro
Șantajist moldovean căutat în toată lumea, prins la Brașov de polițiștii de la Investigații Criminale. Ieri, 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au identificat, în municipiul Brașov, un bărbat în vârstă de 67 de ani, cetățean moldovean, care era dat în urmărire internațională de autoritățile din țara sa pentru infracțiunea de [...]
11:10
Polițiștii din Codlea au oprit, pentru control, o mașină care circula pe strada Nordului din localitate. „În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volanul vehiculului se afla un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate, care prezenta indicii specifice ale consumului de alcool, fapt pentru care a fost testat cu aparatul din dotare, [...]
11:00
Brazii de Crăciun sunt colectați de operatorii de salubritate din Brașov până pe 19 ianuarie. Care este programul pentru zonele de case # BizBrasov.ro
Până pe 19 ianuarie inclusiv, cei doi operatori de salubrizare din municipiul Brașov, Comprest SA și Braicata SRL, colectează brazii de Crăciun de la brașoveni după următorul program: – în zonele de blocuri, zilnic, de la platformele de depozitare a deșeurilor. Pentru a nu împiedica circulația pietonilor și a autovehiculelor, dar și pentru a păstra [...]
10:50
VIDEO Primarul Brașovului, verificare cu „noaptea în cap” în dispeceratul companiei care asigură deszăpezirea: „Nu ne batem joc de banii brașovenilor” # BizBrasov.ro
Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a efectuat în această dimineață, la ora 4:00, o verificare în dispeceratul companiei Comprest, operatorul care asigură serviciile de deszăpezire în oraș, pentru a se asigura că activitatea se desfășoară conform obligațiilor contractuale. Edilul a subliniat că intervențiile de deszăpezire trebuie să fie predictibile, bine organizate și corect realizate, mai [...]
10:50
Gerul pune stăpânire pe România: Brașovul, o nouă avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Vineri și sâmbătă, în 9 și 10 ianuarie, vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între [...]
10:40
Deși sosirile în structurile de cazare din România au scăzut anul trecut, Brașovul se menține în top 3 destinații turistice și țară # BizBrasov.ro
Deși sosirile în structurile de cazare din România au scăzut anul trecut, Brașovul se menține în top 3 destinații turistice și țară. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primele 11 luni din 2025, au însumat 13,010 milioane persoane, în scădere cu 2,2% faţă de perioada similară din [...]
10:20
Un videoclip postat pe Facebook arată o privelişte spectaculoasă pe o pârtie din Poiana Braşov. O „tornadă” de zăpadă s-a format chiar între oameni, iar schiorii aflaţi pe pârtie s-au oprit şi au început să filmeze. România a intrat într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, [...]
10:10
Dănuț Iacob – unul dintre liderii revoltei de la 15 noiembrie 1987 din Brașov – a murit la vârsta de doar 57 de ani # BizBrasov.ro
Dănuț Iacob – unul dintre liderii revoltei de la 15 noiembrie 1987 din Brașov – a murit la vârsta de doar 57 de ani. Joi, 8 ianuarie, a încetat din viaţă Dănuţ Iacob, un membru marcant al Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, Cetăţean de Onoare al Braşovului! „Astăzi, 8 ianuarie 2026, prietenul nostru drag DĂNUŢ IACOB [...]
10:10
O parte dintre instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov nu funcționează, din cauza vântului puternic # BizBrasov.ro
Din cauza vântului puternic, în acest moment, în Poiana Brașov o parte dintre instalațiile de transport pe cablu nu funcționează. Astfel, potrivit administratorilor domeniului schiabil, sunt deschise doar telegondola, telescaunul Ruia și cele 2 teleschiuri (Bradul și Stadion). Pentru achiziționarea ski-pass-urilor, există în total 3 puncte de vânzare (casieriile de la telegondolă, de la telecabina [...]
09:40
AUDIO Președintele Nicușor Dan a publicat convorbirea care confirmă faptul că avionul Spartan în care se afla delegația română a fost escortat de avioane de vânătoare elvețiene în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în cazul incendiului de la Crans-Montana. Un „jurnalist” român anunțase că „a fost doar o procedură standard” # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat convorbirea care confirmă faptul că avionul Spartan în care se afla delegația română a fost escortat de avioane de vânătoare elvețiene în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în cazul incendiului de la Crans-Montana. Un „jurnalist” român anunțase că „a fost doar o procedură standard” Preşedintele Nicuşor Dan [...]
06:20
„Formula 1 a cerului” aterizează în România: Brașovul se pregătește pentru Cupa Mondială de Parapantă în 2026 # BizBrasov.ro
Lumea parapantismului de performanta își întoarce privirile către România, dupa o performanță foarte bună a parapantiștilor din lotul național la Campionatul Mondial din Castelo, Brazilia, unde România a urcat pe un onorant loc 7 din 53 de națiuni. Comunitatea locală, prin SkyDreamers și Carpathian Paragliding, confirmă calendarul pentru evenimentele majore din 2026, urmând ca o [...]
06:00
Ștergătoare înghețate – sfatul experților ca să nu le găsești lipite de parbriz dimineața. Trucul simplu care te scapă de probleme # BizBrasov.ro
Ștergătoare înghețate – sfatul experților ca să nu le găsești lipite de parbriz dimineața. Trucul simplu care te scapă de probleme. Când temperaturile coboară sub zero, mașina devine un mic „test” de răbdare: parbriz opac, uși lipite, geamuri care nu coboară și, uneori, ștergătoare blocate de gheață. Problema nu e doar că pierzi timp. Dacă [...]
05:50
10,19 milioane de lei pentru construcția unei grădinițe pe strada 1 Decembrie din cartierul Tractorul. Cât va dura șantierul # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat licitația în vederea selectării unui constructor pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Tractorul. Aceasta ar urma să fie amplasată pe un teren de pe strada 1 Decembrie 1918, între străzile Ioan Popasu și I.C. Brătianu, pus la dispoziția municipalității de dezvoltatorul imobiliar Insigra. Potrivit datelor de pe portalul de licitații [...]
05:40
2,8 milioane de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video al Predealului # BizBrasov.ro
Primăria Predeal va extinde sistemul de supraveghere video al stațiunii, printr-o investiție de 2,34 milioane de lei, fără TVA, respectiv 2.831.400 lei cu TVA, menită să îmbunătățească siguranța publică și monitorizarea zonelor de interes. Contractul ar urma să fie executat de Intech Solutions din Craiova, companie care a depus cea mai bună ofertă dintre cele [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.