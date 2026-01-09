Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș: Stratul de zăpadă a depăşit un metru la Bâlea Lac
BizBrasov.ro, 9 ianuarie 2026 12:50
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu este de 110 centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.Turiştii sunt sfătuiţi de salvamontiştii sibieni să verifice buletinul nivometeorologic înainte [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
12:50
Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș: Stratul de zăpadă a depăşit un metru la Bâlea Lac # BizBrasov.ro
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu este de 110 centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.Turiştii sunt sfătuiţi de salvamontiştii sibieni să verifice buletinul nivometeorologic înainte [...]
Acum 2 ore
11:30
Șantajist moldovean căutat în toată lumea, prins la Brașov de polițiștii de la Investigații Criminale # BizBrasov.ro
Șantajist moldovean căutat în toată lumea, prins la Brașov de polițiștii de la Investigații Criminale. Ieri, 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au identificat, în municipiul Brașov, un bărbat în vârstă de 67 de ani, cetățean moldovean, care era dat în urmărire internațională de autoritățile din țara sa pentru infracțiunea de [...]
Acum 4 ore
11:10
Polițiștii din Codlea au oprit, pentru control, o mașină care circula pe strada Nordului din localitate. „În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volanul vehiculului se afla un bărbat, de 43 de ani, din aceeași localitate, care prezenta indicii specifice ale consumului de alcool, fapt pentru care a fost testat cu aparatul din dotare, [...]
11:00
Brazii de Crăciun sunt colectați de operatorii de salubritate din Brașov până pe 19 ianuarie. Care este programul pentru zonele de case # BizBrasov.ro
Până pe 19 ianuarie inclusiv, cei doi operatori de salubrizare din municipiul Brașov, Comprest SA și Braicata SRL, colectează brazii de Crăciun de la brașoveni după următorul program: – în zonele de blocuri, zilnic, de la platformele de depozitare a deșeurilor. Pentru a nu împiedica circulația pietonilor și a autovehiculelor, dar și pentru a păstra [...]
10:50
VIDEO Primarul Brașovului, verificare cu „noaptea în cap” în dispeceratul companiei care asigură deszăpezirea: „Nu ne batem joc de banii brașovenilor” # BizBrasov.ro
Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a efectuat în această dimineață, la ora 4:00, o verificare în dispeceratul companiei Comprest, operatorul care asigură serviciile de deszăpezire în oraș, pentru a se asigura că activitatea se desfășoară conform obligațiilor contractuale. Edilul a subliniat că intervențiile de deszăpezire trebuie să fie predictibile, bine organizate și corect realizate, mai [...]
10:50
Gerul pune stăpânire pe România: Brașovul, o nouă avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Vineri și sâmbătă, în 9 și 10 ianuarie, vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între [...]
10:40
Deși sosirile în structurile de cazare din România au scăzut anul trecut, Brașovul se menține în top 3 destinații turistice și țară # BizBrasov.ro
Deși sosirile în structurile de cazare din România au scăzut anul trecut, Brașovul se menține în top 3 destinații turistice și țară. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primele 11 luni din 2025, au însumat 13,010 milioane persoane, în scădere cu 2,2% faţă de perioada similară din [...]
10:20
Un videoclip postat pe Facebook arată o privelişte spectaculoasă pe o pârtie din Poiana Braşov. O „tornadă” de zăpadă s-a format chiar între oameni, iar schiorii aflaţi pe pârtie s-au oprit şi au început să filmeze. România a intrat într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară, [...]
10:10
Dănuț Iacob – unul dintre liderii revoltei de la 15 noiembrie 1987 din Brașov – a murit la vârsta de doar 57 de ani # BizBrasov.ro
Dănuț Iacob – unul dintre liderii revoltei de la 15 noiembrie 1987 din Brașov – a murit la vârsta de doar 57 de ani. Joi, 8 ianuarie, a încetat din viaţă Dănuţ Iacob, un membru marcant al Asociaţiei 15 Noiembrie 1987, Cetăţean de Onoare al Braşovului! „Astăzi, 8 ianuarie 2026, prietenul nostru drag DĂNUŢ IACOB [...]
10:10
O parte dintre instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov nu funcționează, din cauza vântului puternic # BizBrasov.ro
Din cauza vântului puternic, în acest moment, în Poiana Brașov o parte dintre instalațiile de transport pe cablu nu funcționează. Astfel, potrivit administratorilor domeniului schiabil, sunt deschise doar telegondola, telescaunul Ruia și cele 2 teleschiuri (Bradul și Stadion). Pentru achiziționarea ski-pass-urilor, există în total 3 puncte de vânzare (casieriile de la telegondolă, de la telecabina [...]
09:40
AUDIO Președintele Nicușor Dan a publicat convorbirea care confirmă faptul că avionul Spartan în care se afla delegația română a fost escortat de avioane de vânătoare elvețiene în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în cazul incendiului de la Crans-Montana. Un „jurnalist” român anunțase că „a fost doar o procedură standard” # BizBrasov.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat convorbirea care confirmă faptul că avionul Spartan în care se afla delegația română a fost escortat de avioane de vânătoare elvețiene în semn de mulțumire pentru ajutorul dat de România în cazul incendiului de la Crans-Montana. Un „jurnalist” român anunțase că „a fost doar o procedură standard” Preşedintele Nicuşor Dan [...]
Acum 8 ore
06:20
„Formula 1 a cerului” aterizează în România: Brașovul se pregătește pentru Cupa Mondială de Parapantă în 2026 # BizBrasov.ro
Lumea parapantismului de performanta își întoarce privirile către România, dupa o performanță foarte bună a parapantiștilor din lotul național la Campionatul Mondial din Castelo, Brazilia, unde România a urcat pe un onorant loc 7 din 53 de națiuni. Comunitatea locală, prin SkyDreamers și Carpathian Paragliding, confirmă calendarul pentru evenimentele majore din 2026, urmând ca o [...]
06:00
Ștergătoare înghețate – sfatul experților ca să nu le găsești lipite de parbriz dimineața. Trucul simplu care te scapă de probleme # BizBrasov.ro
Ștergătoare înghețate – sfatul experților ca să nu le găsești lipite de parbriz dimineața. Trucul simplu care te scapă de probleme. Când temperaturile coboară sub zero, mașina devine un mic „test” de răbdare: parbriz opac, uși lipite, geamuri care nu coboară și, uneori, ștergătoare blocate de gheață. Problema nu e doar că pierzi timp. Dacă [...]
05:50
10,19 milioane de lei pentru construcția unei grădinițe pe strada 1 Decembrie din cartierul Tractorul. Cât va dura șantierul # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat licitația în vederea selectării unui constructor pentru amenajarea unei noi grădinițe în cartierul Tractorul. Aceasta ar urma să fie amplasată pe un teren de pe strada 1 Decembrie 1918, între străzile Ioan Popasu și I.C. Brătianu, pus la dispoziția municipalității de dezvoltatorul imobiliar Insigra. Potrivit datelor de pe portalul de licitații [...]
05:40
2,8 milioane de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video al Predealului # BizBrasov.ro
Primăria Predeal va extinde sistemul de supraveghere video al stațiunii, printr-o investiție de 2,34 milioane de lei, fără TVA, respectiv 2.831.400 lei cu TVA, menită să îmbunătățească siguranța publică și monitorizarea zonelor de interes. Contractul ar urma să fie executat de Intech Solutions din Craiova, companie care a depus cea mai bună ofertă dintre cele [...]
05:40
Primăria Brașov va demara anul acesta lucrările la un tronson din noua rută de legătură spre Sânpetru # BizBrasov.ro
Noua rută de legătură Brașov – Sânpetru ar urma să intre în șantier în acest an, după ce proiectul a avut mai multe blocaje. După cum a precizat primarul George Scripcaru, acesta era unul dintre proiectele finanțate prin Programul Național Anghel Saligny, care, momentan, a fost stopat de guvernanți, astfel că investiția nu mai are [...]
Acum 12 ore
04:50
Mare atenție atunci când vreți să achiziționați o casă! Cum alegeți zona potrivită și cum puteți verifica starea construcției # BizBrasov.ro
Cumpărarea unei locuințe este, pentru mulți oameni, cea mai mare investiție a vieții lor. De aceea, alegerea zonei potrivite, verificarea corectă a stării imobilului și înțelegerea actelor sunt pași esențiali. Cele mai importante întrebări pe care orice cumpărător trebuie să le pună sunt și cele care ne ajuta să alegem locuința potrivită. Pentru a clarifica [...]
04:10
Dacia Hipster, „vedeta” anului 2026 în Italia. Dacia intră oficial în atenția pieței auto din Italia pentru anul 2026. Unul dintre cele mai importante ziare din Italia, Corriere della Sera, a realizat un top al celor mai așteptate mașini ale anului 2026, iar printre modele consacrate precum Fiat, BMW, Mercedes, Jeep sau Ferrari, apare și [...]
03:40
Cine este obligat să plătească reparația acoperișului la bloc, conform Legii: Toți locatarii sau numai cei afectați direct? # BizBrasov.ro
Din perspectiva legislației românești, acoperișul nu este o componentă care deservește doar câteva apartamente, ci face parte din structura comună a clădirii. Prin reparații la acoperiș se înțeleg toate lucrările necesare pentru menținerea acestuia în stare bună de funcționare: refacerea hidroizolației, repararea sau înlocuirea învelitorii, remedierea infiltrațiilor, intervențiile asupra elementelor de susținere și lucrările de întreținere impuse de [...]
Acum 24 ore
18:00
Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generaţie destinate tratării pacienților cu AVC/ Contractul de finanțare a fost semnat # BizBrasov.ro
Cu ajutorul fondurilor europene, pacienții cu patologie vasculară cerebrală acută vor beneficia de condiții optime de diagnostic şi tratament la cel mai mare spital public din judeţul nostru. Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat, la sfârșitul anului trecut, contractul de finanţare pentru proiectul „Calitate în diagnostic şi tratament pentru pacienții critici cu AVC în cadrul [...]
17:40
Primul eveniment artistic din 2026 al Operei Brașov va avea loc în 15 Ianuarie, de Ziua Culturii Naționale # BizBrasov.ro
Primul eveniment artistic al Operei Brașov va avea loc în 15 Ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale. Este vorba depre „Recitalurile Operei Brașov – Seri muzicale în foaier”. „Din acest an, recitalurile de la Muzeul „Casa Mureșenilor”, susținute de artiștii noștri, se mută în Foaierul Operei, invitând publicul să descopere o altă sonoritate, într-un cadru [...]
17:00
Ministrul Energiei: Voucherele de 50 de lei să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Ministerul lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili. „Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii [...]
16:40
Ce se întâmplă cu locurile de parcare de reședință licitate anul trecut, în contextul modificării regulamentului. Ce taxe se vor plăti pe parcări în 2026 la Brașov # BizBrasov.ro
În contextul în care Primăria Brașov a lansat în dezbatere un nou regulament pentru închirierea parcărilor de reședință, astăzi, oficialii Primăriei au venit cu unele precizări. Astfel, în cazul parcărilor care au fost închiriate prin licitație anul trecut, contractele vor fi valabile 5 ani, iar beneficiarii acestora nu vor trebui să participe la noile licitații [...]
16:40
România a ocupat locul 67 ex aequo în clasamentul pe medalii, împărțind poziția cu Estonia, Peru și Venezuela, țări care au câștigat tot câte două medalii fiecare. În spatele României s-au situat câteva națiuni surprinzătoare, precum Chile, Camerun și Serbia – state cunoscute pentru performanțele lor sportive, în special în fotbal. Desigur, fotbalul nu a [...]
16:30
VIDEO Mașină „parcată” pe acoperiș, în Predeal. Nu este foarte clar cum a ajuns autovehiculul înmatriculat în Mureș pe acoperișul unei pensiuni # BizBrasov.ro
Mașină „parcată” pe acoperiș, în Predeal. Nu este foarte clar cum a ajuns autovehiculul înmatriculat în Mureș pe acoperișul unei pensiuni. Un autovehicul înmatriculat în județul Mureș a zburat în această după-amiază de pe carosabil și a aterizat pe acoperișul unei pensiuni din Predeal. Pe direcția de mers Brașov-București, imediat după podul peste calea ferată [...]
16:30
Fost ministru, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în urma unui accident rutier soldat cu doi morți # BizBrasov.ro
Daniel Chițoiu, fostul ministru de Finanțe, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce în decembrie 2019 a provocat un accident soldat cu doi morți. Curtea de Apel Pitești a decis majorarea pedepsei aplicate inițial de Judecătoria Pitești, stabilind o condamnare de 4 ani de închisoare, [...]
15:40
Crește tariful de parcare în Centrul Brașovului. Angajații Primăriei vor fi puși la plată pentru locurile pe care le folosesc gratuit, de ani buni # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a precizat că în perioada următoare va fi lansat în dezbatere publică și regulamentul ce vizează parcările public din municipiul Brașov. Principala modificare va viza creșterea taxelor pentru zona centrală, care sunt foarte mici în comparație cu alte mari orașe din țară. De altfel, și sancțiunile pentru cei care nu plătesc vor [...]
15:20
Bărbat, trimis în judecată de DNA Brașov pentru infracțiunea de fals în documente și obținerea ilegală de fonduri europene pentru activități agricole # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C. C. I., reprezentant al întreprinderii individuale cu același nume, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea sau reținerea pe nedrept [...]
15:20
Ministrul Energiei: Eliminarea prețurilor plafonate la gaze ar putea să fie făcută gradual, până în primăvara anului 2027, nu dintr-o dată, la 1 aprilie 2026 # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei: Eliminarea prețurilor plafonate la gaze ar putea să fie făcută gradual, până în primăvara anului 2027, nu dintr-o dată, la 1 aprilie 2026. Eliminarea prețurilor finale plafonate la gaze naturale, prevăzută de lege pentru 1 aprilie anul acesta, ar putea fi făcută gradual, în etape, până în primăvara anului viitor, a declarat ministrul [...]
14:30
A luat foc Ministerul de Finanțe. Pentru foarte scurt timp și pe o suprafață foarte mică # BizBrasov.ro
A luat foc Ministerul de Finanțe. Pentru foarte scurt timp și pe o suprafață foarte mică. Un incendiu a izbucnit joi după-amiază, în clădirea Ministerului Finanțelor din București, după ce au luat foc mai multe deşeuri dintr-un canal tehnologic. Angajații ministerului nu au fost evacuați din clădire. „În urmă cu scurt timp am intervenit pentru [...]
14:20
Polițist acuzat de agresiune sexuală și tentativă de viol asupra a două femei. Victimele i-au cerut ajutorul pentru a scăpa de soții violenți # BizBrasov.ro
Un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de agresiune sexuală și tentativă de viol asupra a două femei care i-au cerut sprijinul pentru a scăpa de soții violenți. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise chiar în sediul Poliției Măgurele, unde agentul își [...]
14:10
Doamnă de Brașov: De Bobotează, „cherchelită” bine la volan, a intrat cu mașina într-un alt autovehicul # BizBrasov.ro
Doamnă de Brașov: De Bobotează, „cherchelită” bine la volan, a intrat cu mașina într-un alt autovehicul. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au fost sesizați la data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 23.40 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor 1 Decembrie 1918 și Ioan V. Socec [...]
14:00
Proiectul parcării de sub Parcul Central al Brașovului revine în actualitate. Primăria reface documentațiile tehnice pentru construcția unor noi parcări publice pe care le are în plan de mai mulți ani # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a anunțat că unul dintre proiectele prioritare pentru 2026 este cel ce vizează amenajarea de noi parcări publice. Astfel, acesta a precizat că documentațiile tehnice pentru toate proiectele de parcări sub și supra terane, ce sunt în plan de mai mulți ani, ar urma să fie actualizate. Printre parcările luate în calcul [...]
14:00
Guvernul se pregătește de fenomene extreme. Ministrul Energiei: „Avem deja patru avertizări meteorologice de vreme rea, coduri portocalii, coduri galbene, în majoritatea ţării, lucru care va putea să cauzeze automat noi accidente şi noi deconectări de la reţea” # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă. Un număr de 11.250 de locuinţe sunt încă nealimentate cu energie electrică în judeţele Alba, Maramureş, Sălaj, Prahova şi Cluj, din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile, estimându-se [...]
13:30
Primăria Brașov a dat ordinul de începere a lucrărilor la noul Spital TBC și de Infecțioase. Cu ce bani va fi finanțată investiția, ce a fost exclusă din PNRR # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat încă din iulie 2023 o licitație publică, în valoare de 389 milioane lei fără TVA pentru construcția noului spital de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase cu 279 de paturi. Patru asocieri de firme și un ofertant unic, din România, dar și din alte țări, au depus oferte pentru construirea acestui spital, însă procedura [...]
13:20
O bunicuță din Brașov a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost bătută de nepot: Tânărul de 23 de ani, reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Brașov – Secția 3 Poliție au fost sesizați, după ce un tânăr de 23 de ani și-a bătut bunica. Incidentul s-a petrecut într-un bloc de pe Aleea Constructorilor. „În urma sesizării, echipajul de poliție s-a deplasat în scurt timp la fața locului și a identificat o femeie în vârstă, care prezenta semne de [...]
Ieri
13:10
Vagonul bar-bistro al CFR Călători nu mai circulă pe ruta Constanța-Brașov. Acesta a fost mutat pe o rută mai lungă # BizBrasov.ro
Vagonul bar-bistro al CFR Călători nu mai circulă pe relația Constanța-București Nord-Brașov și retur, în compunerea perechii de trenuri Intercity 536/538. El a fost mutat pe o rută mai lungă, din Capitală până în vestul țării. Vagonul a fost introdus în compunerea perechii de trenuri Avram Iancu: IC 531, cu plecare din București Nord la [...]
13:00
Măsuri fiscale în 2026: ANAF poate pune „gaj” pe bunurile acționarilor SRL-urilor. Eșalonarea datoriilor se reduce sau se pierde # BizBrasov.ro
Măsuri fiscale în 2026: ANAF poate pune „gaj” pe bunurile acționarilor SRL-urilor. Eșalonarea datoriilor se reduce sau se pierde. Pachetul 2 de măsuri fiscale care se aplică de la 1 ianuarie 2026 cuprinde o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința eșalonării la plată a datoriilor fiscale ale firmelor. Practic se abrogă eșalonarea [...]
12:50
FOTO 4 refugii montane, printre care și Viștea din Munții Făgăraș, modernizate în 2025 printr-o investiție de 15.000 de euro # BizBrasov.ro
Strănașa, Șcheiu, Viștea și Cicera sunt cele patru refugii montane modernizate, în ultimul an, de compania Metigla prin furnizarea de materiale premium, soluții fotovoltaice integrate și expertiză tehnică, contribuția totală ridicându-se la aproximativ 15.000 de euro. Demersul face parte dintr-o direcție strategică de investiții în dezvoltarea zonelor montane, realizată în parteneriat cu ASOCIATIA S.V.M Societatea [...]
12:40
Flavia Boghiu, fostul viceprimar al Brașovului, achitată în dosarul „Catacombele de După Ziduri” # BizBrasov.ro
Flavia Boghiu, fostul viceprimar al Brașovului, achitată în dosarul „Catacombele de După Ziduri”. Fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată astăzi în dosarul de „corupție” în care a fost acuzată că ar fi cedat unei societăți comerciale, spre folosință în mod ilegal, catacombele de „După Ziduri”. „În baza art. 396 alin. (5) C.proc.pen. [...]
12:10
Plata impozitelor, momentan doar la casierie în comuna Cristian. Bonificația de 10% se menține # BizBrasov.ro
Primăria Cristian informează cetățenii că, în această perioadă, sistemul de încasare a impozitelor și taxelor locale este funcțional exclusiv la casieria instituției, urmând ca plata online prin platforma Ghișeul.ro să devină operațională în viitorul apropiat. Potrivit administrației locale, până în prezent au fost realizate corelările necesare cu prevederile Legii nr. 239 din 15 decembrie 2025, [...]
11:40
„Până când moartea ne va despărți”, primul spectacol din acest an la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Ce piese vor fi puse în scenă la final de săptămână # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov își reia activitatea în 8 ianuarie, după pauza de sărbători, cu un program bogat care include, în această săptămână, spectacole precum „Până când moartea ne va despărți”, „Artă”, „Desculț în Parc”și „Iluzii”. Brașovenii și turiștii sunt așteptați joi, 8 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Studio, la spectacolul „PÂNĂ CÂND MOARTEA NE [...]
11:00
48 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe străzile Brașovului. Pe ce străzi se acționează cu priroritate # BizBrasov.ro
În acest moment, operatorul care asigură serviciul de deszăpezire, Comprest, acționează cu 48 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, potrivit datelor transmise de către Primăria Brașov. Prioritare sunt străzile principale, cele în pantă, străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun, cele din zonele în care funcționează unități medicale, unități de învățământ, [...]
11:00
Platforma Ghiseul.ro a picat iar. Utilizatorii nu pot plăti impozite, taxe sau amenzi # BizBrasov.ro
Joi dimineață, mulți români care au încercat să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de eroare. „Această pagină nu funcționează. www.ghiseul.ro nu poate gestiona în acest moment această solicitare. Eroare HTTP 500.” Unii utilizatori au confirmat că [...]
10:50
Un rucsac abandonat a fost găsit în masivul Piatra Mare, într-o zonă unde fusese văzut și un urs # BizBrasov.ro
Un rucsac conținând mai multe haine a fost descoperit abandonat în masivul Piatra Mare, în apropierea zonei Prăpastia Urșilor, unde turiștii semnalaseră recent prezența unui urs. Fotografiile cu obiectul au fost publicate de Salvamont Săcele. „Niciun semn legat de posesorul lui. Lucrurile au fost predate Poliției”, au precizat salvamontiștii, care subliniază că zona este frecventată de [...]
10:10
Meteorologii anunță ger, ninsori și vânt puternic. Se vor înregistra minime de -15 grade Celsius # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță ger, ninsori și vânt puternic. Se vor înregistra minime de -15 grade Celsius. Directorul ANM Elena Mateescu a declarat joi la Digi24 că vremea se răcește accentuat în toată țara, o masă de aer rece urmând să aducă precipitații mixte, vânt puternic și temperaturi negative. Meteorologul a avertizat că în vestul, centrul și [...]
09:50
Tânărul pasager în mașina care a intrat violent pe DN 10 într-un autoturism, în care se afla o familie din Brașov, a murit, deși fusese internat doar cu o fractură la femur # BizBrasov.ro
Zeci de persoane au protestat violent ieri la Spitalul Județean din Buzău după ce un tânăr de 25 de ani, internat de câteva zile cu o fractură la femur, a murit înainte de a fi operat. Prietenii și apropiații victimei acuză pe personalul medical de neglijență, iar jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și [...]
09:40
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, relatează Agerpres. Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 [...]
09:10
Risc foarte mare de avalanșe în munții Făgăraș și Bucegi. Turiștii și pasionații de sporturi de iarnă sunt sfătuiți să evite deplasările # BizBrasov.ro
Risc foarte mare de avalanșe în munții Făgăraș și Bucegi. Turiștii și pasionații de sporturi de iarnă sunt sfătuiți să evite deplasările. Riscul de producere a avalanșelor este ridicat zilele acestea – de gradul patru din cinci – în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la [...]
05:50
22,1 milioane de lei pentru un constructor care va amenaja noul parc de pe strada Lânii din Brașov # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să demareze în acest an lucrările de amenajare a unui nou parc. Este vorba de cel proiectat pe un teren de peste 31.000 mp de pe strada Lânii pentru care în luna octombrie a fost obținută o finanțare europeană nerambursabilă. În acest sens, a fost lansată o licitație publică în vederea selectării [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.