Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș: Stratul de zăpadă a depăşit un metru la Bâlea Lac

Zeci de persoane au protestat violent ieri la Spitalul Județean din Buzău după ce un tânăr de 25 de ani, internat de câteva zile cu o fractură la femur, a murit înainte de a fi operat. Prietenii și apropiații victimei acuză pe personalul medical de neglijență, iar jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și [...]