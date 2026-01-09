Mai mult decât o intervenție: curajul unui tânăr polițist care a salvat un bătrân dintr-un incendiu la Zărnești

11:00

Joi dimineață, mulți români care au încercat să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de eroare. „Această pagină nu funcționează. www.ghiseul.ro nu poate gestiona în acest moment această solicitare. Eroare HTTP 500.” Unii utilizatori au confirmat că [...]