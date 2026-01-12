Averea gospodăriilor din SUA a urcat la un nivel record
Profit.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
Potrivit datelor Rezervei Federale, averea gospodăriilor din Statele Unite a atins un nivel record de peste 180.000 de miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2025, susținută de boomul investițiilor în inteligență artificială pe piețele bursiere și de creșterea continuă a prețurilor locuințelor.
