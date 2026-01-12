Diferențe de experiență între infotainment Tesla, Volvo, BYD, Audi și BMW

13:00

Guvernul susține că majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80%, însă, diferențele pot apărea ca urmare a eliminării reducerilor pentru vechime și tipul clădirii, actualizarea bazei de impozitare - decizii luat chiar de Executiv - și majorarea cotei de impozitare de către autorități locale. Guvernul mai arată că măsurile au caracter tranzitoriu, până la operaționalizarea completă a sistemului automat de evaluare a proprietăților și introducerea impozitării la valoarea de piață și pentru persoanele fizice, cel mai probabil la 1 ianuarie 2027.