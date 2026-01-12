Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Vezi lista celor mai interesante evenimente!

11:40

Vremea rece de iarnă ține acasă mai mulți elevi din Bihor. Potrivit Inspectoratului Școlar, vineri dimineața s-a reluat activitatea în școlile cu lecții suspendate cu o zi în urmă, dar în schimb a fost afectat programul obișnuit din altele. Mai precis, microbuzele a trei școli din Bihor n-au putut efectua transportul elevilor, din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Totodată, într-un colegiu din Oradea, două săli de clasă au fost nefuncționale, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire.