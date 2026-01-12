Trump nu tolerează jocurile FED: Jerome Powell ar putea fi pus sub acuzare penală pentru abuzuri
Administrația Trump a amenințat că îl va pune sub acuzare pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în fața Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcție al Fed.
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat duminică seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, acuzații extrem de grave privind existența unui plan bine pus la punct de preluare a controlului asupra puterii judecătorești.
Administrația Trump a amenințat că îl va pune sub acuzare pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în fața Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcție al Fed.
O anchetă realizată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat susținută în 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Scandal de plagiat la Ministerul Justiției: zeci de pagini copiate în teza lui Radu Marinescu. Patrick André de Hillerin: ”Totul e să-ți iasă coincidențele” # ActiveNews.ro
O anchetă realizată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat susținută în 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social o imagine sub forma unei pagini de Wikipedia editate, în care este prezentat drept „președinte interimar al Venezuelei”.
08:40
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Iranul este dispus să înceapă negocieri.
Implantarea cipurilor la locul de muncă? Un proiect de lege depus în SUA vrea să interzică angajatorilor utilizarea tehnologiei dezumanizante: Un angajat cu un microcip încetează să mai fie angajat - este dezumanizat # ActiveNews.ro
Un proiect de lege introdus în Legislatura statului Washington ar interzice angajatorilor să solicite sau să facă presiuni asupra angajaților pentru a fi microcipați, o practică pe care legiuitorii doresc să o interzică, înainte ca aceasta să devină o problemă.
Bolojan a primit de la baptiștila adunarea la care a luat parte azi la Biserica Baptistă din Oradea o rugăciune special pentru el # ActiveNews.ro
În Duminica după Botezul Domnului, când Mântuitorul Iisus Hristos începe propovăduirea Evangheliei Sale cu aceste cuvinte: ”Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”, premierul României nu a fost prezent la slujbă într-o biserică ortodoxă.
Robert Kennedy Jr, acuzații dure la adresa Germaniei: S-au declanșat procese motivate politic împotriva medicilor în timpul pandemiei de COVID-19 # ActiveNews.ro
Secretarul Sănătății din SUA, Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor și pacienților, o acuzație pe care Berlinul a respins-o ferm, relatează Agerpres, citată
La început de an, baptiștii l-au tămâiat pe Bolojan. Rugăciune pentru Bolojan, la Biserica Baptistă Speranța Oradea: „Doamne, te rog să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus!” # ActiveNews.ro
În Duminica după Botezul Domnului, când Mântuitorul Iisus Hristos începe propovăduirea Evangheliei Sale cu aceste cuvinte: ”Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”, premierul României nu a fost prezent la slujbă într-o biserică ortodoxă.
În Duminica după Botezul Domnului, când Mântuitorul Iisus Hristos începe propovăduirea Evangheliei Sale cu aceste cuvinte: ”Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”, premierul României nu a fost prezent la slujbă într-o biserică ortodoxă.
Secretarul Sănătății din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor și pacienților, o acuzație pe care Berlinul a respins-o ferm, relatează Agerpres, citată de știripesurse.
Bogdan Tiberiu Iacob: La vie en rose. Sau cum a muncit delegația lui Nicușor la Paris # ActiveNews.ro
S-a muncit intens la reuniunea liderilor europeni de la Paris, 6 ianuarie. Președintele României, Nicușor Dan, nu a mers singur la importanta reuniune.
Un proiect de lege introdus în Legislatura statului Washington ar interzice angajatorilor să solicite sau să facă presiuni asupra angajaților pentru a fi microcipați, o practică pe care legiuitorii doresc să o interzică, înainte ca aceasta să devină o problemă.
Cum Shakespeare nu ar trebui interzis că n-a conceput-o pe Julieta negresă, nici Eliade nu poate fi, retroactiv, arestat preventiv, pentru viziunea lui despre țigănci.
Dan Dungaciu a primit un mesaj din Sfântul Munte Athos. Despre suveranism, izolaționism și globalismul fără identitate asimilat postacilor rusofili prochinezi # ActiveNews.ro
Primesc un mesaj de la Părintele Theologos Cadar, care mă umple de bucurie: „Duminică, 11 ianuarie, ora 20.30, urmăriți o discuție fulminantă cu dl. sociolog și analist geopolitic Dan #Dungaciu despre profețiile Sfântului #PaisieAghioritul și despre schimbările majore care se întâmplă în lumea de astăzi - toate acestea văzute din punct
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - AUGUST: Moartea lui Iliescu, Nicușor Dan a hălăduit pe coclauri, Trump și Putin, la relaxare, în Alaska # ActiveNews.ro
Pe 5 august Ion Iliescu, fostul președinte al României, ne-a părăsit discret, așa cum discretă a fost existența sa după ce nu a mai fost președinte.
Președintele Donald Trump a distribuit duminică un mesaj de pe rețelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei.
Dialog cu Profesorul Ilie Bădescu: Ce gol e satul acum dar ce pustiit va fi mâine! Lovitura dată de MERCOSUR este de o sută de ori mai gravă decât cea foarte gravă a invaziei pieței românești cu produse agrare ucrainene # ActiveNews.ro
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.
Proteste reprimate sângeros în Iran. Israelul, în alertă maximă pentru o posibilă intervenție a SUA. Trump spune că SUA sunt „gata să ajute”. Teheranul avertizează: „Dacă vom fi atacați, vom viza baze americane și israeliene”. ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
Avocat Gheorghe Piperea: Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG – urile globaliste # ActiveNews.ro
Statul paralel, țesut ca o pânză de păianjen în jurul organizațiilor globale, al instanțelor internaționale și al organizațiilor statale, riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump,
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
Moartea subită lovește din nou. Doi români au murit subit în primele zile ale anului. Primul, în vârstă de 43 de ani, a murit, la Sibiu, într-un autobuz. Al doilea este un cunoscut preot care s-a stins la doar 30 de ani, în Craiova # ActiveNews.ro
Anul Nou a început cu noi morți subite. Cea mai recentă tragedie a avut loc zilele trecute, pe 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea.
Sofia Vicoveanca, Doamna muzicii populare, o mare artistă daruită în totalitate neamului românesc a fost internată de urgență în spital.
Revin constant la filmele care au avut curajul să fielente, incomode și exigente cu privitorul. Nu este un refuz al prezentului, cio alegere. O alegere pentru un cinema care consideră spectatorul un partener degândire, nu un consumator de emoții.
Băsescu dă dreptate ActiveNews: Rușii nu au fost implicați în alegerile anulate ilegal de Sistemul Securist! Nicușor Dan să predea Dosarul Alegerilor Anulate! Fostul președinte poate să fie chemat acum la bară ca martor în apărarea lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Pe de altă parte, fostul șef al statului consideră că Nicușor Dan ”face o mare greșeală” în legătură cu raportul privind anulare alegerilor. În opinia lui Traian Băsescu, informațiile privind anularea prezidențialelor ar fi trebuit predate procurorilor, pentru a se ocupa aceștia de caz.
Moartea subită a unui sportiv în vârstă de doar 14 ani a șocat comunitatea din Wexford, Irlanda: ”L-am pierdut, brusc, pe unul dintre jucătorii noștri” # ActiveNews.ro
Comunitățile Ballindaggin, Enniscorthy și Bunclody din Marea Britanie sunt șocate în urma morții subite a lui Rory Shortall, un tânăr atlet care a murit, zilele trecute, la la vârsta de 14 ani.
Duminica după Botezul Domnului. Predica părintelui Constantin Galeriu: ”Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!” # ActiveNews.ro
Părintele Constantin Galeriu (1918-2003) a fost unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
11 ianuarie: Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina. A trăit până la 105 ani! IPS Teodosie își aniversează numele de călugărie. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina este și ziua onomastică a Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a transmis la rândul său un mesaj, după cum puteți citi mai jos.
Comunitățile Ballindaggin, Enniscorthy și Bunclody din Marea Britanie sunt șocate în urma morții subite a lui Rory Shortall, un tânăr atlet care a murit, zilele trecute, la la vârsta de 14 ani.
O componentă majoră a conflictului actual dintre SUAși Uniunea Europeană – dacă nu cumva componenta principală – este o rupturăideologică; o dispută adâncă despre ceea ce se înțelege, sau ar trebui să seînțeleagă, prin „valorile civilizației occidentale”.
Gheorghe Piperea: USR-iștii Țoiu și Miruță au semnat Acordul Mercosur fără acceptul ministrului Agriculturii, Florin Preda de la PSD # ActiveNews.ro
Ministerul Agriculturii a refuzat să semneze memorandumul propus de Ministerul Economiei pentru a se consfinți votul României în Consiliul European pentru acordul cu Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay (Mercosur) și pentru aplicarea provizorie a acordului, încă din faza prealabilă a votului Parlamentului European asupra acordului.
Americanii au folosit arme necunoscute ”înspăimântătoare” pentru capturarea lui Maduro - VIDEO / TOP SECRET # ActiveNews.ro
Iată că informațiile despre armele necunoscute folosite de trupele speciale Delta Force au fost dezvăluite, potrivit unei postări X care a depășit 17 milioane de vizualizări la ora publicării acestei știri, postare preluată azi de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt (X mai jos) și dezvoltată și în știrea video de mai sus.
Ministerul Agriculturii a refuzat să semneze memorandumul propus de Ministerul Economiei pentru a se consfinți votul României în Consiliul European pentru acordul cu Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay (Mercosur) și pentru aplicarea provizorie a acordului, încă din faza prealabilă a votului Parlamentului European asupra acordului.
10 ianuarie: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, primul călugar român athonit care a fost trecut în rândul Sfinților, cu moaște sfinte și în România. Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei # ActiveNews.ro
Creștinii ortodocși îi prăznuiesc la 10 ianuarie pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, Episcopul Melitinei
Zoe Dantes în Poiana lui Iocan despre Români și Fenomenul Călin Georgescu / AUDIO ÎN DIRECT PE X # ActiveNews.ro
ANUNȚ: Poiana lui Iocan debutează în 2026 cu un invitat special care sparge gheața venind în premieră din lumea scrijelitorilor de text în lumea cuvântătorilor la microfon! Vocea Străzii @ZoeDantes369 , editorialist @ActiveNewsRo , va veni alături de Nae și @adrianagiurgiu să discutăm multe și mărunte!
ANUNȚ: Poiana lui Iocan debutează în 2026 cu un invitat special care sparge gheața venind în premieră din lumea scrijelitorilor de text în lumea cuvântătorilor la microfon! Vocea Străzii @ZoeDantes369 , editorialist @ActiveNewsRo , va veni alături de Nae și @adrianagiurgiu să discutăm multe și mărunte!
Fostul șef al spionajului britanic susține eforturile lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei: Va fi în interesul ”securității europene”: Există deja precedente # ActiveNews.ro
Un fost șef al agenției de informații britanice MI6 a declarat că ar fi bine pentru „securitatea europeană” dacă președintele american Donald Trump va reuși să să preia controlul asupra Groenlandei.
După măreața victorie de la Vaslui, Ștefan Vodă a postit 40 de zile și a dat poruncă-n țară să nu-i fie lăudat numele # ActiveNews.ro
O interesantă călătorie în istoria Moldovei, cu învățăminte de folos pentru minte și suflet, ne prilejuiește ziua de 10 ianuarie, dacă ne întoarcem la anul 1475, când Domnul Moldovei Ștefan cel Mare a zdrobit falnica oaste de 120 mii de otomani a lui Suleiman Pașa la Podul Înalt.
Prof. Dr. Nicolae Suciu: Asistăm la o ”epidemie de cezariene”. Rate alarmante: Clinici private: 90% cezariene, maternități publice: peste 61%. Un Apel către Mame - VIDEO # ActiveNews.ro
În contextul datelor alarmante la nivel național, pe care le prezentăm în continuare, Fundația Corporate Transparency trage de asemenea un semnal de alarmă, după cum puteți viziona în Apelul video către Mame, pe care îl prezentăm mai sus, pentru ilustrarea acestui material:
Valerian Stan: Încercările disperate de a semăna confuzie printre alegători și vrajbă între Simion și Călin Georgescu se impun combătute chiar de cei doi, când și când, prin gesturi apte să infirme vrajba # ActiveNews.ro
Partidul lui George Simion a făcut în ultimele zile câteva lucruri pe care eu le găsesc salutare. Iată două din ele.
În contextul datelor alarmante la nivel național, pe care le prezentăm în continuare, Fundația Corporate Transparency trage de asemenea un semnal de alarmă, după cum puteți viziona în Apelul video către Mame, pe care îl prezentăm mai sus, pentru ilustrarea acestui material:
Un fost șef al agenției de informații britanice MI6 a declarat că ar fi bine pentru „securitatea europeană” dacă președintele american Donald Trump va reuși să să preia controlul asupra Groenlandei.
10 ianuarie 1475: Bătălia de la Podul Înalt, considerată cea mai mare BIRUINȚĂ a creștinilor în fața unei armate islamice. Ștefan cel Mare: Vom lupta până la moarte pentru credința creștinească # ActiveNews.ro
În urmă cu 551 de ani, pe 10 ianuarie 1475, armata Sfântului Ștefan cel Mare a zdrobit corpul expediționar otoman, în bătălia de la Podul Înalt.
Bogdan Tiberiu Iacob: Bomba lui Băsescu: Cineva i-a interzis cert lui Pahonțu să-l aducă pe președinte în țară # ActiveNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu aruncă o bombă de proporții în media, printr-o informație care adîncește semnele de întrebare deja existente legate de înzăpezirea președintelui Nicușor Dan pe aeroportul din Franța.
Partidul lui George Simion a făcut în ultimele zile câteva lucruri pe care eu le găsesc salutare. Iată două din ele.
Șeful IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit la birou, la 51 de ani. RUȘINE DOCTORILOR ȘI PROCURORILOR CARE TAC! # ActiveNews.ro
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj de condoleanțe.
Fără cenzură! Președintele Poloniei a respins legea ”orwelliană” a UE care permite blocarea conținutului online: Amintește de Ministerul Adevărului din romanul ”1984” # ActiveNews.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins un proiect de lege guvernamental care ar fi implementat Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene în Polonia.
Venezuela, la răscruce. Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, cere recunoașterea alegerilor prezidențiale falsificate. Maduro îi condamnase ginerele la 30 de ani de închisoare, pentru "complot" și "terorism" # ActiveNews.ro
Liderul opoziției venezuelene, aflat în exil, Edmundo Gonzalez Urrutia, a declarat că orice tranziție democratică trebuie să recunoască victoria sa în alegerile din 2024,
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentanții IPJ Dolj, care au transmis un mesaj de condoleanțe.
