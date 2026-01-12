Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina. Importurile de furaje din Ucraina, suspendate după depistarea unei substanțe interzise. Risc major pentru lanțul alimentar

11:50

După ce a aflat că are un impozit pe 2026 de 3700 lei, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină, postând in acel moment un mesaj extrem de dur la adresa lui Bolojan, actrița Manuela Hărăbor spune că, ulterior, a primit un e-mail în care i s-a comunicat că impozitele i s-au calculat greșit.