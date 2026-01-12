Unul din șapte oameni a căzut victimă înșelătoriilor online în 2025. Care sunt principalele canale de atac

09:45

Lucian, un bărbat de 43 de ani, și-a pierdut viața după ce a suferit un stop cardio-respirator într-un autobuz Tursib, sub privirile pasagerilor. Acesta se întorcea acasă după schimbul de noapte de la serviciu, când i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea, fără ca nimeni să observe.