Incendiu puternic în Brașov. Adolescent de 16 ani, găsit mort după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări
Digi24.ro, 12 ianuarie 2026 11:20
Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineață, într-o locuință cuprinsă de flăcări din localitatea Satul Nou, județul Brașov. Descoperirea a fost făcută de pompierii militari mobilizați la fața locului pentru stingerea incendiului.
Acum 5 minute
11:40
Cunoscuta solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a fost internată în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, din cauza unor probleme despre care nu s-au oferit informații, anunță Monitorul de Suceava.
11:40
Ilie Bolojan, față-n față cu vicepremierii la Palatul Victoria, în prima ședință din 2026. Principala prioritate a Guvernului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan se va întâlni astăzi, 12 ianuarie, cu cei cinci vicepremieri ai săi. Prima ședință vine în contextul în care majorarea taxelor și impozitelor locale a stârnit reacții negative. Întrevederea are ca scop discutarea principalelor priorități guvernamentale.
Acum 15 minute
11:30
Jaqueline Cristian, victorie în Australia împotriva Ekaterinei Alexandrova, a patra favorită a turneului # Digi24.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) s-a calificat în optimile de finală de la WTA Adelaide, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova, 6-4, 6-4, și a obținut una dintre cele mai mari victorii din carieră, informează DigiSport.
Acum 30 minute
11:20
Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție TEZAUR din 2026. Ce dobânzi primesc românii care investesc # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 12 ianuarie, prima ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din 2026. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea la început de an. Titlurile pot fi achiziționate până la începutul lunii februarie, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.
11:20
Acum o oră
11:10
Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor # Digi24.ro
Aeroporturile europene avertizează că noile controale la frontieră impuse pentru călătorii din afara UE, inclusiv din Statele Unite și Marea Britanie, riscă să provoace întârzieri semnificative. Extinderea sistemului electronic de intrare și ieșire presupune înregistrarea amprentelor digitale și a imaginii faciale la prima intrare în spațiul Schengen, relatează Politico.
11:10
Ministrul justiției este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat. Radu Marinescu respinge acuzațiile # Digi24.ro
Radu Marinescu este acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Ministrul neagă acuzațiile. acuzațiile de plagiat vin într-un moment sensibil, informează Digi24.
10:50
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai rece: minus 19 grade. Vremea în Capitală # Digi24.ro
România va traversa, în următoarele două zile, un episod cu ger cumplit. Astfel, conform prognozei actualizate, în perioada 12-14 ianuarie, va fi extrem de frig - mai ales în timpul nopților și dimineților, cu minime care vor coborî, în noaptea de luni spre marți, chiar și la minus 19 grade Celsius. În zonele înalte de munte și în Maramureș, va lovi viscolul, anunță ANM. Acest județ, alături de cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei se vor afla sub cod galben de ger până miercuri. În Capitală, vor fi minime de până la minus 15 grade. Însă, de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere.
10:50
Numărul bugetarilor a scăzut cu aproape 32.000 în 2025. Primăriile, MAI și Armata au pierdut cele mai multe posturi # Digi24.ro
Numărul bugetarilor din România a scăzut în noiembrie 2025 la 1.280.562 de posturi ocupate, cu 290 mai puține decât în octombrie și cu aproape 32.000 mai puține față de începutul anului, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cele mai mari tăieri au avut loc în primării, în Poliție și în structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum și în Armată, unde au dispărut peste 1.100 de posturi într-o singură lună, în timp ce Ministerul Educației a angajat peste 1.400 de persoane, iar instituțiile finanțate din venituri proprii au mai adăugat aproape 600 de posturi.
10:50
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului # Digi24.ro
China le-a cerut luni Statelor Unite să nu folosească alte ţări drept scuză pentru a-şi urmări propriile interese, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că ţara sa va obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", transmite Reuters.
Acum 2 ore
10:30
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși. Ce a declarat despre Putin # Digi24.ro
Având posibilitatea de a răpi orice lider mondial, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. În noaptea aceleași zi, trenul său a fost nevoit să facă o oprire de urgență din cauza unui atac cu rachete și drone rusești.
10:20
BAT: Reglementările care țin cont de știință sunt cheia reducerii riscurilor asociate fumatului # Digi24.ro
BAT: Reglementările care țin cont de știință sunt cheia reducerii riscurilor asociate fumatului
10:10
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre # Digi24.ro
Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că Rusia a dezvoltat o nouă variantă a dronei Geran-2, echipată cu un sistem Verba MANPADS și o ogivă termobarică, care îi permite să țintească atât amenințări aeriene, cât și terestre.
10:10
Reacție fermă de la Bruxelles, în contextul protestelor de la Teheran. Kaja Kallas: „Sunt gata să propun noi sancțiuni contra Iranului” # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la ceea ce ea a descris ca fiind reprimarea brutală a protestatarilor, transmite luni DPA.
10:10
SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul # Digi24.ro
Statele Unite și India continuă negocierile pentru un acord comercial, însă discuțiile sunt marcate de tarifele ridicate impuse de Washington, de presiunile legate de achizițiile de petrol rusesc și de tensiunile politice apărute în relația dintre Donald Trump și Narendra Modi, în contextul în care ambele părți susțin că rămân angajate în dialog.
09:50
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte” # Digi24.ro
Administraţia Trump a ameninţat că îl va pune sub acuzare penală pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în faţa Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcţie al Fed, o acţiune pe care Powell a numit-o „pretext” pentru a câştiga mai multă influenţă asupra băncii centrale şi a politicii monetare, relatează Reuters.
Acum 4 ore
09:40
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială # Digi24.ro
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN.
09:40
Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa # Digi24.ro
Gigantul tehnologic a șters conturile de Facebook, Instagram și Threads pentru a se conforma interdicției australiene privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani.
09:30
Avertisment al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal „fără întârziere” # Digi24.ro
Persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere, recomandă specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Potrivit acestora, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esenţială pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a progresiei bolii în rândul populaţiilor cu risc crescut de boală severă.
09:20
Iran cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei decizii care poate schimba jocul la Teheran (The Guardian) # Digi24.ro
Donald Trump este pus în fața unei decizii dificile privind Iranul, după ce opoziția de la Teheran îi cere să intervină rapid, iar analiștii și aliații occidentali avertizează că o reacție greșită a Statelor Unite ar putea întări regimul, în loc să îl slăbească, informează The Guardian.
09:10
Tot mai mulţi francezi sunt de acord cu ideile de extremă-dreapta, dar nu și cu „strategia de victimizare a lui Marine Le Pen” # Digi24.ro
Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde.
09:00
Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului # Digi24.ro
Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei. În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.
08:50
Medicamentele care reduc apetitul au deja o influență asupra vânzărilor din supermarketurile britanice. „5% din populație e pe GLP-1” # Digi24.ro
Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, relatează Reuters.
08:50
O boală de care nu știa că suferă îi punea viața în pericol. Cum a fost tratat un bărbat # Digi24.ro
Există afecțiuni care pot evolua ani la rând fără niciun simptom, fiind descoperite întâmplător, în urma unor investigații efectuate pentru cu totul alte probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Dan, în vârstă de 70 ani, care a aflat că suferea de o boală serioasă care, netratată, i-ar fi pus viața în pericol.
08:40
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța” # Digi24.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”. Comentariile democratului au venit ca răspuns la o întrebare referitoare la faptul dacă măsura propusă de administraţia Trump ar duce efectiv la desfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Murphy nu este, însă, singurul politician americn care a criticat public planurile lui Donald Trump privind Groenlanda.
08:30
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce un şofer a intrat cu un camion U-Haul într-un grup de manifestanţi care protestau faţă de regimul iranian, la Los Angeles, relatează The Hill.
08:30
Incendiu puternic în București. Arde o patiserie în zona metroului Pipera, cu risc de extindere la clădirile din apropiere # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit în nordul Capitalei, în zona metroului Pipera, unde o patiserie a fost cuprinsă de flăcări. Există riscul ca focul să se extindă și la alte clădiri din zonă, iar intervenția salvatorilor este una contracronometru.
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
08:20
Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone. Mii de localnici au rămas fără căldură # Digi24.ro
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.
08:10
Val de frig în toată țara. Cod galben de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius # Digi24.ro
Este alertă cod galben de ger până mâine dimineață. La noapte sunt așteptate minus 20 de grade Celsius în unele zone, iar în Capitală minima va ajunge la minus 14 grade. Autoritățile sunt în alertă din cauza vremii severe, însă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că stocurile de gaze sunt suficiente. Pentru astăzi, la prânz, a fost convocat Comandamentul Energetic Național.
Acum 6 ore
07:40
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul” # Digi24.ro
Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”.
07:10
Nouă amenințare în Marea Baltică: Rusia dezvoltă drone subacvatice „științifice” pentru a viza cablurile și conductele # Digi24.ro
Rusia a dezvoltat un întreg ecosistem de vehicule subacvatice care sunt prezentate oficial ca platforme pentru uz civil și științific, dar care sunt în mod clar potrivite pentru a viza cablurile și conductele submarine sub această acoperire.
07:10
Pentagon Pizza Index. Care este legătura dintre creșterea comenzilor de mâncare și lovitura militară asupra Venezuelei # Digi24.ro
Pe 3 ianuarie, s-a observat o agitație neobișnuită la mai multe pizzerii din apropierea Pentagonului, în Arlington, Virginia, urmată ulterior de rapoarte despre explozii în Caracas.
07:10
Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou” # Digi24.ro
Eșec pe bani europeni - așa poate fi descrisă reabilitarea clădirii de patrimoniu european, care găzduiește biblioteca județeană din Galați. Constructorul a intrat în faliment când mai avea doar 10% până la finalizarea proiectului. Acum, Consiliul Județean Galați trebuie să reia licitația pentru a găsi un alt constructor. „Nu e ceva nou”, spun cu amărăciune localnicii.
07:10
Visul de a deveni proprietari, presărat cu capcane. Greșeala care îi poate costa enorm pe cei care vor să își cumpere o locuință # Digi24.ro
Apartamente în blocuri noi, vechi sau case - toate au nevoie, înainte de cumpărare, de o verificare tehnică. Fără aceasta, noii proprietari se pot trezi cu probleme, care îi pot costa zeci de mii de euro. Experții imobiliari spun că puțini oameni optează pentru o verificare tehnică înainte să achiziționeze o locuință.
07:10
Explozii, poluare marină și deșeuri spațiale: Cum ar putea un întreg sat de pescari să dispară din cauza super-rachetelor lui Elon Musk # Digi24.ro
Membrii comunității de pescari din Playa Bagdad, Mexic, trăiesc la doar câțiva kilometrii de Starbase, locul unde SpaceX testează cea mai mare rachetă spațială construită vreodată, Starship. În mai puțin de doi ani de la prima lansare, aproape toți peștii din zonă au dispărut, iar pescarii care au încercat să se aventureze mai departe de țărm au fost arestați de Paza de Coastă a Statelor Unite. Povestea acestui mic sat din nord-estul Mexicului scoate în evidență aspectele mai puțin studiate ale impactului cursei spațiale globale asupra mediului și a societății.
07:10
Unii câini pot învăța cuvinte doar ascultând oamenii, așa cum fac copiii mici, arată un nou studiu # Digi24.ro
Un studiu publicat în revista Science arată că anumite exemplare de câini pot învăța cuvinte noi pur și simplu ascultând conversațiile oamenilor, fără antrenament sau instruire directă, un mecanism de învățare similar celui întâlnit la copiii foarte mici.
07:10
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra puterii în Asia: „Foarte convenabil pentru Beijing” # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca trupele speciale americane să-l captureze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid îndrăzneț, un înalt oficial chinez se întâlniseră cu liderul venezuelean la palatul prezidențial, într-un gest de sprijin pentru unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Beijingului din emisfera vestică, notează The New York Times.
07:10
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin # Digi24.ro
În romanul distopic „1984” al lui George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate aflate în război perpetuu. Uneori, două dintre state formează o alianță împotriva celui de-al treilea. Alteori, schimbă brusc taberele. Nu se oferă motive. În schimb, Partidul le spune proletarilor: „Am fost întotdeauna în război cu Estasia”. Ziarele și cărțile de istorie sunt rapid rescrise pentru a face ca acest lucru să pară adevărat. Lumea lui Orwell este ficțiune, dar unii vor ca ea să devină realitate. Încă dinaintea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, ideea că lumea ar trebui să aibă trei sfere de influență - o Asie dominată de China, o Europă dominată de Rusia și o emisferă vestică dominată de Statele Unite - a circulat pe internet într-un mod haotic, promovată în mare parte de rușii care vor să controleze ceea ce ei numesc „străinătatea apropiată” sau poate vor doar ca țara lor, cu economia sa slabă și armata șubredă, să fie menționată în același timp cu Statele Unite și China, scrie jurnalista Anne Applebaum în revista The Atlantic.
07:10
Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune # Digi24.ro
În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației. Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decât aproape toți ceilalți ghețari ai lumii.
07:10
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România # Digi24.ro
Un nou studiu publicat în Revista „Nature”, în colaborare cu un cercetător de la Universitatea din București, corectează o idee veche de peste un secol, conform căreia ceratopsienii, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu, nu ar fi ajuns niciodată în Europa. O parte dintre fosilele care stau la baza noului studiu au fost descoperite în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.
07:10
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității # Digi24.ro
Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avorturi și promovând sarcina ca normă socială, mai degrabă decât ca alegere personală.Femeile care doresc să recurgă la avort se confruntă acum cu clinici care promovează păpuși „embrioni” incorecte din punct de vedere anatomic, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei „Ajutorul la naștere”. Publicația independentă rusă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, relatează Meduza.
07:00
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor # Digi24.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept „cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false”. „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard și Paul Thomas Anderson s-au numărat printre câştigători. „The Secret Agent” (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. „The Pitt”, „Adolescence” şi „The Studio”, cele mai bune seriale. Filmele „Hamnet” şi „One Battle After Another” au câştigat la categoriile dramă şi comedie.
Acum 12 ore
02:30
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza # Digi24.ro
Germania va propune înființarea unei misiuni comune NATO pentru monitorizarea și protejarea intereselor de securitate din regiunea arctică, în încercarea de a reduce tensiunile cu SUA legate de amenințările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, susțin două persoane familiarizate cu planurile, citate de Bloomberg.
01:50
„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede” # Digi24.ro
Mette Frederiksen a declarat că Danemarca se află într-un „moment decisiv” pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, acuzând SUA că ar putea să întoarcă spatele NATO, relatează The Guardian.
11 ianuarie 2026
23:40
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de companii sunt inactive. Unele sunt doar clădiri # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului. Ea a menţionat că sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare şi pierderile acumulate de-a lungul anului şi la nivelul anului 2024, sunt undeva la 14 miliarde de lei.
23:20
Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității: Iranul și aliații săi amenință securitatea internațională # Digi24.ro
Israelul şi Germania au parafat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, mai ales ca replică la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP.
22:50
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # Digi24.ro
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe.
22:50
Cel mai misterios manuscris din istorie, cu un pas mai aproape de descifrare. Experimentul care arată că nu e un limbaj fără sens # Digi24.ro
Unul dintre cele mai misterioase texte descoperite până acum ar putea fi un tip de mesaj criptat creat în anii 1400, sugerează un nou studiu.
22:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.
