Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte”
Digi24.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
Administraţia Trump a ameninţat că îl va pune sub acuzare penală pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în faţa Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcţie al Fed, o acţiune pe care Powell a numit-o „pretext” pentru a câştiga mai multă influenţă asupra băncii centrale şi a politicii monetare, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
10:10
Noua dronă rusă Shahed este de două ori mai periculoasă: poate ținti simultan ținte aeriene și terestre # Digi24.ro
Serviciile de informații militare ucrainene afirmă că Rusia a dezvoltat o nouă variantă a dronei Geran-2, echipată cu un sistem Verba MANPADS și o ogivă termobarică, care îi permite să țintească atât amenințări aeriene, cât și terestre.
10:10
Reacție fermă de la Bruxelles, în contextul protestelor de la Teheran. Kaja Kallas: „Sunt gata să propun noi sancțiuni contra Iranului” # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la ceea ce ea a descris ca fiind reprimarea brutală a protestatarilor, transmite luni DPA.
10:10
SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul # Digi24.ro
Statele Unite și India continuă negocierile pentru un acord comercial, însă discuțiile sunt marcate de tarifele ridicate impuse de Washington, de presiunile legate de achizițiile de petrol rusesc și de tensiunile politice apărute în relația dintre Donald Trump și Narendra Modi, în contextul în care ambele părți susțin că rămân angajate în dialog.
Acum 30 minute
09:50
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte” # Digi24.ro
Administraţia Trump a ameninţat că îl va pune sub acuzare penală pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în faţa Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcţie al Fed, o acţiune pe care Powell a numit-o „pretext” pentru a câştiga mai multă influenţă asupra băncii centrale şi a politicii monetare, relatează Reuters.
Acum o oră
09:40
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială # Digi24.ro
La mai bine de 10 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a atras din nou atenția. Liderul american a postat pe rețeaua sa socială Truth Social o imagine în care se autointitula „președinte interimar al Venezuelei”, relatează UNN.
09:40
Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa # Digi24.ro
Gigantul tehnologic a șters conturile de Facebook, Instagram și Threads pentru a se conforma interdicției australiene privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani.
09:30
Avertisment al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal „fără întârziere” # Digi24.ro
Persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere, recomandă specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Potrivit acestora, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esenţială pentru reducerea probabilităţii apariţiei complicaţiilor şi a progresiei bolii în rândul populaţiilor cu risc crescut de boală severă.
09:20
Iran cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei decizii care poate schimba jocul la Teheran (The Guardian) # Digi24.ro
Donald Trump este pus în fața unei decizii dificile privind Iranul, după ce opoziția de la Teheran îi cere să intervină rapid, iar analiștii și aliații occidentali avertizează că o reacție greșită a Statelor Unite ar putea întări regimul, în loc să îl slăbească, informează The Guardian.
Acum 2 ore
09:10
Tot mai mulţi francezi sunt de acord cu ideile de extremă-dreapta, dar nu și cu „strategia de victimizare a lui Marine Le Pen” # Digi24.ro
Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde.
09:00
Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului # Digi24.ro
Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei. În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.
08:50
Medicamentele care reduc apetitul au deja o influență asupra vânzărilor din supermarketurile britanice. „5% din populație e pe GLP-1” # Digi24.ro
Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, relatează Reuters.
08:50
O boală de care nu știa că suferă îi punea viața în pericol. Cum a fost tratat un bărbat # Digi24.ro
Există afecțiuni care pot evolua ani la rând fără niciun simptom, fiind descoperite întâmplător, în urma unor investigații efectuate pentru cu totul alte probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Dan, în vârstă de 70 ani, care a aflat că suferea de o boală serioasă care, netratată, i-ar fi pus viața în pericol.
08:40
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța” # Digi24.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”. Comentariile democratului au venit ca răspuns la o întrebare referitoare la faptul dacă măsura propusă de administraţia Trump ar duce efectiv la desfiinţarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Murphy nu este, însă, singurul politician americn care a criticat public planurile lui Donald Trump privind Groenlanda.
08:30
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce un şofer a intrat cu un camion U-Haul într-un grup de manifestanţi care protestau faţă de regimul iranian, la Los Angeles, relatează The Hill.
08:30
Incendiu puternic în București. Arde o patiserie în zona metroului Pipera, cu risc de extindere la clădirile din apropiere # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit în nordul Capitalei, în zona metroului Pipera, unde o patiserie a fost cuprinsă de flăcări. Există riscul ca focul să se extindă și la alte clădiri din zonă, iar intervenția salvatorilor este una contracronometru.
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
08:20
Nou atac al Rusiei asupra Kievului. Clădiri în flăcări după ce au fost lovite de drone. Mii de localnici au rămas fără căldură # Digi24.ro
Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone către Kiev, lovind o clădire din oraş, au anunţat oficialii locali, potrivit Kyiv Independent. Mai multe explozii s-au auzit în Kiev în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală. Noul atac asupra capitalei Ucrainei are loc în contextul în care oraşul şi locuitorii săi se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie termică, în urma unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în noaptea de 9 ianuarie.
Acum 4 ore
08:10
Val de frig în toată țara. Cod galben de ger până marți: în București, temperaturile vor scădea până la minus 14 grade Celsius # Digi24.ro
Este alertă cod galben de ger până mâine dimineață. La noapte sunt așteptate minus 20 de grade Celsius în unele zone, iar în Capitală minima va ajunge la minus 14 grade. Autoritățile sunt în alertă din cauza vremii severe, însă ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că stocurile de gaze sunt suficiente. Pentru astăzi, la prânz, a fost convocat Comandamentul Energetic Național.
07:40
Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul” # Digi24.ro
Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi, însoţit de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”.
07:10
Nouă amenințare în Marea Baltică: Rusia dezvoltă drone subacvatice „științifice” pentru a viza cablurile și conductele # Digi24.ro
Rusia a dezvoltat un întreg ecosistem de vehicule subacvatice care sunt prezentate oficial ca platforme pentru uz civil și științific, dar care sunt în mod clar potrivite pentru a viza cablurile și conductele submarine sub această acoperire.
07:10
Pentagon Pizza Index. Care este legătura dintre creșterea comenzilor de mâncare și lovitura militară asupra Venezuelei # Digi24.ro
Pe 3 ianuarie, s-a observat o agitație neobișnuită la mai multe pizzerii din apropierea Pentagonului, în Arlington, Virginia, urmată ulterior de rapoarte despre explozii în Caracas.
07:10
Eșec pe bani europeni, la Galați. Motivul pentru care biblioteca, renovată 90%, a fost abandonată de constructor: „Nu e ceva nou” # Digi24.ro
Eșec pe bani europeni - așa poate fi descrisă reabilitarea clădirii de patrimoniu european, care găzduiește biblioteca județeană din Galați. Constructorul a intrat în faliment când mai avea doar 10% până la finalizarea proiectului. Acum, Consiliul Județean Galați trebuie să reia licitația pentru a găsi un alt constructor. „Nu e ceva nou”, spun cu amărăciune localnicii.
07:10
Visul de a deveni proprietari, presărat cu capcane. Greșeala care îi poate costa enorm pe cei care vor să își cumpere o locuință # Digi24.ro
Apartamente în blocuri noi, vechi sau case - toate au nevoie, înainte de cumpărare, de o verificare tehnică. Fără aceasta, noii proprietari se pot trezi cu probleme, care îi pot costa zeci de mii de euro. Experții imobiliari spun că puțini oameni optează pentru o verificare tehnică înainte să achiziționeze o locuință.
07:10
Explozii, poluare marină și deșeuri spațiale: Cum ar putea un întreg sat de pescari să dispară din cauza super-rachetelor lui Elon Musk # Digi24.ro
Membrii comunității de pescari din Playa Bagdad, Mexic, trăiesc la doar câțiva kilometrii de Starbase, locul unde SpaceX testează cea mai mare rachetă spațială construită vreodată, Starship. În mai puțin de doi ani de la prima lansare, aproape toți peștii din zonă au dispărut, iar pescarii care au încercat să se aventureze mai departe de țărm au fost arestați de Paza de Coastă a Statelor Unite. Povestea acestui mic sat din nord-estul Mexicului scoate în evidență aspectele mai puțin studiate ale impactului cursei spațiale globale asupra mediului și a societății.
07:10
Unii câini pot învăța cuvinte doar ascultând oamenii, așa cum fac copiii mici, arată un nou studiu # Digi24.ro
Un studiu publicat în revista Science arată că anumite exemplare de câini pot învăța cuvinte noi pur și simplu ascultând conversațiile oamenilor, fără antrenament sau instruire directă, un mecanism de învățare similar celui întâlnit la copiii foarte mici.
07:10
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra puterii în Asia: „Foarte convenabil pentru Beijing” # Digi24.ro
Cu doar câteva ore înainte ca trupele speciale americane să-l captureze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-un raid îndrăzneț, un înalt oficial chinez se întâlniseră cu liderul venezuelean la palatul prezidențial, într-un gest de sprijin pentru unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Beijingului din emisfera vestică, notează The New York Times.
07:10
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin # Digi24.ro
În romanul distopic „1984” al lui George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate aflate în război perpetuu. Uneori, două dintre state formează o alianță împotriva celui de-al treilea. Alteori, schimbă brusc taberele. Nu se oferă motive. În schimb, Partidul le spune proletarilor: „Am fost întotdeauna în război cu Estasia”. Ziarele și cărțile de istorie sunt rapid rescrise pentru a face ca acest lucru să pară adevărat. Lumea lui Orwell este ficțiune, dar unii vor ca ea să devină realitate. Încă dinaintea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, ideea că lumea ar trebui să aibă trei sfere de influență - o Asie dominată de China, o Europă dominată de Rusia și o emisferă vestică dominată de Statele Unite - a circulat pe internet într-un mod haotic, promovată în mare parte de rușii care vor să controleze ceea ce ei numesc „străinătatea apropiată” sau poate vor doar ca țara lor, cu economia sa slabă și armata șubredă, să fie menționată în același timp cu Statele Unite și China, scrie jurnalista Anne Applebaum în revista The Atlantic.
07:10
Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune # Digi24.ro
În fiecare an, aproximativ 1.000 de ghețari dispar din cauza încălzirii globale, însă, în mod surprinzător, există și o regiune montană care nu este afectată încă de fenomenul deglaciației. Cercetătorii au observat că un ghețar din Asia Centrală se extinde de la an la an și vor să înțeleagă de ce acesta este mult mai rezistent decât aproape toți ceilalți ghețari ai lumii.
07:10
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România # Digi24.ro
Un nou studiu publicat în Revista „Nature”, în colaborare cu un cercetător de la Universitatea din București, corectează o idee veche de peste un secol, conform căreia ceratopsienii, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu, nu ar fi ajuns niciodată în Europa. O parte dintre fosilele care stau la baza noului studiu au fost descoperite în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului.
07:10
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității # Digi24.ro
Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avorturi și promovând sarcina ca normă socială, mai degrabă decât ca alegere personală.Femeile care doresc să recurgă la avort se confruntă acum cu clinici care promovează păpuși „embrioni” incorecte din punct de vedere anatomic, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei „Ajutorul la naștere”. Publicația independentă rusă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, relatează Meduza.
07:00
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și Adolescence, marii câștigători. Lista completă a premiilor # Digi24.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a avut loc la Beverly Hilton din Beverly Hills. Nikki Glaser a glumit în monologul ei despre lista Epstein şi a criticat CBS News drept „cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false”. „KPop Demon Hunters”, „Sinners”, Timothée Chalamet, Rose Byrne, Teyana Taylor, Stellan Skarsgard și Paul Thomas Anderson s-au numărat printre câştigători. „The Secret Agent” (Brazilia), produs de Neon, a fost ales Cel mai bun film în altă limbă decât engleza. „The Pitt”, „Adolescence” şi „The Studio”, cele mai bune seriale. Filmele „Hamnet” şi „One Battle After Another” au câştigat la categoriile dramă şi comedie.
Acum 8 ore
02:30
Acum 12 ore
01:50
„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede” # Digi24.ro
Mette Frederiksen a declarat că Danemarca se află într-un „moment decisiv” pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, acuzând SUA că ar putea să întoarcă spatele NATO, relatează The Guardian.
11 ianuarie 2026
23:40
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de companii sunt inactive. Unele sunt doar clădiri # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului. Ea a menţionat că sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare şi pierderile acumulate de-a lungul anului şi la nivelul anului 2024, sunt undeva la 14 miliarde de lei.
23:20
Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității: Iranul și aliații săi amenință securitatea internațională # Digi24.ro
Israelul şi Germania au parafat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, mai ales ca replică la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP.
22:50
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare # Digi24.ro
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe.
22:50
Cel mai misterios manuscris din istorie, cu un pas mai aproape de descifrare. Experimentul care arată că nu e un limbaj fără sens # Digi24.ro
Unul dintre cele mai misterioase texte descoperite până acum ar putea fi un tip de mesaj criptat creat în anii 1400, sugerează un nou studiu.
22:50
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.
22:30
Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?” # Digi24.ro
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, scrie AFP, citată de News.ro.
22:20
Șefa Curții de Apel București, despre cele 22 de cauze în care a intervenit prescripția: „Judecătorul şi procurorul nu sunt prieteni” # Digi24.ro
Președinta Curții de Apel București Liana Nicoleta Arsenie a susținut că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripția, însă nu din vina instituției, precizând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.
22:10
Fundația ordinii nucleare globale se prăbușește. Cum se pregătesc aliații SUA de noua eră post-americană # Digi24.ro
Ordinea nucleară globală amenință să se prăbușească după colapsul înțelegerii dintre SUA și Rusia privind limitarea arsenalelor lor nucleare, expansiunea nucleară fulgerătoare a Chinei și dezintegrarea regimului de neproliferare. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă nu a făcut decât să accelereze această fragmentare, iar aliații și partenerii Statelor Unite au început să facă primii pași înspre o ordine nucleară post-americană – o nouă realitate care va ridica semne de întrebare despre răspândirea, utilizarea și controlul celei mai puternice arme create vreodată.
21:50
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu # Digi24.ro
Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, a declarat duminică seara, la Digi24, că reducerea cheltuielilor din administrație cu 10% nu este suficientă și că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”. Oficialul a adăugat că marea problemă este că „suntem în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu” și „nu vrem să ne modernizăm”.
21:30
Influencerii și modelele OnlyFans domină cererile de viză O-1 pentru abilități extraordinare: „Acesta este visul american în prezent” # Digi24.ro
Creatorii de conținut domină din ce în ce mai mult cererile de vize de muncă O-1 din SUA. În mod surprinzător, numărul vizelor O-1 acordate în fiecare an a crescut cu 50% între 2014 și 2024, conform unui articol recent publicat în Financial Times, citat de The Guardian.
21:30
Ce-i așteaptă pe români în 2026, după „balul bugetar” care a dus la un deficit uluitor. Eugen Rădulescu: „Nu există altă soluție” # Digi24.ro
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că după ce guvernul a ajuns la un deficit bugetar extraordinar în 2024, an fără probleme serioase, românii nu au de ales decât să facă în continuare sacrificii, iar cei mai afectați vor fi tot cei cu venituri mici.
Acum 24 ore
21:10
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa” # Digi24.ro
În contextul în care schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira la data de 1 aprilie 2026, Bogdan Ivan s-a arătat încrezător că România nu se va confrunta cu majorări abrupte de prețuri după această dată și a precizat că, în prezent, există oferte în piață sub prețul plafonat. În cel mai pesimist scenariu, el a declarat, la Digi24, că „vom avea o prelungire de un an de zile cu o reducere graduală a acestui plafon”.
20:50
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică seara, la Digi24, că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Moldova și Ucrainei. „România este cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.
20:50
Efectele vremii severe. Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din mai multe județe, anunță Min. Educației # Digi24.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat, duminică, Ministerul Educaţiei. De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.
20:40
Ce înseamnă să fii „extremist” în Rusia de astăzi: opinia unei membre a grupului activist Pussy Riot # Digi24.ro
Un tribunal rus a declarat Pussy Riot organizație extremistă. Ce înseamnă asta în practică? În primul rând, înseamnă că dacă scrii cuvântul „Riot” lângă cuvântul „Pussy” în Rusia, poți fi condamnat la până la cinci ani de închisoare pentru „justificarea extremismului”, scrie Maria Aliohina, activistă politică rusă și membră a grupului de artă performativă Pussy Riot, în debutul unei opinii publicate în The Moscow Times.
20:20
20:00
Criză majoră în Iran: peste 500 de oameni au murit în urma protestelor. Teheranul amenință direct Statele Unite # Digi24.ro
Peste 500 de persoane au murit în urma protestelor din Iran, a anunțat, duminică, un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a avertizat că va ataca baze militare americane dacă președintele SUA, Donald Trump, își va pune în aplicare amenințările de a interveni în sprijinul protestatarilor, relatează Reuters.
