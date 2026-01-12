Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur”
Cotidianul de Hunedoara, 12 ianuarie 2026 11:20
Sistemul american de clasificare este unul riguros. El este împărţit pe patru niveluri, de la siguranţă deplină până la interdicţia de a călători. The post Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
11:40
Unul dintre factorii decisivi pentru care casinourile online sunt apreciate de jucători este fluiditatea tranzacțiilor financiare. The post Cum depui și retragi bani la cazinourile online din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:30
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii # Cotidianul de Hunedoara
Disponibilizări la ANRE, una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii. 14 angajați din circa 300 vor fi concediați, pe fondul reorganizării. The post Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur” # Cotidianul de Hunedoara
Sistemul american de clasificare este unul riguros. El este împărţit pe patru niveluri, de la siguranţă deplină până la interdicţia de a călători. The post Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur” appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„Cine pretinde că ieșim în stradă pentru alte motive încearcă să abată atenția de la legea Vexler și, deci, să submineze protestul”, a spus Târziu. The post Târziu cere AUR să respecte tema manifestației contra legii Vexler appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:10
Aeroporturile se plâng de cozi uriașe, de până la trei ore, în timp ce Comisia Europeană susține că sistemul funcționează bine. The post Haos pe aeroporturi din cauza noilor reguli UE appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cea mai geroasă noapte din acest sezon va fi de luni spre marți. Temperaturile vor coborî până la –20 de grade, inclusiv în Capitală, urmând ca de joi vremea să se încălzească ușor. The post La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:40
„Mă opun unei dictaturi care se strecoară treptat. Fac acest lucru în numele principiilor pe care le-am susținut întotdeauna și din cauza cărora am devenit acum ținta vendetei personale a lui Donald Tusk și a asociaților săi”, a declarat fostul ministru al Justiției din Polonia, care este cercetat pentru 26 de capete de acuzare. The post Viktor Orban îi oferă azil politic unui fost ministru polonez appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Gemini, prins cu lecția neînvățată. Google șterge rezumatele medicale făcute de AI # Cotidianul de Hunedoara
Google a șters anumite rezumate medicale generate de AI. Compania nu a comentat oficial situația. The post Gemini, prins cu lecția neînvățată. Google șterge rezumatele medicale făcute de AI appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Chiar dacă echipa condusă de Cristian Chivu e lider în Italia, Inter n-a învins niciuna din echipele importante din campionat. The post Inter și Chivu rămân lideri în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Reacția lui Marinescu la ancheta PressOne: „Articol defăimător și plin de contradicții” # Cotidianul de Hunedoara
Marinescu se apără pe Facebook după ce a fost acuzat că a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. The post Reacția lui Marinescu la ancheta PressOne: „Articol defăimător și plin de contradicții” appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Datele statistice publicate de INS arată atât o scădere a veniturilor, cât și o creștere a cheltuielilor în al treilea trimestru al anului 2025 pentru români. În medie, fiecare om dintr-o gospodărie are alocat 3.789 de lei. The post Venituri mai mici, cheltuieli mai mari pentru români. Pe ce se duc banii appeared first on Cotidianul RO.
10:10
De ce ministrul Justiției și nu Nicușor Dan? De ce acum? Explicațiile Emiliei Șercan, după noua dezvăluire de plagiat – Interviu # Cotidianul de Hunedoara
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, scrie Emilia Șercan pentru PressOne. The post De ce ministrul Justiției și nu Nicușor Dan? De ce acum? Explicațiile Emiliei Șercan, după noua dezvăluire de plagiat – Interviu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:40
Bătălia pentru pământurile rare. Planul de urgență al SUA pentru a rupe monopolul Chinei # Cotidianul de Hunedoara
Deși un plan de acțiune a fost agreat în vară, SUA critică lipsa de urgență a aliaților europeni. În contextul în care Beijingul a început deja să limiteze exporturile către Japonia, Scott Bessent cere măsuri concrete pentru protejarea industriilor de apărare și a energiei verzi. The post Bătălia pentru pământurile rare. Planul de urgență al SUA pentru a rupe monopolul Chinei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
VIDEO Teroare în L.A. Un camion a intrat în plin într-o mulţime de protestatari anti-Iran # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul coincide cu cele mai mari proteste din Iran de după 2022. Până acum, represiunea de la Teheran a dus la peste 500 de morți și mii de arestări în 186 de orașe. The post VIDEO Teroare în L.A. Un camion a intrat în plin într-o mulţime de protestatari anti-Iran appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Premierul Danemarcei avertizează că un atac american asupra unui aliat ar opri orice cooperare. Trump justifică presiunile prin necesitatea de a preveni preluarea teritoriului de către Rusia sau China. The post NATO în pericol. Scandalul SUA-Groenlanda ia amploare appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Boeing dă lovitura. Compania raportează cel mai bun an de la criza din 2018 # Cotidianul de Hunedoara
Acțiunile Boeing au crescut cu 36% în ultimul an, depășind performanța indicelui S&P 500. The post Boeing dă lovitura. Compania raportează cel mai bun an de la criza din 2018 appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Mesajul avertizează că, la fel ca foștii șahi ai Iranului, „tiranii aroganți” sunt înlăturați chiar când se cred invincibili. The post Profeția neagră a Iranului pentru Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. 140 de pagini din doctorat ar fi copiate – PressOne # Cotidianul de Hunedoara
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, scrie Emilia Șercan pentru PressOne. The post Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. 140 de pagini din doctorat ar fi copiate – PressOne appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Pe fondul protestelor violente, Donald Trump avertizează că analizează opțiuni militare „foarte puternice” și o posibilă ripostă devastatoare. The post Iranul cere negocieri. Trump: „S-au săturat să fie bătuţi de SUA” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:40
Filmele „One Battle After Another” și „Hamnet” au câștigat marile premii la Globurile de Aur 2026. Miniseria „Adolescence” a dominat categoriile TV cu patru trofee. The post Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Judecătorul CCR aflat în proces cu avocata AUR: Un demers juridic care duce la șubrezirea CCR. Are sau nu 18 ani de vechime – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„În acest context, apreciez că asistăm la o instrumentalizare a unui demers juridic, în sine legitim și democratic – acela al contestării în instanță a unor acte administrative – care, prin utilizarea sa strategică în această situație particulară, tinde în fapt la șubrezirea ori perturbarea activității Curții Constituționale, pilon fundamental al democrației constituționale și al statului de drept." The post Judecătorul CCR aflat în proces cu avocata AUR: Un demers juridic care duce la șubrezirea CCR. Are sau nu 18 ani de vechime – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Latifundiarul Parlamentului este un deputat cu peste 70 de terenuri. The post Bogați lipiți pământului. Cine sunt latifundiarii din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
„Este o retorică manipulatoare” The post Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Serial Cotidianul. Averile politicienilor la control. Luni, episodul 1. Cei mai bogați cinci parlamentari # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii Cotidianul au analizat declarațiile de avere depuse de toți senatorii și deputații. The post Serial Cotidianul. Averile politicienilor la control. Luni, episodul 1. Cei mai bogați cinci parlamentari appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Prostestele din Iran se transformă într-un măcel asupra criticilor regimului. Peste 400 de morți # Cotidianul de Hunedoara
Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit unei statistici detaliate furnizate CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Human Rights Activists in Iran. The post Prostestele din Iran se transformă într-un măcel asupra criticilor regimului. Peste 400 de morți appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia finanţelor publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok. The post Un român a plătit impozitul cu cinci kilograme de monede appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Temperaturi de până la -19 grade Celsius luni. Cum va fi vremea în funcție de regiuni # Cotidianul de Hunedoara
„Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade” The post Temperaturi de până la -19 grade Celsius luni. Cum va fi vremea în funcție de regiuni appeared first on Cotidianul RO.
17:50
„O încălcare a dreptului internaţional şi riscă să încurajeze alte ţări să acţioneze exact în acelaşi mod” The post Nou conflict diplomatic. Premierul Suediei, acuzații la adresa SUA appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Un înalt oficial din cadrul biroului prim-ministrului a fost reţinut pentru interogatoriu (…) sub suspiciunea de obstrucţionare a unei anchete”, a declarat poliţia într-un comunicat. The post Şeful de cabinet al lui Netanyahu, arestat. Care sunt acuzațiile appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Primele zilele ale acestui an în prezența președintelui Donald Trump la Mar-a-Lago # Cotidianul de Hunedoara
„În primele zile ale acestui an am avut norocul și privilegiul să trăiesc o experiență unică și extraordinară în viața mea, aceea de a mă afla în prezența președintelui SUA la Mar-a-Lago”. The post Primele zilele ale acestui an în prezența președintelui Donald Trump la Mar-a-Lago appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Culise și calcule în PNL pentru noii șefi de organizații. Mizele fuziunilor SURSE # Cotidianul de Hunedoara
PNL începe anul cu discuții intense despre noii șefi de la cârma mai mult organizații, dar și despre ce înseamnă fuziunile cu Forța Dreptei și REPER. The post Culise și calcule în PNL pentru noii șefi de organizații. Mizele fuziunilor SURSE appeared first on Cotidianul RO.
15:30
„Nu ştiu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit” The post Trump ia la țintă Cuba. Ce avertisment are pentru regimul de la Havana appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Celebra artistă Sofia Vicoveanca ar fi suferit un infarct în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Kanal D. The post Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Un rol pe care universitățile îl au, în forma ideală, este acela de a fi o punte înspre piața muncii prin parteneriate sau oferta de a rămâne în mediul academic. În pline discuții despre burse, tăieri de fonduri la nivelul Ministerului Educației și Cercetării și accesarea de fonduri europene nu se vorbește despre o alternativă puternic finanțată cu sute de milioane de euro: cea de administrare de granturi. The post În ce măsură mai sunt universitățile o punte spre piața muncii appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Raport. 8 grade Celsius între București și comunele limitrofe. Consecințele schimbărilor climatice # Cotidianul de Hunedoara
41 de luni este durata celei mai lungi secete din istoria recentă a României, în perioada martie 2022 - iulie 2025. The post Raport. 8 grade Celsius între București și comunele limitrofe. Consecințele schimbărilor climatice appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Cînd vocile au început să dea în clocot, trezite și încinse de votul neașteptat al Oanei Țoiu în favoarea semnării Tratatului Mercosur, președintele Nicușor Dan a dat fuga la rampă. Așa face mereu! Cum izbucnește un scandal, pune la bătaie ceva cu importanța funcției și se străduiește să îngroape subiectul cu o minciună și o […] The post Trădarea Mercosur appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Guvernul actualizează impozitele pe proprietăți și autovehicule în 2026, pentru creșterea veniturilor locale și un sistem fiscal mai corect. Măsurile vizează eliminarea reducerilor nejustificate și adaptarea taxelor la valoarea de piață și normele de poluare. The post Cum explică Guvernul supraimpozitarea proprietăților appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Vremea severă în București aduce întârzieri importante la zboruri, pasagerii confruntându-se cu așteptări lungi din cauza degivrării aeronavelor. Autoritățile recomandă precauție și răbdare în condițiile iernii nemiloase. The post Iarna severă din București provoacă întârzieri majore ale zborurilor appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri ale SUA, avertizează preşedintele Parlamentului # Cotidianul de Hunedoara
Iranul avertizează SUA că va riposta la orice atac militar, considerând bazele americane ținte legitime, în contextul tensiunilor regionale și protestelor interne. The post Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri ale SUA, avertizează preşedintele Parlamentului appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Globurile de Aur 2026. Cadourile pentru nominalizati si prezentatori ajung la aproape 1 milion de dolari # Cotidianul de Hunedoara
La Globurile de Aur 2026, nominalizații și prezentatorii vor primi un «Ultimate Gift Bag» de aproape 1 milion de dolari, plin cu vacanțe de lux, experiențe wellness, produse premium și vinuri rare. The post Globurile de Aur 2026. Cadourile pentru nominalizati si prezentatori ajung la aproape 1 milion de dolari appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:40
Forțele de securitate din Iran reprimă violent protestele antiguvernamentale sub un blackout digital. Martorii descriu scene dramatice și zeci de morți, în timp ce protestele continuă să se extindă în țară. The post Masacru și represiune în Iran sub „blackout” digital appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați fascinanta istorie a reședinței oficiale a familiei regale Ferdinand și Maria.” The post Muzeul Cotroceni se poate vizita gratuit de Ziua Culturii Naționale appeared first on Cotidianul RO.
11:30
PMB anunță mobilizarea utilajelor și operatorilor pentru deszăpezirea Bucureștiului, asigurând intervenții continue pe durata ninsorilor. The post PMB: Situația deszăpezirii în București appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cristian Chivu a revitalizat Inter Milano după finala pierdută în Liga Campionilor, reconstruind moralul echipei și menținând un joc competitiv în Serie A. Află cum stilul său calm și pozitiv a făcut diferența pentru „nerazzurri”. The post Cristian Chivu, lăudat de l’Equipe. Cum e caracterizat românul appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Impozite majorate de zeci de ori. Șocul proprietarilor de mașini hibride: impozit de 900 de lei de la 70 lei # Cotidianul de Hunedoara
„Consilierii locali și primarii au votat cu ochii închiși, cu un cinism incredibil, creșterea la maxim a taxelor, ignorând situația financiară a oamenilor” The post Impozite majorate de zeci de ori. Șocul proprietarilor de mașini hibride: impozit de 900 de lei de la 70 lei appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Israel și Hamas se pregătesc să reia conflictul în Gaza, cu planuri de ofensivă și reconstruirea tunelurilor militare, în contextul unui armistițiu fragil și tensiuni crescânde. The post Israel şi Hamas se pregătesc să reia războiul în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Unghii kilometrice, buze umflate până la refuz, gene false și machiaj turnat cu mistria. Tot mai multe femei cad în capcana „perfecțiunii” promovate online, însă efectul este devastator, spun criticii de stil. The post De la sexy la „sperietoare”? Greșelile de frumusețe care au devenit trend appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Iulia Joja, asistent universitar la Georgetown University, spune că România trebuie să arate voință politică și rezultate concrete pentru a‑și consolida relația cu SUA și a obține sprijin, inclusiv o vizită la Casa Albă. The post Ce trebuie să facă Nicușor Dan pentru a fi primit la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Papa Leon către cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi # Cotidianul de Hunedoara
Papa Leon al XIV-lea cere cardinalelor Bisericii Catolice să asculte victimele abuzurilor sexuale comise de preoți și să nu le lase fără sprijin, descriind această problemă drept o rană profundă pentru instituție. The post Papa Leon către cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Băsescu despre Trump și Putin ,,Mai au puțin și închid becul. Ce lume lasă în urma lor?” # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu critică vârsta și comportamentul liderilor globali Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind riscurile unei lumi fără reguli și îndemnând la solidaritate europeană. The post Băsescu despre Trump și Putin ,,Mai au puțin și închid becul. Ce lume lasă în urma lor?” appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.