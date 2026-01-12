Mattel lansează prima păpușă Barbie cu autism
Cotidianul de Hunedoara, 12 ianuarie 2026 14:20
Mattel își extinde gama pentru a normaliza neurodivergența.
„Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră": fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane", susține Ion Iordache, inițiatorul proiectului.
Mattel lansează prima păpușă Barbie cu autism

Mattel își extinde gama pentru a normaliza neurodivergența.
Vedete de la Hollywood au purtat pe covorul roșu insigne cu mesajele „Be Good” # Cotidianul de Hunedoara
Vedete de la Hollywood au purtat pe covorul roșu insigne cu mesajele „Be Good"

Câteva vedete prezente duminică pe covorul roşu al premiilor Globul de Aur au purtat insigne cu mesajele „Ice Out" şi „Be Good" pentru a cinsti memoria lui Renée Macklin Good, care a fost ucisă de ICE în Minneapolis săptămâna aceasta.
Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România

Președinta Republicii Moldovei a dat un interviu amplu pentru doi jurnaliști britanici. Maia Sandu a vorbit despre cum ar vota la un eventual referendum pentru reunirea dintre Moldova și România.
Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, prinse cu înţelegeri anticoncurenţiale. Opt companii, amendate # Cotidianul de Hunedoara
Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, prinse cu înţelegeri anticoncurenţiale. Opt companii, amendate

Investigaţia a fost declanşată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurenţă. Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa
Statul se împrumută de la populație cu dobânzi atractive

Ministerul Finanțelor lansează prima ediție TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi între 12 ianuarie și 6 februarie în titluri de stat neimpozabile. Acestea au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,40%, disponibile online și prin Trezorerie sau Poșta Română.
Buluc la plata taxelor și impozitelor – VIDEO

Statul oferă o reducere de 10% celor ce își achită taxele și impozitele până în 31 martie. În prima zi în care acestea au putut fi plătite fizic în Galați, zeci de persoane s-au înghesuit în fața ghișeelor.
China intervine în planul lui Trump: „Nu ne folosiți ca pretext"

Reacția vine după ce președintele american a declarat că vrea să preia Groenlanda pentru a bloca influența chineză sau rusă.
PSD sare în apărarea lui Radu Marinescu: „Manevră josnică"

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete".
De cinci ori „dottore”. Cinci plagiate celebre din istoria recentă a politicii românești # Cotidianul de Hunedoara
De cinci ori „dottore". Cinci plagiate celebre din istoria recentă a politicii românești

Cotidianul prezintă povestea plagiatelor lui Victor Ponta, Robert Negoiță, Florin Roman, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană.
Top 15 expoziții de artă în Europa în 2026

Descoperă principalele expoziții de artă din Europa în 2026, de la retrospectivele Brâncuși și Frida Kahlo, până la Bienala de la Veneția și expoziții de fotografie, modă și artă contemporană.
Caz complex de proxenetism, cu percheziţii simultane în Dolj, Buzău şi Londra # Cotidianul de Hunedoara
Caz complex de proxenetism, cu percheziţii simultane în Dolj, Buzău şi Londra

Pentru documentarea activităţii infracţionale, autorităţile române şi britanice au semnat, în octombrie 2023, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă.
Trump într-o nouă calitate, „președinte interimar al Venezuelei"

La prima înfățișare în procesul deschis de SUA pe numele său, Nicolas Maduro, acuzat de narcoterorism, a pledat nevinovat.
Dezastrul United. Cel mai slab sezon din ultimii 111 ani

Manchester United va încheia sezonul 2025-2026 cu doar 40 de partide disputate, lucru care nu s-a mai întâmplat din stagiunea 1914-1915.
Record istoric pentru pensiile private. Câți bani s-au adunat în conturile românilor la Pilonul 2 # Cotidianul de Hunedoara
Record istoric pentru pensiile private. Câți bani s-au adunat în conturile românilor la Pilonul 2

Activele Pilonului 2 au ajuns la un record de 201,6 miliarde de lei în 2025. Un român cu salariul mediu are în cont peste 55.000 de lei, sumă dublă față de acum trei ani.
Incompatibilitate în rândurile USR. Vicele lui Fritz, vizat

„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului."
Cazul Marinescu și numirile la vârful parchetelor: actorii principali, scenarii și pârghiile de putere # Cotidianul de Hunedoara
Cazul Marinescu și numirile la vârful parchetelor: actorii principali, scenarii și pârghiile de putere

Noile numiri de la vârful parchetelor erau un subiect sensibil și fără cazul Radu Marinescu. Acum în coaliție suspiciunile PSD sunt că noua mișcare urmărește impunerea unui om agreat de Ilie Bolojan la Justiție, deși lucrurile sunt complexe, cu un mecanism legislativ de „checks and balances". Rezultatul final e imprevizibil, însă în acest moment toate […]
Acasă la Macron, în reședința de vară de pe Riviera Franceză

Fort de Brégançon, reședința de vară a președintelui Emmanuel Macron, este o fortăreață istorică de pe Riviera Franceză, folosită pentru vacanțe și activități oficiale.
Rugăciune pentru Bolojan, cu el pe scenă: Ai grijă Doamne de conducători

„Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre… Doamne, niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune. De aceea te rog așa de mult să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus", a spus pastorul în rugăciunea lui.
Zelenski transmite că lumea nu se poate proteja singură de nebuni

Lideri europeni, ucraineni și americani încearcă să își armonizeze pozițiile privind condițiile încetării focului în eforturile lor diplomatice de susținere a Ucrainei și de conturare a unui cadru de securitate post-conflict.
Radu Georgescu: în România, vor urma ani de recesiune

Avertisment dur de la unul dintre cei mai cunoscuți economiști români. Radu Georgescu susține că în următorii ani, România va fi lovită de o recesiune economică puternică și vine cu explicații.
Viața de student în plină austeritate. Bursa socială nu ajunge nici pentru mâncare # Cotidianul de Hunedoara
Viața de student în plină austeritate. Bursa socială nu ajunge nici pentru mâncare

Un student din România are nevoie de peste 2.000 de lei lunar. Statul acoperă doar 10% din costuri.
Jaqueline Cristian, victorie de prestigiu la Adelaide

Jaqueline Cristian a învins-o în primul tur al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia) pe Rusoaica Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 11 mondial și cap de serie 4 la turneul dotat cu premii în valoare de peste 1 milion de dolari.
Modificări la voucherele de vacanță pentru angajați în 2026

Voucherele de vacanță se modifică în 2026: prag salarial redus la 6.000 lei, valoare de 800 lei și eliminarea cofinanțării pentru bugetari.
Magistrații Curții de Apel București au respins cererea de extrădare formulată de autoritățile din Turcia în cazul interlopului Fırat Guneș # Cotidianul de Hunedoara
Magistrații Curții de Apel București au respins cererea de extrădare formulată de autoritățile din Turcia în cazul interlopului Fırat Guneș

Potrivit surselor Cotidianul.ro, bărbatul se ascundea pe teritoriul României după un atac armat extrem de violent, comis cu arme de război în Istanbul.
Boloni, prezent la congresul lui Viktor Orban

„Laszlo Boloni merită să fie cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar", a spus Orban despre Boloni după lansarea documentarului despre viața și cariera omului de fotbal în Ungaria.
Cum depui și retragi bani la cazinourile online din România

Unul dintre factorii decisivi pentru care casinourile online sunt apreciate de jucători este fluiditatea tranzacțiilor financiare.
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii # Cotidianul de Hunedoara
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii

Disponibilizări la ANRE, una dintre instituțiile de stat cu cele mai mari salarii. 14 angajați din circa 300 vor fi concediați, pe fondul reorganizării.
Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur” # Cotidianul de Hunedoara
Departamentul de Stat al SUA a publicat noua listă. România a primit „certificatul de aur"

Sistemul american de clasificare este unul riguros. El este împărţit pe patru niveluri, de la siguranţă deplină până la interdicţia de a călători.
Târziu cere AUR să respecte tema manifestației contra legii Vexler

„Cine pretinde că ieșim în stradă pentru alte motive încearcă să abată atenția de la legea Vexler și, deci, să submineze protestul", a spus Târziu.
Haos pe aeroporturi din cauza noilor reguli UE

Aeroporturile se plâng de cozi uriașe, de până la trei ore, în timp ce Comisia Europeană susține că sistemul funcționează bine.
La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon

Cea mai geroasă noapte din acest sezon va fi de luni spre marți. Temperaturile vor coborî până la –20 de grade, inclusiv în Capitală, urmând ca de joi vremea să se încălzească ușor.
Viktor Orban îi oferă azil politic unui fost ministru polonez

„Mă opun unei dictaturi care se streco
Gemini, prins cu lecția neînvățată. Google șterge rezumatele medicale făcute de AI # Cotidianul de Hunedoara
Google a șters anumite rezumate medicale generate de AI. Compania nu a comentat oficial situația. The post Gemini, prins cu lecția neînvățată. Google șterge rezumatele medicale făcute de AI appeared first on Cotidianul RO.
Chiar dacă echipa condusă de Cristian Chivu e lider în Italia, Inter n-a învins niciuna din echipele importante din campionat. The post Inter și Chivu rămân lideri în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
Reacția lui Marinescu la ancheta PressOne: „Articol defăimător și plin de contradicții” # Cotidianul de Hunedoara
Marinescu se apără pe Facebook după ce a fost acuzat că a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. The post Reacția lui Marinescu la ancheta PressOne: „Articol defăimător și plin de contradicții” appeared first on Cotidianul RO.
Datele statistice publicate de INS arată atât o scădere a veniturilor, cât și o creștere a cheltuielilor în al treilea trimestru al anului 2025 pentru români. În medie, fiecare om dintr-o gospodărie are alocat 3.789 de lei. The post Venituri mai mici, cheltuieli mai mari pentru români. Pe ce se duc banii appeared first on Cotidianul RO.
De ce ministrul Justiției și nu Nicușor Dan? De ce acum? Explicațiile Emiliei Șercan, după noua dezvăluire de plagiat – Interviu # Cotidianul de Hunedoara
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, scrie Emilia Șercan pentru PressOne. The post De ce ministrul Justiției și nu Nicușor Dan? De ce acum? Explicațiile Emiliei Șercan, după noua dezvăluire de plagiat – Interviu appeared first on Cotidianul RO.
Bătălia pentru pământurile rare. Planul de urgență al SUA pentru a rupe monopolul Chinei # Cotidianul de Hunedoara
Deși un plan de acțiune a fost agreat în vară, SUA critică lipsa de urgență a aliaților europeni. În contextul în care Beijingul a început deja să limiteze exporturile către Japonia, Scott Bessent cere măsuri concrete pentru protejarea industriilor de apărare și a energiei verzi. The post Bătălia pentru pământurile rare. Planul de urgență al SUA pentru a rupe monopolul Chinei appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO Teroare în L.A. Un camion a intrat în plin într-o mulţime de protestatari anti-Iran # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul coincide cu cele mai mari proteste din Iran de după 2022. Până acum, represiunea de la Teheran a dus la peste 500 de morți și mii de arestări în 186 de orașe. The post VIDEO Teroare în L.A. Un camion a intrat în plin într-o mulţime de protestatari anti-Iran appeared first on Cotidianul RO.
Premierul Danemarcei avertizează că un atac american asupra unui aliat ar opri orice cooperare. Trump justifică presiunile prin necesitatea de a preveni preluarea teritoriului de către Rusia sau China. The post NATO în pericol. Scandalul SUA-Groenlanda ia amploare appeared first on Cotidianul RO.
Boeing dă lovitura. Compania raportează cel mai bun an de la criza din 2018 # Cotidianul de Hunedoara
Acțiunile Boeing au crescut cu 36% în ultimul an, depășind performanța indicelui S&P 500. The post Boeing dă lovitura. Compania raportează cel mai bun an de la criza din 2018 appeared first on Cotidianul RO.
Mesajul avertizează că, la fel ca foștii șahi ai Iranului, „tiranii aroganți” sunt înlăturați chiar când se cred invincibili. The post Profeția neagră a Iranului pentru Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. 140 de pagini din doctorat ar fi copiate – PressOne # Cotidianul de Hunedoara
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiată, scrie Emilia Șercan pentru PressOne. The post Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. 140 de pagini din doctorat ar fi copiate – PressOne appeared first on Cotidianul RO.
Pe fondul protestelor violente, Donald Trump avertizează că analizează opțiuni militare „foarte puternice” și o posibilă ripostă devastatoare. The post Iranul cere negocieri. Trump: „S-au săturat să fie bătuţi de SUA” appeared first on Cotidianul RO.
Filmele „One Battle After Another” și „Hamnet” au câștigat marile premii la Globurile de Aur 2026. Miniseria „Adolescence” a dominat categoriile TV cu patru trofee. The post Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor appeared first on Cotidianul RO.
Judecătorul CCR aflat în proces cu avocata AUR: Un demers juridic care duce la șubrezirea CCR. Are sau nu 18 ani de vechime – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„În acest context, apreciez că asistăm la o instrumentalizare a unui demers juridic, în sine legitim și democratic – acela al contestării în instanță a unor acte administrative – care, prin utilizarea sa strategică în această situație particulară, tinde în fapt la șubrezirea ori perturbarea activității Curții Constituționale, pilon fundamental al democrației constituționale și al statului de drept." The post Judecătorul CCR aflat în proces cu avocata AUR: Un demers juridic care duce la șubrezirea CCR. Are sau nu 18 ani de vechime – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Latifundiarul Parlamentului este un deputat cu peste 70 de terenuri. The post Bogați lipiți pământului. Cine sunt latifundiarii din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
„Este o retorică manipulatoare” The post Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
Serial Cotidianul. Averile politicienilor la control. Luni, episodul 1. Cei mai bogați cinci parlamentari # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii Cotidianul au analizat declarațiile de avere depuse de toți senatorii și deputații. The post Serial Cotidianul. Averile politicienilor la control. Luni, episodul 1. Cei mai bogați cinci parlamentari appeared first on Cotidianul RO.
