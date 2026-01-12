Vedete de la Hollywood au purtat pe covorul roșu insigne cu mesajele „Be Good”

06:10

„În acest context, apreciez că asistăm la o instrumentalizare a unui demers juridic, în sine legitim și democratic – acela al contestării în instanță a unor acte administrative – care, prin utilizarea sa strategică în această situație particulară, tinde în fapt la șubrezirea ori perturbarea activității Curții Constituționale, pilon fundamental al democrației constituționale și al statului de drept."