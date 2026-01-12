Examen important pentru România. Intrăm în „clubul bogaților”, OCDE. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, pleacă spre Paris pentru evaluare
Economica.net, 12 ianuarie 2026 12:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anunță un comunicat de presă.
