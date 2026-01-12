Examen important pentru România. Intrăm în „clubul bogaților”, OCDE. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, pleacă spre Paris pentru evaluare

22:00

Record. Aproape un sfert dintre locuințele din România au ajuns să fie asigurate în caz de cutremur, inundație sau alunecări de teren, arată calculele Economica bazate pe datele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) și pe cele ale INS. În plus, sunt șanse foarte mari ca polițele emise de PAID să includă încă un risc major, după cum arată un proiect de act normativ.