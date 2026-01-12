TAROM revine cu oferta de prețuri low-cost: de la 27 de euro/zbor. Unde poți zbura
Economica.net, 12 ianuarie 2026 14:20
Compania națională TAROM revine cu oferta promoțională pentru zborurile de pe rutele interne, cu prețuri de la 27 de euro/segment. O astfel de campania a mai fost promovată în urmă cu o lună.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
14:30
Autoritatea de reglementare în domeniul media a declanşat luni o investigaţie asupra platformei X a lui Elon Musk care va stabili dacă faptul că aceasta i-a permis chatbot-ului său de Inteligenţă Artificială Grok să producă deepfake-uri cu caracter sexual a încălcat obligaţia sa de a proteja cetăţenii în Regatul Unit de conţinut care ar putea fi ilegal, relatează Reuters şi AFP.
14:30
Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii ţări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger şi valori termice negative atât ziua, cât şi pe timpul nopţilor, reiese din prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12 - 25 ianuarie.
14:30
China şi Uniunea Europeană încep să rezolve disputa privind importurile de mașini electrice # Economica.net
China şi Uniunea Europeană au anunţat luni că au ajuns la un acord privind măsurile necesare pentru rezolvarea disputei lor referitoare la importurile în blocul comunitar a vehiculelor electrice (EV) fabricate în China, transmite AP.
14:20
A cincea locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR, gata să intre în teste # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a anunțat că a finalizat lucrările de modernizare la cea de-a cincea locomotivă electrică pentru CFR Călători, prin PNRR.
14:20
Compania națională TAROM revine cu oferta promoțională pentru zborurile de pe rutele interne, cu prețuri de la 27 de euro/segment. O astfel de campania a mai fost promovată în urmă cu o lună.
Acum o oră
13:50
Amenzi uriașe de la Concurență, pentru înțelegeri neconcurențiale pe piața forței de muncă. Automobile Dacia, pe lista firmelor amendate # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană, arată instituția într-un comunicat de presă.
Acum 2 ore
13:40
Criză Bulgaria – Noi alegeri anticipate sunt posibile. Cel mai mare grup parlamentar refuză propunerea de a forma un nou guvern # Economica.net
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea unor noi alegeri anticipate, relatează Reuters.
13:40
Premieră: Consiliul Concurenţei a sancţionat 8 companii pentru că s-au înţeles cum să îşi „împartă” angajaţii # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
13:20
Iranul este pe deplin pregătit pentru război dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ameninţările lui Donald Trump că va interveni militar pentru a-i proteja pe manifestanţi, relatează AFP.
13:00
Consumul de gaze al României crește accelerat pe fondul gerului, iar importul ajunge la o treime din producția națională. Vin importuri masive din Ungaria # Economica.net
Temperaturile scăzute care se manifestă în România în aceste zile conduc la o creștere masivă a consumului de gaze. De ieri, România a devenit importator de gaze și pe relația cu Ungaria, în condițiile în care în mod obișnuit exportam gaze în rețeaua maghiară. Iar azi importurile cresc masiv.
12:50
Examen important pentru România. Intrăm în „clubul bogaților”, OCDE. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, pleacă spre Paris pentru evaluare # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anunță un comunicat de presă.
Acum 4 ore
12:40
Fondul ETF BET Patria - Tradeville depăşeşte 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria - Tradeville depăşeşte 50 milioane lei în active nete totale după performanţe de +52,9% şi, respectiv, +55,1% în 2025, potrivit unui comunicat de presă.
12:30
Un nou record pentru aur după escaladarea crizei din Iran şi tensiunile dintre Trump şi Fed # Economica.net
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu, transmit DPA şi Reuters.
12:20
Patronii mall-urilor AFI accelerează pe energia regenerabilă în România. Iau credit de 100 mil. euro pentru al doilea parc eolian mare la noi în țară # Economica.net
BIG MEGA Renewable Energy, un joint venture al companiilor imobiliare israeliene BIG Shopping Centers și MEGA OR Holdings, a obținut o finanțare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru construcția și operarea parcului eolian Văcăreni, de 102 MW, din România, potrivit presei de specialitate.
12:00
Al doilea producător din lume, Heineken, a anunţat luni că directorul său general, Dolf van den Brink, va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei olandeze, transmite Reuters.
11:30
Începând de la 1 ianuarie 2026, Sandra Gomez a preluat funcția de vicepreședinte Dacia pentru Strategie, Produse și Business. Ea îi este subordonată lui Katrin Adt, CEO al mărcii Dacia.
11:20
Fermierii francezi, protestând împotriva acordului comercial UE-Mercosur, au blocat luni un depozit de petrol în La Rochelle (vest) şi silozuri de cereale în Bayonne (sud-vest), după un blocaj instituit în weekend în portul Le Havre (nord-vest), au anunţat sindicatele agricole mobilizate, relatează AFP.
11:00
Tezaur 2026 – Prima emisiune din acest an. Cum poţi cumpăra titluri de stat şi ce dobânzi au # Economica.net
Program Tezaur 2026 - Ministerul Finanţelor lansează, luni, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoanele fizice, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor.
10:50
Cât câştigă românii? Care au fost veniturile medii lunare ale gospodăriilor din România la sfârșitul anului 2025 – (date oficiale INS) # Economica.net
Veniturile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul III 2025 de 9.420 lei pe o gospodărie şi 3.789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% faţă de trimestrul II 2025, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).
10:50
Livrările globale de telefoane mobile inteligente au crescut cu 2% anul trecut, comparativ cu 2024, datorită cererii solide şi a avântului economic de pe pieţele emergente, arată datele publicate luni de firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research, transmite Reuters.
Acum 6 ore
10:30
Ministerul Sănătății și Casa Națională de Pensii au încheiat contracte de digitalizare, finanțate din PNRR # Economica.net
AROBS Systems, parte a grupului AROBS, anunță semnarea a două noi contracte de transformare digitală în cadrul administrației publice centrale, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Inițiativele vizează digitalizarea Ministerului Sănătății și dezvoltarea unei platforme avansate de analiză și raportare a datelor pentru Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
10:20
Cum creezi spații de relaxare pentru angajați, pe timp de iarnă, cu închideri terase V Shades # Economica.net
Când temperatura scade și zăpada se așterne, spațiile exterioare ale birourilor rămân adesea nefolosite. Însă, cu sistemele de închideri terase V Shades, aceste spații se pot transforma într-un colț cald, primitor și plin de viață, unde echipa poate lua o pauză, conversa sau chiar lucra câteva ore fără să simtă frigul tăios de afară.
10:00
Deficitul comercial al României a scăzut cu 1%, la aproape 30 miliarde euro, în primele 11 luni din 2025 # Economica.net
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025 a fost de 29,770 miliarde de euro, mai mic cu 299,6 milioane euro (-1,0%) faţă de cel înregistrat în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024, relevă datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:50
Trump, despre Groenlanda: Dacă nu o iau SUA, o vor face Rusia sau China. Avem nevoie de un titlu de proprietate # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat că SUA vor obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", pentru că "dacă nu o luăm noi o vor face Rusia sau China", relatează luni AFP.
09:30
Numerarul în circulaţie denominat în leva al Bulgariei se situa, în 9 ianuarie, la 16,1 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 8,2 miliarde de euro, reprezentând 48% din totalul volumul de bancnote şi monede în leva care sunt în prezent retrase din circulaţiei, a anunţat Banca Naţională a Bulgariei (BNVB), informează Novinite.
09:30
Ministrul Energiei vorbește din nou despre prelungirea plafonării prețurilor la gaze. Ce ar putea urma după 1 aprilie # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan,a declarat din nou că mecanismul prețurilor plafonate la gaze naturale ar putea fi prelungit cu până la un an, “cu o reducere graduală” dacă se va constata o creștere a prețurilor în piață. Nu a explicat exact cum vrea să facă, dar, pe baza experienței trecute, se poate intuui cum va face.
09:20
Teheranul a cerut Statelor Unite să deschidă noi negocieri, pe fondul protestelor masive în desfăşurare în Iran, în care sute de oameni au fost ucişi, a declarat preşedintele american Donald Trump, relatează dpa şi AFP.
Acum 8 ore
08:40
„Marea curăţenie” de la companiile de stat. Vicepremierul anunţă că în jur de 185 de companii sunt complet inactive şi nici nu mai au declaraţii financiare. Pierderile au ajuns la 14 mld. lei # Economica.net
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că, din analiza primită de la Ministerul de Finanțe, în jur de 185 de companii ale statului dintre cele 1500, sunt complet inactive, iar unele sunt pe pierdere.
08:20
Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde, notează AFP.
08:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile.
08:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.
07:20
Golden Globes 2026 - Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.
Acum 24 ore
22:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP, citată de Agerpres.
22:20
Gerul crește masiv importurile de gaze ale României. Importăm și din Ungaria și din Bulgaria # Economica.net
Temperaturile scăzute care se manifestă în România în aceste zile au făcut ca România să devină importator de gaze și pe relația cu Ungaria, în condițiile în care în mod obișnuit exportăm gaze în rețeaua maghiară.
22:00
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram.
22:00
Prețul carburanților: România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european după creșterea accizelor de la 1 ianurie. E mai scump la noi decât în Spania, Suedia sau Austria # Economica.net
România a intrat în jumătatea superioară a clasamentului european al prețurilor la carburanți după majorărarea de accize de la 1 ianuarie, impusă de Guvern, potrivit ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene.
22:00
RECORD Un sfert dintre români sunt protejați în caz de cutremur și inundație mare . Asigurarea obligatorie va acoperi încă un risc. Vin amenzile! # Economica.net
Record. Aproape un sfert dintre locuințele din România au ajuns să fie asigurate în caz de cutremur, inundație sau alunecări de teren, arată calculele Economica bazate pe datele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) și pe cele ale INS. În plus, sunt șanse foarte mari ca polițele emise de PAID să includă încă un risc major, după cum arată un proiect de act normativ.
22:00
O nouă analiză de piață realizată de compania franceză independentă nPerf arată tabloul vitezelor de internet din România. Orange își menține poziția de lider de piață pentru mai mulți ani la rând, oferindu-le abonaților cele mai bune performanțe de internet fix și mobil în 2025.
21:50
Ucraina afirmă că a avariat trei platforme petroliere ruseşti în Marea Caspică. Toate sunt ale Lukoil # Economica.net
Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează dpa, citată de Agerpres.
21:30
Armata israeliană a lansat duminică zeci de bombardamente în sudul Libanului, vizând presupuse infrastructuri militare ale grupării şiite Hezbollah.
20:50
Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa susține că statele NATO poartă discuţii „constructive” privind Groenlanda # Economica.net
Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, americanul Alexus Grynkewich declară că țările membre NATO poartă discuţii „constructive” privind Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, a cărui achiziţie este vizată de administraţia Trump.
20:20
Instituţiile şi autorităţile publice avea în noiembrie 1,2 milioane de angajați, cu 290 mai puţini decât în octombrie # Economica.net
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF).
19:30
Top constructori autostrăzi: Chinezii de la CCECC, turcii de la Ozaltin și UMB au avut cele mai mari progrese în noiembrie 2025 # Economica.net
Cele mai mari progrese pe șantierele de autostrăzi au fost înregistrate în luna noiembrie 2025 pe A0, A3 și A7. Astfel, pe primele locuri în topul constructorilor de autostrăzi se află chinezii ce la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), turcii de la Ozaltin și, respectiv UMB.
19:10
ANM: Vremea va fi deosebit de rece până pe 15 ianuarie. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius # Economica.net
Prognoza săptămânală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) arată că vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius.
18:40
Nimeni nu dictează Cubei ce să facă, a declarat preşedintele Miguel Diaz-Canel ca răspuns la ameninţările preşedintelui SUA, Donald Trump.
18:00
Zeci de mii de apartamente din Bucureşti şi Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon, susţin reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
17:20
Trump îndeamnă „ferm” Cuba să facă o înţelegere cu SUA și sugerează că secretarul de stat Marco Rubio ar putea fi următorul lider al țării # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat „ferm” Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani.
17:10
Pilotul Nasser Al-Attiyah, de la echipa Dacia Sandriders, rămâne lider al raliului Dakar după etapa a șaptea # Economica.net
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) se menține lider în raliul Dakar, la clasa auto, după desfăşurarea etapei a şaptea, câştigată duminică de suedezul Mattias Ekstron (Ford).
16:30
Salariile nete oferite ING Bank încep de la 3.000 de lei pentru absolvenţi de facultăţi cu profil economic. Grile salariale transparente pentru unele posture vacante # Economica.net
ING Bank Romania e una dintre puţinele bănci care au transparentizat informaţii despre grilele salariale oferite pentru unele posturi vacante. Economica.net vă arată grilele salariale nete şi posturile pentru care face angajări banca în această perioadă.
16:20
Afirmaţiile lui Trump despre nave ruseşti şi chineze în apropierea Groenlandei, contestate de diplomaţi şi de datele de monitorizare a traficului # Economica.net
Mai mulţi diplomaţi nordici au respins afirmaţiile preşedintelui american, Donald Trump, potrivit cărora nave ruseşti şi chineze ar opera în apropierea Groenlandei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.