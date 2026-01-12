Autostrada Moldovei A7 se închide parțial începând de mâine pentru lucrări la km 61

15:10

Elcen arată că centralele din Bucure;ti livrează energia la temperaturiole comandate, dar problema principală este dată de cantitatea enormă de apă fierbinte care se pierde în rețea, peste 2.000 de tone pe oră, mult pese orice limită de funcționare chiar și în regim de avarie. O creștere a debitelor de apă fierbinte pentru a asigura o temperatură mai mare în tot Bucureștiul este imposibilă, din acest motiv.