Gestul suprem de iubire al Lambadei față de Tzancă Uraganu. Ce a decis să facă prima iubire a cântărețului

A doua săptămână a show-ului care face ca serile de luni, marți și miercuri să fie mai bune, mai pline de energie, stare de bine și râsete, este aproape de start! De la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Power Couple revine cu unele dintre cele mai așteptate probe din acest sezon. În fiecare dintre cele trei zile, perechile de vedete vor trece prin provocări care îi vor face să uite de confort și de zilele clasice de acasă.