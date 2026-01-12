Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete

09:10

România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute. În această dimineață, în mai multe zone din țară, mercurul din termometre a coborât sub minus 15 grade, iar la munte s-au înregistrat cele mai mici valori. Cea mai scăzută temperatură din această dimineață a fost măsurată la Obârșia Lotrului, unde s-au înregistrat -19 grade. De asemenea, […]