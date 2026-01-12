Mario Iorgulescu, dezvăluiri fără precedent după tragedia din 2019. Și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu
12 ianuarie 2026
Mario Iorgulescu a făcut primele declarații după accidentul din 2019 care a fost soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN, tânărul a relatat o serie de episoade din viața sa, printre care și unul în care și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino […]
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască” # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie. Maia Sandu a vorbit deschis despre unirea cu România într-un dialog cu Rory Stewart […]
Mario Iorgulescu, dezvăluiri fără precedent după tragedia din 2019. Și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu
Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată convingerea că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice. „Eu sunt cel care a salvat NATO!!!”, a afirmat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social. Anterior, reprezentanți ai unor țări europene în cadrul NATO au declarat că afirmațiile liderului de la Casa Albă privind planurile de a adera Groenlanda […]
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu # Gândul
Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, crede că reducerea de 10% a cheltuielilor din administrație nu va fi suficientă și susține că ar trebui renunțat la modelul ceaușist de împărțire a teritoriului. Consilierul lui Isărescu a comparat situația actuală a României cu cea din anii ’60 și a transmis că nu există […]
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac # Gândul
Mulți analiști militari s-au întrebat, în contextul operațiunii Statelor Unite din Venezuela pantru capturarea lui Nicolas Maduro, de ce sistemele de apărare aeriană rusești, cumpărate Hugo Chávez în 2009, nu au funcționat. Potrivit New York Times, sistemele avansate de apărare aeriană ale Venezuelei, fabricate în Rusia, nici măcar nu erau conectate la radar când elicopterele […]
Taxele cresc și mai mult de la anul: Guvernul anunță trecerea la impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață pentru persoanele fizice, de la 1 ianuarie 2027 # Gândul
Guvernul a anunțat o modificare importantă pentru toți proprietarii de case, apartamente sau terenuri din România. Începând cu 1 ianuarie 2027, impozitul pe clădiri și terenuri pentru persoanele fizice va fi calculat în funcție de valoarea de piață reală a proprietății, nu după criteriile vechi de acum. Practic, dacă ai o casă sau un teren, […]
Românii sunt furioși pe taxele lui Bolojan, PNL vrea legalizarea prostituției. Deputatul Ion Iordache spune pentru Gândul că i-a venit ideea după ce a văzut „site-uri care oferă servicii sexuale” # Gândul
Parlamentarul PNL, Ion Iordache, a explicat, în exclusivitate, pentru Gândul, că ceea ce l-a determinat să inițieze în ianuarie 2026 proiectul pentru legalizarea prostituției este existența unor „site-uri conținut explicit care oferă servicii sexuale”. Liberalul a menționat că nu factorul fiscal, care ar putea aduce un beneficiu economiei, l-a determinat să facă o astfel de […]
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a început etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii „Unirii” A8, parte a tronsonului Târgu Mureș–Târgu Neamț. Start oficial pentru proiectarea lotului Joseni–Ditrău Potrivit ministrului Transporturilor, „etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii «Unirii» Târgu Mureș–Târgu Neamț a […]
Ce meserii a practicat Anamaria Ferentz în America. ”A trebuit să muncesc intens să fac bani pentru chiriile mari de acolo” # Gândul
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a dat detalii despre meseriile pe care le-a avut în America de-a lungul anilor, pentru a se putea întreține. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz […]
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?” # Gândul
Tăvălugul noilor taxe și impozite pe locuințe și clădiri lovește tot mai puternic. Șocul sumelor colosale imputabile potrivit noilor legi fiscale este resimțit și de influencerul Adrian Niculescu. Acesta critică autoritățile pentru valoarea colosală pe care o are de plată pentru un spațiu comercial nefolosit. Într-o postare pe contul său de Facebook, Adrian Niculescu, antreprenor […]
În acest material, Gândul.ro a făcut calculul complet asupra costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Tarifele diferă în funcție de pachetele alese, precum și de serviciile religioase. Incinerarea este mai ieftină. Vezi AICI cât costă un loc de veci în 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel complet pentru cele mai importante orașe din România. […]
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției # Gândul
A fost depus primul denunţ penal împotriva „acaparării justiţiei” la Parchetul General de către avocatul Adrian Cuculis. În documentul înaintat Parchetului, casa de avocatură solicită „clarificarea acestei chestiuni” în urma a două demersuri jurnalistice apărute în spaţiul public. În plus, avocatul remarcă faptul că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este acuzat că şi-ar fi plagiat lucrarea […]
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face față perioadelor cu temperaturi scăzute și susține că țara nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Molodva și Ucrainei. Ivan a transmis că „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” și a subliniat că […]
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat # Gândul
Mara Bănică a atras atenția asupra cheltuielilor mari pe care le are la început de an, după ce a dezvăluit cât plătește pentru impozitele aferente locuinței și mașinii. Suma este una consistentă și reflectă noile majorări resimțite de mulți români. Mara Bănică a dezvăluit cât plătește impozit pentru casa și mașina sa Anul 2026 aduce […]
Este o zi excelentă pentru a căuta succesul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 13 ianuarie 2026. Berbec S-ar putea să te gândești să începi un proiect sau o afacere împreună cu un prieten apropiat sau partenerul de viață. Dacă ești hotărât să faci acest lucru, astăzi este ziua potrivită pentru a […]
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului # Gândul
Aproximativ 350 de angajați ai Muzeului Luvru din Paris au votat, luni, pentru continuarea grevei începute la finalul anului trecut. Cauza principală invocată de aceștia ar fi lipsa de progrese în negocierile purtate cu Ministerul Culturii și conducerea muzeului, relatează Le Figaro. Drept urmare, muzeul nu se poate deschide, a declarat un purtător de cuvânt […]
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto # Gândul
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Conducătorii auto primesc amendă pentru folosirea telefonului la volan și, în anumite circumstanțe, se pot alege cu permisul auto suspendat. Detaliile se găsesc mai jos, în articol. Anul 2026 vine cu o legislație rutieră înăsprită pentru șoferi. Conducătorii auto care sunt prinși cu telefonul în mână sau […]
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin denunță un lung șir de coincidențe din scandalul legat de plagiatul lui Radu Marinescu, actual ministru al Justiției. Analistul subliniază că încă de dimineață s-a remarcat o mobilizare masivă pentru mediatizarea articolul PressOne, publicat la ora 5 dimineața. „Există speranță pentru presa româneasă”, își […]
Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian” # Gândul
Unul dintre cele mai notabile evenimente ale lunii decembrie 2025 a fost raportul conform căruia Rusia, cu aprobarea SUA, se pregătește să acționeze ca mediator pentru a se ajunge la un acord între Siria și Israel. Un astfel de acord ar putea pune capăt oficial stării de război dintre cele două țări, care există din […]
Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe # Gândul
Mai multe companii au fost amendate cu 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) de Consiliul Concurenței. Inspectorii au probat că acestea au făcut o înțelegere anticoncurențională, având ca efect împărţirea pieţei forţei de muncă. Pe lista companiilor vizate se află nume ca Automobile Dacia sau Renault Technologie Roumanie. Monopolul instituit de aceste companii viza […]
Ce a mâncat Daniel Pavel în Thailanda, unde a filmat ”Desafio: Aventura”. ”De mi-au ieșit pe ochi” # Gândul
Daniel Pavel a explicat ce a mâncat în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările pentru show-ul ”Desafio: Aventura”, pe care îl prezintă la Pro TV. Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV. […]
Și în 2026 angajații din sistemul public vor beneficia de vouchere de vacanță, dar „oferta” nu va mai fi pentru toți salariații. Primesc acest cadou doar cei care au salarii nete lunare de până în 6000 de lei. Valoarea unui tichet de vacanță este de 800 de lei, pentru anul 2026. Ce spune Legea 141/2025 […]
Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ” # Gândul
Mario Iorgulescu a vorbit despre dosarul din 2016, în care a fost acuzat de lipsire de libertate și lovire, după ce o persoană ar fi fost bătută într-un apartament. Acesta a confirmat existența violențelor, dar susține că nu a participat direct la agresiune. Iorgulescu a afirmat că victima ar fi provocat conflictul, după o dispută […]
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clooney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete # Gândul
Covorul roșu a fost întins, din nou, la Los Angeles, noaptea trecută, pentru ediția cu numărul 83 a Globurilor de Aur. Cele mai mari staruri de la Hollywood s-au adunat la Beverly Hilton Hotel pentru o gală de excepție, plină de surprize, glume, și momente emoționante. La cei 58 de ani, celebra Julia Roberts a […]
Ținute spectaculoase la Gala Globurilor de Aur. Julia Roberts, Pamela Anderson, Leo DiCaprio, și Amal Clonney, printre cele mai bine îmbrăcate vedete
Clubul de fotbal Oțelul Galați a anunțat, luni, pe site-ul său oficial, transferul lui Luan Campos, atacant brazilian care a evoluat până în luna noiembrie a anului trecut la Sivasspor, grupare din eșalonul secund al Turciei. Noul jucător al moldovenilor a evoluat în primele ligi din Portugalia, Ucraina şi Turcia şi a sosit în Galaţi […]
Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic # Gândul
Dorești să pregătești o rețetă autentică, savuroasă, care să încânte papilele gustative? Dolmades ar putea fi opțiunea de astăzi. Iată ce ingrediente simple sunt necesare pentru a pregăti cele mai gustoase sarmale grecești. Vezi mai jos rețeta. Sarmalele grecești, cunoscute și sub numele de Dolmades, sunt preferate de mulți consumatori pentru gustul lor aromat și […]
Fostul ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria # Gândul
Ungaria i-a acordat azil fostului ministru al Justiţiei din Polonia, Zbigniew Ziobro, care încearcă astfel să evite acuzaţii de abuz de putere, pe care le consideră motivate politic. Fostul ministru al partidului conservator polonez Dreptate şi Justiţie (PiS, naţionalist) a fost unul dintre principalii autori ai reformelor din justiţie care au dus la ani de […]
Prima operație din acest an pentru fiul lui Kamara. ”Este pe partea de ortopedie și este de 38.000 de euro” # Gândul
Cântărețul Kamara, în vârstă de 49 de ani, a dat detalii despre prima operație din acest an prin care va trece fiul său, Leon. Leon, fiul lui Kamara, suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. Micuțul a efectuat mai multe transplanturi de celule […]
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari # Gândul
Ancheta autorităților italiene cu privire la tragedia din Crans Montana scoate la iveală faptul că scara din barul Le Constellation a devenit o capcană mortală pentru majoritatea celor care și-au pierdut viața în tragedie. Potrivit ultimelor informații trupurile neînsuflețite a 34 din cele 40 de victime au fost găsite sub trepte. O echipă internațională de […]
Anul 2025 a înregistrat cel mai bun randament din istoria fondurilor de pensii private, potrivit datelor. Calculele arată că un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei. Susținute de evoluția pozitivă a Bursei de Valori București, fondurile de pensii private au obținut un […]
Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune” # Gândul
Mario Iorgulescu a explicat, pentru prima dată public, de ce nu a luat personal legătura cu familia victimei după accidentul rutier din 2019. Deși nu și-a exprimat direct regretele, părinții, avocații și apropiații lui au avut grijă să transmită mesajele de regret familiei afectate. Într-un interviu exlusiv pentru „Dan Capatos Show”, Mario Iorgulescu a povestit […]
Aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby” # Gândul
Iată care este aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”. Este frecvent utilizat în gospodărie și poate fi un mare consumator de electricitate. Gândul.ro v-a arătat AICI un tabel cu aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Odată cu dezvoltarea […]
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei” # Gândul
Deși numirea lui Kyrylo Budanov va contribui la consolidarea autorității politice a lui Volodimir Zelenski și la echilibrarea cercului interior al președintelui ucrainean, „ambițiile politice ale fostului șef al spionajului înseamnă că acesta ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”, avertizează Konstantin Skorkin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. […]
Află cu cât au crescut taxele și impozitele pe anul 2026 în funcție de orașul în care locuiești. Cât se plătește în București # Gândul
Impozitele și taxele locale s-au majorat de la 1 ianuarie 2026, iar unii români au de plată mai mulți bani decât se așteptau, după ce sumele datorate s-au dovedit a fi mai mari decât anunțase Guvernul Bolojan la finalul anului trecut. Majorările sunt diferite de la un oraș la altul, administrațiile locale fiind cele care […]
Rugăciunea zilei de luni. Pentru atragerea norocului și pentru schimbarea stării interioare, la început de săptămână, poate fi rostită o rugăciune. Este un nou început de săptămână, iar credincioșii pot rosti o rugăciune pentru atragerea norocului și schimbarea stării interioare. Pentru a-și așeza gândurile pe drumul responsabilităților și cel al planurilor, credincioșii pot aborda acest […]
Mircea Dinescu publică o fotografie-document din martie 1989, în contextul revoltelor din Iran. „Puloverul meu însă-i aproape rupt, c-a fost mîncat de javre, nu de molii” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a rememorat momentele care au precedat Revoluției din 1989, prin publicarea unei fotografii din arhiva personală, într-un gest de solidaritate cu manifestațiile poporului iranian împotriva aiatolahului Khamenei. Mircea Dinescu a făcut publică o imagine realizată în martie 1989, de la Casa Scriitorilor, cu o zi înainte ca publicația franceză Liberation să publice […]
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan # Gândul
PSD sare în apărarea lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, în scandalul acuzațiilor de plagiat. Social-democrații spun că nu este o coincidență faptul că scandalul a izbucnit exact după ce Marinescu a anunțat că numirile la vârful parchetelor vor urma strict procedurile legale și nu vor ține cont de interese politice. În opinia PSD, miza reală […]
Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, face eforturi pentru a fi într-o formă fizică foarte bună. ”Eu, natural, nu sunt slabă”, a afimat artista. Anca Țurcașiu arată foarte bine și este într-o formă fizică extraordinară. Artista recunoaște că face eforturi pentru a se menține. La podcastul realizat de Adina Alberts, Anca Țurcașiu a […]
Mario Iorgulescu, primele declarații după accidentul din 2019. Spune că a încercat să se sinucidă: „Le-am dat un mesaj de adio părinților” # Gândul
Mario Iorgulescu a vorbit, pentru prima dată public, despre perioada de după accidentul rutier din 2019, soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show”, acesta a relatat că, în timpul internării într-o clinică, a trecut printr-o depresie severă și a încercat să-și pună capăt zilelor. La șase ani de la accidentul […]
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Analiza transferurilor pe care vrea să le facă Gigi Becali în această iarnă: un fost jucător, printre invitații serii # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine din vacanță în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Singura emisiune dedicată fanilor campioanei revine pe micile ecrane cu detalii noi și exclusive despre transferurile pe care vrea Gigi Becali să le […]
Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere # Gândul
Specialiștii din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) recomandă ca persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere. Potrivit INSP, tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a progresiei bolii în rândul populațiilor cu […]
Anul 2026 vine cu scumpiri în lanț. Pe lângă impozitele crescute la mașini și locuințe, precum și în zona imobiliară și în alte ramuri ale societății, o nouă majorare este preconizată pentru combustibili. În acest sens, România a ajuns în jumătatea scumpă a clasamentului european, după ce au crescut accizele de la 1 ianuarie 2026. […]
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns” # Gândul
„Dacă Prefectura Argeș nu are nimic de ascuns să răspundă cu documente” scrie şefa PNL, Alina Gorghiu, despre scandalul care a avut loc recent la Urgenţa Spitalului Judeţean Argeş şi care a avut ca protagonistă pe prefecta Ioana Făcăleaţă. Aceasta din urmă a motivat cu un control inopinat prezenţa sa în instituţie, în apropiere de […]
Leonard Miron, în vârstă de 56 de ani, are un nou job. De anul acesta, fostul prezentator TV va lucra la Ministerul Justiției din Marea Britanie. Leonard Miron a devenit cunoscut publicului larg din postura de prezentator la Televiziunea Națională. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, acesta s-a mutat în Marea Britanie și […]
Ion Cristoiu: Scoaterea din joc a lui Radu Marinescu: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni. „La una dintre emisiunile Marius Tucă Show, trecând în revistă diversiunea Recorder și potrivit căreia un articol de pe un site a provocat atâta emoție încât Adrianei Săftoiu […]
Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru cu vicepremierii la Palatul Victoria la ora 12. Întâlnirea are ca scop discutarea priorităților guvernamentale pentru perioada următoare: cum va arăta bugetul României și ce se întâmplă cu reforma administrației și cu reformarea companiilor de stat. Care ar putea fi agenda discuțiilor Oficialii vor să treacă […]
Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală # Gândul
România traversează cel mai rece episod al acestei ierni, iar vârful acestui fenomen este așteptat în noaptea de luni spre marți, când temperaturile vor coborî până la -20 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că vântul puternic, ninsoarea și viscolul vor accentua senzația de frig în mare parte a țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea […]
Cu o simplă postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump a stârnit controverse puternice. El a publicat o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei. Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și dus la New York. SUA și […]
Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o” # Gândul
Una dintre cele mai mari campioane din sportul românesc a avut ocazia să concureze pentru o altă țară, dar a refuzat, scrie PROSPORT. I s-a pus pe masă o ofertă financiară cum n-a mai avut vreodată – contract de un milion de dolari -, însă nu a dat curs, deși recunoaște că tentația era mare. […]
