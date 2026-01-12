Avaria din blocurile Bucureștiului explicată oficial: Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc!

07:30

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în noiembrie față de octombrie, întrerupând o serie de trei luni la rând de contracție. Dinamica anuală rămâne însă în teritoriu negativ pentru a patra lună la rând, începând cu creșterile de taxe din vară, în timp ce dinamica cumulată pe anul trecut se apropie periculos de zero.