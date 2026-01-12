Statul român preia integral Compania Națională Aeroporturi București
Adevarul.ro, 12 ianuarie 2026 16:15
Procedura prin care statul intenționează să răscumpere pachetul de 20% din CN Aeroporturi București, aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, a primit undă verde în ședința acționarilor din 9 ianuarie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse apropiate negocierilor.
Acum 5 minute
16:30
Radu Marinescu spune că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de plagiat. „Nu, evident că nu” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins luni acuzațiile că ar fi plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat și a declarat că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de studiile sale.
16:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 12 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi începând din zilele următoare, însă la finalul intervalului este așteptată o răcire.
Acum 30 minute
16:15
Procedura prin care statul intenționează să răscumpere pachetul de 20% din CN Aeroporturi București, aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, a primit undă verde în ședința acționarilor din 9 ianuarie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse apropiate negocierilor.
16:15
Violențe extreme într-o închisoare din Georgia: trei morţi și peste 12 răniți, printre care şi un gardian # Adevarul.ro
O încăierare deosebit de violentă, izbucnită într-o închisoare din statul american Georgia, s-a soldat cu moartea a trei deținuți și rănirea altor cel puțin 12 persoane, printre care și un gardian. Incidentul, produs în timpul orelor de vizită.
16:15
Conducerea Spitalului de Psihiatrie Jebel: Focarul de scabie este localizat. DSP urmează să identifice sursa de infectare # Adevarul.ro
La Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă (SPMS) Jebel, unde au fost depistate trei cazuri de scabie, situaţia epidemiologică este sub control, fără extinderea focarului, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş desfăşoară o anchetă epidemiologică, spune managerul spitalului.
Acum o oră
16:00
Ministrul Energiei critică situația avariilor care au lăsat sute de mii de bucureșteni fără căldură: „Este inadmisibil” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că este „inadmisibil” ca în 2026 sute de mii de bucureşteni să rămână fără căldură, subliniind că problemele reţelei termice, vechi de zeci de ani, nu pot fi rezolvate în câteva luni.
16:00
Județul cu jumătate de milion de locuitori care are doar șapte adăposturi de protecție civilă funcționale # Adevarul.ro
Județul Galați, cu o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori, are doar șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale dintr-un total de 206 verificate la finalul anului 2025.
16:00
Impozitul pe clădiri scumpește și materialele de construcții, principalul motiv fiind legat de creșterea cheltuielilor de producție și depozitare, care se transferă în preţul final, se arată într-o analiză de piață.
16:00
Federația AGRO-STAR 2022 atrage atenția că acordul cu Mercosur riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară # Adevarul.ro
Federația AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și Parlamentului European să nu continue acordul cu Mercosur, despre care spune că riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară.
15:45
Mare scandal, mare, pornit de la articolul care îl acuză pe ministrul Marinescu că ar fi copiat nu mai puţin de 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat, adică 56,68% din teză.
15:45
Doi români, un tânăr de 20 de ani și o fată de 13 ani, s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri din Spania # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 20 de ani și o fată de 13, tot româncă, au murit după ce s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri aflate în construcții din localitatea spaniolă Logroño.
15:45
Problema locuirii în România: Numărul locuințelor sociale, de 2,5 ori mai mic decât este nevoie # Adevarul.ro
România se află pe ultimul loc din UE în ceea ce privește locuințele sociale, cu doar 0,17% din fondul locativ național fiind locuințe sociale. În țările din Europa Centrală și de Est procentul variază între 6,6% în Polonia și 0,8% în Lituania.
Acum 2 ore
15:30
Studentă din Iran în vârstă de 23 de ani, împuşcată în cap „de la mică distanţă” de forțele de ordine. Mărturia familiei # Adevarul.ro
ONG-ul pentru Drepturile Omului din Iran (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a făcut publice detalii despre primele victime identificate ale forțelor de ordine iraniene, care au deschis focul asupra mulțimii în timpul protestelor antiguvernamentale ce au cuprins țara, relatează CNN.
15:30
Cârțu îl apără pe Balaci și trage în Boloni: „Juca la o echipă favorizată de anumite forțe înainte de ’89” # Adevarul.ro
Loți Boloni (72 de ani) a reaprins dispută mai veche în fotbalul românesc: cine a fost cel mai bun fotbalist român.
15:30
Start pentru etapa de proiectare a unui nou lot din Autostrada Unirii. Ciprian Șerban: „Marcăm un alt pas important” # Adevarul.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat luni, 12 ianuarie, începerea etapei de proiectare pentru lotul 1D al Autostrăzii A8, tronsonul Joseni-Ditrău, din județul Harghita.
15:15
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic” # Adevarul.ro
Un tânăr american, venit în România pentru a-și vizita iubita, a trăit momente inedite de sărbători, încercând pentru prima dată două preparate tradiționale românești: sarmalele și salata boeuf.
15:00
Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc: O treime din venituri se duc pe taxe și impozite # Adevarul.ro
Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică, potrivit căruia puterea de cumpărare a fost puternic afectată încă din vara anului trecut, după liberalizarea pieței de energie electrică și creșterea cotelor de TVA.
15:00
Asociaţia Forumul Judecătorilor acuză atacuri ale unor membri CSM și limbaj defăimător # Adevarul.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate”.
14:45
Criminal prins după 26 de ani și trimis în judecată: profilul său genetic a fost identic cu probele de la fața locului # Adevarul.ro
Bărbatul care a ucis și violat o femeie de 75 de ani în județul Tulcea, în 1999, a fost prins anul trecut și trimis în judecată, după ce probele de la fața locului s-au potrivit cu profilul său genetic din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.
14:45
Lansarea primei păpuşi Barbie cu caracteristici ale tulburării de spectru autist a fost salutată de activişti şi organizaţii caritabile şi descrisă drept un pas important către o reprezentare mai „autentică, veselă” pentru copiii neurodivergenţi, potrivit DPA/PA Media.
14:45
Prețul aurului a atins un nou record în România, dar și la nivel mondial, pe fondul tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu.
Acum 4 ore
14:15
Uniunea Europeană a oferit luni o primă imagine asupra unui posibil cadru prin care producătorii auto chinezi ar putea evita tarifele ridicate aplicate importurilor de vehicule electrice (EV) în schimbul unui mecanism de preț minim la import.
14:15
Avocatul Cuculis: „Am sesizat Parchetul General cu privire la o pleiadă de infracțiuni despre care toată lumea pare că vorbește, însă nimeni nu le analizează” # Adevarul.ro
Adrian Cuculis a reacționat luni, 12 ianuarie, în recentul scandal în care Radu Marinescu, ministrul Justiției, e acuzat că a plagiat în teza de doctorat, într-o analiză realizată de PressOne.
14:15
De ce nu se dorește eliminarea plafonării la gaze? Expert: „Pentru că statului îi convine” # Adevarul.ro
Un expert în energie a explicat anunțul ministrului energiei Bogdan Ivan, potrivit căruia p lafonarea prețului la gaze ar putea fi eliminată gradual, precizând că de fapt plafonarea convine statului, dar și unor actori din piață.
14:15
O româncă, mama a două fete, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier în Italia # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut în Italia, sub ochii fiicei sale de 18 ani.
14:00
Surpriza turistică a Europei: destinația care a depășit Parisul și a devenit lider la numărul de vizitatori # Adevarul.ro
O regiune din Europa a reușit să devină cea mai populară destinație turistică din UE, lăsând în urmă nume consacrate precum Parisul sau zonele de coastă ale Croației.
13:45
Anchetă internă la Spitalul Județean din Constanța după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale # Adevarul.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală.
13:45
Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă, a declarat Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, adăugând că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”.
13:30
Mario Iorgulescu s-ar fi fimat în timp ce încerca să se sinucidă. Cum își duce zilele în Italia fiul șefului LPF # Adevarul.ro
Fiul lui Gino Iorgulescu stă departe de România.
13:30
Antrenorul de la Real Madrid a băut apă după MM Stoica. Declarația scandaloasă făcută după ce a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei # Adevarul.ro
Xabi Alonso (44 de ani) a ieșit campion al Germaniei cu Bayer Leverkusen.
13:30
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă.
13:30
De ce sunt considerate nucile „otrava tăcută”. Semnele pe care oamenii le ignoră atunci când le consumă # Adevarul.ro
Nucile se numără printre puținele alimente pe care le consumăm adesea cu încredere chiar și la luni bune după ce punga a fost deschisă. Totodată, sunt și unele dintre cele mai frecvente alimente consumate alterate, fără ca oamenii să-și dea seama.
13:30
Cât costă să fii student? Peste 40.000 dintre cei care urmează o facultate au rămas fără burse, după măsurile de austeritate. Solicitările ANOSR # Adevarul.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat luni 12 ianuari, în spațiul public, analiza „Coșul minim al studentului, în plină austeritate”.
13:15
„Am cerut demisia”. Alina Gorghiu solicită probe după ce prefectul de Argeș ar fi sărit peste rând la UPU: „Să spună adevărul” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Argeş, Alina Gorghiu, solicită Prefecturii Argeş să facă publice documentele care să confirme că prefectul Ioana Făcăleaţă a fost la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Piteşti în scop de control, nu pentru consult medical.
13:15
Un fost ministru de justiție polonez, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria # Adevarul.ro
Un fost ministru al partidului conservator polonez Dreptate şi Justiţie, urmărit în ţara sa pentru deturnare de fonduri, a anunţat luni că a obţinut azil politic în Ungaria lui Viktor Orban.
13:15
Oreșnik poate fi interceptată, dar numai din spațiu, spune un expert. România, Polonia și Germania dețin interceptorii-cheie # Adevarul.ro
Racheta Oreșnik poate fi interceptată în timp ce află încă în spațiu de sistemele avansate de apărare antirachetă ale aliaților Ucrainei, spune Oleg Katkov, redactor-șef al Defense Express, relatează Liga.net.
13:00
Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul influencer își va testa limitele în Republica Dominicană # Adevarul.ro
Marian Godină se pregătește să își testeze limitele în Republica Dominicană. Influencerul va face parte dintre concurenții din noul sezon al Survivor România.
13:00
Doi muncitori români, luați ostatici de un bătrân din capitala Italiei: îi renovau apartamentul și s-au trezit cu pistolul la tâmplă # Adevarul.ro
Un bătrân italian în vârstă de 89 de ani a ţinut ostatici timp de mai multe ore doi români, pe soţia sa şi pe îngrijitorul ucrainean, în locuinţa sa de la Roma.
13:00
PSD, despre acuzațiile de plagiat care îl privesc pe Radu Marinescu: „un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului” # Adevarul.ro
PSD anunță că îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală, în scandalul privind acuzațiile de plagiat.
12:45
Un grup de țări europene, în frunte cu Marea Britanie și Germania, discută planuri pentru o prezență militară NATO în Groenlanda, o măsură menită să consolideze securitatea pe insul și să-i arate, președintelui american Donald Trump că Europa ia în serios securitatea arctică.
12:45
Persoanele cu risc crescut de boală, îndemnate de specialiști în sănătate publică să se vaccineze antigripal de urgență # Adevarul.ro
Specialiştii în sănătate publică recomandă persoanelor cu risc crescut de boală să se vaccineze antigripal fără întârziere, în contextul intensificării circulaţiei unei tulpini a virusului gripal A(H3N2) şi al debutului sezonului gripal în România.
Acum 6 ore
12:30
Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, după ce a suferit un infarct. Cum se simte artista de 84 de ani # Adevarul.ro
Sofia Vicoveanca este internată în continuare pe secţia de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce, duminică, a suferit un infarct.
12:30
Infernul de pe scări: 34 de tineri au murit pe treptele barului Le Constellation, în tragedia de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Ancheta în cazul tragediei de la barul Le Constellation, din Elveția, a scos la iveală detalii cutremurătoare. Potrivit raportului anchetatorilor italieni, 34 din 40 de victime și-au pierdut viața pe scările barului, care au devenit o capcană mortală în timpul dezastrului.
12:30
A început Australian Open 2026. Când intră în concurs singura româncă prezentă în calificări # Adevarul.ro
Australian Open 2026 a pornit la drum duminică noapte cu primele meciuri din calificări.
12:00
Panică și lacrimi în parcare: o șoferiță a rămas blocată aproape o oră de câțiva centimetri de zăpadă. „Nu știu ce să fac, nu pot să ies” # Adevarul.ro
O simplă ninsoare s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără de 22 de ani, care a rămas blocată aproape o oră într-o parcare subterană din Düsseldorf, Germania.
12:00
Regimul ayatollahilor din Iran, sub asediu. Trump intensifică presiunea. Vor reuși protestatarii de data asta? # Adevarul.ro
Pe măsură ce protestele violente din Iran intră în a treia săptămână și împing țara tot mai aproape de un posibil punct de cotitură, regimul teocratic de la Teheran răspunde printr-o strategie bine cunoscută: reprimarea brutală a demonstrațiilor și consolidarea controlului intern, într-un moment în
12:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a finalizat, recent, procesul de restructurare impus de Legea 145/2025 privind reorganizarea autorităților administrative, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.
12:00
Percheziţii în două județe din România şi la Londra, la proxeneţi care trimiteau tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Arestări și sechestru pe bunuri # Adevarul.ro
Un britanic şi trei români au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi români au fost plasaţi sub control judiciar, într-un caz de proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat.
11:45
Anvelopa cu numărul un milion realizată la Oradea anul acesta este o anvelopă de iarnă premium, Nokian Tyres Snowproof 2.
11:45
Blestemele lui Stanciu l-au lovit pe Pavlovic. Fotbalistul de la AC Milan a ieșit accidentat din meciul cu Fiorentina # Adevarul.ro
Strahinja Pavlovic a avut nevoie de 9 copci, după coliziunea cu Pietro Comuzzo, la meciul Fiorentina - AC Milan 1-1.
