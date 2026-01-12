Sindicatul Europol acuză dezastrul de la Brigada Rutieră București: „Fișetele sprijinite cu bolovani pot cădea oricând peste colegii noștri”
Adevarul.ro, 12 ianuarie 2026 19:00
Sindicatul Europol reclamă, luni, 12 ianuarie, că la Brigada Rutieră București, mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
19:00
Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai regimului Putin, a sugerat că Rusia ar putea colabora cu Statele Unite pentru a „elibera” Groenlanda — o aluzie ironică, dar deloc lipsită de substrat, la intențiile președintelui american Donald Trump de a “cumpăra” insula de la Danemar
19:00
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără precedent” # Adevarul.ro
Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile în estul Indiei, declanșând o operațiune de căutare masivă pentru a-l captura și a proteja localnicii.
19:00
Kelemen Hunor susține că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție. „Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept ”inacceptabil”.
19:00
Acum o oră
18:45
Enigma rusească din Cipru: un diplomat mort și un oligarh dispărut. Incidentele au loc într-o perioadă turbulentă pentru relațiile dintre cele două țări # Adevarul.ro
Autoritățile din Cipru investighează două incidente separate, dar neobișnuite, care au atras atenția internațională: moartea unui oficial rus de rang înalt în incinta Ambasadei Rusiei din Nicosia și dispariția unui om de afaceri rus influent din zona Limassol.
18:45
Jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia și ar vrea o relație economică mai apropiată cu rușii, iar oficialii români par să se îndrepte în această direcție prin non-acțiune.
18:30
Semnal misterios de 10 secunde detectat de sateliți. Cercetătorii spun că provine de la o supernovă veche de 13 miliarde de ani # Adevarul.ro
Oamenii de știință au detectat un semnal de 10 secunde și care se pare că provine din unul dintre cele mai îndepărtate puncte din univers.
18:30
ÎCCJ respinge recursul fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache: „termenul de prescripție nu s-a împlinit” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis luni, 12 ianuarie, că a respins recursul în casație al lui Daniel Tudorache, stabilind că termenul de prescripție pentru infracțiunea comisă de autor în mai 2017 nu s-a împlinit.
Acum 2 ore
18:15
Uniunea Europeană anunță măsuri fără precedent împotriva Iranului. Diplomații republicii islamice, interziși în Parlamentul European # Adevarul.ro
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, anunță restricționarea accesului diplomaților iranieni în sediile PE, ca semn de sprijin pentru protestele din Iran.
18:00
Aplicația „Ești mort?” cucerește lumea. Cum funcționează și de ce tinerii singuri o descarcă în număr tot mai mare # Adevarul.ro
O aplicație chineză cu un nume sumbru a devenit virală printre tinerii care locuiesc singuri.
18:00
Cursuri online în 10 școli din țară din cauza vremii severe. 3.000 de elevi stau acasă # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei a transmis că marți, 13 ianuarie, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ, astfel că aproximativ 3.000 de elevi vor sta acasă.
17:45
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit zeci de tineri, a fost arestat preventiv pentru trei luni # Adevarul.ro
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a dispus luni, 12 ianuarie, arestarea preventivă pentru trei luni a lui Jacques Moretti, coproprietar cu soția sa al barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, care a ars în noaptea de Anul Nou.
17:45
Guvernul crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP. Anunțul făcut de ministrul Apărării # Adevarul.ro
Guvernul lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP, a informat luni ministrul Apărării, Radu Miruță.
17:30
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a noastră” # Adevarul.ro
George Simion a chemat simpatizanții AUR în Piața Universității pe 15 ianuarie, într-un demers care se suprapune cu campania de strângere de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
Acum 4 ore
17:15
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.
17:15
Slovacia oprește complet ajutorul militar pentru Ucraina. Anunțul făcut de liderii țării # Adevarul.ro
Slovacia renunță complet la sprijinul militar pentru Ucraina, după ce liderii țării, inclusiv președintele și premierul, au decis că nu vor trimite soldați și nu vor mai acorda ajutor militar Kievului.
17:15
Bani îngropați, găsiți în Norvegia. Se speculează că provin din cel mai mare jaf din istoria țării, din 2004 # Adevarul.ro
Un sac plin cu bani a fost găsit în Sandnes, oraș din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare.
17:15
Atac cu cuțitul la un liceu din Kiev. Autoritățile ucrainene evocă o posibilă legătură cu Rusia # Adevarul.ro
Un adolescent de 14 ani este acuzat că a înjunghiat cu cuţitul un elev de aceeaşi vârstă şi un profesor de 39 de ani într-o unitate de învăţământ din Kiev, un atac care ar putea fi legat de Rusia, au anunţat luni poliţia şi biroul procurorului, relatează AFP.
17:00
Proiect de lege depus în Parlament pentru legalizarea prostituției: „Am ales reglementarea în locul ipocriziei” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Ion Iordache a anunțat depunerea unui nou proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală în România.
17:00
Combinatul Azomureș anunță că trimite 600 de angajați în șomaj tehnic, în contextul unei incertitudini legate de faptul că Romgaz, companie controlată de statul român, amână depunerea unei oferte de achiziție a combinatului chimic.
16:45
Experiment controversat într-un oraş din România: locul de parcare cu doi proprietari. Ce spun localnicii # Adevarul.ro
Autoritățile dintr-un important oraş din România propun un nou sistem de parcare rezidențială, în care același loc ar putea fi folosit de doi șoferi, în intervale diferite.
16:45
Visa să ajungă numărul 1 mondial, dar rămâne fără niciun titlu de Mare Șlem. Milos Raonic se retrage la 35 de ani # Adevarul.ro
Canadianul Milos Raonic a avut un serviciu redutabil.
16:30
Radu Marinescu spune că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de plagiat. „Nu, evident că nu” # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins luni acuzațiile că ar fi plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat și a declarat că nu va demisiona dacă premierul îi va cere acest lucru în urma scandalului legat de studiile sale.
16:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 12 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi începând din zilele următoare, însă la finalul intervalului este așteptată o răcire.
16:15
Procedura prin care statul intenționează să răscumpere pachetul de 20% din CN Aeroporturi București, aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, a primit undă verde în ședința acționarilor din 9 ianuarie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse apropiate negocierilor.
16:15
Violențe extreme într-o închisoare din Georgia: trei morţi și peste 12 răniți, printre care şi un gardian # Adevarul.ro
O încăierare deosebit de violentă, izbucnită într-o închisoare din statul american Georgia, s-a soldat cu moartea a trei deținuți și rănirea altor cel puțin 12 persoane, printre care și un gardian. Incidentul, produs în timpul orelor de vizită.
16:15
Conducerea Spitalului de Psihiatrie Jebel: Focarul de scabie este localizat. DSP urmează să identifice sursa de infectare # Adevarul.ro
La Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă (SPMS) Jebel, unde au fost depistate trei cazuri de scabie, situaţia epidemiologică este sub control, fără extinderea focarului, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş desfăşoară o anchetă epidemiologică, spune managerul spitalului.
16:00
Ministrul Energiei critică situația avariilor care au lăsat sute de mii de bucureșteni fără căldură: „Este inadmisibil” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că este „inadmisibil” ca în 2026 sute de mii de bucureşteni să rămână fără căldură, subliniind că problemele reţelei termice, vechi de zeci de ani, nu pot fi rezolvate în câteva luni.
16:00
Județul cu jumătate de milion de locuitori care are doar șapte adăposturi de protecție civilă funcționale # Adevarul.ro
Județul Galați, cu o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori, are doar șapte adăposturi de protecție civilă complet funcționale dintr-un total de 206 verificate la finalul anului 2025.
16:00
Impozitul pe clădiri scumpește și materialele de construcții, principalul motiv fiind legat de creșterea cheltuielilor de producție și depozitare, care se transferă în preţul final, se arată într-o analiză de piață.
16:00
Federația AGRO-STAR 2022 atrage atenția că acordul cu Mercosur riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară # Adevarul.ro
Federația AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și Parlamentului European să nu continue acordul cu Mercosur, despre care spune că riscă să aibă consecințe negative pentru agricultura și industria alimentară.
15:45
Mare scandal, mare, pornit de la articolul care îl acuză pe ministrul Marinescu că ar fi copiat nu mai puţin de 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat, adică 56,68% din teză.
15:45
Doi români, un tânăr de 20 de ani și o fată de 13 ani, s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri din Spania # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 20 de ani și o fată de 13, tot româncă, au murit după ce s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri aflate în construcții din localitatea spaniolă Logroño.
15:45
Problema locuirii în România: Numărul locuințelor sociale, de 2,5 ori mai mic decât este nevoie # Adevarul.ro
România se află pe ultimul loc din UE în ceea ce privește locuințele sociale, cu doar 0,17% din fondul locativ național fiind locuințe sociale. În țările din Europa Centrală și de Est procentul variază între 6,6% în Polonia și 0,8% în Lituania.
15:30
Studentă din Iran în vârstă de 23 de ani, împuşcată în cap „de la mică distanţă” de forțele de ordine. Mărturia familiei # Adevarul.ro
ONG-ul pentru Drepturile Omului din Iran (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a făcut publice detalii despre primele victime identificate ale forțelor de ordine iraniene, care au deschis focul asupra mulțimii în timpul protestelor antiguvernamentale ce au cuprins țara, relatează CNN.
15:30
Cârțu îl apără pe Balaci și trage în Boloni: „Juca la o echipă favorizată de anumite forțe înainte de ’89” # Adevarul.ro
Loți Boloni (72 de ani) a reaprins dispută mai veche în fotbalul românesc: cine a fost cel mai bun fotbalist român.
15:30
Start pentru etapa de proiectare a unui nou lot din Autostrada Unirii. Ciprian Șerban: „Marcăm un alt pas important” # Adevarul.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat luni, 12 ianuarie, începerea etapei de proiectare pentru lotul 1D al Autostrăzii A8, tronsonul Joseni-Ditrău, din județul Harghita.
Acum 6 ore
15:15
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic” # Adevarul.ro
Un tânăr american, venit în România pentru a-și vizita iubita, a trăit momente inedite de sărbători, încercând pentru prima dată două preparate tradiționale românești: sarmalele și salata boeuf.
15:00
Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc: O treime din venituri se duc pe taxe și impozite # Adevarul.ro
Veniturile românilor scad în timp ce cheltuielile cresc, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică, potrivit căruia puterea de cumpărare a fost puternic afectată încă din vara anului trecut, după liberalizarea pieței de energie electrică și creșterea cotelor de TVA.
15:00
Asociaţia Forumul Judecătorilor acuză atacuri ale unor membri CSM și limbaj defăimător # Adevarul.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate”.
14:45
Criminal prins după 26 de ani și trimis în judecată: profilul său genetic a fost identic cu probele de la fața locului # Adevarul.ro
Bărbatul care a ucis și violat o femeie de 75 de ani în județul Tulcea, în 1999, a fost prins anul trecut și trimis în judecată, după ce probele de la fața locului s-au potrivit cu profilul său genetic din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.
14:45
Lansarea primei păpuşi Barbie cu caracteristici ale tulburării de spectru autist a fost salutată de activişti şi organizaţii caritabile şi descrisă drept un pas important către o reprezentare mai „autentică, veselă” pentru copiii neurodivergenţi, potrivit DPA/PA Media.
14:45
Prețul aurului a atins un nou record în România, dar și la nivel mondial, pe fondul tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu.
14:15
Uniunea Europeană a oferit luni o primă imagine asupra unui posibil cadru prin care producătorii auto chinezi ar putea evita tarifele ridicate aplicate importurilor de vehicule electrice (EV) în schimbul unui mecanism de preț minim la import.
14:15
Avocatul Cuculis: „Am sesizat Parchetul General cu privire la o pleiadă de infracțiuni despre care toată lumea pare că vorbește, însă nimeni nu le analizează” # Adevarul.ro
Adrian Cuculis a reacționat luni, 12 ianuarie, în recentul scandal în care Radu Marinescu, ministrul Justiției, e acuzat că a plagiat în teza de doctorat, într-o analiză realizată de PressOne.
14:15
De ce nu se dorește eliminarea plafonării la gaze? Expert: „Pentru că statului îi convine” # Adevarul.ro
Un expert în energie a explicat anunțul ministrului energiei Bogdan Ivan, potrivit căruia p lafonarea prețului la gaze ar putea fi eliminată gradual, precizând că de fapt plafonarea convine statului, dar și unor actori din piață.
14:15
O româncă, mama a două fete, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier în Italia # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut în Italia, sub ochii fiicei sale de 18 ani.
14:00
Surpriza turistică a Europei: destinația care a depășit Parisul și a devenit lider la numărul de vizitatori # Adevarul.ro
O regiune din Europa a reușit să devină cea mai populară destinație turistică din UE, lăsând în urmă nume consacrate precum Parisul sau zonele de coastă ale Croației.
13:45
Anchetă internă la Spitalul Județean din Constanța după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale # Adevarul.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală.
13:45
Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă, a declarat Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, adăugând că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”.
