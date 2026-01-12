Kelemen Hunor: Dacă PNL nu renunță la Bolojan, atunci rămâne până în aprilie 2027
PSNews.ro, 12 ianuarie 2026 18:50
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, într-un interviu acordat G4Media.ro, că premierul Ilie Bolojan va rămâne la conducerea Guvernului până în aprilie 2027, data prevăzută pentru rotația guvernamentală, în cazul în care Partidul Național Liberal nu va renunța la susținerea acestuia. „Nu depinde nici de mine, nici de Fritz, nici de Grindeanu", a afirmat […]
• • •
Acum o oră
18:50
VIDEO Plagiat sau perdea de fum? Dan Bucura despre miza reală a scandalului Radu Marinescu # PSNews.ro
Jurnalistul Dan Bucura a declarat luni, în emisiunea „Puterea Știrilor", că scandalul acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, trebuie analizat strict în contextul în care apare, sugerând că momentul ales ridică semne serioase de întrebare și poate avea rolul de a deturna atenția publică de la un proces esențial pentru […]
18:50
Caramitru mizează pe inteligența artificială: AI-ul poate elimina deciziile aberante și corupția din justiție # PSNews.ro
Economistul Andrei Caramitru susține că sistemul de justiție din România ar trebui supus unor controale realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a verifica sentințele pronunțate de judecători și pentru a semnala eventualele decizii aberante. Propunerea sa vine în contextul în care o primărie a introdus roboți de plată și a anunțat că cetățenii care achită […]
18:50
Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, măsură pe […]
18:50
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, marţi, din cauza condiţiilor meteorologice, 3.000 de elevi din zece unităţi vor face cursuri online. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior. "Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de […]
18:50
Lovitură pentru Bolojan: Angajații ANRE au atacat în instanță tăierea salariilor și a posturilor # PSNews.ro
Un număr de 102 angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au dat în judecată instituția și pe președintele acesteia, George Niculescu, solicitând suspendarea ordinului prin care a fost modificat Regulamentul intern, precum și a noii grile de salarizare și organigramei. Reclamanții susțin că măsurile adoptate în baza Legii nr. 145/2025 încalcă […]
18:50
Miruță: Voi propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea sumelor acordate Ucrainei # PSNews.ro
Ministrul Apărării susține redeschiderea discuției despre valorea totală a ajutoarelor României pentru Ucraina. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat la Antena 3 CNN că va propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea valorii totale a ajutoarelor acordate de România Ucrainei de la începutul războiului. „Sunt sută la sută de acord să se spună valoarea […]
18:50
FOTO Sindicatul Europol reclamă o ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră Bucureşti. Imagini incredibile! # PSNews.ro
Sindicatul Europol reclamă, luni, o adevărată "bombă cu ceas" la Brigada Rutieră Bucureşti, unde mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn. "Şoferii să se prezinte cu căşti de protecţie pe cap", transmit sindicaliştii. Aceştia avertizează, de asemenea, că, în caz de incendiu, […]
18:50
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, într-un interviu acordat G4Media.ro, că premierul Ilie Bolojan va rămâne la conducerea Guvernului până în aprilie 2027, data prevăzută pentru rotația guvernamentală, în cazul în care Partidul Național Liberal nu va renunța la susținerea acestuia. „Nu depinde nici de mine, nici de Fritz, nici de Grindeanu", a afirmat […]
Acum 2 ore
17:50
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției”, depus la Parchetul General de avocatul Adrian Cuculis # PSNews.ro
Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire la dezvăluirile din reportajul Recorder şi acuzaţiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu. În denunţ, avocatul Cuculis cere procurorilor să fie demarate cercetări în legătură cu două aspecte: apariţia în spaţiul public […]
17:50
Procedura prin care statul intenționează să răscumpere pachetul de 20% din CN Aeroporturi București, aflat în portofoliul Fondului Proprietatea, a primit undă verde în ședința acționarilor din 9 ianuarie, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro din surse apropiate negocierilor. Surse apropiate discuțiilor au explicat că urmează evaluarea titlurilor de către un expert independent, iar apoi Ministerul Transporturilor – acționar […]
17:50
VIDEO Bolojan, mesaj motivațional pe scena unei biserici baptiste din Oradea: România se poate transforma în mai bine # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost prezent duminică la adunarea organizată la Campusul BBSO, una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea, eveniment transmis live pe YouTube. Vizita a avut un caracter oficial, șeful Guvernului fiind invitat pe scenă pentru a transmite un mesaj comunității religioase, moment care s-a încheiat cu o rugăciune pentru conducerea […]
17:50
VIDEO PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare – noul „fir roșu” anunțat în direct la Puterea Știrilor # PSNews.ro
Social-democratul Bogdan Matei a declarat luni, în emisiunea „Puterea Știrilor", că majorarea taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice nu reprezintă o soluție reală pentru sustenabilitatea financiară a administrațiilor locale și că Partidul Social Democrat ia în calcul, în mod serios, inclusiv varianta ieșirii de la guvernare, în urma unei consultări interne extinse. Întrebat despre […]
17:50
Bogdan Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră ar putea începe în 2027 # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început iar estimarea sa este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră. Ministrul Energiei a fost întrebat după Comandamentul energetic national ce […]
17:50
Germania va suplimenta numărul ofițerilor de informații pentru combaterea extremismului de stânga # PSNews.ro
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat, luni, că va aloca mai mulți ofițeri ai serviciilor de informații interne pentru combaterea extremismului de stânga. „Serviciul de informații interne va fi întărit în acest domeniu", a spus Dobrindt, precizând că a dispus deja această măsură încă de săptămâna trecută, conform dpa. Declarația a fost făcută la […]
17:50
Radu Miruță, ministrul Apărării vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Servicii # PSNews.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că exstă în lucru un proiect de lege ce presupune creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MAPN și Servicii. Ministrul a explicat că fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile […]
17:50
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și terenuri. Cum vor fi calculate și cât vor crește # PSNews.ro
Guvernul a justificat duminică, 11 ianuarie, majorarea impozitelor și taxelor locale pentru clădiri, terenuri și autovehicule, aplicată de la 1 ianuarie 2026. Măsurile sunt temporare, iar din 2027 România ar urma să treacă la impozitarea proprietăților la valoarea de piață, odată ce va fi funcțional sistemul automat de evaluare, potrivit Digi24. De ce cresc taxelePotrivit […]
Acum 4 ore
16:50
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat # PSNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a publicat pe Facebook o analiză ironică și tăioasă legată de modul în care presa a reacționat la dezvăluirile privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu. El vorbește despre o succesiune de „coincidențe" care, în opinia sa, arată fie o mobilizare ieșită din comun, fie un nivel de sincronizare […]
16:50
VIDEO Palatul Administrativ și Judecătoresc din Călărași renaște ca centru socio-cultural # PSNews.ro
Joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 11.00, va avea loc inaugurarea Palatului Socio-Cultural Călărași, noua destinație a fostului Palat Administrativ și Judecătoresc, una dintre cele mai importante clădiri istorice ale orașului. Evenimentul marchează finalizarea unui amplu proces de restaurare realizat de Consiliul Județean Călărași, care a redat comunității un edificiu de patrimoniu cu o […]
16:50
Autostrada Unirii avansează: începe proiectarea lotului Joseni-Ditrău, cu termen de 10 luni pentru documentația tehnică # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă luni că începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8, 1D Joseni-Ditrău, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. "Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8: Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii ,,Unirii" Târgu Mureş-Târgu […]
16:50
Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # PSNews.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu amplu doi jurnaliști britanici de renume, în cadrul căruia a discutat provocările cu care se confruntă țara sa în lupta împotriva propagandei ruse și a interferențelor lui Vladimir Putin în procesele democratice de la Chișinău, transmite Deschide.md. Liderul de la Chișinău a abordat pentru prima dată public […]
16:50
Consiliul Concurenței a sancționat în premieră 8 companii care s-au înțeles cum să își împartă angajații # PSNews.ro
Opt companii din domeniul producției auto și activităților conexe au primit amenzi consistente, raportate la cifra de afaceri, după ce au fost „pârâte" la Consiliul Concurenței, iar inspectorii autorității naționale în domeniu au descoperit că acestea s-au înțeles nu numai să nu recruteze angajați ai celorlalte companii, dar chiar să nu îi angajeze fără acordul […]
16:50
Bogdan Ivan: ”Mi se pare inadmisibil că în 2026 în Bucureşti să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani. […]
16:50
Sindicat: Acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile # PSNews.ro
Sindicaliştii din Agricultură reclamă, luni, că acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile, iar Comisia Europeană a mers mai departe cu negocierile "fără evaluări adecvate şi detaliate ale impactului socio-economic şi fără măsuri de anticipare a schimbărilor". Sindicaliştii au identificat o serie de deficienţe ale acordului şi cer Comisiei Europene şi […]
16:50
Cel mai mare partid din Bulgaria respinge oferta de a forma un nou guvern. Alegerile anticipate, la orizont # PSNews.ro
În Bulgaria, cel mai mare partid, GERB-SDS, a refuzat formarea unui nou guvern. Lipsa unei majorități stabile ar putea duce țara spre noi alegeri anticipate, transmite Mediafax. Cel mai mare partid din Parlamentul Bulgariei, GERB-SDS, cu orientare de centru-dreapta, a respins luni solicitarea președintelui de a încerca formarea unui nou guvern. Aceasta mișcare crește șansele […]
16:50
Preşedintele AEP a stabilit cu direcţiile judeţene priorităţile de reorganizare şi eficientizare administrativă # PSNews.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian
15:50
Forumul Judecătorilor critică dur liderii din sistem: limbajul defăimător în locul dialogului este inacceptabil # PSNews.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble şi frică generalizată în rândul corpului magistraţilor”. Membrii asociaţiei afirmă că în ultimele zile spaţiul […] Articolul Forumul Judecătorilor critică dur liderii din sistem: limbajul defăimător în locul dialogului este inacceptabil apare prima dată în PS News.
15:50
Parlamentarii propun legalizarea prostituției. „Statul trebuie să reglementeze realitatea, nu să o ignore” # PSNews.ro
Un grup de deputați, condus de liberalul Ion Iordache, a depus în Parlament un proiect de lege care propune legalizarea și impozitarea prostituției în România. Inițiativa urmărește reglementarea acestei activități, introducerea unor controale sanitare obligatorii și oferirea de protecție juridică persoanelor care practică prostituția, dar și eliminarea influenței rețelelor de proxenetism. Potrivit inițiatorilor, activitatea ar […] Articolul Parlamentarii propun legalizarea prostituției. „Statul trebuie să reglementeze realitatea, nu să o ignore” apare prima dată în PS News.
15:50
Tezaur 2026 – Prima emisiune din acest an. Cum poţi cumpăra titluri de stat şi ce dobânzi au # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni prima ediție din 2026 a Programului TEZAUR, destinată persoanelor fizice care doresc să investească în titluri de stat, potrivit unui comunicat oficial al instituției. În perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot subscrie titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care oferă dobânzi anuale […] Articolul Tezaur 2026 – Prima emisiune din acest an. Cum poţi cumpăra titluri de stat şi ce dobânzi au apare prima dată în PS News.
15:50
Coaliția, sub presiune: Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe pachetul 3 și blocarea cumulului pensie-salariu # PSNews.ro
Întâlnirea de luni a premierului Ilie Bolojan cu cei cinci vicepremieri s-a încheiat, discuțiile având loc pe fondul tensiunilor generate de creșterea taxelor și impozitelor locale, dar și în contextul stabilirii principalelor priorități guvernamentale. Potrivit știripesurse.ro, în această săptămână premierul va avea întâlniri separate cu fiecare ministru pentru a analiza execuția bugetară a fiecărui ordonator […] Articolul Coaliția, sub presiune: Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe pachetul 3 și blocarea cumulului pensie-salariu apare prima dată în PS News.
15:50
Orașul din România care nu are decât 7 adăposturi de protecție civilă complet funcționale. În tot județul sunt 206 # PSNews.ro
Autoritățile din județul Galați au finalizat evaluarea adăposturilor de protecție civilă, realizată de o comisie mixtă la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În total, au fost verificate 206 adăposturi, dintre care 204 în municipiul Galați și două în municipiul Tecuci, potrivit Mediafax. Concluziile sunt îngrijorătoare: doar șapte adăposturi sunt complet funcționale, 168 pot […] Articolul Orașul din România care nu are decât 7 adăposturi de protecție civilă complet funcționale. În tot județul sunt 206 apare prima dată în PS News.
15:50
Petrişor Peiu, acuzații la adresa lui Bolojan: „În plină austeritate, a mai angajat 16.000 de oameni la stat!” # PSNews.ro
Liderul grupului AUR din Senat, Petrişor Peiu, atrage atenţia că, în plină austeritate, numărul angajaţilor din sectorul public a continuat să crească, ajungând în luna noiembrie la aproape 1,28 milioane bugetari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Senatorul acuză coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR că a împovărat românii prin majorări de taxe şi impozite pentru a-şi angaja […] Articolul Petrişor Peiu, acuzații la adresa lui Bolojan: „În plină austeritate, a mai angajat 16.000 de oameni la stat!” apare prima dată în PS News.
15:50
Prăbușirea regimurilor din Venezuela și Iran (aproape) ar putea influența prăbușirea economiei Rusiei, dar trebuie subliniat acest „ar putea”, pentru că nu toți specialiștii cred în această teorie. În 2022, Rusia s-a confruntat cu cele mai dure sancțiuni economice din istorie și totuși a reușit să supraviețuiască, ba chiar să aibă o creștere economică în […] Articolul Crizele din Venezuela și Iran ar putea prăbuși economia Rusiei? Ce urmează apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:50
Ungaria i-a acordat azil fostului ministru al Justiţiei din Polonia, Zbigniew Ziobro, care încearcă astfel să evite acuzaţii de abuz de putere, pe care le consideră motivate politic. Ziobro a fost unul dintre principalii autori ai reformelor din justiţie care au dus la ani de dispute între Polonia şi Uniunea Europeană, relatează Reuters. Cazul evidenţiază deteriorarea relaţiilor dintre […] Articolul Fostul ministru al Justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a primit azil în Ungaria apare prima dată în PS News.
14:50
Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Suma pe care a strâns-o un român care a contribuit din 2008 neîntrerupt # PSNews.ro
Un participant la Pilonul II care contribuie neîntrerupt din 2008 are în prezent în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au obținut în 2025 cel mai ridicat randament din istoria sistemului, potrivit Profit. Anul 2025 s-a dovedit a fi unul excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, fondurile raportând […] Articolul Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Suma pe care a strâns-o un român care a contribuit din 2008 neîntrerupt apare prima dată în PS News.
14:50
Haos în urma protestelor din Iran: Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați # PSNews.ro
Iranul se confruntă cu o criză de proporții, după ce represiunea violentă a autorităților a dus, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, la sute de victime în rândul protestatarilor. Peste 500 de persoane ar fi fost ucise până în prezent, iar numărul arestărilor se apropie de 11.000, potrivit Mediafax. Accesul la internet rămâne sever restricționat, ceea […] Articolul Haos în urma protestelor din Iran: Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați apare prima dată în PS News.
14:50
Transnistria, izolată complet: Republica Moldova și Ucraina taie liniile de aprovizionare ale Rusiei # PSNews.ro
Începând cu 1 ianuarie, toate rutele de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova cu opțiuni extrem de limitate, relatează presa ucraineană. Kievul a introdus controale stricte pe întreaga frontieră de aproximativ 450 de kilometri cu Transnistria, iar orice deplasare de persoane sau mărfuri este supusă unor inspecții […] Articolul Transnistria, izolată complet: Republica Moldova și Ucraina taie liniile de aprovizionare ale Rusiei apare prima dată în PS News.
14:50
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur și ce pași urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a anunțat duminică Bruxellesul, potrivit AFP. Decizia vine după ce, vineri, Consiliul UE a dat undă verde documentului, în pofida opoziției unor țări precum Franța și Polonia. Un acord negociat […] Articolul Când va fi semnat acordul UE-Mercosur și ce pași urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud apare prima dată în PS News.
14:50
Prima reacție a viceprimarului Timişoarei, după ce ANI a anunţat că a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor # PSNews.ro
Viceprimarul municipiului Timişoara, Paula Romocean, a reacţionat, luni, după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat că a încălcat regimului juridic al incompatibilităţilor, întrucât a deţinut funcţie în structura de partid în tip ce era membru în CA al Spitalului Municipal Timişoara. Romocean spune că cele două posturi ocupate nu au fost remunerate, având […] Articolul Prima reacție a viceprimarului Timişoarei, după ce ANI a anunţat că a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor apare prima dată în PS News.
14:50
Circa 3.500 de blocuri din București nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă # PSNews.ro
În timp ce meteorologii anunță temperaturi tot mai scăzute, mii de bucureșteni stau în frig. Peste o treime din blocurile din Capitală au probleme cu apa caldă și căldura de mai bine de o săptămână, transmite ProTV. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, […] Articolul Circa 3.500 de blocuri din București nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă apare prima dată în PS News.
13:40
De ce exclude AUR fuziunea cu SOS și POT: Dan Dungaciu vorbește despre cooperare fără contopire # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu discută despre fuziuni cu SOS și POT, preferând, în schimb, convergențe de acțiune, parlamentară și civică, explică Dan Dungaciu, la Puterea Știrilor. Deși SOS și POT sunt frecvent invocate în ecuația „unificării suveraniste”, AUR spune că fuziunea nu este o temă reală. În legătură cu acestt lucru, prim-vicepreședinte AUR, […] Articolul De ce exclude AUR fuziunea cu SOS și POT: Dan Dungaciu vorbește despre cooperare fără contopire apare prima dată în PS News.
13:40
ANALIZĂ. Cristian Socol: Următorii 10 ani – risc extrem, tranziție dureroasă și o lume la limita conflictului global # PSNews.ro
Următorul deceniu va fi marcat de incertitudine ridicată, risc sistemic și tensiuni geopolitice majore, avertizează profesorul universitar Cristian Socol într-o amplă analiză pentru Mediafax dedicată ciclurilor economice superlungi Kondratieff. Potrivit acestuia, lumea se află într-un moment de coliziune istorică între sfârșitul vechiului superciclu economic și debutul unuia nou, iar tranziția va fi „bruscă, forțată și dureroasă”, […] Articolul ANALIZĂ. Cristian Socol: Următorii 10 ani – risc extrem, tranziție dureroasă și o lume la limita conflictului global apare prima dată în PS News.
13:40
Olguţa Vasilescu, șefa primarilor, îi taie elanul lui Bolojan pe tema taxelor: Este exclus să se întâmple aşa ceva,! # PSNews.ro
Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sumele în plus care vor fi colectate de administraţiile financiare locale în urma majorării cuantumului impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule nu vor merge în bugetele locale, aşa cum susţine Guvernul, ci în bugetul naţional. ”Tot ceea ce se va colecta în plus faţă de […] Articolul Olguţa Vasilescu, șefa primarilor, îi taie elanul lui Bolojan pe tema taxelor: Este exclus să se întâmple aşa ceva,! apare prima dată în PS News.
13:40
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic peste România. La noapte va fi cel mai frig: -19 grade! # PSNews.ro
România se pregătește pentru un val de frig sever în următoarele două zile. Potrivit prognozei actualizate a ANM, în intervalul 12–14 ianuarie sunt așteptate temperaturi extrem de scăzute, mai ales pe timpul nopților și dimineților. Minimele vor coborî, în noaptea de luni spre marți, până la minus 19 grade Celsius. În zonele montane înalte și […] Articolul ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic peste România. La noapte va fi cel mai frig: -19 grade! apare prima dată în PS News.
13:40
PSD anunţă luni că îl susţine fără rezerve pe ministrul Justiţiei Radu Marinescu şi ”condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”. Potrivit PSD, este în mod evident un atac politic menit să […] Articolul Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat apare prima dată în PS News.
13:40
Olguţa Vasilescu: Problema nu este cu PNL sau USR, ci cu domnul Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine # PSNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR”, transmite News.ro. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel […] Articolul Olguţa Vasilescu: Problema nu este cu PNL sau USR, ci cu domnul Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine apare prima dată în PS News.
13:40
Alina Gorghiu, deputat PNL de Argeș, a solicitat Prefecturii Argeș să răspundă cu documente în contextul scandalului de la UPU Argeș. „Dacă Prefectura Argeș, instituție condusă de PSD Argeș, nu are nimic de ascuns, să răspundă astăzi, cu documente, nu cu atacuri”, scris Alina Gorghiu, luni, pe pagina sa de Facebook. Prefectul PSD, Ioana Făcăleață, […] Articolul Alina Gorghiu: Dacă Prefectura Argeș nu are nimic de ascuns să răspundă cu documente apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:40
Acordul UE-Mercosur. Victor Negrescu, interpelare în regim de urgență către CE: „România încă poate!” # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a trimis o interpelare în regim de urgență către Comisia Europeană cu privire la acordul UE-Mercosur și va continua să aibă în următoarea perioadă mai multe întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului. Potrivit eurodeputatului social-democrat, anexa acordului încă mai poate fi modificată în folosul agricultorilor care ar putea […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Victor Negrescu, interpelare în regim de urgență către CE: „România încă poate!” apare prima dată în PS News.
12:40
Clasamentul vitezelor de internet din România în 2025: concurență strânsă și performanțe tot mai ridicate # PSNews.ro
O analiză recentă realizată de compania franceză independentă nPerf oferă o imagine de ansamblu asupra performanțelor internetului din România. Potrivit raportului, Orange își păstrează poziția de lider al pieței pentru al patrulea an consecutiv, oferind cele mai bune rezultate atât la internetul fix, cât și la cel mobil în 2025, arată Economica. Potrivit nPerf, piața […] Articolul Clasamentul vitezelor de internet din România în 2025: concurență strânsă și performanțe tot mai ridicate apare prima dată în PS News.
12:20
Centralele de apartament rămân permise în clădirile noi până în 2030. Clădirile vechi, emisii zero până în 2050 # PSNews.ro
Până la 1 ianuarie 2030, nu există nicio prevedere legală care să poată fi interpretată ca limitând utilizarea centralelor individuale de apartament alimentate cu gaz în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un document oficial consultat de Profit.ro. În ceea ce privește fondul construit existent, autoritățile precizează că renovarea energetică și transformarea clădirilor în imobile […] Articolul Centralele de apartament rămân permise în clădirile noi până în 2030. Clădirile vechi, emisii zero până în 2050 apare prima dată în PS News.
12:10
Acuzații de plagiat la vârful Justiției. Avocatul Toni Neacşu explică miza scandalului: „Poate fi și Bolojan!” # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacşu explică miza scandalului generat de acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu. Odată cu plecarea acestuia, Ilie Bolojan ar putea să devină şi interimar la Justiţie. Însă, procedura de numire a procurorilor-şefi va continua. Totodată, Toni Neacşu aminteşte cum ministrul Marinescu, în procedura de numire a şefilor de parchete, […] Articolul Acuzații de plagiat la vârful Justiției. Avocatul Toni Neacşu explică miza scandalului: „Poate fi și Bolojan!” apare prima dată în PS News.
