Cursuri suspendate sau online, marți, în școli din mai multe județe din cauza vremii

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR", transmite News.ro. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel […]