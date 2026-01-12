Dr. Cătălina Poiană: În Colegiul Medicilor nu se fac anchete penale, ceea ce face Colegiul este o anchetă disciplinară/ De foarte multe ori aşteptările sau criticile la adresa Colegiului Medicilor sunt nerealiste, tocmai pentru că există confuzii

18:00

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MapN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.