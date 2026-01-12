Dr. Cătălina Poiană: În Colegiul Medicilor nu se fac anchete penale, ceea ce face Colegiul este o anchetă disciplinară/ De foarte multe ori aşteptările sau criticile la adresa Colegiului Medicilor sunt nerealiste, tocmai pentru că există confuzii
News.ro, 12 ianuarie 2026 20:50
Preşedinte Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că instituţia pe care o conduce nu are la îndemână mijloacele specifice unei anchete penale, în cazurile în care se fac acuzaţii de malpraxis, în acest context ea susţinând că sunt situaţii în care aşteptările opiniei publice de la Colegiu sunt nerealiste.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
20:50
Doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină, luni seara, într-o localitate din judeţul Constanţa. Mai multe echipaje medicale se deplasează spre locul accidentului.
20:50
Dr. Cătălina Poiană: În Colegiul Medicilor nu se fac anchete penale, ceea ce face Colegiul este o anchetă disciplinară/ De foarte multe ori aşteptările sau criticile la adresa Colegiului Medicilor sunt nerealiste, tocmai pentru că există confuzii # News.ro
Preşedinte Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că instituţia pe care o conduce nu are la îndemână mijloacele specifice unei anchete penale, în cazurile în care se fac acuzaţii de malpraxis, în acest context ea susţinând că sunt situaţii în care aşteptările opiniei publice de la Colegiu sunt nerealiste.
20:40
Albert Korir, câştigătorul maratonului din New York din 2021, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj # News.ro
Câştigătorul maratonului din New York din 2021, kenyanul Albert Korir, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj, a anunţat, luni, Athletics Integrity Unit (AIU), organizaţia de combatere a dopajului din cadrul World Athletics.
Acum o oră
20:20
Poliţia Capitalei, după imaginile prezentate de sindicatul Europol din sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti: Această situaţie nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul mutării unor materiale/ A existat un termen de eliberare a unui spaţiu # News.ro
Poliţia Capitalei a precizat, luni seară, după ce sindicatul Europol a făcut publice imagini cu dulapuri şi fişete depozitate pe holuri şi scări în sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti, că situaţia nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul mutării unor materiale. Astfel, a existat un termen de eliberare a unui spaţiu, iar o parte dintre fişete au fost amplasate temporar pe scarile interioare.
20:20
Peste 800 de imobile în continuare fără încălzire la Kiev, la peste trei zile de la atacuri masive ruseşti, la până la -15°C, anunţă primarul Vitali Kliciko. Oameni mănâncă la lumina telefoanelor mobile sau la luminile salvatorilor # News.ro
Peste 800 de imobile locuite nu aveau în continuare încălzire la Kiev, anunţă luni primarul Vitali Kliciko, la peste trei zile de la atacuri masive ruseşti care au afectat jumătate din capitala ucraineană, relatează AFP.
20:10
La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.
20:10
Cazanciuc (PSD): Este regretabil că, mai ales, după ridicarea MCV, justiţia încă este miză în confruntările politice, iar unii aflaţi la „butoane”, dau drumul la câini de teamă să nu piardă controlul asupra sistemului # News.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc declară, după acuzaţiile care i s-au adus ministrului Justiţiei, Radu marinescu, privind plagiatul lucrării de doctorat, că este regretabil că, mai ales, după ridicarea MCV, justiţia încă este miză în confruntările politice, iar unii aflaţi la „butoane”, dau drumul la câini de teamă să nu piardă controlul asupra sistemului.
Acum 2 ore
20:00
Un fost lider naţionalist corsican, Alain Orsoni, fost preşedinte al Clubului de Fotbal Athletic Club Ajaccio, asasinat prin împuşcare la funeraliile mamei sale în Corsica # News.ro
Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, care s-a transformat în om de afaceri, fost preşedinte al Clubului de Fotbal profesionist Ajaccio, a fost ucis prin împuşcare, luni, către ora locală 16.30 (17.30, ora României), în satul Vero, în departamentul francez Corse-du-Sud, la funeraliile mamei sale, potrivit unei surse apropiate anchetei, relatează AFP.
20:00
CFR S.A. atrage atenţia asupra ”comportamentelor periculoase” la o trecere la nivel cu calea ferată/ Un şofer care forţează trecerea, în timp ce barierele coboară, şi un pieton care traversează prin faţa unui tren care se apropie - VIDEO # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. ”condamnă ferm”, luni, comportamentele periculoase surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online, care evidenţiază încălcări grave ale regulilor de siguranţă la o trecere la nivel cu calea ferată. ”Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării şi a sistemelor de protecţie, atât de către un conducător auto, cât şi de către un pieton”, adaugă reprezentanţii CFR, care precizează că vor transmite imaginile Poliţiei.
20:00
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după discuţiile cu ministrul Energiei, ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti: Sistemul va funcţiona. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie! # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni, după discuţiile pe care le-a avut cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud, că specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Primarul arată că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.
20:00
La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.
19:50
Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, fostul preşedinte al Clubului de Fotbal Athletic Club Ajaccio, asasinat prin împuşcare la funeraliile mamei sale în Corsica # News.ro
Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, care s-a transformat în om de afaceri, fost preşedinte al Clubului de Fotbal profesionist Ajaccio, a fost ucis prin împuşcare, luni, către ora locală 16.30 (17.30, ora României), în satul Vero, în departamentul francez Corse-du-Sud, la funeraliile mamei sale, potrivit unei surse apropiate anchetei, relatează AFP.
19:40
Un oficial rus de rang înalt, găsit mort în Ambasada Rusiei la Nicosia. Autopsia arată o moarte din cauză nenaturală, ”probabil o sinucidere”. Presa cipriotă dezvăluie că cadavrul a fost predat poliţiei în curtea ambasadei şi că a trimis la Moscova o scri # News.ro
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mirt în sediul Ambasadei Rusiei în Cipru, iar autopsia arată că cauza morţii nu este naturală şi că este vorba ”probabil despre o sinucidere”, anunţă luni o sursă din cadrul poliţiei cipriote, relatează AFP.
19:40
FC Hermannstadt şi mijlocaşul central Ciprian Biceanu au încheiat de comun acord înţelegerea contractuală, a anunţat clubul ardelean.
19:30
Echipa Rapid Bucureşti anunţă, luni seară, trei transferuri pentru viitorul sezon: Klara Schlegel, Mela Mehmedovic şi Oana Borş.
19:20
Radu Miruţă (USR): Ministrul Justiţiei ar trebui să clarifice dacă este sau nu e plagiat. Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR) a declarat, luni, că ministrul Justiţiei ar trebui să clarifice dacă este sau nu e plagiat doctoratul său, după acuzaţiile care i s-au adus acestuia în spaţiul public. El a adăugat că, dacă este plagiat, din punctul lui de vedere, e complicat.
19:20
Diego Simeone i-a cerut scuze lui Vinicius, după comportamentul de la semifinala Supercupei Spaniei # News.ro
Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, şi-a cerut scuze faţă de Vinicius Junior pentru comportamentul său la meciul cu Real Madrid, din semifinalele Supercupei Spaniei.
19:20
Un oficial rus de rang înalt, găsit mirt în Ambasada Rusiei la Nicosia. Autopsia arată o moarte din cauză nenaturală, ”probabil o sinucidere”. Presa cipriotă dezvăluie că cadavrul a fost predat poliţiei în curtea ambasadei şi că a trimis la Moscova o scri # News.ro
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mirt în sediul Ambasadei Rusiei în Cipru, iar autopsia arată că cauza morţii nu este naturală şi că este vorba ”probabil despre o sinucidere”, anunţă luni o sursă din cadrul poliţiei cipriote, relatează AFP.
19:10
Radu Miruţă: Bolojan rezistă ca premier, pentru că este singura soluţie. Este tratamentul de care România are nevoie / Despre guvern fără PSD: În politică se poate face orice, cu un anumit preţ. S-a mai făcut şi guvern minoritar # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan rezistă în funcţie, pentru că este singura soluţie, el apreciind că acesta este tratamentul de care România are nevoie. Miruţă a mai spus, despre scenariul unui guvern fără PSD, că în politică se poate face orice, cu un anumit preţ şi s-a mai făcut şi guvern minoritar.
19:10
ICCJ a respins recursul în casaţie formulat de Daniel Tudorache/ Instanţa a considerat că prescripţia nu era împlinită/ Fostul primar al Sectorului 1 fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenţă # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul în casaţie formulat de fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache, după ce fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenţă. Instanţa a considerat că Tudorache a săvârşit infracţiunea în mai 2017, moment de la care curge termenul de prescripţie, şi că prescripţia nu este împlinită. Decizia este definitivă.
Acum 4 ore
19:00
Foşti şefi ai Fed şi ai Trezoreriei SUA acuză administraţia Trump de ”atacuri ale procurorilor” pentru subminarea independenţei băncii centrale # News.ro
Mai mulţi foşti preşedinţi ai Rezervei Federale (Fed), secretari ai Trezoreriei SUA şi economişti de renume au transmis luni o declaraţie comună de susţinere pentru actualul preşedinte al Fed, Jerome Powell, în contextul în care acesta se confruntă cu posibile acuzaţii de sperjur investigate de Departamentul de Justiţie, relatează CNBC.
19:00
Miruţă spune că discuţia privind un avion prezidenţial trebuie purtată: Statul român poate pune această aeronavă Spartan, care aceste condiţii le are. Nu avem o variantă un pic mai bună, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, spune că discuţia privind un avion prezidenţial trebuie purtată, el arătând că statul român poate pune la dispoziţie această aeronavă Spartan, care aceste condiţii le are şi nu au o variantă un pic mai bună, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit.
18:50
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, după ce legea armatei voluntare a intrat în vigoare: Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze. Planul este ca o primă etapă să fie de 1.000 de militari voluntari, vom porni înscrierile în februarie # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, după ce legea armatei voluntare a intrat în vigoare, că urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze, el arătând că planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari şi vor porni înscrierile în februarie sau martie.
18:50
AUR Bucureşti atacă în instanţă taxele locale mărite în CGMB: Consilierii nu pot fi reduşi la un rol decorativ. Bucureştenii nu sunt o sursă de bani pentru experimente fiscale # News.ro
AUR anunţă luni că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au declanşat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB prin care s-au mărit taxele, prin plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale.
18:50
Gambia acuză puterea birmană, la cea mai înaltă instanţă judiciară a ONU, de încălcări ale Convenţiei ONU privind genocidul din 1948, un dosar urmărit îndeaproape deoarece este susceptibil să creeze un precedent al unui dosar depus la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) de către Africa de Sud prin care acuză Israelul de faptul că a comis un genocid al palestinienilor în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
18:30
Miruţă: Eu cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. Voi propune repornirea acestei discuţii # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni că el crede că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus şi va propune repornirea acestei discuţii, astfel încât factorii implicaţi să analizeze dacă pot transmite, fără consecinţe strategice negative, valoarea acumulată a ajutorului, ca cifră. Ministrul a subliniat că decizia privind secretizarea ajutorului pentru Ucraina s-a luat în CSAT, în mandatul lui Klaus Iohannis.
18:20
Michael Carrick a devenit favorit pentru a fi numit antrenor principal interimar al Manchester United, relatează BBC.
18:00
Opozanta venezueleană María Corina Machado, primită în audienţă de Papa american Leon al XIV-lea, înainte ca Trump s-o primească pe laureata Nobelului Păcii din 2025 # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea a primit-o luni în audienţă pe şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiul Nobel pentru pace în 2025, anunţă într-un scurt comunicat Vaticanul, relatează AFP.
18:00
Radu Miruţă: Săptămâna viitoare Guvernul adoptă pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa de salarii / La MapN, MAI şi servicii se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta a fost compromisul # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat luni că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii, o sesiune extraordinară a legislativului urmând a fi cel mai probabil convocată. El a mai spus că la MapN, MAI şi servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare.
18:00
Sindicatul Europol reclamă o ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră Bucureşti, unde mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani sau bucăţi de lemn: Şoferii să se prezinte cu căşti de protecţie - FOTO # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, luni, o adevărată ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră Bucureşti, unde mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn. ”Şoferii să se prezinte cu căşti de protecţie pe cap”, transmit sindicaliştii. Aceştia avertizează, de asemenea, că, în caz de incendiu, căile de acces sunt obstrucţionate.
18:00
Dominic Fritz: Jumătate de miliard de euro a investit primăria în Timişoara în ultimii 5 ani, de când sunt primar. De 5 ori mai mult decât predecesorul meu în ultimii săi 5 ani # News.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, anunţă luni că jumătate de miliard de euro a investit primăria în Timişoara în ultimii 5 ani, de când sunt primar, de 5 ori mai mult decât predecesorul său, în ultimii săi 5 ani.
18:00
Ministrului Apărării, întrevedere cu însărcinatul pentru afaceri al SUA la Bucureşti/ Cei doi oficiali au discutat subiecte de interes strategic, cu accent pe situaţia de securitate regională # News.ro
Ministrului Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, cu însărcinatul pentru afaceri al SUA la Bucureşti, Michael Dickerson, despre subiecte de interes strategic, cu accent pe situaţia de securitate regională, şi cooperarea privind achiziţiile pentru Apărare.
17:50
Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Sunt pene de curent, iar cursurile au fost scurtate în şcoli din cauza frigului # News.ro
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de iarnă, mai multe localităţi înregistrând pene de curent, în condiţiile în care regiunea separatistă transnistreană se confruntă din nou cu o criză energetică.
17:50
Opozanta venezueleană María Corina Machado, primită în audienţă de Papa american Leon al XIV-lea, înainte ca Trump s-o primească pe laureata Nobelului Păcii din 2025 # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea a primit-o luni în audienţă pe şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiul Nobel pentru pace în 2025, anunţă într-un scurt comunicat Vaticanul, relatează AFP.
17:40
Trei deţinuţi morţi şi 11 deţinuţi şi un gardian răniţi în sudul SUA, într-o încăierare la o închisoare de stat în Georgia. Autorităţile nu dezvăluie imediat motivul încăierării, care a izbucnit în timpul programului de vizită # News.ro
Trei deţinuţi au fost ucişi şi alţi 11 deţinuţi şi un gardian au fost răniţi într-o încăierare, duminică după-amiaza, la o închisoare în Georgia, în sudul Statelor Unite, scrie luni presa americană, relatează AFP.
17:30
Prahova: Presupusul asasin al unui bărbat din Buşteni a fost arestat preventiv pentru omor/ Crima a avut loc în urma unor certuri legate de nişte unelte # News.ro
Bărbatul suspectat că a ucis un altul, cu un cuţit, sâmbătă seară, în locuinţa sa din oraşul Buşteni, judeţul Prahova, din cauza unor certuri legate de nişte unelte a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru omor.
17:30
Aproximativ 3.000 de elevi vor face marţi cursuri online, din cauza vremii / În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, marţi, din cauza condiţiilor meteorologice, 3.000 de elevi din zece unităţi vor face cursuri online. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.
17:30
Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz se menţine pe locul 1 mondial / Cine este jucătorul român cel mai bine plasat # News.ro
Clasamentul mondial al tenisului rămâne în continuare dominat de spaniolul Carlos Alcaraz (locul 1) şi italianul Jannik Sinner (locul 2), separaţi de 550 de puncte. Cei doi vor participa la Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie) fără să fi jucat vreun turneu de pregătire.
17:30
Trei deţinuţi morţi şi 11 deţinuţi şi un gardian răniţi în sudul SUA, într-o încăierare la p închisoare de stat în Georgia. Autorităţile nu dezvăluie imediat motivul încăierării, care a izbucnit în timpul programului de vizită # News.ro
Trei deţinuţi au fost ucişi şi alţi 11 deţinuţi şi un gardian au fost răniţi într-o încăierare, duminică după-amiaza, la o închisoare în Georgia, în sudul Statelor Unite, scrie luni presa americană, relatează AFP.
17:20
Un scandal de presupusă corupţie în Cipru, ţară aflată la preşedinţia Consiliului UE, ia amploare odată cu demisia principalului consilier al preşedintelui # News.ro
Un scandal de presupusă corupţie aflat în prim-planul atenţiei politice în Cipru, ţară care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a luat amploare după ce Charalambos Charalambous, şeful de cabinet al preşedintelui Nikos Christodoulides, şi-a anunţat demisia, invocând eforturi deliberate de „a-i aduce prejudicii personale preşedintelui, de a semăna îndoiala în privinţa guvernului şi de a afecta imaginea ţării”, relatează POLITICO.
Acum 6 ore
17:00
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, luni, că greşelile frecvente în mediul online apar din utilizarea unor practici necorespunzătoare. Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor.
17:00
UE dă asigurări că nu a nu a venit încă momentul unei reluări a dialogului cu Putin, evocată de Macron şi Meloni. ”Nu suntem încă acolo” # News.ro
O reluarea a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin - evocată recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul italian Giorgia Meloni - nu se află încă pe ordinea zilei, dă asigurări luni o purtătoare de cuvânt UE, Paula Pinho, relatează AFP.
16:50
Incendiul din Crans-Montana: Jacques Moretti, managerul barului, va rămâne în arest preventiv timp de trei luni # News.ro
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a dispus luni arestarea preventivă pentru o perioadă iniţială de trei luni a lui Jacques Moretti, coproprietar împreună cu soţia sa al barului Le Constellation din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, care a ars în noaptea de Anul Nou, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.
16:30
Un deputat PNL a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală: Ştiu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea / Aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în „zona neagră” # News.ro
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală, el precizând că, deşi este un subiect sensibil, a ales asumarea. Parlamentul afirmă că aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în „zona neagră”, fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane. El menţionează că legea propune un control riguros, nu o promovare a activităţii.
16:30
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „a cincea coloană” a Rusiei în cadrul grupului europarlamentar „Patrioţi pentru Europa” # News.ro
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de extremă dreapta FPÖ, relatează AFP.
16:20
Bogdan Ivan: Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început / Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început iar estimarea sa este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.
16:20
Sud-africanul Saood Variawa a câştigat etapa a opta la Dakar, la clasa auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general # News.ro
Pilotul sud-african Saood Variawa (Toyota) a câştigat luni etapa a 8-a a Raliului Dakar, o buclă în jurul Wadi ad-Dawasir.
16:20
INTERVIU - Diana Năsulea, expertă în relaţii internaţionale: Protestele din Iran, declanşate de faptul că Guvernul îşi reduce veniturile din petrol la 2,17 miliarde dolari. Restul banilor merg la Gardienii Revoluţiei, care finanţează grupările teroriste # News.ro
Revoluţia în plină desfăşurare din Iran a pornit nu de la conspiraţii ale Americii şi Israelului, ci de la proiectul de buget pe 2026-2027 publicat de Guvernul de la Teheran, explică experta în relaţii internaţionale şi economie Diana Năsulea, profesoară la Facultatea de Istorie din Bucureşti, într-un interviu pentru News.ro. Guvernul a anunţat că doar 2,17 miliarde de dolari din uriaşele încasări realizate prin exportul petrolului vor fi destinate populaţiei, restul banilor fiind luaţi de Gardienii Revoluţiei pentru a finanţa diverse grupări teroriste. Acest lucru a dus la o explozie socială, arată Diana Năsulea.
16:10
DSP Sibiu anunţă primele decese provocate de gripă, în sezonul 2025 – 2026 / O femeie şi un bărbat, ambii în vârstă, nevaccinaţi # News.ro
DSP Sibiu anunţă, luni, primele decese provocate de gripă, în sezonul 2025 – 2026, fiind vorba despre doi pacienţi în vârstă. Ambii au fost confirmaţi cu gripă de tip A.
16:10
Maia Sandu declară pentru prima dată că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum pe această temă - VIDEO # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România. Este pentru prima dată când şefa statului moldovean face un comentariu în acest sens.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.