Preşedintele Colegiului Medicilor: Numărul medicilor care au cerut certificate profesionale cu intenţia de a pleca din ţară a scăzut, în 2025, comparativ cu 2024
News.ro, 12 ianuarie 2026 23:50
Numărul medicilor români care au cerut Colegiului Medicilor eliberarea de certificate profesionale cu intenţia de a pleca să profeseze în alte ţări a scăzut, în 2025, comparativ cu 2024, afirmă preşedintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană.
• • •
Acum 30 minute
23:50
23:50
Formaţia Juventus Torino a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Cremonese, în etapa a 20-a a campionatului Italiei.
23:50
Preşedintele Colegiului Medicilor: În medicina de familie există la ora actuală vârsta cea mai înaintată, adică gradul de îmbătrânire în rândul medicilor de familie este de-a dreptul îngrijorător # News.ro
Medicina de familie este ramura din sistemul sanitar românesc în care profesioniştii au cele mai înaintate vârste, gradul de îmbătrânire în rândul medicilor de familie fiind ”de-a dreptul îngrijorător”, afirmă preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană.
23:50
O nouă lege a malpraxisului, prioritate pentru Colegiul Medicilor, în acest an. Preşedintele CMR: Actuala alege este de folos doar asigurătorilor # News.ro
Una dintre priorităţile Colegiului Medicilor din România (CMR) pentru anul 2026 o reprezintă adoptarea unei noi legi a malpraxisului, spune preşedintele forului, Cătălina Poiană, explicând că actuala formă a legii foloseşte doar firmelor de asigurări şi nu medicilor sau pacienţilor.
23:40
Dr. Cătălina Poiană: Există o tendinţă în preferinţele tinerilor medici către nişte specialităţi care nu presupun un volum chiar atât de mare şi mai ales imprevizibil de muncă/ Ar putea fi explicată şi printr-o schimbare a viziunii tinerei generaţii # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, afirmă că noua generaţie de medici are o altă viziune şi înţelege altfel echilibrul între viaţa personală şi cea profesională, aceasta fiind o explicaţie pentru care, în ultima perioadă, la examenul de rezidenţiat pe care îl susţin absolvenţii facultăţilor de Medicină aleg mai ales acele specialităţi cu un grad de dificultate şi o încărcătură reduse.
23:40
Departamentul de Stat anunţă că a revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Trump la putere, un record. ”Mii” de vize, revocate în urma unor agresiuni şi conducerii în stare de ebrietate. 800 dintre vizele revocate privesc studenţi. # News.ro
Statele Unite au revocat peste 100.000 de vize de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, anunţă luni Departamentul de Stat, un număr-record într-un singur an de mandat, relatează AFP.
Acum o oră
23:30
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă a conductorilor şi a controlorilor feroviari, în Franţa/ Sunt aşteptate perturbări ale circulaţiei feroviare # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde marţi este programată o grevă a conductorilor şi a controlorilor feroviari, astfel că sunt aşteptate perturbări ale circulaţiei feroviare.
23:20
Ministrul Apărării afirmă că discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat odată cu adoptarea legii care reglementează stagiul voluntar # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, afirmă că, în opinia sa, discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat odată cu adoptarea legii care reglementează stagiul voluntar pentru adulţii de până în 35 de ani.
Acum 2 ore
23:10
Aproape 15.000 de infirmieri, în cea mai importantă grevă din istoria New Yorkului în principalele trei spitale private. Ei cer dotare cu personal suficient, să li se finanţeze asigurările de sănătate şi protecţie împotriva violenţei la locul de muncă # News.ro
Aproximativ 15.000 de infirmieri se aflau luni în grevă în principalele trei spitale private de la New York - Presbyterian, Mount Sinai şi Montefiore -, pentru a denunţa condiţiile de muncă în privinţa siguranţei şi neacordarea integrală a asigurărilor lor de sănătate, anunţă New York State Nurses Association (NYSNA), sindicatul din care fac parte, relatează AFP,
23:10
Radu Miruţă: România plăteşte astăzi doar dobânzi, dobânzi la împrumuturi, echivalentul a aproape 3% din PIB. Unde o să ajungem în ritmul ăsta?/ Cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi # News.ro
Vicepremierul Radu Miruţă afirmă că dobânzile pe care România le plăteşte în prezent reprezintă aproape 3% din Produsul Intern Brut. El subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor instituţiilor publice, iar ”cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi”. Miruţă prezintă şi un posibil calendar privind aprobarea pachetului de legi prin care se reduc cheltuielile bugetare.
22:50
Ministrul Justiţiei: Nu mai cred în coincidenţe, mai ales că la trei zile după ce am declanşat o procedură foarte importantă pentru arhitectura instituţională a sistemului de justiţie - selecţia procurorilor marilor parchete - m-am trezit cu acest asalt # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că dezvăluirile privind presupusul plagiat din teza sa de doctorat reprezintă ”un asalt” la adresa sa, el subliniind că nu crede în coincidenţe, având în vedere că acuzaţiile de plagiat au fost publicate la trei zile după ce a anunţat organizarea de concursuri pentru funcţiile de conducere din DNA şi DIICOT. Ministrul anunţă că procedurile pentru ocuparea acestor funţii vor fi derulate în continuare.
22:50
22:40
Marinescu: Mă gândesc în ce măsură trebuie să recurg la justiţie pentru protejarea drepturilor mele personale nepatrimoniale: dreptul la imagine, la reputaţie. A acuza o persoană nu este niciodată sinonim cu a şi proba # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat în teza de doctorat realizată în urmă cu două decenii, afirmă că ia în calcul un proces în care să îşi ”apere dreptul la imagine şi la reputaţie” în urma acuzaţiilor de plagiat pe care le consideră nefondate.
22:30
Mali: Un prezicător care promisese victoria echipei naţionale la Cupa Africii pe Naţiuni, arestat pentru înşelăciune # News.ro
Un bărbat care se prezenta drept prezicător pe reţelele sociale şi care promisese victoria naţionalei din Mali la Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) a fost arestat, în weekend, pentru „înşelăciune”, după ce a strâns peste 22 de milioane de franci CFA (33.500 de euro), informează AFP.
22:20
Ucraina acuză Rusia de atacarea cu drone a două cargouri în portul Ciornomorsk, la Marea Neagră. Un rănit, anunţă Kievul. Un cargou urma să încarce ulei vegetal celălalt pleca din port cu o încărcătură de porumb # News.ro
Ucraina acuză luni Rusia de faptul că a atacat cu drone două cargouri civile - care navigau sub pavilionul Panama şi Saint-Marin -, care se aflau în apropierea portului ucrainean Ciornomorsk, la Marea Neagră, atacuri soldate cu un rănit, relatează AFP.
Acum 4 ore
22:00
Suedia cumpără zece sateliţi militari şi drone de spionaj, de război electronic, kamikaze, de deminare şi de supraveghere maritimă în valoare de aproape 374 mil. €. ”Ameninţării tot mai mari a Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a SUA”, avertize # News.ro
Suedia urmează să investească aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) în vederea achiziţionării unor drone destinate forţelor armate suedeze, anunţă luni ministrul Apărării Pål Jonson, care cere ca Europa să-şi asume o ”responsabilitate mai mare” faţă de sine însăşi şi faţă de Ucraina, relatează AFP.
22:00
Radu Marinescu: De ce să demisionez? Nu, nu consider că am motive/ Domnul premier are la dispoziţie nişte mecanisme instituţionale dacă doreşte să acţioneze cu privire la un ministru # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. ”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, argumentează Marinescu. El afirmă că, dacă premierul vrea ca el să plece din Guvern, Bolojan are instrumente legale pentru a-l schimba din funcţie.
21:50
UPDATE - Constanţa: Doi copii aflaţi pe o sanie, loviţi de o maşină/ Ei au fost transportaţi la spital, unul fiind inconştient # News.ro
Doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină, luni seara, într-o localitate din judeţul Constanţa. Mai multe echipaje medicale s-au deplasat la locul accidentului, cei doi copii find transportaţi la spital. Unul dintre ei este inconştient.
21:50
21:40
Dr. Cătălina Poiană: Există un număr mare de specialişti şi medici primari în centre universitare mari, în schimb în oraşele mici există un deficit de medici pe anumite specialităţi şi asigurarea activităţii în gărzi poate să reprezinte o problemă # News.ro
Medicul Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, afirmă că România nu se confruntă cu o problemă legată de numărul ”global” al medicilor, ci de distribuirea acestora. Dacă marile centre universitare nu au probleme în a asigura specialişti şi medici primari, în zonele izolate şi în spitalele mici lipsa medicilor este o problemă reală, explică şeful Colegiului Medicilor din România.
21:40
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 20-a a campionatului Italiei.
21:20
Peste 800 de imobile în continuare fără încălzire la Kiev, la peste trei zile de la atacuri masive ruseşti, la o temperatură glacială de până la -15°C, anunţă primarul Vitali Kliciko. Oameni mănâncă la lumina telefoanelor mobile sau la luminile salvatoril # News.ro
Peste 800 de imobile locuite nu aveau în continuare încălzire la Kiev, anunţă luni primarul Vitali Kliciko, la peste trei zile de la atacuri masive ruseşti care au afectat jumătate din capitala ucraineană, relatează AFP.
21:20
FC Universitatea Cluj a disputat, luni, ultimul amical din cantonamentul din Turcia. Elevii lui Cristiano Bergodi au terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu polonezii de la Wizdew Lodz.
21:20
Ancheta disciplinară privind decesul unui tânăr cu fractură de femur în urma unui accident rutier, la Spitalul Judeţean Buzău, condusă de la nivel central pentru că medicul implicat este şeful Colegiului Medicilor Buzău # News.ro
Ancheta disciplinară derulată de Colegiul Medicilor după ce un tânăr care suferise o fractură de femur, în urma unui accident rutier, a murit în Spitalul Judeţean Buzău este condusă de la nivel central. Decizia în acest sens a fost luată pentru că medicul acuzat că ar fi responsabil pentru decesul tânărului conduce Colegiul Medicilor Buzău.
21:10
Hamasul anunţă că organizează alegeri interne şi urmează să aibă un lider ”în primele luni ale lui 2026”. Scrutinul urmează să aibă loc în Fâşia Gaza, Cisiordania, ocupată şi diaspora, inclusiv în rândul combatanţi deţinuţi în Israel. Khalil al-Hayya şi K # News.ro
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregăteşte alegeri interne - în lunile viitoare - în vederea schimbării conducerii, după moartea sau asasinarea liderilor săi în Războiul din Fâşia Gaza cu Israelul, anunţă luni surse din cadrul grupării, relatează AFP.
21:10
Preşedintele Colegiului Medicilor: Colegiul Medicilor din Constanţa s-a autosesizat în cazurile celor doi copii aflaţi în moarte cerebrală # News.ro
Preşedinte Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, anunţă că filiala Constanţa a Colegiului s-a autosesizat cu privire la cazurile celor doi copii care se află în moarte cerebrală la Spitalul de Urgenţă din Constanţa.
20:50
Doi copii care se aflau pe o sanie au fost loviţi de o maşină, luni seara, într-o localitate din judeţul Constanţa. Mai multe echipaje medicale se deplasează spre locul accidentului.
20:50
Dr. Cătălina Poiană: În Colegiul Medicilor nu se fac anchete penale, ceea ce face Colegiul este o anchetă disciplinară/ De foarte multe ori aşteptările sau criticile la adresa Colegiului Medicilor sunt nerealiste, tocmai pentru că există confuzii # News.ro
Preşedinte Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că instituţia pe care o conduce nu are la îndemână mijloacele specifice unei anchete penale, în cazurile în care se fac acuzaţii de malpraxis, în acest context ea susţinând că sunt situaţii în care aşteptările opiniei publice de la Colegiu sunt nerealiste.
20:40
Albert Korir, câştigătorul maratonului din New York din 2021, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj # News.ro
Câştigătorul maratonului din New York din 2021, kenyanul Albert Korir, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj, a anunţat, luni, Athletics Integrity Unit (AIU), organizaţia de combatere a dopajului din cadrul World Athletics.
20:20
Poliţia Capitalei, după imaginile prezentate de sindicatul Europol din sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti: Această situaţie nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul mutării unor materiale/ A existat un termen de eliberare a unui spaţiu # News.ro
Poliţia Capitalei a precizat, luni seară, după ce sindicatul Europol a făcut publice imagini cu dulapuri şi fişete depozitate pe holuri şi scări în sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti, că situaţia nu este una permanentă, ci se înregistrează în contextul mutării unor materiale. Astfel, a existat un termen de eliberare a unui spaţiu, iar o parte dintre fişete au fost amplasate temporar pe scarile interioare.
20:20
Acum 6 ore
20:10
20:10
Cazanciuc (PSD): Este regretabil că, mai ales, după ridicarea MCV, justiţia încă este miză în confruntările politice, iar unii aflaţi la „butoane”, dau drumul la câini de teamă să nu piardă controlul asupra sistemului # News.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc declară, după acuzaţiile care i s-au adus ministrului Justiţiei, Radu marinescu, privind plagiatul lucrării de doctorat, că este regretabil că, mai ales, după ridicarea MCV, justiţia încă este miză în confruntările politice, iar unii aflaţi la „butoane”, dau drumul la câini de teamă să nu piardă controlul asupra sistemului.
20:00
Un fost lider naţionalist corsican, Alain Orsoni, fost preşedinte al Clubului de Fotbal Athletic Club Ajaccio, asasinat prin împuşcare la funeraliile mamei sale în Corsica # News.ro
Fostul lider naţionalist corsican Alain Orsoni, în vârstă de 71 de ani, care s-a transformat în om de afaceri, fost preşedinte al Clubului de Fotbal profesionist Ajaccio, a fost ucis prin împuşcare, luni, către ora locală 16.30 (17.30, ora României), în satul Vero, în departamentul francez Corse-du-Sud, la funeraliile mamei sale, potrivit unei surse apropiate anchetei, relatează AFP.
20:00
CFR S.A. atrage atenţia asupra ”comportamentelor periculoase” la o trecere la nivel cu calea ferată/ Un şofer care forţează trecerea, în timp ce barierele coboară, şi un pieton care traversează prin faţa unui tren care se apropie - VIDEO # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. ”condamnă ferm”, luni, comportamentele periculoase surprinse într-o înregistrare video apărută în mediul online, care evidenţiază încălcări grave ale regulilor de siguranţă la o trecere la nivel cu calea ferată. ”Imaginile arată ignorarea deliberată a semnalizării şi a sistemelor de protecţie, atât de către un conducător auto, cât şi de către un pieton”, adaugă reprezentanţii CFR, care precizează că vor transmite imaginile Poliţiei.
20:00
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după discuţiile cu ministrul Energiei, ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti: Sistemul va funcţiona. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie! # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni, după discuţiile pe care le-a avut cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud, că specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Primarul arată că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.
20:00
19:50
19:40
Un oficial rus de rang înalt, găsit mort în Ambasada Rusiei la Nicosia. Autopsia arată o moarte din cauză nenaturală, ”probabil o sinucidere”. Presa cipriotă dezvăluie că cadavrul a fost predat poliţiei în curtea ambasadei şi că a trimis la Moscova o scri # News.ro
Un oficial rus de rang înalt a fost găsit mirt în sediul Ambasadei Rusiei în Cipru, iar autopsia arată că cauza morţii nu este naturală şi că este vorba ”probabil despre o sinucidere”, anunţă luni o sursă din cadrul poliţiei cipriote, relatează AFP.
19:40
FC Hermannstadt şi mijlocaşul central Ciprian Biceanu au încheiat de comun acord înţelegerea contractuală, a anunţat clubul ardelean.
19:30
Echipa Rapid Bucureşti anunţă, luni seară, trei transferuri pentru viitorul sezon: Klara Schlegel, Mela Mehmedovic şi Oana Borş.
19:20
Radu Miruţă (USR): Ministrul Justiţiei ar trebui să clarifice dacă este sau nu e plagiat. Dacă este plagiat, din punctul meu de vedere, e complicat # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR) a declarat, luni, că ministrul Justiţiei ar trebui să clarifice dacă este sau nu e plagiat doctoratul său, după acuzaţiile care i s-au adus acestuia în spaţiul public. El a adăugat că, dacă este plagiat, din punctul lui de vedere, e complicat.
19:20
Diego Simeone i-a cerut scuze lui Vinicius, după comportamentul de la semifinala Supercupei Spaniei # News.ro
Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, şi-a cerut scuze faţă de Vinicius Junior pentru comportamentul său la meciul cu Real Madrid, din semifinalele Supercupei Spaniei.
19:20
19:10
Radu Miruţă: Bolojan rezistă ca premier, pentru că este singura soluţie. Este tratamentul de care România are nevoie / Despre guvern fără PSD: În politică se poate face orice, cu un anumit preţ. S-a mai făcut şi guvern minoritar # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan rezistă în funcţie, pentru că este singura soluţie, el apreciind că acesta este tratamentul de care România are nevoie. Miruţă a mai spus, despre scenariul unui guvern fără PSD, că în politică se poate face orice, cu un anumit preţ şi s-a mai făcut şi guvern minoritar.
19:10
ICCJ a respins recursul în casaţie formulat de Daniel Tudorache/ Instanţa a considerat că prescripţia nu era împlinită/ Fostul primar al Sectorului 1 fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenţă # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul în casaţie formulat de fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache, după ce fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la trafic de influenţă. Instanţa a considerat că Tudorache a săvârşit infracţiunea în mai 2017, moment de la care curge termenul de prescripţie, şi că prescripţia nu este împlinită. Decizia este definitivă.
19:00
Foşti şefi ai Fed şi ai Trezoreriei SUA acuză administraţia Trump de ”atacuri ale procurorilor” pentru subminarea independenţei băncii centrale # News.ro
Mai mulţi foşti preşedinţi ai Rezervei Federale (Fed), secretari ai Trezoreriei SUA şi economişti de renume au transmis luni o declaraţie comună de susţinere pentru actualul preşedinte al Fed, Jerome Powell, în contextul în care acesta se confruntă cu posibile acuzaţii de sperjur investigate de Departamentul de Justiţie, relatează CNBC.
19:00
Miruţă spune că discuţia privind un avion prezidenţial trebuie purtată: Statul român poate pune această aeronavă Spartan, care aceste condiţii le are. Nu avem o variantă un pic mai bună, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, spune că discuţia privind un avion prezidenţial trebuie purtată, el arătând că statul român poate pune la dispoziţie această aeronavă Spartan, care aceste condiţii le are şi nu au o variantă un pic mai bună, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit.
18:50
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, după ce legea armatei voluntare a intrat în vigoare: Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze. Planul este ca o primă etapă să fie de 1.000 de militari voluntari, vom porni înscrierile în februarie # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, după ce legea armatei voluntare a intrat în vigoare, că urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze, el arătând că planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari şi vor porni înscrierile în februarie sau martie.
18:50
AUR Bucureşti atacă în instanţă taxele locale mărite în CGMB: Consilierii nu pot fi reduşi la un rol decorativ. Bucureştenii nu sunt o sursă de bani pentru experimente fiscale # News.ro
AUR anunţă luni că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au declanşat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB prin care s-au mărit taxele, prin plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale.
