O nouă lege a malpraxisului, prioritate pentru Colegiul Medicilor, în acest an. Preşedintele CMR: Actuala alege este de folos doar asigurătorilor

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni că premierul Ilie Bolojan rezistă în funcţie, pentru că este singura soluţie, el apreciind că acesta este tratamentul de care România are nevoie. Miruţă a mai spus, despre scenariul unui guvern fără PSD, că în politică se poate face orice, cu un anumit preţ şi s-a mai făcut şi guvern minoritar.