Emilia Ghinescu răspunde reacțiilor negative, după ce a fost criticată că are iubit de vârsta fiului ei. Cum a cucerit-o Viorel

17:30

Primele experiențe ale unui copil cu medicul dentist pot influența profund relația lui cu îngrijirea orală pentru tot restul vieții sale, motiv pentru care părinții ajung să se întrebe tot mai des când este, de fapt, momentul potrivit pentru un consult și ce semne ar trebui să îi alerteze. Deși mulți asociază vizita la stomatolog exclusiv cu apariția durerii, realitatea este că vizita la o clinică de stomatologie pentru copii trebuie făcută încă din primul an de viață, căci problemele dentare apar gradual și transmit semnale discrete, care pot fi ușor trecute cu vederea dacă nu sunt cunoscute și înțelese.