Jumbo încetinește puternic în România. Cea mai puțin performantă piață
Profit.ro, 12 ianuarie 2026 22:20
Retailerul grec de jucării Jumbo și-a încetinit creșterea în România anul trecut, vânzările înregistrând un avans de peste două ori mai lent decât în 2024, pe fondul unui declin în decembrie și în pofida extinderii rețelei locale cu un nou magazin.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
După ani marcați de crize de siguranță și probleme majore de calitate, Boeing va anunța că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace.
21:50
O asociație din industria auto din China avertizează că vânzările de automobile sunt așteptate să rămână la un nivel aproape neschimbat în acest an, prelungind tendința de încetinire, în timp ce avansul solid al exporturilor de vehicule electrice din 2025 este puțin probabil să se mențină.
21:40
ULTIMA ORĂ Americanii închid în România o fabrică, peste 1.000 de angajați vor fi concediați. Cel mai mare producător de scaune auto declanșează disponibilizări # Profit.ro
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc., cel mai mare din lume pe această nișă, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților.
Acum 2 ore
21:30
SURPRIZĂ PRO TV oprește una din cele mai vechi emisiuni. Încheie formatul emisiunii La Măruță, după 18 ani # Profit.ro
Postul de televiziune PRO TV încheie formatul La Măruță. Decizia va fi aplicată din 6 februarie 2026.
21:30
FOTO Utilaj gigant pentru Autostrada Sibiu – Pitești. Primul tunel rutier de autostradă din România executat cu TBM a ajuns în Portul Constanța # Profit.ro
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns în Portul Constanța.
21:20
21:00
Prețul gazelor a rămas constant pe BRM, în pofida majorării volumelor ca urmare a răcirii vremii # Profit.ro
Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) a rămas relativ constant în pofida majorării volumelor tranzacționate, rezultat al creșterii cererii ca urmare a vremii geroase instalate.
20:50
Premieră în România - Parcarea "la comun", cu 2 proprietari, testată într-un oraș: Unul de zi, unul de noapte # Profit.ro
Autoritățile dintr-un oraș din România va testa parcarea cu doi proprierari, unul de zi și unul de noapte.
Acum 4 ore
20:30
GRAFIC Bursa escaladează un nou maxim istoric pe o lichiditate foarte bună. Nu mai puțin de 20 de acțiuni au depășit pragul unor tranzacții de 1 milion de lei # Profit.ro
Indicele BET a trecut peste nivelul de 26.000 de puncte, în istoria sa de aproape 3 decenii.
20:20
Prima companie de IT listată pe bursa românească, Bittnet Systems, este beneficiară a unei finanțări prin PNRR.
20:10
Capitalizarea Alphabet a depășit, pentru scurt timp, pragul de 4.000 de miliarde de dolari luni, compania-mamă a Google devenind a patra companie din lume care atinge această performanță.
20:10
Începe voluntariatul pe bani în Armată. Prima fază va include 1.000 de locuri și va debuta în februarie-martie # Profit.ro
Prima etapă a programului de armată voluntară în România va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță.
20:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Noul șef TAROM - Bogdan Costaș, care a demisionat de la ROMAERO tocmai când o adusese pe profit, acuzând lipsa de sprijin din partea ministerului, este nominalizat pentru șefia TAROM # Profit.ro
Bogdan Costaș, care a demisionat de la conducerea ROMAERO în toamna anului trecut, când compania tocmai revenise pe profit după pierderi record - acuzând lipsa de sprijin din partea ministerului coordonator, condus atunci de Radu Miruță, astăzi ministru al Apărării - este nominalizat acum pentru preluarea funcției de director general al companiei naționale aeriene TAROM, potrivit surselor Profit.ro.
19:40
GRAFICE Dobânzile cad la cel mai redus nivel de după 2024. Împrumuturi de 1,2 miliarde de lei la Finanțe # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a împrumutat 1,2 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligațiuni. Randamentele au continuat să scadă la început de an și sunt la cele mai reduse niveluri de după octombrie 2024 pe scadențele lungi, conform datelor analizate de Profit.ro.
19:20
VIDEO&FOTO Hidroelectrica anunță: Vești bune la început de an. Progres semnificativ, realizat într-un interval de timp mult mai scurt decât cel prevăzut inițial, la Crucea Nord # Profit.ro
Vești bune la început de an pentru implementarea proiectului BESS Crucea Nord, anunță Hidroelectrica.
18:50
Guvernul britanic anunță Proiectul “Nightfall”, o rachetă balistică tactică, dezvoltată special pentru a fi furnizată Ucrainei.
Acum 6 ore
18:20
Haos pe aeroporturile UE provocat de noi norme de control. Americanii și britanicii, obligați să-și înregistreze amprentele digitale și o imagine facială la prima trecere # Profit.ro
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) care presupune colectarea datelor biometrice ale călătorilor din afara UE generează întârzieri masive pe aeroporturi, asta deși a fost conceput pentru a moderniza și eficientiza controalele la frontieră.
18:00
Un fost ministru al partidului conservator polonez Dreptate și Justiție (PiS, naționalist), Zbigniew Ziobro, urmărit în țara sa pentru deturnare de fonduri, a anunțat luni că a obținut azil politic în Ungaria lui Viktor Orban, relatează AFP și Reuters.
17:50
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Angajații ANRE au atacat în instanță tăierea salariilor și a posturilor # Profit.ro
Un număr de peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au atacat în instanță actele administrative emise luna trecută de șefia instituției prin care, de la 1 ianuarie, a fost pusă în aplicare legea adoptată de Parlament în toamna anului trecut, care obligă conducerea să taie salariile și să reducă numărul de posturi.
17:40
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan taie cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice. „Unii trebuie să plece acasă!”. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare # Profit.ro
Guvernul va reduce cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice.
17:30
O schimbare majoră vă este pregătită la Gmail - AI-ul va extrage și va afișa doar informațiile importante sub forma unor subiecte și sarcini, precum „ședința de azi a fost reprogramată” sau „trebuie să plătești parcarea” # Profit.ro
Google se pregătește să schimbe, cu ajutorul AI, modul în care Gmail gestionează comunicarea prin e-mail.
17:10
România va depăși borna de 1.650 km autostradă și drum expres în trafic.
17:00
Proiect de legalizare a prostituției în România: Știu că este un subiect sensibil, dar azi e în „zona neagră” # Profit.ro
Un deputat PNL a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.
16:40
Într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, Maia Sandu a abordat subiecte legate de situația geopolitică a Republicii Moldova, relația cu România și parcursul european al țării.
16:40
Ministrul Energiei a anunțat că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prima jumătate a anului 2027 ar putea începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.
Acum 8 ore
16:30
Fosta Fabrică de Bere a Turzii, construită între anii 1756 și 1814, a fost scoasă la vânzare.
16:20
Autostrada Moldovei, închisă parțial de mâine. Restricții de circulație între km 61+000 - km 62+260 # Profit.ro
Autostrada Moldovei A7 va avea, începând de mâine, ora 10:00, restricții de circulație între km 61+000 - km 62+260 (Calea 1 și Calea 2).
16:10
Avaria din blocurile Bucureștiului explicată oficial: Poți accelera o mașină cu motorul deja supraîncălzit, dar riști să rămâi pe loc! # Profit.ro
ELCEN informează că, în prezent, centralele sale funcționează în condiții de siguranță, asigurând producția și livrarea agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului București.
16:10
ULTIMA ORĂ Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic la Azomureș, alții peste 1.500 vor fi afectați direct de suspendarea unor contracte. Romgaz nu a venit cu ofertă # Profit.ro
Combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa, va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați, iar contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor.
15:50
Prognoza publicată de meteorologi pentru intervalul 12 – 25 ianuarie arată că vremea se va încălzi în toată țara de la jumătatea acestei săptămâni.
15:40
REACȚIA Dacia și Renault la amenzile de zeci de milioane lei pentru înțelegeri anticoncurențiale la angajați # Profit.ro
Companiile Renault Group din România transmit că au luat act de decizia Consiliului Concurenței privind sancționarea unor practici investigate pe piața muncii.
15:40
Super Lig, campionatul Turciei, se vede exclusiv în România pe Prima Sport și Prima Play # Profit.ro
Prima Sport își consolidează poziția de jucător major pe piața drepturilor sportive din România, anunțând achiziția exclusivă a drepturilor de difuzare pentru Campionatul Turciei – Super Lig, una dintre cele mai spectaculoase și urmărite competiții de fotbal din Europa.
15:40
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță luni că începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8, 1D Joseni-Ditrău, asocierea de constructori din România și Bulgaria având termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.
15:20
FOTO Mazda a lansat în Europa primul SUV electric al mărcii, cu aproape 500 km autonomie # Profit.ro
După experiența mai puțin reușită cu MX-30, primul automobil electric al mărcii, Mazda vine în Europa cu al doilea model cu propulsie pe baterii, CX-6e, un SUV cu o baterie suficient de mare pentru a oferi o autonomie bună.
15:00
TAROM lansează o nouă ofertă pe rute interne, cu tarife de la 27 euro.
14:50
North Bucharest Investments încheie 2025 cu vânzări de peste 320 milioane de euro și anticipează o creștere de 35% a volumului tranzacționat în 2026 # Profit.ro
North Bucharest Investments încheie anul 2025 cu un volum total al vânzărilor de peste 320 milioane de euro, realizat prin 1.922 de tranzacții, confirmând poziția companiei ca jucător relevant pe segmentul rezidențial din nordul Bucureștiului, într-un an marcat de ajustare și maturizare a pieței.
Acum 12 ore
14:30
Pe fondul popularității tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, marile lanțuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare.
14:00
Impactul noilor taxe și impozite asupra societăților comerciale în 2026. Cum sunt afectate firmele de noile modificări fiscale # Profit.ro
Noile modificări fiscale aplicabile din 2026 ridică provocări juridice semnificative pentru societățile comerciale din România, în special în ceea ce privește impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor și dividendelor.
13:40
Două companii britanice au ajutat la finanțarea Iranului cu un miliard de dolari în monede digitale # Profit.ro
O investigație realizată de TRM Labs arată cum Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a reușit să obțină mari sume de bani în stablecoin-uri, evitând sancțiunile internaționale.
13:30
ULTIMA ORĂ PREMIERĂ 8 companii, inclusiv Dacia - amendate cu zeci de milioane lei pentru înțelegeri anticoncurențiale la angajați # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro), acuzând participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
13:20
13:20
Instagram diminuează impactul incidentului care a expus datele a milioane de utilizatori # Profit.ro
Instagram a ieșit cu un prim răspuns oficial, după ce Malwarebytes a descoperit că datele personale ale milioane de utilizatori ai platformei sociale au fost scoase la vânzare pe dark web.
13:10
Ministrul Finanțelor efectuează o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0896 lei, de la 5,0887 lei, curs înregistrat vineri.
13:00
Google a anunțat lansarea unei platforme denumite Universal Commerce Protocol (UCP), la deschiderea târgului anual organizat de Federația Națională pentru Retail.
12:30
BIG MEGA Renewable Energy, un joint-venture având în spate compania imobiliară israeliană BIG Shopping Centers, a obținut circa 100 de milioane de euro pentru construcția și exploatarea parcului eolian Văcăreni, de 102 MW, din România.
12:20
Directorul general al Heineken, Dolf van den Brink, va demisiona în 31 mai, după aproape șase ani la conducerea companiei olandeze.
12:10
ULTIMA ORĂ Consumul de gaze a sărit de 600 GWh. Importuri record de gaze, inclusiv din Ungaria, unde până azi exportam # Profit.ro
Vremea geroasă instalată în România a majorat considerabil consumul de gaze, care astăzi, așa cum anticipa Profit.ro, a sărit de 600 GWh (57,5 milioane mc), ceea ce face ca importurile să atingă atingă un nivel record pentru această iarnă, de 15,1 milioane mc pe zi, din care peste jumătate, 8,4 milioane mc, sunt alocați acoperirii consumului curent.
12:00
Zeci de trenuri au întârziere în prima zi a săptămânii.
