Croația. Guvernul reintroduce serviciul militar obligatoriu, după aproape două decenii. Măsura, o schimbare semnificativă în politica de apărare, este susținută de majoritatea populației și face parte dintr-o tendință mai amplă la nivelul statelor balcanice.
Biziday.ro, 12 ianuarie 2026 23:50
Legislația pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbații tineri a fost adoptată rapid în parlament în octombrie 2025, cu 84 de voturi pentru și doar 11 împotrivă. La începutul anului 2026, aproximativ 1.200 de bărbați tineri au primit deja ordine de încorporare pentru un stagiu militar de două luni, fiind prima generație chemată sub arme […]
• • •
Ieri
22:00
UE vrea să introducă clauze cu despăgubiri semnificative de la UK, în cazul retragerii sau nerespectării noilor înțelegeri negociate cu Guvernul Starmer. Încearcă astfel să se protejeze pentru situația venirii la putere a lui Nigel Farage, figură emblematică a Brexitului. # Biziday.ro
Uniunea Europeană cere introducerea unei clauze speciale într-un posibil nou acord comercial cu Marea Britanie, menit să reducă efectele Brexitului asupra comerțului, clauză care ar obliga Londra să plătească despăgubiri semnificative dacă ar decide ulterior să se retragă din acest acord. Informația apare într-un proiect de document văzut de Financial Times și vine în contextul […]
19:00
Studiu. Tinerii din generația Z (născuți între 1997 și 2012) au probleme în a-și găsi un loc de muncă. Pandemia le-a afectat dezvoltarea socială, școala nu i-a pregătit pentru a intra pe piața muncii, iar reflexul de a încerca un job ocazional înainte de a deveni angajați s-a atenuat. # Biziday.ro
Studiul a fost inițiat de guvernul britanic, după ce a observat că șomajul în rândul tinerilor este în creștere. Mai exact, aproape un milion de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani nu au fost angajate în perioada iulie-septembrie 2025. Conform datelor oficiale, din cei aproape un milion de tineri, 600.000 nu […]
17:50
Ministrul britanic al Apărării, întrebat dacă ar putea răpi orice lider mondial, spune că l-ar alege pe Vladimir Putin și l-ar trage la răspundere pentru crimele de război săvârșite. Declarațiile, în contextul arestării lui Nicolas Maduro. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat pentru Kyiv Independent, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a fost întrebat, dacă ar putea să răpească un lider mondial, pe cine ar alege. Oficialul a răspuns: “l-aș lua pe Putin și l-aș trage la răspundere pentru crime de război”. Întrebarea vine în contextul în care președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost […]
16:40
Diplomați din țările nordice, cu acces la informații clasificate NATO, subliniază că Groenlanda nu este în pericol de a fi ocupată de Rusia sau China, așa cum susține Donald Trump. The Telegraph: Pentru a-l convinge pe Trump să renunțe la ideea anexării Groenlandei, Marea Britanie ia în calcul să trimită trupe și echipamente militare pe insulă, alături de Germania și Franța. # Biziday.ro
Contactați de Financial Times, doi diplomați de rang înalt din state nordice, care au acces la informări clasificate NATO, au declarat sub protecția anonimatului că nu există dovezi privind prezența unor nave sau submarine rusești ori chineze în jurul Groenlandei în ultimii ani. Unul dintre ei a afirmat explicit că a consultat informațiile serviciilor de […]
15:40
Incident la granița dintre Ucraina și România. Un polițist ucrainean de frontieră a fost grav rănit, după ce șoferul unui SUV a încercat să forțeze trecerea și să intre ilegal în România, prin Bucovina. În mașină se aflau șapte bărbați, dintre care șase au fost arestați, iar unul este în continuare căutat. # Biziday.ro
Potrivit autorităților ucrainene, șoferul a ignorat somațiile agenților și “a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră, încercând să depășească barierele și să părăsească ilegal teritoriul Ucrainei pentru a intra în România”, prin Bucovina. Este vorba despre un SUV Range Rover, în care se aflau șapte bărbați. În timpul manevrei, acesta a lovit […]
11:50
SUA. Proteste de amploare, cu zeci de mii de oameni, la Minneapolis, dar și în numeroase alte orașe, în urma uciderii unei femei de către un agent al Serviciului pentru Imigrație. Manifestațiile au fost pașnice, cu excepția distrugerii unor hoteluri în care, aparent, sunt găzduiți agenții ICE. În jur de 30 de persoane au fost arestate. # Biziday.ro
Wow, just wow! Just now at the Minneapolis, Minnesota rally and protest against Trump’s ICE, the crowds are huge, begging for justice for Renee Good. “Say her name!” “Renee Good!” “Say her name!” “Renee Good!” “Say her name!” “Renee Good!” “Show me what democracy looks like!”… pic.twitter.com/HAn8bjrku5 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 10, 2026 Zeci […]
11:20
Nicaragua. Zeci de prizonieri eliberați, în contextul intensificării presiunilor americane asupra președintelui Daniel Ortega, la o săptămână după ce SUA l-au înlăturat pe Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei. # Biziday.ro
Vineri, Ambasada SUA în Nicaragua a transmis că Venezuela a făcut un pas important către pace prin eliberarea celor pe care i-a descris ca fiind “prizonieri politici”. În același mesaj, însă, a criticat faptul că Nicaragua are încă “peste 60 de persoane încarcerate pe nedrept sau care au dispărut, inclusiv pastori, lucrători religioși, bolnavi și […]
10:20
Salvamontiștii au recuperat, în ultimele 24 de ore, un număr record de 123 de persoane rătăcite pe munte, cele mai multe la Voineasa. Au fost transportați la spital 61 de oameni. # Biziday.ro
Salvamont România atrage atenția că în ultimele 24 de ore echipele sale au fost solicitate să intervină la un număr îngrijorător de mare de evenimente montane, “record nedorit al acestui sezon de iarnă”. Astfel, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri, 18, […]
09:30
Reuters: Aparatul de securitate al Israelului a intrat în stare de alertă ridicată, în anticiparea unei posibile intervenții militare a Statelor Unite în Iran, după represiunea violentă a revoltelor din ultimele zile. # Biziday.ro
Oficiali israelieni au declarat sub protecția anonimatului că, la nivelul aparatului de securitate, Israelul “se află în stare de alertă ridicată”, în anticiparea unei posibile intervenții militare a Statelor Unite. Aceștia au declarat că au avut loc consultări pe teme de securitate în acest weekend, dar nu au oferit detalii despre ce măsuri concrete presupune acest […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Danemarca își riscă relațiile cu SUA, în problema Groenlandei, într-un moment în care Rusia devine tot mai amenințătoare, arată Reuters într-o analiză. Totuși, preluarea acesteia de către americani ar putea crea un precedent periculos pentru alte teritorii. # Biziday.ro
Reuters publică analiza în contextul în care secretarul american de Stat, Marco Rubio, a anunțat că va vizita Danemarca săptămâna viitoare, pentru a discuta cu reprezentanții Groenlandei și ai Danemarcei. Totuși, Danemarca va apăra un teritoriu care se îndepărtează constant de ea și se îndreaptă spre independență încă din 1979, subliniază publicația britanică. Mai mult, […]
16:00
Analiză The Guardian. Iranul a impus, odată cu protestele recente, cea mai amplă și mai sofisticată blocadă a internetului realizată vreodată împotriva propriei populații. Regimul de la Teheran pare că a dezvoltat instrumente mai precise în acest sens, în condițiile în care întreruperea nu este totală, ci extrem de selectivă, inspirându-se de la China. # Biziday.ro
Autoritățile iraniene au impus de două zile o întrerupere masivă a internetului, în încercarea de a opri răspândirea protestelor anti-guvernamentale. Potrivit experților în infrastructură digitală și drepturi online, este cea mai amplă și mai sofisticată blocare a internetului realizată vreodată de Iran și ar putea fi menținută o perioadă îndelungată, scrie The Guardian. Imediat după […]
12:10
Furtuna Goretti a doborât aproape 100 de copaci în sudul Marii Britanii, unii dintre ei vechi de o sută de ani. Vântul a depășit 200 km/h în anumite zone ale țării, dar și în Franța și Germania. # Biziday.ro
Furtuna Goretti a afectat inițial nord-vestul Europei, iar apoi a început să se deplaseze către est. Germania se așteaptă la ninsori abundente de până la 20 cm, iar vântul de peste 210 km/h a lăsat aproape 400.000 de locuințe din Franța fără electricitate. Joi seara, în Cornwall (sudul Marii Britanii) aproape 100 de copaci au […]
09:30
Salvamontiștii au recuperat, în ultimele 24 de ore, 52 de persoane rătăcite pe munte, cele mai multe în Brașov. Au avut nevoie să fie duse la spital 14 dintre acestea. # Biziday.ro
Salvamont România transmite că, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. Dintre acestea, 19 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 4 apeluri pentru Salvamont Maramureș, 4 apeluri pentru Salvamont Gorj, 3 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov, 3 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 2 apeluri pentru Salvamont Alba, 2 apeluri pentru […]
09:00
Întâlnirea lui Donald Trump cu șefii marilor companii petroliere, pe tema Venezuelei, s-a încheiat fără angajamente financiare concrete. Aceștia cer securitate sporită, stabilitate politică și garanții legale solide. Directorul ExxonMobil numește Venezuela “o țară neinvestibilă, în care am intrat în anii ’40, iar activele noastre au fost confiscate de două ori”. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut industriei petroliere americane investiții de cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru relansarea sectorului petrolier din Venezuela, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă. Totuși, mesajul transmis de directori a fost unul prudent, iar Darren Woods, de la ExxonMobil a avut cea mai dură poziție, declarând că Venezuela […]
07:50
Revoltele din Iran se intensifică, iar protestatarii cer schimbarea regimului. După ce liderul suprem, Ali Khamenei, a amenințat cu reprimarea violentă a manifestațiilor, Donald Trump avertizează: “Mai bine să nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem. Vom lovi acolo unde doare cel mai tare”. # Biziday.ro
Președintele american a avertizat vineri conducerea Iranului că Statele Unite ar putea interveni dacă autoritățile iraniene vor intensifica violențele împotriva protestatarilor, în cadrul revoltelor de amploare care afectează întreaga țară. “Dacă vor începe să omoare oameni, așa cum au făcut în trecut, ne vom implica. Le spun din nou liderilor iranieni: mai bine să nu […]
9 ianuarie 2026
23:20
Studiu. Cercetătorii au reușit să corecteze pierderea calității ovulelor, cauzată de înaintarea în vârstă, prin microinjectarea unei proteine. Metoda ar putea crește semnificativ șansele de succes ale fertilizării in vitro, la femeile de peste 35 de ani, și să reducă cazurile de anomalii genetice. # Biziday.ro
Cercetătorii explică faptul că, pe măsură ce înaintează în vârstă, deși sistemul reproducător al femeilor continuă să producă ovule acestea au un număr incorect de cromozomi, ceea ce face fertilizarea ovulelor mult mai dificilă. Pornind de la această observație, au demarat cercetări și au reușit să suplimenteze o proteină cheie de la nivelul ovulelor, responsabilă […]
20:50
Analiză. Eșecul Franței de a bloca aprobarea acordului Mercosur evidențiază influența tot mai redusă a Parisului la nivel european. Mai mult, expune guvernul susținut de Macron la noi atacuri politice din partea opoziției, inclusiv la moțiuni de cenzură. # Biziday.ro
Ostilitatea față de acordul UE-Mercosur aprobat astăzi pare să unească politicienii francezi din toate taberele. Aceștia susțin că acordul i-ar face vulnerabili pe fermieri față de exporturile din America de Sud și îl acuză pe președinte că nu a depus suficient efort pentru a-l opri. Dincolo de aceste critici, eșecul lui Emmanuel Macron de a […]
19:10
Producția de automobile în România a scăzut cu -2,6% în ultimul an, la 545 de mii de unități. Dacia a fabricat 297 de mii de mașini, iar Ford Otosan 248 de mii. # Biziday.ro
În decembrie 2025, au fost produse în țară un număr de 39.651 de automobile, o scădere de -4,1% față de decembrie 2024, respectiv 41.358 de unități, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Per total, în 2025, producția de mașini din România a ajuns la un volum de 545.510 automobile. Spre […]
18:50
Armata SUA a confiscat un al cincilea petrolier, care face parte din flota-fantomă a Rusiei, în Marea Caraibilor. # Biziday.ro
Comandamentul Sudic al SUA a anunțat că pușcașii marini americani, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, au reținut petrolierul Olina, în apele din apropiere de Trinidad: “Încă o dată, forțele noastre au transmis un mesaj clar – nu există refugiu pentru criminali”, se arată în mesajul Comandamentului. Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă, a […]
18:20
Asistentul AI Grok, integrat în platforma X, limitează accesul la funcția de editare imagine doar pentru utilizatorii plătitori. Recent, guvernul britanic a atenționat că ia în considerare interzicerea rețelei, în condițiile în care utilizatorii foloseau instrumentul pentru a genera imagini cu persoane, inclusiv copii, în ipostaze sexuale. # Biziday.ro
Grok a anunțat, printr-o postare pe X, că a limitat disponibilitatea funcției de editare a imaginilor, fiind disponibilă doar pentru utilizatorii plătitori. The Guardian arată că mii de imagini cu femei în ipostaze sexuale au fost create, fără consimțământul lor, în ultimele două săptămâni, după ce funcția de editare imagine a asistentului AI a fost […]
17:10
Scandal în coaliția de guvernare, pe tema înțelegerii UE-Mercosur. Într-o poziție similară cu a AUR, PSD acuză MAE (condus de ministru USR) de “trădarea fermierilor români”, pentru votul în favoarea acordului dat de reprezentantul României. Cere premierului Bolojan să explice dacă a aprobat această poziție. Nicușor Dan precizează că s-a implicat direct în negocieri, iar acordul introduce beneficii comerciale avantajoase pentru România. # Biziday.ro
Partidul Social Democrat a acuzat Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu (USR), că “a trădat interesele fermierilor români”, după ce reprezentantul României din COREPER a fost mandatat să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă de mandatul primit de reprezentantul României, având în […]
15:30
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur. Decizia deschide calea pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, dar și pentru proteste de amploare organizate de fermierii din toate statele UE, care se tem că piața va fi inundată de produse mai ieftine din America Latină. Urmează votul Parlamentului European. # Biziday.ro
Decizia a fost luată după 25 de ani de negocieri și după proteste ale fermierilor din toate statele europene. Împotriva acordului au votat Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut. Italia, care luna trecută a forțat o amânare pentru a obține garanții suplimentare pentru agricultori, a votat “pentru”. Toate celelalte […]
15:30
Planul lui Donald Trump de a aduce petrol din Venezuela în SUA i-a înfuriat pe șefii companiilor americane care produc petrol de șist, mai scump. Potrivit FT, mulți dintre ei i-au finanțat campania electorală, iar presiunea președintelui pentru ieftinirea țițeiului i-a împins la limita falimentului. # Biziday.ro
Este vorba de companii mai mici, cele mai multe din Texas, care au nevoie de un preț al țițeiului de peste 60 de dolari pe baril pentru a face și profit. Cum, în ultima lună, prețul petrolului american s-a situat între 54 și 58 de dolari pe baril, aceștia sunt furioși, potrivit Financial Times, mai […]
14:40
Prețurile locuințelor în UE au crescut cu 63% în ultimul deceniu, în timp ce chiriile s-au majorat cu 21%. Locuințele s-au scumpit cel mai mult în Ungaria, unde aproape s-au triplat. În România, locuințele s-au scumpit în același ritm cu media UE, în timp ce chiriile au crescut cu circa +60%. # Biziday.ro
În trimestrul al treilea al anului 2025, prețurile locuințelor din UE au crescut cu +5,5%, în timp ce chiriile au crescut cu +3,1%, comparativ cu trimestrul al treilea al anului 2024. Singura țară care a înregistrat o scăderea a prețurilor locuințelor a fost Finlanda (-3,1%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate […]
14:00
România a înregistrat în noiembrie cea mai mare scădere a vânzărilor magazinelor dintre ţările UE, de -4,6%, comparativ cu luna noiembrie din 2024. # Biziday.ro
România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre ţările UE, de 4,6%, faţă de perioada similară din 2024. Conform Eurostat, singurele state care au mai avut evoluţii negative au fost Slovacia (-2,8%), Austria (-2,2%) şi Luxembourg (-0,1%). Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu […]
13:30
Noua Zeelandă. Peste 50 de balene-pilot au eșuat pe o plajă. Șase dintre acestea au murit, iar voluntarii fac eforturi să salveze alte 15 mamifere blocate pe țărm. Restul au reușit să se întoarcă în larg. # Biziday.ro
Aproximativ 55 de balene-pilot au fost găsite pe plaja Farewell Spit din Noua Zeelandă. Deși majoritatea au reușit să se întoarcă în larg, șase dintre el au murit, iar alte 15 sunt în continuare eșuate pe plajă, întinse pe o suprafață de un kilometru. Voluntarii duc o luptă contra cronometru pentru a aduce înapoi în mare […]
11:40
Analiză FT. Telefoanele și PC-urile se vor scumpi în acest an, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, redirecționate spre centrele de date pentru inteligența artificială. Marii producători avertizează că, cel puțin pe termen scurt, cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI va continua să afecteze aprovizionarea pentru produsele de larg consum. # Biziday.ro
Prezenți la Consumer Electronics Show (CES), cel mai important târg de electronice din lume, desfășurat la Las Vegas, mai mulți experți și producători din domeniu au avertizat că piața cipurilor de memorie se confruntă cu provocări fără precedent, în contextul cererii mari pentru centrele de date AI. Rene Haas, directorul ARM – companie britanică ce […]
11:10
Meteorologii au prelungit până marți dimineață informarea de ninsori, polei și ger, valabilă în toată țara. Cod Galben de ger, de sâmbătă seară și până luni dimineață, în jumătatea de nord a țării. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de ger, valabilă de sâmbătă de la ora 20, până luni la ora 10. Sunt vizate Banatul, Crișana, Transilvania, Moldova și zonele de munte. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă, în special în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi între -12 și -3 […]
09:20
Rusia confirmă că a folosit azi-noapte racheta Oreșnik împotriva Ucrainei. Ministerul rus al Apărării precizează că ar fi lovit o fabrică de drone și că decizia ar fi venit ca urmare a presupusei tentative ucrainene de a-l ucide pe Putin, de la finalul anului trecut. Între timp, SUA au determinat că tentativa nu a existat, iar rușii au orchestrat o operațiune de comunicare a unui fals atac. # Biziday.ro
UPDATE, ora 9.00. “Noaptea trecută, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, efectuat în noaptea de 29 decembrie 2025, Forțele Armate Ruse au efectuat un atac masiv cu arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune, cu bază terestră și maritimă, inclusiv cu […]
08:50
Donald Trump anunță că SUA vor lansa în curând “operațiuni terestre” împotriva cartelurilor de droguri. Deși nu a oferit detalii despre locațiile vizate, precizează că “cartelurile conduc Mexicul”. # Biziday.ro
În timpul unui interviu acordat joi pentru Fox News, președintele american Donald Trump a declarat: “Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum operațiunile terestre, în ceea ce privește cartelurile”. Acesta a adăugat că “cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi ce s-a întâmplat cu acea țară”. Președintele […]
08:50
NASA anunță că îi va aduce imediat pe Pământ pe astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, deoarece unul dintre ei este “într-o stare medicală gravă”, fără a da detalii și fără a menționa identitatea acestuia. La bordul ISS sunt doi americani, un japonez și un rus. # Biziday.ro
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că agenția caută modalități de a lansa în săptămânile următoare misiunea Crew 12, care ar fi trebui să plece pe ISS în februarie, pentru a înlocui Crew 11, din cauza unei “stări medicale grave” a unui membru al echipajului aflat acum la bordul Stației Spațiale Internaționale. Aceasta ar fi […]
8 ianuarie 2026
23:50
Donald Trump declară că “propria moralitate, propria minte” îi pot limita puterea de comandant suprem al Armatei SUA. Afirmă că este important ca administrația sa să respecte dreptul internațional, dar depinde de definiția acestuia. # Biziday.ro
Donald Trump a acordat un amplu interviu publicației The New York Times, în cadrul căruia a declarat că SUA ar putea rămâne implicate timp de ani de zile în afacerile Venezuelei, după înlăturarea lui Nicolas Maduro, în cadrul operațiunii militare de sâmbătă dimineață. Președintele a spus că puterea sa de comandant suprem al Armatei Americane […]
22:50
Reuters: Oficialii americani analizează opțiunea de plăți directe către groenlandezi, în încercarea de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită agenției Reuters de către patru persoane familiarizate cu negocierile. Detaliile despre sumele exacte, momentul plăților sau despre cum ar putea fi făcute plățile sunt neclare, însă ar fi vorba de sume cuprinse între zece mii și o sută de mii de dolari de persoană, au declarat două dintre surse. Una dintre […]
