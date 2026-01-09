Studiu. Cercetătorii au reușit să corecteze pierderea calității ovulelor, cauzată de înaintarea în vârstă, prin microinjectarea unei proteine. Metoda ar putea crește semnificativ șansele de succes ale fertilizării in vitro, la femeile de peste 35 de ani, și să reducă cazurile de anomalii genetice.

15:30

Este vorba de companii mai mici, cele mai multe din Texas, care au nevoie de un preț al țițeiului de peste 60 de dolari pe baril pentru a face și profit. Cum, în ultima lună, prețul petrolului american s-a situat între 54 și 58 de dolari pe baril, aceștia sunt furioși, potrivit Financial Times, mai […]