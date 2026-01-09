Studiu. Cercetătorii au reușit să corecteze pierderea calității ovulelor, cauzată de înaintarea în vârstă, prin microinjectarea unei proteine. Metoda ar putea crește semnificativ șansele de succes ale fertilizării in vitro, la femeile de peste 35 de ani, și să reducă cazurile de anomalii genetice.
Biziday.ro, 9 ianuarie 2026 23:20
Cercetătorii explică faptul că, pe măsură ce înaintează în vârstă, deși sistemul reproducător al femeilor continuă să producă ovule acestea au un număr incorect de cromozomi, ceea ce face fertilizarea ovulelor mult mai dificilă. Pornind de la această observație, au demarat cercetări și au reușit să suplimenteze o proteină cheie de la nivelul ovulelor, responsabilă […]
Acum o oră
23:20
Acum 4 ore
20:50
Analiză. Eșecul Franței de a bloca aprobarea acordului Mercosur evidențiază influența tot mai redusă a Parisului la nivel european. Mai mult, expune guvernul susținut de Macron la noi atacuri politice din partea opoziției, inclusiv la moțiuni de cenzură. # Biziday.ro
Ostilitatea față de acordul UE-Mercosur aprobat astăzi pare să unească politicienii francezi din toate taberele. Aceștia susțin că acordul i-ar face vulnerabili pe fermieri față de exporturile din America de Sud și îl acuză pe președinte că nu a depus suficient efort pentru a-l opri. Dincolo de aceste critici, eșecul lui Emmanuel Macron de a […]
Acum 6 ore
19:10
Producția de automobile în România a scăzut cu -2,6% în ultimul an, la 545 de mii de unități. Dacia a fabricat 297 de mii de mașini, iar Ford Otosan 248 de mii. # Biziday.ro
În decembrie 2025, au fost produse în țară un număr de 39.651 de automobile, o scădere de -4,1% față de decembrie 2024, respectiv 41.358 de unități, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Per total, în 2025, producția de mașini din România a ajuns la un volum de 545.510 automobile. Spre […]
18:50
Armata SUA a confiscat un al cincilea petrolier, care face parte din flota-fantomă a Rusiei, în Marea Caraibilor. # Biziday.ro
Comandamentul Sudic al SUA a anunțat că pușcașii marini americani, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, au reținut petrolierul Olina, în apele din apropiere de Trinidad: “Încă o dată, forțele noastre au transmis un mesaj clar – nu există refugiu pentru criminali”, se arată în mesajul Comandamentului. Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă, a […]
18:20
Asistentul AI Grok, integrat în platforma X, limitează accesul la funcția de editare imagine doar pentru utilizatorii plătitori. Recent, guvernul britanic a atenționat că ia în considerare interzicerea rețelei, în condițiile în care utilizatorii foloseau instrumentul pentru a genera imagini cu persoane, inclusiv copii, în ipostaze sexuale. # Biziday.ro
Grok a anunțat, printr-o postare pe X, că a limitat disponibilitatea funcției de editare a imaginilor, fiind disponibilă doar pentru utilizatorii plătitori. The Guardian arată că mii de imagini cu femei în ipostaze sexuale au fost create, fără consimțământul lor, în ultimele două săptămâni, după ce funcția de editare imagine a asistentului AI a fost […]
Acum 8 ore
17:10
Scandal în coaliția de guvernare, pe tema înțelegerii UE-Mercosur. Într-o poziție similară cu a AUR, PSD acuză MAE (condus de ministru USR) de “trădarea fermierilor români”, pentru votul în favoarea acordului dat de reprezentantul României. Cere premierului Bolojan să explice dacă a aprobat această poziție. Nicușor Dan precizează că s-a implicat direct în negocieri, iar acordul introduce beneficii comerciale avantajoase pentru România. # Biziday.ro
Partidul Social Democrat a acuzat Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu (USR), că “a trădat interesele fermierilor români”, după ce reprezentantul României din COREPER a fost mandatat să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. PSD îi cere premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă de mandatul primit de reprezentantul României, având în […]
Acum 12 ore
15:30
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur. Decizia deschide calea pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, dar și pentru proteste de amploare organizate de fermierii din toate statele UE, care se tem că piața va fi inundată de produse mai ieftine din America Latină. Urmează votul Parlamentului European. # Biziday.ro
Decizia a fost luată după 25 de ani de negocieri și după proteste ale fermierilor din toate statele europene. Împotriva acordului au votat Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut. Italia, care luna trecută a forțat o amânare pentru a obține garanții suplimentare pentru agricultori, a votat “pentru”. Toate celelalte […]
15:30
Planul lui Donald Trump de a aduce petrol din Venezuela în SUA i-a înfuriat pe șefii companiilor americane care produc petrol de șist, mai scump. Potrivit FT, mulți dintre ei i-au finanțat campania electorală, iar presiunea președintelui pentru ieftinirea țițeiului i-a împins la limita falimentului. # Biziday.ro
Este vorba de companii mai mici, cele mai multe din Texas, care au nevoie de un preț al țițeiului de peste 60 de dolari pe baril pentru a face și profit. Cum, în ultima lună, prețul petrolului american s-a situat între 54 și 58 de dolari pe baril, aceștia sunt furioși, potrivit Financial Times, mai […]
14:40
Prețurile locuințelor în UE au crescut cu 63% în ultimul deceniu, în timp ce chiriile s-au majorat cu 21%. Locuințele s-au scumpit cel mai mult în Ungaria, unde aproape s-au triplat. În România, locuințele s-au scumpit în același ritm cu media UE, în timp ce chiriile au crescut cu circa +60%. # Biziday.ro
În trimestrul al treilea al anului 2025, prețurile locuințelor din UE au crescut cu +5,5%, în timp ce chiriile au crescut cu +3,1%, comparativ cu trimestrul al treilea al anului 2024. Singura țară care a înregistrat o scăderea a prețurilor locuințelor a fost Finlanda (-3,1%), în timp ce cele mai mari creșteri au fost înregistrate […]
14:00
România a înregistrat în noiembrie cea mai mare scădere a vânzărilor magazinelor dintre ţările UE, de -4,6%, comparativ cu luna noiembrie din 2024. # Biziday.ro
România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre ţările UE, de 4,6%, faţă de perioada similară din 2024. Conform Eurostat, singurele state care au mai avut evoluţii negative au fost Slovacia (-2,8%), Austria (-2,2%) şi Luxembourg (-0,1%). Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu […]
13:30
Noua Zeelandă. Peste 50 de balene-pilot au eșuat pe o plajă. Șase dintre acestea au murit, iar voluntarii fac eforturi să salveze alte 15 mamifere blocate pe țărm. Restul au reușit să se întoarcă în larg. # Biziday.ro
Aproximativ 55 de balene-pilot au fost găsite pe plaja Farewell Spit din Noua Zeelandă. Deși majoritatea au reușit să se întoarcă în larg, șase dintre el au murit, iar alte 15 sunt în continuare eșuate pe plajă, întinse pe o suprafață de un kilometru. Voluntarii duc o luptă contra cronometru pentru a aduce înapoi în mare […]
11:40
Analiză FT. Telefoanele și PC-urile se vor scumpi în acest an, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, redirecționate spre centrele de date pentru inteligența artificială. Marii producători avertizează că, cel puțin pe termen scurt, cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI va continua să afecteze aprovizionarea pentru produsele de larg consum. # Biziday.ro
Prezenți la Consumer Electronics Show (CES), cel mai important târg de electronice din lume, desfășurat la Las Vegas, mai mulți experți și producători din domeniu au avertizat că piața cipurilor de memorie se confruntă cu provocări fără precedent, în contextul cererii mari pentru centrele de date AI. Rene Haas, directorul ARM – companie britanică ce […]
11:10
Meteorologii au prelungit până marți dimineață informarea de ninsori, polei și ger, valabilă în toată țara. Cod Galben de ger, de sâmbătă seară și până luni dimineață, în jumătatea de nord a țării. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de ger, valabilă de sâmbătă de la ora 20, până luni la ora 10. Sunt vizate Banatul, Crișana, Transilvania, Moldova și zonele de munte. Vremea va fi deosebit de rece, geroasă, în special în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi între -12 și -3 […]
Acum 24 ore
09:20
Rusia confirmă că a folosit azi-noapte racheta Oreșnik împotriva Ucrainei. Ministerul rus al Apărării precizează că ar fi lovit o fabrică de drone și că decizia ar fi venit ca urmare a presupusei tentative ucrainene de a-l ucide pe Putin, de la finalul anului trecut. Între timp, SUA au determinat că tentativa nu a existat, iar rușii au orchestrat o operațiune de comunicare a unui fals atac. # Biziday.ro
UPDATE, ora 9.00. “Noaptea trecută, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, efectuat în noaptea de 29 decembrie 2025, Forțele Armate Ruse au efectuat un atac masiv cu arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune, cu bază terestră și maritimă, inclusiv cu […]
08:50
Donald Trump anunță că SUA vor lansa în curând “operațiuni terestre” împotriva cartelurilor de droguri. Deși nu a oferit detalii despre locațiile vizate, precizează că “cartelurile conduc Mexicul”. # Biziday.ro
În timpul unui interviu acordat joi pentru Fox News, președintele american Donald Trump a declarat: “Am eliminat 97% din drogurile care intrau pe apă și vom începe acum operațiunile terestre, în ceea ce privește cartelurile”. Acesta a adăugat că “cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi ce s-a întâmplat cu acea țară”. Președintele […]
08:50
NASA anunță că îi va aduce imediat pe Pământ pe astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale, deoarece unul dintre ei este “într-o stare medicală gravă”, fără a da detalii și fără a menționa identitatea acestuia. La bordul ISS sunt doi americani, un japonez și un rus. # Biziday.ro
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că agenția caută modalități de a lansa în săptămânile următoare misiunea Crew 12, care ar fi trebui să plece pe ISS în februarie, pentru a înlocui Crew 11, din cauza unei “stări medicale grave” a unui membru al echipajului aflat acum la bordul Stației Spațiale Internaționale. Aceasta ar fi […]
Ieri
23:50
Donald Trump declară că “propria moralitate, propria minte” îi pot limita puterea de comandant suprem al Armatei SUA. Afirmă că este important ca administrația sa să respecte dreptul internațional, dar depinde de definiția acestuia. # Biziday.ro
Donald Trump a acordat un amplu interviu publicației The New York Times, în cadrul căruia a declarat că SUA ar putea rămâne implicate timp de ani de zile în afacerile Venezuelei, după înlăturarea lui Nicolas Maduro, în cadrul operațiunii militare de sâmbătă dimineață. Președintele a spus că puterea sa de comandant suprem al Armatei Americane […]
22:50
Reuters: Oficialii americani analizează opțiunea de plăți directe către groenlandezi, în încercarea de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită agenției Reuters de către patru persoane familiarizate cu negocierile. Detaliile despre sumele exacte, momentul plăților sau despre cum ar putea fi făcute plățile sunt neclare, însă ar fi vorba de sume cuprinse între zece mii și o sută de mii de dolari de persoană, au declarat două dintre surse. Una dintre […]
21:30
Război în Ucraina. Ambasada SUA la Kiev a emis o alertă de securitate privind “un potențial atac aerian semnificativ”, care ar putea avea loc în zilele următoare. A lansat avertizări similare și înainte ca rușii să folosească racheta balistică Oreșnik, în noiembrie 2024. # Biziday.ro
Ambasada americană în Ucraina atenționează că a primit informații privind un potențial atac aerian semnificat, despre care spune că ar putea avea loc oricând, în zilele următoare. Misiunea diplomatică le recomandă cetățenilor să fie pregătiți să se adăpostească imediat, în cazul în care autoritățile ucrainene emit alertă de raid aerian. În avertisment, ambasada sfătuiește cetățenii să […]
20:40
Comisia Europeană extinde până la finalul lui 2026 ordinul prin care platforma X este obligată să păstreze toate documentele legate de chatbot-ul său AI, Grok. Decizia, în urma apariției unor imagini cu femei îmbrăcate sumar, generate de sistemul AI al lui Elon Musk. # Biziday.ro
“Acest lucru presupune să-i solicităm unei platforme să păstreze documentele interne, să nu le elimine sub nicio formă, pentru că avem îndoieli privind respectarea regulilor și trebuie să avem acces la acestea, dacă vom solicita în mod explicit acest lucru”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Oficialul a precizat că măsura nu reprezintă […]
18:40
Cercetătorii francezi au constatat că conservanții alimentari, considerați siguri și folosiți în mod obișnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor, pot duce la apariția mai multor tipuri de cancer și a diabetului de tip 2. # Biziday.ro
Cercetarea, numită NutriNet-Santé, a fost realizat în Franța și a dus la publicarea a două studii separate. Unul dintre ele, care a apărut în revista științifică The BMJ, s-a concentrat pe consumul conservanților considerați siguri și posibilitatea ca aceștia să ducă la dezvoltarea a diferite tipuri de cancer. Celălalt, publicat în revista Nature Communications, a […]
18:20
Senatul SUA va vota o rezoluție ce-l poate împiedica pe Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, fără aprobarea Congresului. Totuși, ar avea nevoie să treacă și de Camera Reprezentanților, controlată de republicani, și să supraviețuiască unui posibil veto al lui Trump. # Biziday.ro
Rezoluția privind puterile de război ale președintelui urmează să fie votată joi, la câteva zile după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar la Caracas, în timp ce Administrația Trump își intensifică eforturile de a prelua controlul asupra petrolului și a guvernului țării. Democrații au mai încercat să adopte […]
16:00
Franța și Germania critică dur Statele Unite. Emmanuel Macron, discurs în fața ambasadorilor francezi: “SUA se îndepărtează treptat de aliații săi și de regulile internaționale pe care le-a promovat până de curând. Franța respinge noile forme de colonialism și imperialism”. Președintele german Frank Steinmeier afirmă că “SUA distrug valorile ce stau la baza ordinii mondiale. Lumea devine o peșteră de tâlhari”. # Biziday.ro
Emmanuel Macron, președintele Franței, a avertizat că, sub președinția lui Donald Trump, “Statele Unite se îndepărtează de regulile internaționale și se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi. Instituțiile multilateralismului sunt din ce în ce mai ineficiente. Trăim într-o lume a marilor puteri, cu o tentație reală de a diviza lumea între ele”, a spus […]
15:00
Daniel Chițoiu, fost ministru de Finanțe, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru ucidere din culpă. În urmă cu șase ani a provocat un accident rutier în care au murit două persoane. # Biziday.ro
Fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost trimis în judecată în august 2020, pentru ucidere din culpă. Pe 26 decembrie 2019, pe DN7, în judeţul Argeş, în zona localităţii Zamfireşti, fostul ministru Daniel Chiţoiu a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia un bărbat de 82 de ani şi soţia acestuia au murit, iar o […]
14:00
Columbia. Mii de oameni au protestat împotriva lui Donald Trump și amenințărilor sale de a-și extinde campania militară din America de Sud, după intervenția din Venezuela. Președintele țării a făcut apel la mobilizare pentru demonstrații. # Biziday.ro
În Cúcuta, un oraș situat la granița de est a Columbiei cu Venezuela, câteva sute de manifestanți au mărșăluit, fluturând steagul țării. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a îndemnat la proteste, după ce Donald Trump a afirmat că este în favoarea unei intervenții militare în Columbia, în urma atacului de sâmbătă asupra capitalei Venezuelei. Președintele Venezuelei, […]
12:30
SUA. Guvernatorul statului Minnesota a emis un ordin ca Garda Națională să fie pregătită pentru a fi desfășurată, în cazul unor eventuale revolte cauzate de uciderea unei femei de 37 de ani de către un un agent al serviciului de imigrări. # Biziday.ro
Guvernatorul Tim Walz a emis un ordin ca Garda Națională din Minnesota să fie pregătită pentru a fi desfășurată pe străzi, dacă este necesar. Zeci de membri ai echipei de intervenție a Patrulei de Stat au fost, de asemenea, mobilizați pentru a răspunde posibilelor tulburări, a declarat Walz. Decizia vine după ce un agent al […]
12:10
Boardul editorial al Financial Times consideră că, în problema Groenlandei, Europa ar trebui să-i dea lui Donald Trump un răspuns ferm, dar unul “într-o manieră tranzacțională” – “în lumea lui Trump, în care cel mai puternic are dreptate, Europa trebuie să învețe să-și proiecteze forța”. # Biziday.ro
Boardul editorial al celei mai importante publicații financiare europene consideră că ambițiile lui Trump privind Groenlanda au legătură atât cu dependența europenilor de securitatea furnizată de americani, cât și cu faptul că până acum europenii nu au reușit să-i dovedească președintelui american altceva decât slăbiciune. “Președintele american pare să-și clasifice omologii nu în prieteni sau […]
11:00
Meteorologii au extins avertizările de ninsori, polei și ger care vizează mare parte a țării, până sâmbătă. La munte, vizibilitatea va scădea și sub 50 de metri, din cauza viscolului. Vor fi nopți și dimineți geroase până la jumătatea lunii. # Biziday.ro
ANM a emis o serie de alerte meteo, precum și Cod Portocaliu și Cod Galben de ninsoare viscolită, vânt puternic și strat de zăpadă, astfel: Joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei. Vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în […]
10:50
Bursele americane au avut evoluții mixte în ultimele 24 de ore. Indicii S&P 500 și Dow Jones au închis în scădere, din cauza pierderilor din sectorul financiar și de apărare, după ce au atins maxime istorice pe parcursul ședinței. Nasdaq a reușit un mic avans, ajutat de revenirea interesului pentru AI. # Biziday.ro
La finalul ședinței de miercuri, S&P 500 a scăzut cu -0,34%, iar Dow Jones a pierdut aproape -1%, după ce ambele atinseseră maxime istorice în timpul ședinței. Scăderea a fost provocată în principal de sectorul financiar, unde acțiuni importante precum JPMorgan, Blackstone și Apollo Global Management au înregistrat pierderi semnificative. JPMorgan a coborât cu peste […]
09:00
Nestle a emis o alertă globală prin care extinde gama de lapte praf pentru sugari retrasă de la comercializare. 12 tipuri de produse NAN și Alfamino sunt rechemate și în România, luând în considerare posibila prezență a unei toxine, deși compania precizează că “nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate”. # Biziday.ro
Nestle recheamă la nivel global o serie de produse cu lapte praf pentru sugari, din cauza temerilor privind posibila prezență a cereulidei, o toxină care provoacă greață și vărsături. “Ca măsură de precauție, Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte cu datele de identificare menționate în anexă. Siguranța și bunăstarea sugarilor […]
08:50
Caraș-Severin. Trafic oprit pe drumul spre Timișoara, între Herculane și Caransebeș (pe DN 6 și pe DN 58), din cauza ninsorilor abundente. # Biziday.ro
Poliția Română transmite că sunt impuse restricții de circulație în județul Caraș-Severin, pe drumul spre Timișoara, în urma ninsorilor abundente. Traficul este oprit pe DN 6, între localitățile Armeniș și Slatina-Timiș, dar și pe DN 58, între localitățile Soceni și Brebu. În momentul de față, autoritățile acționează pentru deszăpezire.
08:00
Donald Trump cere Congresului SUA o creștere de 50% a bugetului Pentagonului pentru anul următor, ceea ce l-ar duce la o sumă record de 1.500 de miliarde de dolari. Concomitent, impune companiilor din apărare restricții privind dividendele și bonusurile pentru directori, până nu-și vor majora capacitatea de producție. Numărul de interceptoare Patriot va fi imediat triplat. # Biziday.ro
Este vorba de bugetul pentru 2027, care inițial ar fi trebuit să urce de la 900 de miliarde la 1.000 de miliarde. “Trăim vremuri tulburătoare și periculoase”, arată Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare, în care explică majorarea substanțială a bugetului apărării. Concomitent, președintele american anunță că nu va permite companiilor de […]
07:30
Serviciile secrete chineze au spart emailurile angajaților care deservesc mai multe comisii critice ale Camerei Reprezentanților a SUA, dar nu este clar dacă au obținut acces și la cele ale deputaților. Operațiunea, desfășurată în decembrie, a vizat comunicațiile necriptate, făcute de pe telefoanele mobile, iar implicațiile acestei breșe încă sunt evaluate. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, serviciile secrete chineze au folosit o breșă cunoscută de mult timp (sub denumirea “Salt Typhoon”) din sistemele de telefonie mobilă din SUA, pentru a obține acces la e-mailuri necriptate trimise și primite de angajați și consilieri ai comisiilor pentru Afaceri Externe, pentru Informații, pentru Armată și chiar ai Comisiei pentru China a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Casa Albă spune că Donald Trump discută “activ” cu echipa sa variantele prin care poate să cumpere Groenlanda. Totodată, secretarul de Stat anunță că se va întâlni săptămâna viitoare cu mai mulți oficiali din Danemarca, pentru a discuta despre insulă. # Biziday.ro
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat, în timpul unei conferințe de presă, că președintele Donald Trump discută “o serie de opțiuni” pentru achiziționarea Groenlandei, invocând din nou motivația securității naționale a SUA. “Acest lucru este discutat în prezent activ de președinte și echipa sa de securitate națională. Președintele a fost foarte […]
18:50
Președintele Coreei de Sud i-a cerut omologului chinez sprijin pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord, în timpul vizitei la Beijing. I-a solicitat “să acționeze ca un mediator al păcii”. # Biziday.ro
Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, a vizitat luni Beijingul, unde a fost primit de omologul chinez, Xi Jinping. Miercuri, Lee a declarat că dorește să deschidă o nouă fază a relației cu China, căreia i-a cerut “să acționeze ca mediator pentru pace în problemele legate de Peninsula Coreeană, inclusiv programul nuclear al Coreei […]
17:30
Donald Trump spune că “NATO nu ar reprezenta în niciun fel vreun pericol pentru Rusia sau China, dacă nu ar fi și SUA un stat membru”. Asigură, totuși că Statele Unite nu vor părăsi alianța, deși se îndoiește că “NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a făcut comentariile într-o postare pe pagina sa de socializare, Truth Social. Donald Trump susține în mesajul său că datorită lui “toți acei mari fani NATO” care acordau doar 2% din PIB pentru apărare au ajuns acum să plătească 5%. “Rețineți că toți acei mari fani NATO plăteau 2% din PIB și […]
16:50
Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery le recomandă acționarilor să respingă oferta de preluare ostilă din partea Paramount Skydance, în valoare de 108 miliarde de dolari. Consiliul apreciază că acordul cu Netflix este mai sigur și are “o cale clară către finalizare”. # Biziday.ro
Președintele consiliului de administrație al WBD a declarat la CNBC că acordul de fuziune cu Netflix are “o cale către finalizare și îi protejează pe acționari”, în cazul în care tranzacția este împiedicată. Spre deosebire de oferta Paramount pentru preluarea tuturor operațiunilor, cea a Netflix se referă la studiourile de producție și la divizia de […]
16:40
16:40
Berlin. Alimentarea cu energie electrică va fi reluată începând de astăzi, după pana majoră de cinci zile, cauzată de incendierea infrastructurii electrice de către un grup de extremă stânga. # Biziday.ro
Compania care alimentează cu energie electrică Berlinul a anunțat că furnizarea curentului va fi reluată miercuri, în sud-vestul orașului, după ce un act de ”sabotaj” a provocat o pană de curent majoră. Incidentul a avut loc sămbătă, când un grup de extremă stânga a incendiat mai multe cabluri electrice de înaltă tensiune pe un pod […]
15:10
Rusia trimite un submarin și nave militare în largul coastelor Irlandei pentru a escorta petrolierul Bella 1, pe care SUA vor să-l confiște, deși nu are încărcătură. Acțiunea poate fi percepută ca o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Rusia. # Biziday.ro
Petrolierul Bella 1 (Marinera), a fost urmărit de autoritățile americane, timp de mai multe săptămâni, după ce a reușit să evite, în decembrie, o blocadă navală americană impusă Venezuelei, și să respingă o tentativă de pătrundere la bord a Gărzii de Coastă a SUA. Nava, reperată la aproximativ 400 de km în largul coastelor Irlandei, […]
14:20
Aglomerație pe DN1, pe sensul de mers de la munte spre Ploiești. S-au format coloane de autoturisme pe raza stațiunilor. Poliția recomandă folosirea rutelor alternative. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță că, la ora 13:30, se înregistrează aglomerație pe sensul spre Ploiești al DN1, circulându-se în coloană pe raza stațiunilor Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între localitățile Posada și Comarnic. De asemenea, pe sensul de urcare către Brașov, traficul rutier este îngreunat între Nistorești și Comarnic, dar și pe raza stațiunii Bușteni. […]
12:50
Casa Albă a alterat major detalii despre asaltul asupra Capitoliului, în cadrul unui site oficial nou lansat. Susține că forțele de ordine i-ar fi provocat de fapt pe “protestatarii pașnici”, promovează afirmații false despre fraudarea alegerilor și îl portretizează pe Donald Trump ca fiind un erou pentru grațierea a peste 1.600 de răsculați. Presa americană vorbește despre “o încercare de a falsifica istoria recentă”. # Biziday.ro
Washington Post și CNN explică faptul că noul site relatează, fără a oferi dovezi, că forțele de ordine, președinta Camerei Reprezentanților de la acea vreme, Nancy Pelosi, dar și alți democrați, au instigat “protestatarii pașnici” (prezentați, practic, ca victime) să comită violențele din data de 6 ianuarie 2021. Platforma îl portretizează pe Donald Trump ca […]
10:40
Iran. Cel puțin 36 de persoane au fost ucise în timpul protestelor din ultimele zile, conform unui ONG pentru drepturile omului. Manifestațiile au fost declanșate de deprecierea monedei și creșterea costului de trai. # Biziday.ro
Video from today in Tehran. The fact that the crowds have only grown in size in the protests in #Iran after the regime offered Iranians $7 per month (which is insulting given how much Tehran gives #Hezbollah operatives per month) in a gimmick to placate them is very telling. pic.twitter.com/Tp1rx7RhdH — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) […]
09:40
Departamentul american de Justiție a publicat mai puțin de 1% din conținutul “Dosarelor Epstein”, deși legea îl obliga să dezvăluie majoritatea documentelor încă de luna trecută. # Biziday.ro
Un document depus în instanță dezvăluie că au fost făcute publice, până în prezent, peste 12 mii de documente (care totalizează 125 de mii de pagini), adică 1% din cele peste două milioane de documente care alcătuiesc “Dosarele Epstein”. Totuși, legea impunea publicarea informațiilor până la data de 19 decembrie. Într-o scrisoare adresată judecătorului federal […]
09:30
Analiză. Capturarea lui Nicolas Maduro de către Armata SUA este o adevărată lovitură pentru Rusia și influența ei în America Latină, cel puțin pe termen scurt. Totuși, ar putea servi scopurilor propagandistice ale Kremlinului, ca justificare pentru invadarea Ucrainei. # Biziday.ro
Analiștii intervievați de publicația ucraineană Kyiv Independent nu exclud ca Vladimir Putin să se folosească de operațiunea militară a americanilor în Venezuela ca justificare pentru războiul împotriva Ucrainei, lansat în urmă cu aproape patru ani. Experții au mai indicat că Federația Rusă ar putea accepta o creștere a influenței americane în emisfera vestică, în schimbul […]
07:40
Venezuela va exporta către SUA petrol în valoare de două miliarde de dolari, conform unui acord anunțat de Donald Trump. Este vorba despre țiței care ar fi trebuit trimis în China în decembrie, dar nu a mai fost livrat din cauza blocadei americane asupra exporturilor venezuelene. # Biziday.ro
Înțelegerea presupune redirecționarea unei părți importante din exporturile de țiței venezuelean către rafinăriile americane, în special cele de pe coasta Golfului Mexic, care pot procesa petrolul greu produs de Venezuela. Este vorba despre petrol venezuelean care urma în mare parte să ajungă în China, dar care nu a mai putut fi livrat după ce SUA […]
6 ianuarie 2026
23:30
Președintele american Donald Trump ia în calcul “o largă gamă de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, inclusiv “eventuala utilizare a armatei”. # Biziday.ro
“Donald Trump a declarat, în mod clar, că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este esențială pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică. Președintele și echipa sa analizează o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă, iar utilizarea armatei americane este întotdeauna […]
23:30
Marea Britanie. Guvernul introduce controale oftalmologice obligatorii, la fiecare trei ani, pentru șoferii de peste 70 de ani. Până acum, erau testați medical doar când luau permisul, iar apoi trebuiau să raporteze singuri dacă problemele de vedere îi împiedică să mai conducă. # Biziday.ro
Guvernul a luat decizia în contextul unor statistici îngrijorătoare – aproape unul din patru șoferi de automobile uciși în accidente rutiere în 2024 avea 70 de ani sau peste, potrivit datelor oficiale. Noua strategie include și alte măsuri menite să crească siguranța pe drumurile publice, inclusiv reducerea limitei legale de consum de alcool la volan, […]
19:30
Politico: SUA au pregătit o listă de cerințe pentru Delcy Rodriguez, rămasă lider interimar în Venezuela, între care sistarea vânzărilor de petrol către rivalii americanilor și îndepărtarea rețelelor ostile. SUA vor avea discuții cu companiile americane de petrol pe tema sectorului energetic al țării sud-americane. # Biziday.ro
Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a declarat că SUA “dețin, prin definiție, controlul asupra Venezuelei”, după înlăturarea lui Nicolas Maduro: ”Suntem la conducerea acestei țări, pentru că avem armata Statelor Unite staționată în afara ei. Noi stabilim termenii și condițiile. Avem embargo asupra petrolului și asupra capacității lor de a face […]
17:40
Amsterdam. Peste 2.500 de zboruri către și dinspre aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate ale Europei, au fost anulate în ultimele cinci zile. Ninsoarea a dat peste cap programul și a forțat devierea unor curse. # Biziday.ro
Potrivit datelor furnizate de compania FlightAware, începând de vineri și până marți dimineața, ponderea zborurilor anulate de pe aeroportul Schiphol a crescut de la 28% la peste 50% din totalul curselor programate, adică la peste 2.500. Reprezentanții aeroportului au transmis că situația este monitorizată constant, iar în prezent sunt posibile “doar operațiuni de zbor limitate”. […]
