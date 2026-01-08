Reuters: Oficialii americani analizează opțiunea de plăți directe către groenlandezi, în încercarea de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite.

18:20

Conform datelor înaintate de Asociația Constructorilor de automobile din România (ACAROM), înmatriculările de autoturisme noi au crescut în decembrie 2025 cu +54,36% față de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unități. Pe parcursul întregului an 2025, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 156.803 unități, o creștere de +3,77% față de 2024, respectiv 151.105 unități. Dintre acestea, 8.849 autoturisme noi […]