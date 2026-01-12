Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Care este starea ei și ce s-a aflat
Antena1, 13 ianuarie 2026 01:10
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct și a ajuns de urgență la spital. Descoperă cele mai noi informații despre îndrăgita artistă.
ADDA a refuzat să facă o probă de la Power Couple. Care a fost motivul: „Mă cunosc foarte bine” # Antena1
ADDA a refuzat să facă proba fetelor din a doua etapă a sezonului 3 Power Couple. Artista a explicat că i-a fost prea frică să realizeze proba „Iubita mea e praștie”, difuzată pe 12 ianuarie 2026.
Când se dă drumul la căldură în București și ce a anunțat ministerul Energiei, Bogdan Ivan, după avaria de la CET Sud # Antena1
Descoperă ce a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce jumătate de Capitală a rămas fără căldură în zile cu ger, când meteorologii au anunțat temperaturi extrem de joase.
Cea mai geroasă noapte din an! Prognoza meteo pentru 12-14 ianuarie 2026 pentru București și toată țara # Antena1
Meteorologii au anunțat faptul că noaptea de luni spre marți (12-13 ianuarie 2026) va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu temperaturi situate între -10 și -20 de grade Celsius. Află cât ține gerul și ce anunță prognoza meteo.
Experții au dezvăluit fenomenul neobișnuit care a fost descoperit în nucleul Pământului, ce a uimit inclusiv experții.
Te-ai întrebat de ce e Groenlanda atât de specială încât se află în mijlocul tensiunilor politice dintre SUA și Europa? Un geolog a dezvăluit ce se ascunde pe insulă.
Tot mai multe persoane vor să facă mișcare, fără a depinde de programul unei săli de sport.
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 # Antena1
Mireasa a început în forță astăzi la Antena 1 cu un nou sezon, în care nu mai puțin de 19 tineri își doresc să găsească persoana care îi va însoți, de mână, atât prin clipele frumoase ale vieții, cât și prin provocări.
Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția # Antena1
Gabriela Prisăcariu Oțil a postat recent pe rețelele de socializare o serie de poze în ipostaze incendiare.
Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026. Gadget-urile care au atras atenția tuturor # Antena1
Cele mai neobișnuite dispozitive prezentate la CES 2026 au atras atenția participanților, dar au devenit si rapid virale online.
Mireasa, sezon 13. Cine sunt concurenții sezonului 13 Mireasa. Nouă băieți au intrat în competiție # Antena1
Nouă băieți hotărâți au intrat în casa Mireasa în emisia live de pe 12 ianuarie 2026. TInerii au venit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii să-și găsească jumătatea.
Mireasa, sezon 13. Cine sunt și cum arată concurentele. Ele sunt fetele dornice să-și găsească jumătatea # Antena1
Zece fete pregătite să-și întlnească sufletul pereche au pășit în casa Mireasa, în cadrul sezonului 13 al celui mai iubit show matrimonial. Iată cine sunt și cum arată concurentele!
Un studiu sugerează că dezvoltarea creierului uman are patru „puncte de cotitură” esențiale, în jurul vârstelor de 9, 32, 66 și 83 de ani. Creierul are cinci „ere”, spun oamenii de știință – modul adult nu începe decât la începutul anilor 30.
Carmen Șerban a vorbit deschis despre operațiile sale estetice. Cum reușește să arate atât de bine la 55 de ani # Antena1
Carmen Șerban a dezvăluit recent că este adepta operațiilor estetice și chiar a apelat de curând la ajutorul medicului estetician.
Poluarea nu iartă nimic – nici măcar frumusețea părului. Smogul, particulele toxice și apa dură atacă zilnic scalpul și firele de păr, lăsându-le fragile și lipsite de strălucire. Iată cum îți poți îngriji părul pentru a-l proteja de efectele poluării.
Chat-ul zilei la Mireasa, 12 ianuarie 2026. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 ianuarie 2026. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
Horoscop zilnic 13 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 13 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Sfaturile pe care Ramona Olaru le-a primit de la mama ei cu privire la căsătorie după divorț. Ce a dezvăluit asistenta TV # Antena1
Ramona Olaru, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, a vorbit despre cum se înțelege cu mama ei.
Hatice din sezonul 7 Mireasa a oferit detalii despre despărțirea de Mihai. Ce a recunoscut acum: „A fost o decizie luată în timp” # Antena1
După ce a recunoscut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii că ea și Mihai Grosu nu mai formează un cuplu, Hatice a vorbit despre motivele despărțirii.
Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație # Antena1
Rică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate.
Lino Golden și-a cerut iubita în căsătorie! El și Diana formează un cuplu de doar câteva luni. Cum a reacționat blondina # Antena1
Lino Golden și iubita lui, Diana, au decis să treacă la pasul următor în relația lor.
Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă, criticată de fani # Antena1
Gabriela Prisăcariu Oțil a postat recent pe rețelele de socializare o serie de poze în ipostaze incendiare, agitând spiritele și primind numeroase critici.
Săptămâna începe la Power Couple, la Antena 1, cu o probă de neratat: ”Răzbunarea este dulce. Astăzi, fetele vor fi praștie” # Antena1
A doua săptămână a show-ului care face ca serile de luni, marți și miercuri să fie mai bune, mai pline de energie.
Noi trageri Loto au fost organizate duminică, 11 ianuarie 2026, de către Loteria Română.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
Ramona Olaru își serbează astăzi tatăl. Iată cum arată părintele matinalei de la Neatza.
Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai avantajos în economia de astăzi # Antena1
Traiul de zi cu zi a devenit din ce în ce mai costisitor pentru români. Iată cât te costă un copil și cât te costă să să trăiești singur în zilele noastre.
Chef Roxana Blenche, imagini adorabile cu fetița sa în bucătărie. Micuța Olivia îi calcă pe urme mamei sale # Antena1
Chef Roxana Blenche a publicat o serie de fotografii cu Olivia în bucătărie. Iată cum a surprins-o pe micuță.
Le-a fost anulată nunta, după ce și-au scris jurămintele cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Motivul din spatele deciziei # Antena1
Magistrații au decis anularea unei nunți. Iată care a fost motivul.
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Tot mai mulți părinții renunță la educația de stat și optează pentru instituțiile private. Iată de ce buget trebuie să dispui pentru a face această alegere.
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel # Antena1
Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Pe Internet au fost publicate imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă, la doar câteva luni de la nașterea celui de-al 3-lea copil.
Macaulay Culkin a fost surprins recent alături de copiii săi, Dakota și Carson, pe care îi ține departe de lumina reflectoarelor.
Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din Odyssey. Ce a făcut # Antena1
Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din filmul Odyssey, regizat de Christopher Nolan.
Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege # Antena1
Noi surse au dezvăluit cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless, ce a avut loc în anul 2012.
Cum arată acum și cu ce se ocupă Laura Vass, artista cunoscută pentru piesa "Buzele tale, două petale". Care e noul nume de scenă # Antena1
Laura Vas, celebra artistă care făcea furori cu piesa „Buzele tale, două petale” arată acum complet diferit față de cum și-o aminteau fanii.
Oana Frigescu a fost prezentatoare a știrilor la Observator în urmă cu 13 ani.
Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său # Antena1
Lidia Buble a ieșit la plimbare prin București la brațul lu Horațiu Nicolau. Iată cum au fost surprinși.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
Horoscop zilnic 11 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Horoscop zilnic 12 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 12 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune # Antena1
Încă de la începutul competiției Power Couple sezonul 3, Nick NND a stârnit curiozitatea telespectatorilor cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. De ce îl poartă artistul și la ce folosește, de fapt.
Alertă alimentară! Un lapte praf popular pentru bebeluși, retras din magazine. Au fost depistate bacterii periculoase # Antena1
Alertă pentru părinți! Un lapte praf popular pentru bebeluși a fost retras de urgență din magazine după ce ar fi fost descoperite bacterii periculoase. Ce riscuri există pentru copii și ce trebuie să facă părinții imediat.
Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși # Antena1
Călin Donca și Cristi Boureanu au fost la un pas să sară la bătaie, în prima ediție de Survivor 2026 din 9 ianuarie 2026. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure, iar o coechipieră a fost nevoită să intervină între cei doi Faimoși pentru a calma spiritele.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Faimoșii au câștigat avantajele și recompensele, dar urmează bătălia pentru imunitate # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său # Antena1
Mickey Rourke, celebrul actor care în trecut a fost nominalizat la Oscar, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste # Antena1
Fiica lui Mugur Mihăescu a anunțat, printr-o postare pe Instagram, sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece.
Câți bani face Ibiza Final Boss. A fost ridiculizat pentru tunsoarea „castron” și aparițiile excentrice, dar a ajuns milionar # Antena1
Ibiza Final Boss, tânărul devenit viral pentru tunsoarea „castron” și aspectul excentric, a ajuns milionar peste noapte.
Alertă meteo de ger extrem în întreaga țară! Temperaturile scad până la -20 grade. Cât timp este valabilă atenționarea # Antena1
Cod galben de ger în România! Temperaturile scad brusc, urmează nopți cu frig extrem și zile cu temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii avertizează asupra unui episod meteo sever.
