Spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte” își are premiera în cinematografele din Statele Unite
Rador, 12 ianuarie 2026 01:20
Spectacolul „Lungul drum al zilei către noapte”, pus în scenă la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, are premiera duminică în cinematografe din Statele Unite. Este pentru prima oară când un spectacol românesc ajunge pe marile ecrane din America într-o versiune filmată special pentru o asemenea difuzare. Reporterul RRA Mihaela Helmis precizează că piesa este regizată […]
Acum 10 minute
02:20
24CHASA: Votul pozitiv al României pentru UE-Mercosur declanșează un scandal în coaliția de guvernare # Rador
24CHASA (Bulgaria), 11 ianuarie 2026 – Primul scandal al anului în coaliția de guvernare din România a izbucnit din cauza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul comercial sud-american Mercosur, a relatat site-ul de știri Hotnews, citat de BTA. Decizia României de a susține acordul a atras critici dure din partea Partidului Social Democrat (PSD) […]
Acum o oră
01:40
Realizator: Mihaela Enache – Cea de-a 83-a ediție a Galei Globurilor de Aur va avea loc în această noapte în Beverly Hills, California. Sunt recompensate cele mai bune producții din cinematografie și televiziune, iar ceremonia este considerată o avancronică a Oscarurilor care se vor decerna în luna martie. Reporter: Mihaela Mihai – Pelicula „O luptă […]
Acum 2 ore
01:30
Iranul a făcut apel la organizarea unui marș național luni în sprijinul regimului și în opoziție cu protestele, descrise de autoritățile iraniene ca fiind acte recente de profanare și insulte împotriva simbolurilor islamice, inclusiv a Coranului. Consiliul de Coordonare a Propagării Islamice (IPCC) a îndemnat duminică publicul să participe la marșul programat pentru luni la […]
01:30
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut că pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești # Rador
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut duminică seară într-o emisiune televizată că pare că se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești. Ea afirmat la Antena 3 că cei trei piloni după care funcționează statul român prevăzuți de Constituție – puterea executivă, cea legislativă și cea judecătorească – înseamnă un echilibru […]
01:20
Acum 4 ore
22:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat parcursul proiectului-pilot pentru reformarea celor 22 de companii de stat # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Premierul și vicepremierii se reunesc luni într-o primă ședință de lucruri din acest an. Prioritățile pentru perioada imediat următoare au fost stabilite în coaliție și țin de reforma din administrație și proiecția bugetară pentru acest an. Este așteptată săptămâna viitoare și decizia Curții […]
22:50
Guvernul a făcut o serie de precizări și a explicat de ce impozitele pe proprietăți au crescut semnificativ în acest an # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Guvernul a făcut duminică o serie de precizări și a explicat de ce impozitele pe proprietăți au crescut semnificativ în acest an. Într-un comunicat, executivul arată că România avea cea mai mică pondere a veniturilor în această sursă la nivelul Uniunii Europene. Cuantumul […]
Acum 6 ore
21:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 ianuarie) – NATO ar trebui să lanseze o operațiune în Arctica pentru a răspunde preocupărilor SUA în materie de securitate, a declarat duminică ministrul belgian al apărării pentru Reuters, îndemnând la unitate transatlantică pe fondul îngrijorării crescânde a Europei cu privire la intenția președintelui american Donald Trump de a prelua controlul […]
21:30
Peste 10.000 de persoane au fost arestate în timpul demonstraţiilor anti-regim din Iran (HRA) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 ianuarie) – Peste 10.000 de persoane au fost arestate în ultimele 15 zile în timpul demonstrațiilor anti-regim din Iran, a declarat duminică un grup pentru drepturile omului cu sediul în SUA. Cel puțin 10.675 de persoane au fost arestate, inclusiv 169 de copii, potrivit unui bilanț detaliat furnizat CNN de Skylar […]
21:20
Teatrul Național Radiofonic pregătește lansarea noii platforme online eteatru.ro de Ziua Culturii Naționale # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 ianuarie) – Teatrul Național Radiofonic pregătește lansarea noii platforme online eteatru.ro, care va putea fi accesată din 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. În noua variantă modernizată, utilizatorii își vor putea crea un cont personal, vor putea salva spectacolele preferate și vor putea relua ascultarea oricând doresc, așa cum se întâmplă […]
21:10
Discuţiile în cadrul NATO privind descurajarea activităţilor ruse în zona Arcticii sunt discuţii obişnuite (Marea Britanie) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 ianuarie) – Marea Britanie a declarat duminică că discuțiile cu alți membri NATO privind descurajarea activității rusești în Arctica se desfășoară „ca de obicei”, după ce presa a raportat că Marea Britanie se află în discuții cu aliații săi europeni privind desfășurarea unei forțe militare în Groenlanda. „The Telegraph” a raportat […]
Acum 8 ore
19:30
Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice din țară a scăzut cu 32.000 până în luna noiembrie (Ministerul de Finanţe) # Rador
Reforma administrației este principala prioritate a începutului de an, conform acordului din coaliția de guvernare. În perioada următoare, Ministerul Dezvoltării este așteptat să prezinte proiectul pentru a fi adoptat în a doua jumătate a acestei luni, după cum a preconizat premierul, care intenționează să angajeze din nou răspunderea Guvernului în Parlament, ca să intre în […]
19:30
Potrivit organizației pentru drepturile omului HRANA, peste 500 de persoane au murit în timpul protestelor din Iran # Rador
Numărul deceselor în cele două săptămâni de proteste din Iran a crescut la peste 500, a anunțat duminică organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA. Cea mai recentă foaie de calcul – bazată pe spusele activiștilor din interiorul și din afara Iranului – arată că 490 de protestatari și 48 de membri ai […]
19:30
Vremea se va menține deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase în toată România. Abia miercuri temperaturile încep să crească, dar în sud și în est vor rămâne în continuare foarte scăzute. De joi se mai încălzește în toate regiunile țării și atât maximele, cât și minimele vor atinge și valori pozitive în multe […]
19:10
Armata israeliană a emis un avertisment de evacuare pentru locuitorii unui sat din sudul Libanului înaintea unui atac # Rador
Armata israeliană a emis duminică un avertisment pentru locuitorii unui așezământ desemnat din satul Kfar Hatta, din sudul Libanului, înainte de atacurile planificate asupra a ceea ce a descris ca fiind infrastructură Hezbollah./cstoica/dstanesc (REUTERS – 11 ianuarie)
19:00
Guvernul suedez a anunțat duminică că Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărare aeriană, scopul principal fiind protejarea civililor și infrastructura civilă. Suedia, la fel ca majoritatea țărilor europene, a investit masiv în apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Cu toate acestea, vastul teritoriu al Suediei a […]
Acum 12 ore
18:00
Leonid Sluţkii a numit fanteziile lui John Healey despre răpirea lui Vladimir Putin drept intenție criminală # Rador
Fanteziile despre posibila „arestare” a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, inclusiv cele exprimate de oficiali, constituie intenție criminală. Această opinie a fost exprimată de șeful Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat, liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Leonid Sluţkii, comentând afirmaţiile secretarului britanic al apărării, John Healey, despre „răpirea” președintelui rus. „În însăşi Marea […]
17:20
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa, în cadrul unei competiţii online # Rador
Se închid astăzi și ultimele târguri de Crăciun organizate în țară, cel de la Brașov, unde în Piața Sfatului mai poate fi admirat, doar în această seară, cel mai mare brad natural de Crăciun, împodobit cu 200.000 de luminițe și 5.000 de globuri, și cel de la Craiova, care și-a prelungit programul anunțat inițial cu […]
16:50
Principalul aeroport din Oslo a închis duminică o pistă în urma unei depistării unei drone în zonă, a anunțat Poliția norvegiană într-un comunicat./cstoica/amirea (REUTERS – 11 ianuarie)
16:40
Israel monitorizează îndeaproape protestele tot mai intense din Iran, declară premierul Benjamin Netanyahu # Rador
Israel monitorizează îndeaproape protestele tot mai intense din Iran, a declarat, duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Israel monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran. Demonstrațiile pentru libertate s-au răspândit în toată țara. Poporul israelian și, într-adevăr, întreaga lume, se minunează de imensa curaj a cetățenilor iranieni”, a declarat Netanyahu la începutul ședinței de cabinet. „Cu toții sperăm […]
16:30
Armata ucraineană a anunțat că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică aparținând Lukoil # Rador
Armata ucraineană a anunțat duminică că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică aparținând companiei petroliere rusești Lukoil. Armata a declarat că a lovit platformele V. Filanovsky, Yuri Korchagin și Valery Grayfer. „Aceste instalații sunt folosite pentru a sprijini armata de ocupație rusă. Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este evaluată”, se […]
16:00
„Gândurile mele se îndreaptă spre ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente provoacă moartea a multor oameni”, a afirmat duminică, la sfârşitul rugăciunii Angelus Papa Leon al XIV-lea, privind pe fereastra Palatului Apostolic din Piața Sfântul Petru. „Sper și mă rog ca dialogul […]
15:40
Guvernul răspunde într-un comunicat la întrebările adresate pe tema reformei impozitării proprietăţii # Rador
Reforma impozitării proprietății era necesară deoarece România avea printre cele mai mici venituri de acest fel din Uniunea Europeană. Existau disproporții majore de la o localitate la alta, iar peste o treime din taxe nu erau încasate, explică Guvernul într-un răspuns la numeroasele întrebări care i-au fost adresate pe această temă. Într-un comunicat, reprezentanții executivului […]
15:40
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru cei uciși în protestele din Iran și în conflictele din Siria și Ucraina, în timpul rugăciunii săptămânale Angelus, îndemnând la dialog și pace. „Gândurile mele se îndreaptă către ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente cauzează […]
15:30
O organizație pentru drepturilor omului avertizează că în Iran are loc „un masacru” (TimesofIsrael) # Rador
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în protestele antiregim din Iran, anunță un grup pentru apărarea drepturilor omului, pe măsură ce se intensifică avertismentele că autoritățile comit un „masacru” pentru a înăbuși demonstrațiile. „De la începutul protestelor, Iran Human Rights a confirmat uciderea a cel puțin 192 de protestatari”, spune organizația cu sediul […]
15:30
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a cerut structurilor din teritoriu să acționeze preventiv # Rador
La această oră nu sunt autostrăzi sau drumuri expres ori naționale închise din cauza fenomenelor meteo, însă prioritatea este siguranța participanților la trafic, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe o rețea de socializare. El a precizat că a cerut structurilor din teritoriu să acționeze preventiv, […]
15:30
Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), general-locotenent Eyal Zamir, a dispus evaluări situaționale în acest weekend în contextul protestelor din Iran, potrivit informațiilor obținute de publicația The Times of Israel (TOI). Potrivit TOI, IDF tratează escaladarea protestelor antiregim ca pe o problemă internă iraniană însă, în urma amenințărilor iraniene de astăzi privind […]
15:10
Ministrul german de Externe subliniază importanța relațiilor transatlantice, înaintea unei călătorii la Washington # Rador
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a subliniat duminică importanța relațiilor transatlantice. Afirmația a fost făcută în contextul în care Wadephul a plecat la Washington, călătorie care are loc într-un moment delicat din cauza tensiunilor privind interesele SUA în Groenlanda și Venezuela. „Niciodată nu a fost atât de vital să investim în parteneriatul transatlantic pentru […]
15:00
Președintele american Donald Trump a sugerat că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că națiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani. „Nu va mai ajunge petrol sau bani în Cuba – zero! Sugerez ferm să încheie un acord, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma […]
14:50
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate # Rador
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității. Ariile naturale protejate contribuie esențial la păstrarea plantelor și animalelor rare, precum și a peisajelor care definesc identitatea naturală a țării, transmite MOLDPRES. Cea mai veche arie naturală […]
14:40
Kiev – Peste o mie de clădiri de apartamente sunt în continuare fără căldură, anunță primarul Vitalii Klitschko # Rador
Peste 1.000 de clădiri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, sunt încă fără încălzire în urma unui atac devastator al Rusiei la începutul acestei săptămâni, au transmis duminică autoritățile locale. Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra sistemului energetic al Ucrainei de când și-a invadat vecinul în 2022. Vineri, un atac cu rachete asupra Kievului a lăsat […]
14:40
Președintele Parlamentului iranian îl avertizează pe Donald Trump împotriva oricărei intervenții militare americane în Iran # Rador
Președintele Parlamentului iranian l-a avertizat pe președintele Trump că în cazul oricărei intervenții militare americane în sprijinul protestelor antiguvernamentale vor fi luate măsuri de ripostă. Mohammad Baqer Qalibaf a declarat în plenul Parlamentului că Teheranul va riposta împotriva bazelor militare americane din regiune și împotriva aliatului său apropiat, Israel, descriindu-le drept ținte legitime. Sâmbătă, dl […]
14:30
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că SUA și Israelul vor să „semene haos și dezordine” în Iran prin ordonarea de „revolte” și a cerut iranienilor să se distanțeze de „scandalagii și teroriști”./cstoica/amirea (REUTERS – 11 ianuarie)
14:30
Diplomați nordici resping afirmațiile lui Trump potrivit cărora nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei (FT) # Rador
Diplomați nordici au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei, a relatat duminică publicația Financial Times. În ultimii ani nu au existat semne ale prezenței unor nave sau submarine rusești și chineze în zona Groenlandei, a relatat FT, citând doi diplomați nordici de rang înalt cu […]
14:20
Cel puţin trei palestinieni ucişi de focuri israeliene, în două incidente separate din Fâşia Gaza # Rador
Focuri israeliene au ucis cel puțin trei palestinieni în două incidente separate din Fâşia Gaza, au declarat autoritățile locale de sănătate, pe fondul tensiunilor tot mai mari generate de violențele continue. Potrivit medicilor, un palestinian a fost ucis în cartierul Tuffah din orașul Gaza, într-o zonă aflată sub control palestinian, în timp ce alți doi […]
13:50
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condițiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran # Rador
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condițiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează multiple surse israeliene. Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ar putea ordona o operațiune militară împotriva Teheranului, dacă se va deschide focul împotriva protestatarilor anti-guvernamentali. The New York […]
13:50
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, afirmă că Donald Trump este „pregătit” să îi ajute pe protestatarii iranieni # Rador
39Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, înlăturat de Revoluția Islamică din 1979, a declarat că președintele american, Donald Trump, este „pregătit să îi ajute” pe protestatarii iranieni, în contextul extinderii manifestațiilor antiguvernamentale din întreaga țară. „Lumea întreagă este astăzi alături de revoluția voastră națională și vă admiră curajul. În mod special, președintele Trump, în […]
Acum 24 ore
13:10
Peste 400 de milioane de lei pentru localitățile din R. Moldova: sute de proiecte finanțate la final de 2025 # Rador
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul […]
13:00
Peste 300 de utilaje de salubrizare și mai bine de 1.000 de muncitori din toate sectoarele intervin la această oră în Capitală pentru a curăța zăpada și a împrăștia material antiderapant, atât cu ajutorul utilajelor, cât și manual. Potrivit Primăriei capitalei, se acționează cu prioritate pe bulevardele și străzile principale, trecerile de pietoni, stațiile STB […]
12:10
Şeful de cabinet al premierului israelian, interogat în legătură cu scurgerea unor informaţii clasificate (presa israeliană) # Rador
Presa israeliană anunţă că şeful cabinetului premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a fost reţinut în legtură cu o anchetă privind scurgerea unor informaţii clasificate. Poliţia a comunicat că interoghează un oficial de rang înalt al biroului domnului Netanyahu, posibil Tzachi Braverman. Acesta este bănuit de obstrucţionarea unei investigaţii legate de divulgarea unor documente către un ziar […]
11:50
Principiile dreptului internaţional se aplică tuturor, inclusiv Statelor Unite, afirmă ministrul german de finanţe # Rador
Ministrul german de finanțe, vicecancelarul Lars Klingbeil, a declarat că principiile dreptului internațional se aplică tuturor statelor, inclusiv Statelor Unite, comentând amenințările președintelui Donald Trump privind posibila preluare a Groenlandei. „Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei, iar suveranitatea teritorială trebuie respectată”, a spus ministrul german, înainte de a merge la Washington pentru […]
11:30
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, în special din sud, în Old și Giurgiu, utilajele au acționat toată noaptea. Potrivit corespondentei RRA Marcela Petcu, punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este deschis și nu există dificultăți la traversarea Podului Prieteniei, în ciuda ninsorilor abundente. Stratul de zăpadă în municipiul […]
11:10
Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 11 în acest sezon, opt dintre ele fiind înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie 2026, informează Institutul Național de Sănătate Publică. Au fost raportate peste 60.000 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, dintre care peste 10.000 sunt de gripă, de două ori mai […]
10:50
Departamentul de Stat al SUA îi îndeamnă pe cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela # Rador
Departamentul de Stat al Statelor Unite îi îndeamnă pe cetățenii americani să plece imediat din Venezuela, afirmând că există informații despre miliții înarmate care ridică baraje rutiere și percheziționează vehicule în căutare de americani și susținători ai acestora. Avertismentul vine la o săptămână după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean, Nicolás Maduro, într-un […]
10:30
Un atac ucrainean cu drone a cauzat victime şi pagube, în oraşul rusesc Voronej (guvernatorul local) # Rador
O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone lansat în timpul nopţii asupra orașului rusesc Voronej, situat în sudul țării, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Alexander Gusev. Peste zece blocuri de locuințe, aproximativ zece case private, o școală gimnazială și mai multe clădiri administrative au fost avariate […]
10:00
Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al Statelor Unite ar determina Teheranul să riposteze împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața legislativului. Israelul se află în stare de alertă maximă din cauza posibilității unei intervenții americane […]
09:40
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont # Rador
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar 61 de persoane au fost transportate la spital, a anunțat Dispeceratul Național Salvamont. Cele mai multe apeluri prin care se solicita intervenția echipelor specializate au fost primite la Salvamont Voineasa, Cluj, Maramureș, Brașov, Lupeni și Gorj. Salvatorii montani îi […]
09:20
Zeci de mii de persoane au protestat împotriva Serviciului de imigraţie, în mai multe oraşe din SUA # Rador
Zeci de mii de persoane din oraşe de pe întreg teritoriul Statelor Unite au înfruntat vremea nefavorabilă pentru a protesta împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigraţie, după ce un agent a împuşcat mortal o femeie, miercuri. Demonstraţiile s-au răspândit începând din Minneapolis, iar duminică sunt programate noi proteste. Demonstraţiile au izbucnit în zeci de oraşe, după […]
09:00
Cele 3.500 de imobile din Capitală sunt în continuare fără apă caldă și căldură în parametri normali de aproape o săptămână. Cele mai afectate sunt imobilele din Sectoarele 2 și 3, unde sunt peste 3.300. Probleme sunt și în Sectoarele 4 și 5. Potrivit site-ului Termoenergetica, debitul agentului termic furnizat de către CET SUD este […]
08:50
Va mai ninge abundent astăzi până la prânz în sudul țării, unde este activ un cod galben de ninsori valabil pentru județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. Meteorologii spun că în perioada următoare România va avea parte de zile geroase, în special în nordul, estul și centrul țării. Nopțile și diminețile vor […]
