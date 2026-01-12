Revista presei internaționale, 12 ianuarie

11:10

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 11 în acest sezon, opt dintre ele fiind înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie 2026, informează Institutul Național de Sănătate Publică. Au fost raportate peste 60.000 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, dintre care peste 10.000 sunt de gripă, de două ori mai […]