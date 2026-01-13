Digi - campion la numere de telefon portate, poziție păstrată de 10 ani. Creștere modestă în portabilitate

07:00

România va avea astăzi cea de-a treia cea mai scumpă energie din Europa, după Polonia și Ungaria, prețul spot majorându-se cu 23% față de ziua precedentă și ajungând aproape la 250 de euro/MWh. În continuare, cele mai scumpe piețe sunt cele din Europa de Est, unde prețurile sunt aproape triple față de cele din Franța, potrivit datelor analizate de Profit.ro.