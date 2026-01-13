Elon Musk nu este încântat de acordul pe inteligență artificială dintre Apple și Google

20:00

Bogdan Costaș, care a demisionat de la conducerea ROMAERO în toamna anului trecut, când compania tocmai revenise pe profit după pierderi record - acuzând lipsa de sprijin din partea ministerului coordonator, condus atunci de Radu Miruță, astăzi ministru al Apărării - este nominalizat acum pentru preluarea funcției de director general al companiei naționale aeriene TAROM, potrivit surselor Profit.ro.