Elon Musk nu este încântat de acordul pe inteligență artificială dintre Apple și Google
Profit.ro, 13 ianuarie 2026 11:50
Cel mai bogat on din lume a reacționat negativ la vestea că tehnologia și infrastructura Google vor sta la baza eforturilor Apple pe zona de inteligență artificială.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
12:00
După ce un deputat PNL a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, Patriarhia Română a transmis că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane.
12:00
FOTO Noul Renault Filante, unul special, dezvăluit în premieră mondială - Corespondență din Seul # Profit.ro
Renault a prezentat, în Coreea de Sud, cel mai nou model al său, unul special pentru că marchează lansarea primului model de clasă D al mărcii dedicat exclusiv piețelor internaționale.
Acum 30 minute
11:50
Cererea globală pentru argint a explodat datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice și infrastructură energetică.
11:50
Cel mai bogat on din lume a reacționat negativ la vestea că tehnologia și infrastructura Google vor sta la baza eforturilor Apple pe zona de inteligență artificială.
Acum o oră
11:20
După desființarea din 2008, Guvernul croat a decis reintroducerea serviciul militar obligatoriu.
Acum 2 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Metaversul, care trebuia să reprezinte viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg și care dă și numele acesteia, după rebranding-ul din 2021, va face un pas înapoi pe lista de priorități, primind mai puțini bani și urmând să lucreze cu mai puțini oameni.
11:00
Mai multe spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătății au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii, anunță Alexandru Rogobete.
11:00
Șoferii nu mai sunt ajutați. A doua scumpire a carburanților din ultimele 3 zile. Cotațiile internaționale, care au anulat practic scumpirea fiscală de la 1 ianuarie, nu-i mai ajută pe șoferi # Profit.ro
Prețurile carburanților s-au majorat pentru a doua oară consecutiv în ultimele 3 zile, confirmând faptul că ieftinirea motorinei ca urmare a evoluției cotațiilor pe piețele internaționale înregistrată în ultima perioadă, care a anulat practic scumpirea fiscală de la 1 ianuarie, poate înceta.
11:00
2026 va aduce noi lansări extrem de importante pentru marca Dacia.
10:50
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează serviciul Wizz Class.
10:40
Decizia a fost anunțată într-o scrisoare adresată acționarilor WBD de către CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison.
10:30
O alertă de cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară și valabilă până miercuri, la ora 10.00, a fost emisă de meteorologi.
Acum 4 ore
10:10
Nvidia și Eli Lilly pun bazele unui laborator de cercetare bazat pe AI pentru dezvoltarea de noi medicamente # Profit.ro
Cele două companii vor investi, în următorii cinci ani, până la un miliard de dolari.
09:50
Compania japoneză își menține titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial și în 2025, pentru al șaselea an consecutiv.
09:40
Cu o cotă de 20% din piață, anul trecut Apple a fost cel mai mare producător de smartphone-uri și ca volum, depășind Samsung.
09:30
Agroland Business System S.A. a anunțat achiziția Avirom S.R.L, companie românească activă în producția agrozootehnică, cu facilități situate în județul Buzău.
09:20
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet și care dețin și Montero.vet, respectiv Promedivet, anunță achiziționarea Brains & Bones, singurul spital specializat în servicii integrate de imagistică medicală avansată (CT, RMN), neurochirurgie și ortopedie veterinară din România.
09:10
Vinul zilei: un Merlot matur și echilibrat din inima Drăgășaniului, cu un stil rafinat și un profil aromatic bazat pe fructe roșii și negre. Un vin lucrat cu grijă, potrivit pentru cei care caută un vin cu structură # Profit.ro
Avincis Merlot 2022 este un vin roșu sec, elegant și catifelat, care exprimă perfect noblețea soiului Merlot și caracterul distinctiv al terroir-ului din Drăgășani.
09:00
Producătorul iPhone va apela la gigantul IT Google pentru a-și perfecționa asistentul virtual Siri și pentru a integra alte funcții de inteligență artificială.
08:50
Președintele SUA a impus, cu efect imediat, o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale cu Iranul, cea mai afectată fiind China.
08:40
Pe fondul unei creșteri accelerate determinate de orientarea investitorilor către active considerate sigure, prețul aurului a atins un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată pragul de 4.600 de dolari uncia.
08:20
Schimbarea parolei pe Facebook nu e doar un gest de rutină, ci una dintre puținele acțiuni care reduc imediat riscul de preluare a contului.
Acum 6 ore
08:00
VIDEO Prefabricatele scurtează timpii de execuție. Teodora Deaconu, General Manager Red Power Cons: Este o mare oportunitate la nivel de provincie, pe zona medicală și educație este o nevoie fantastică - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Volatilitatea bugetelor, presiunea pe costuri și deficitul de forță de muncă determină companiile din construcții să își regândească modelele de lucru, iar Red Power Cons, companie românească activă în domeniul construcțiilor civile și industriale, tratează aceste dificultăți ca pe o oportunitate de simplificare și standardizare, spune Teodora Deaconu, General Manager al companiei.
08:00
Anul 2025 a marcat un punct de cotitură definitoriu pentru piața cripto.
07:50
Zeci de mii de concedieri la grupul de mărci VW. Compania vrea să taie un miliard de euro de la mărcile de volum, mai mult de jumătate fiind din concedieri # Profit.ro
Planurile de restructurare elaborate de echipa CEO-ului Thomas Schafer, care conduce grupul de mărci de volum al VW Group, țintesc o reducere masivă a costurilor de producție în următorii cinci ani.
07:40
Bucureștiul s-a trezit într-o nouă ,,eră’', cu un nou primar ales.
07:30
GRAFICE Poveste spectaculoasă, cu randamente de excepție pentru instrumentele financiare lansate în primăvară. Piața fondurilor de tip ETF a închis anul 2025 la borna de 900 milioane lei # Profit.ro
Într-un an cu creșteri aproape de reperul de 50% pentru principalii indici de la BVB, dar și cu noi listări, fondurile care replică pasiv evoluția pieței au ajuns la o masă critică relevantă.
07:30
DOCUMENT - APIA vrea un sistem IT pentru un portal destinat sprijinirii fermierilor. Bugetul depășește 70 milioane lei # Profit.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și-a bugetat suma de 70,83 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea unui sistem IT în cadrul proiectului "Portalul unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de APIA".
07:20
Digi - campion la numere de telefon portate, poziție păstrată de 10 ani. Creștere modestă în portabilitate # Profit.ro
Anul 2025 a adus un avans modest în privința numerelor de telefon portate de clienții operatorilor telecom, relevă date analizate de Profit.ro. Astfel, totalul de clienți de telefonie fixă și mobilă care și-au mutat numărul în altă rețea a crescut anul trecut cu 4,2%, la 1,39 milioane, de la 1,36 milioane în 2024.
07:10
Retailerul polonez de modă Answear.com a raportat venituri în creștere anul trecut, susținute de performanțe solide pe mai multe piețe, în frunte cu Polonia, însă vânzările în scădere în România, Bulgaria și Slovacia, precum și concurența ridicată i-au afectat profitabilitatea, grupul anunțând că atingerea țintei de profit “a devenit dificilă”.
07:00
GRAFICE România va avea azi a treia cea mai scumpă energie din Europa: preț mediu de 250 euro/MWh și vârfuri 400 euro/MWh # Profit.ro
România va avea astăzi cea de-a treia cea mai scumpă energie din Europa, după Polonia și Ungaria, prețul spot majorându-se cu 23% față de ziua precedentă și ajungând aproape la 250 de euro/MWh. În continuare, cele mai scumpe piețe sunt cele din Europa de Est, unde prețurile sunt aproape triple față de cele din Franța, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
06:10
Țiței contra credite. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:40
Împușcat de la distanță chiar în timpul înmormântării mamei sale. Fostul lider separatist Alain Orsoni a fost ucis # Profit.ro
Fostul lider separatist din Corsica Alain Orsoni a fost împușcat mortal, chiar în timpul înmormântării mamei sale.
00:30
EXCLUSIV FOTO Mall extins și modernizat. Ovidiu Budeanu a stabilit data inaugurării extinderii Arena Mall. Construcția hotelului Mercure, amânată # Profit.ro
Antreprenorul băcăuan Ovidiu Budeanu a stabilit data de 26 martie 2026 pentru inaugurarea extinderii Arena Mall, unde va fi și Primark și care va crește cu peste 60% suprafața centrului comercial. El planifică deja construcția unui strip mall adiacent.
00:30
RECORD GRAFIC Consumul de electricitate a explodat. Prag depășit pentru prima dată în ultimii 4 ani # Profit.ro
Gerul instalat în aceste zile a ridicat luni consumul intern peste pragul de 9.000 MW pentru prima dată în ultimii 4 ani.
Acum 24 ore
22:20
Retailerul grec de jucării Jumbo și-a încetinit creșterea în România anul trecut, vânzările înregistrând un avans de peste două ori mai lent decât în 2024, pe fondul unui declin în decembrie și în pofida extinderii rețelei locale cu un nou magazin.
22:00
După ani marcați de crize de siguranță și probleme majore de calitate, Boeing va anunța că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace.
21:50
O asociație din industria auto din China avertizează că vânzările de automobile sunt așteptate să rămână la un nivel aproape neschimbat în acest an, prelungind tendința de încetinire, în timp ce avansul solid al exporturilor de vehicule electrice din 2025 este puțin probabil să se mențină.
21:40
ULTIMA ORĂ Americanii închid în România o fabrică, peste 1.000 de angajați vor fi concediați. Cel mai mare producător de scaune auto declanșează disponibilizări # Profit.ro
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc., cel mai mare din lume pe această nișă, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și disponibilizarea angajaților.
21:30
SURPRIZĂ PRO TV oprește una din cele mai vechi emisiuni. Încheie formatul emisiunii La Măruță, după 18 ani # Profit.ro
Postul de televiziune PRO TV încheie formatul La Măruță. Decizia va fi aplicată din 6 februarie 2026.
21:30
FOTO Utilaj gigant pentru Autostrada Sibiu – Pitești. Primul tunel rutier de autostradă din România executat cu TBM a ajuns în Portul Constanța # Profit.ro
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns în Portul Constanța.
21:20
Postul de televiziune PRO TV încheie formatul La Măruță. Decizia va fi aplicată din 6 februarie 2026.
21:00
Prețul gazelor a rămas constant pe BRM, în pofida majorării volumelor ca urmare a răcirii vremii # Profit.ro
Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM) a rămas relativ constant în pofida majorării volumelor tranzacționate, rezultat al creșterii cererii ca urmare a vremii geroase instalate.
20:50
Premieră în România - Parcarea "la comun", cu 2 proprietari, testată într-un oraș: Unul de zi, unul de noapte # Profit.ro
Autoritățile dintr-un oraș din România va testa parcarea cu doi proprierari, unul de zi și unul de noapte.
20:30
GRAFIC Bursa escaladează un nou maxim istoric pe o lichiditate foarte bună. Nu mai puțin de 20 de acțiuni au depășit pragul unor tranzacții de 1 milion de lei # Profit.ro
Indicele BET a trecut peste nivelul de 26.000 de puncte, în istoria sa de aproape 3 decenii.
20:20
Prima companie de IT listată pe bursa românească, Bittnet Systems, este beneficiară a unei finanțări prin PNRR.
20:10
Capitalizarea Alphabet a depășit, pentru scurt timp, pragul de 4.000 de miliarde de dolari luni, compania-mamă a Google devenind a patra companie din lume care atinge această performanță.
20:10
Începe voluntariatul pe bani în Armată. Prima fază va include 1.000 de locuri și va debuta în februarie-martie # Profit.ro
Prima etapă a programului de armată voluntară în România va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță.
20:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Noul șef TAROM - Bogdan Costaș, care a demisionat de la ROMAERO tocmai când o adusese pe profit, acuzând lipsa de sprijin din partea ministerului, este nominalizat pentru șefia TAROM # Profit.ro
Bogdan Costaș, care a demisionat de la conducerea ROMAERO în toamna anului trecut, când compania tocmai revenise pe profit după pierderi record - acuzând lipsa de sprijin din partea ministerului coordonator, condus atunci de Radu Miruță, astăzi ministru al Apărării - este nominalizat acum pentru preluarea funcției de director general al companiei naționale aeriene TAROM, potrivit surselor Profit.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.