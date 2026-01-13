Ministrul german de Externe declară, după întâlnirea cu omologul american, că nu a primit “nicio indicație că SUA iau în serios” folosirea forței armate pentru preluarea controlului asupra Groenlandei.

13:30

Aproximativ 55 de balene-pilot au fost găsite pe plaja Farewell Spit din Noua Zeelandă. Deși majoritatea au reușit să se întoarcă în larg, șase dintre el au murit, iar alte 15 sunt în continuare eșuate pe plajă, întinse pe o suprafață de un kilometru. Voluntarii duc o luptă contra cronometru pentru a aduce înapoi în mare […]