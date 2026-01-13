Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu
Gândul, 13 ianuarie 2026 08:50
Magistraţii din Sibiu au decis că angajații Prefecturii Sibiu au dreptul să primească sporul pentru condiții vătămătoare chiar și când se află în vacanță. Litigiul a fost declanșat de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din administrația publică locală, care a acționat în judecată Prefectura Sibiu, solicitând ca, la calculul indemnizației de concediu, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
Noua rachetă balistică Oreshnik a Rusiei, amenințare directă la adresa NATO și SUA. „Poate lovi Parisul sau Berlinul în mai puțin de 20 de minute” # Gândul
Rusia a confirmat că a lovit orașul ucrainean Liov cu noua sa rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, pe 9 ianuarie, ceea ce marchează a doua utilizare operațională a sistemului. Analiștii din domeniul apărării consideră că lovitura a avut mai puțin legătură cu impactul pe câmpul de luptă ucrainean și mai mult cu […]
09:10
Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica # Gândul
Florin Cernat este aproape să dea prima „lovitură” la FCSB, în calitate de director sportiv, scrie PROSPORT. Considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, fostul mijlocaș legendar al clubului Dinamo Kiev a venit cu o propunere de transfer care le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica. De altfel, chiar MM […]
09:10
Afișul „de criză” dintr-un bar italian care stârnește controverse. Proprietarul refuză să-l înlăture: „E o glumă despre inflație” # Gândul
Un mesaj afișat la intrarea unui bar din Fontanafredda, Italia, provoacă deopotrivă atât curiozitatea tuiștilor cât și reacții vehemente de aproape un deceniu. Proprietarul refuză și acum să-l înlăture susținând că este doar o glumă. Un bar din Fontanafredda, un mic oraș din provincia Pordenone, Italia, se află din nou în centrul atenției publice din […]
Acum 15 minute
09:00
Călin Georgescu împlineşte un an de când se află sub control judiciar. Marţi este aşteptat iar la Poliţia Buftea # Gândul
S-a împlinit deja un an de control judiciar pentru suveranistul Călin Georgescu, care trebuie să se prezinte marţi să la poliţie. Urmează ca magistraţii să decidă curând dacă măsura privativă va fi prelungită sau ridicată. Călin Georgescu revine marţi, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care […]
09:00
Cătălin Măruță, „executat” de șefii de la Pro TV? Ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani, de fapt # Gândul
În urmă cu o zi, presa românească a vuit în urma ultimei „bombe” din televiziune: formatul „La Măruță” se închide, după 18 ani. Cătălin Măruță, prezentatorul emisiunii de la Pro TV, este „out”, în urma deciziei luate de șefii din Pache Protopopescu. Anunțul a generat uimire și reacții în mediul online. Lumea televiziunii românești vine […]
Acum 30 minute
08:50
Instanţa din Sibiu a decis că funcţionarii prefecturii pot lua spor de condiţii vătămătoare chiar şi în concediu # Gândul
Magistraţii din Sibiu au decis că angajații Prefecturii Sibiu au dreptul să primească sporul pentru condiții vătămătoare chiar și când se află în vacanță. Litigiul a fost declanșat de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din administrația publică locală, care a acționat în judecată Prefectura Sibiu, solicitând ca, la calculul indemnizației de concediu, […]
Acum o oră
08:40
A plecat peste hotare și a devenit cea mai MEDALIATĂ româncă dintr-o disciplină sportivă inedită # Gândul
Departe de casă, aproape de vis. Daria Paliciuc s-a mutat în Ungaria pentru performanță și a devenit cea mai medaliată româncă din dresaj. Patru titluri balcanice, patru cai în grijă și o viață dedicată total sportului. La 25 de ani, Daria Paliciuc este cea mai medaliată româncă în probele de dresaj. De 4 ori campioană […]
08:40
Război în Ucraina, ziua 1.419. Atacuri aeriene rusești devastatoare la Harkov. Cel puțin patru morți # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 13 ianuarie 2026, în a 1.419-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Atacurile aeriene rusești au făcut cel puțin patru morți și trei răniți în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov. Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina […]
08:40
Top 3 țări exotice unde poți trăi o viață de vis doar din economii, fără să mai muncești vreodată # Gândul
Un nou raport al International Living, citat de Forbes, arată că există câteva destinații unde costul vieții este suficient de scăzut încât să poți trăi confortabil fără un loc de muncă, beneficiind în același timp de servicii bune și un stil de viață relaxat. Visul de a renunța la job și de a trăi liniștit […]
08:30
Soldaţii americani pleacă din România, iar şeful MApN „reconfirmă legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic” # Gândul
În timp ce SUA îşi recheamă tot mai mulţi soldaţi în ţară sau îi trimit în misiuni în alte ţări, ministrul Apărării, Radu Miruţă, subiniază „legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic.” Luni, acesta s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael L. Dickerson, la Bucureşti. „Întâlnirea de astăzi cu dl Michael […]
08:30
Mihai Stoica, despre transferurile la FCSB. „Nu ajungem noi să aducem titulari de la Dinamo și Rapid” # Gândul
Mihai Stoica a vorbit despre transferurile la FCSB. Jucător U21 nu vine pentru că Gigi Becali nu mai dorește, iar omul de afaceri ar fi interesat de un mijlocaș central. Oficialul FCSB a mai anunțat că sunt discuții cu un jucător și că echipa roș-albastră nu transferă pe nimeni de la Dinamo ori Rapid, dar […]
08:20
Cine e mai bogat: Cristian Boureanu sau Călin Donca. Am comparat averile „masculilor alfa” de la Survivor 2026 # Gândul
Cristian Boureanu (53 ani) și Călin Donca (41 ani) sunt doi dintre concurenții care iau parte în show-ul Survivor 2026 de la Antena 1. Însă, care participant ar fi mai bogat? Vezi mai jos, în articol, o comparație a averilor „masculilor alfa”. Cristian Boureanu și Călin Donca participă la Survivor 2026. Într-una dintre edițiile difuzate […]
Acum 2 ore
08:10
Patrick André de Hillerin îl acuză pe Radu Miruță că s-a folosit de tragedia Crans Montana pentru imagine. „Cât de penibili pot fi politicienii români? Cât?” # Gândul
Editorialistul Patrick André de Hillerin remarcă, în postarea sa recentă, că ministrul Apărării nu are deloc odihnă sau scrupule atunci când e vorba de propria imagine. Radu Miruţă se foloseşte atât de vii, cât şi de morţi cu aceeaşi îndemânare cu care manevrează un plug de zăpadă. Aşa cum pe vremuri aleşii locali se căţărau […]
08:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 829. Numărul morților în urma protestelor din Iran a trecut de 640. Miting uriaș pro-guvernamental la Teheran # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul, după ce a amenințat că va lovi Republica Islamică pentru represiunea împotriva protestatarilor. Potrivit activiștilor, numărul morților în urma protestelor a trecut de 640. Iranul cere dialog cu SUA Cifra provine de la Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din […]
07:40
Agentul lui Florin Tănase lămurește situația vedetei de la FCSB. Reacție tranșantă privind viitorul lui „Tase”: „Nu se pune problema” # Gândul
Florin Tănase a avut mai multe oferte de transfer în această iarnă, dar agentul jucătorului spune că nu se pune problema ca „Tase” să plece de la FCSB și nicidecum în zona arabă. Florin Vulturar este impresarul, dar și partenerul de afaceri al mijlocașului campioanei. Cei doi investesc împreună într-un proiect imobiliar grandios în Pipera. […]
07:40
Meteorologii sunt în alertă. Într-o zonă din Europa s-au înregistrat sub -40 de grade Celsius, în urmă cu doar câteva zile, iar ciclonul polar amenință România. Un val de ger va traversa sudul continentului, ceea ce înseamnă că se vor înregistra temperaturi negative atât în România, cât și în statele vecine. În urmă cu doar […]
07:20
13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 13 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 12 ianuarie 1917 a avut loc catastrofa feroviară de la Ciurea, considerată cel mai grav accident feroviar din istoria României. Tragedia s-a produs în timpul Primului Război Mondial, în gara Ciurea, […]
Acum 4 ore
07:10
Valentin Stan: Nu Țoiu este de vină în povestea acordului Mercosur. Decizia îi aparține lui Bolojan și lui Nicușor, care a primit ordin de la Macron # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică modul în care mai multe țări europene, inclusiv România, au votat tratatul UE-Mercosur, evidențiind discrepanța dintre discursul anumitor lideri europeni și votul final de la Bruxelles. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Valentin Stan critică dur […]
07:00
La ce cifre s-au uitat Ilie Bolojan și viceprim-miniștrii la ședința de ieri, pentru bugetul României. Care sunt coordonatele pe care va fi construit bugetul pe 2026: inflația, creșterea economică, salariul mediu # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire cu vicepremierii pe tema bugetului de stat. Bugetul pe 2026 este în întârziere, deși ar fi trebuit să fie gata încă din luna noiembrie a anului trecut, astfel încât România să înceapă noul an cu un buget aprobat de Parlament. Coordonatele pe care este construit bugetul țin […]
06:10
Valentin Stan: Nicușor Dan le-a spus rușilor cum funcționează răspunsul Coaliției Voluntarilor în cazul unui atac din partea Rusiei # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat mecanismul secret de intervenție în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Le-a spus rușilor cum funcționează mecanismul? Deci acum ce facem? […]
06:10
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari” # Gândul
Primele lucrări din anul 2026 la Planșeul Unirii au început de luni, 12 ianuarie. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că Guvernul a livrat la sfârșitul anului trecut banii pentru refacerea structurii de beton. Potrivit imaginilor surprinse de reporterii Gândul, muncitorii lucrau, luni, la armături. Lucrările la Planșeul Unirii merg mai departe în […]
Acum 6 ore
05:10
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut # Gândul
Un asistent medical a fost reținut de anchetatorii ilfoveni după ce, împreună cu o colegă de serviciu, ar fi torturat una dintre paciente. Victima ar fi fost lovită cu sălbăticie pe motiv că nu ar fi ascultat dispozițiile cadrelor medicale. Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, din localitatea ilfoveană Bălăceanca, a anunțat procurorii Parchetului de […]
Acum 12 ore
00:10
Medic din Târgu Mureș, afacere de succes cu kombucha, o băutură din ceai verde fermentat. A obținut deja și o medalie internațională # Gândul
Cătălin Tîlvescu, medic Primar Chirurgie Generală, are o afacere de succes în timpul liber. Este proprietarul unei fabrici de kombucha în Târgu Mureș, proiect care a primit medalia de bronz la nivel mondial la categoria „kombucha cu mentă”. Este primul producător din România care obține o medalie internațională pentru acest produs, o băutură bogată în probiotice […]
12 ianuarie 2026
23:40
Bilete de avion mai ieftine cu 90% pentru români, în ianuarie: Cât costă un zbor spre Paris, Londra sau Milano # Gândul
Mulți români își plănuiesc vacanțele sau deplasările încă din luna ianuarie, iar anul 2026 vine cu vești bune… pe calea aerului. Mai precis, oferte excepționale la biletele de avion. De altfel, scrie stiridecluj.ro, o analiză recentă privind comportamentul de rezervare a biletelor de avion arată că luna ianuarie rămâne cea mai avantajoasă perioadă pentru achiziția […]
23:10
O legumă foarte consumată în România a ajuns să fie importată, pe fondul recoltei slabe din țara noastră. „E mai ieftin, dar au gunoaie!” # Gândul
Seceta, preţurile mari şi concurenţa importurilor îi determină pe fermierii români să cultive tot mai puţini cartofi. Anul trecut am avut cea mai slabă recoltă din ultimii 15 ani și nici pentru 2026 nu sunt prea mari speranțe. De altfel, producţia este în declin de ani de zile şi ajunge să acopere acum 50% din […]
23:00
Traian Băsescu îl detonează pe Nicușor Dan: „Eu cred că nu există o dovadă convingătoare de fraudare a alegerilor cu sprijinul rușilor. Dacă se băgau rușii, reușea” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, pe tema raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Într-o intervenție tranșantă la România TV, Băsescu a susținut că actualul președinte și-a asumat o responsabilitate care nu îi revenea și că a gestionat greșit una dintre cele mai sensibile decizii politice […]
22:40
SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american # Gândul
În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere Groenlanda de la Danemarca, pentru a controla zona Arctică. Greenland Annexation and Statehood Act, proiect ce-i dă mână liberă lui Trump pentru Groenlanda În […]
22:30
Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique. Data: marți, 20 ianuarie 2026 Ora: 11:00 Locul: Țiriac Collection, Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni Localizare (Google Maps): https://goo.gl/maps/ygSxBxS77So RSVP: vă rugăm să […]
22:30
Tot mai mulți români aleg să meargă la schi în Ucraina, o țară afectată de război. Este vorba de stațiunea Bukovel, care a devenit una dintre cele mai atractive destinații de schi din Europa de Est, cu pârtii bune, prețuri decente, și o infrastructură de invidiat. Mai mult, cardul bancar este acceptat aproape peste tot, […]
22:20
Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru # Gândul
Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru. Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 13 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R). Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gen. (R) Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique. Data: marți, 20 ianuarie 2026 Ora: 11:00 Locul: Țiriac Collection, Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni Localizare (Google Maps): https://goo.gl/maps/ygSxBxS77So RSVP: vă rugăm să […]
21:40
Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată # Gândul
Un american venit în România, la iubita sa, a filmat momentul în care a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată. Tânărul american și iubita lui au creat un cont comun de TikTok, unde postează diferite momente din viața de cuplu în România. Odată cu sărbătorile, JJ a încercat pentru […]
21:40
PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii # Gândul
PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea emisiunii „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive formate din grila postului. Potrivit unui comunicat transmis pe 12 ianuarie, show-ul va ieși din program începând cu 6 februarie 2026, decizia fiind justificată prin schimbări strategice la nivel de conținut. Postul de televiziune precizează că „Decizia face parte dintr-un […]
21:30
Rusia continuă atacurile asupra vaselor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone # Gândul
Forțele ruse au atacat luni cu drone două nave comerciale aflate sub pavilion străin în apropierea portului Ciornomorsk, regiunea Odesa. Acesta este al doilea atac asupra transportului maritim civil din Mara Neagră în ultimele patru zile, anunță Reuters. Atacurile au lovit un vas care se apropia de port și transporta ulei vegetal, care ulterior a […]
20:50
Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan susține că a devenit ținta unei campanii de denigrare după publicarea anchetei privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta îl acuză direct pe ministru și PSD că ar fi alimentat atacurile și susține că reacțiile apărute confirmă importanța politică a acestuia. Acuzații de campanie […]
20:40
O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia # Gândul
Sidonia Nicoleta Păun, o româncă în vârstă de 36 de ani originară din Bucuești și stabilită în Italia, a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fiicei sale. Ea se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă, și avea două fete de 11 şi 18 ani. Femeia a pierdut controlul volanului și s-a izbit de […]
20:40
Marea Britanie se confruntă cu un exod tot mai vizibil al cetățenilor est-europeni. Datele citate de agenția bulgară SEGA arată că românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care pleacă în cel mai mare număr din Regatul Unit, pe fondul creșterii costurilor și al scăderii atractivității condițiilor de trai. Costul vieții și serviciile publice, principalele […]
20:30
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul” # Gândul
Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul Mercosur, aprobat de România, nu a avut avizul ministerului Justiției. „Documentul nu a ajuns la ministerul justitiei, nu ne-am putut exprima punctul de vedere si nu ii cunoastem nici continutul ca sa ii facem o evaluare de legalitate. Ce pot sa va spun eu este ca daca acest […]
20:20
Real Madrid a anunţat luni seara plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa. Vestea vine imediat ce madrilenii au pierdut Supercupa Spaniei, scor 2-3, cu rivala FC Barcelona, meci desfășurat luni seara la Riad (Arabia Saudită). Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine […]
Acum 24 ore
20:10
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea” # Gândul
Declarațiile făcute de ministrul Apărării cu privire la scenariile în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor lui Donald Trump, au devenit virale. Victor Ponta, fostul premier al României, a fost printre primii care a comentat afirmațiile lui Radu Miruță: „Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația […]
19:30
Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la începutul mandatului # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la învestirea șefului statului, pe 20 ianuarie, pentru infracțiuni variind de la conducerea sub influența alcoolului până la agresiune și furt, a anunțat luni Departamentul de Stat al SUA. Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 100.000 de vize străine […]
19:30
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă” # Gândul
Daniel Bîrligea crede că FCSB poate câștiga campionatul, deși acum echipa nu se află printre primele șase în clasament. Formația roș-albastră e pe locul 9, 31 de puncte, la două de play-off, pe poziția șase fiind Oțelul Galați. În etapa 22 din Superliga, FCSB joacă meciul cu FC Argeș, de la ora 20:00. Piteștenii sunt […]
19:30
Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează # Gândul
Guvernul spaniol va majora pensiile contributive cu 2,7%, măsură care se va aplica și pensionarilor români din această țară. În acest moment, aici trăiesc peste 600.000 de conaționali, cu tot cu seniori care primesc pensie. Astfel, pensiile contributive sunt estimate să crească cu 2,7% în 2026, ca urmare a avansului datelor privind inflația din noiembrie […]
19:20
Radu Miruță recunoaște că habar nu are legislația privind stagiul militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că proiectul stagiului militar voluntar va fi demarat la începutul acestui an. Oficialul a precizat că prima etapă a proiectului va cuprinde 1000 de voluntari. Miruță a demonstrat, însă, că nu stăpânește cunoștințelele cu privire la legea rezerviștilor și a început să se bâlbâie, ca mai apoi să recunoască […]
19:10
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început […]
19:10
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum” # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că este „inacceptabil” ca acordul să fie aprobat acum, fără consultarea tuturor părților implicate, relatează G4Media. Acordul comercial nu a fost discutat politic în coaliție Kelemen Hunor a explicat că […]
19:00
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO # Gândul
Guvernul Groenlandei a declarat luni că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic se desfășoară sub auspiciile NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, realatează Reuters. Trump a declarat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, […]
18:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță startul proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8. Cine sunt constructorii # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț. O asociere de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. „Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Încă de […]
18:50
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, 12 ianuarie 2026, recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, împotriva condamnării sale definitive. Completul de 5 judecători, condus de Lia Savonea, a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit în cazul său, menținând astfel condamnarea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.