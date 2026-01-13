Când să apelezi la un avocat specializat în dreptul muncii?
Adevarul.ro, 13 ianuarie 2026 10:30
Relația de muncă reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale vieții profesionale, guvernată de un cadru normativ complex care îmbină legislația națională cu reglementările europene și convențiile internaționale.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
10:45
Ziua preot, noaptea DJ în cluburi. Părintele Guilherme a stârnit entuziasm și controverse pe ringul de dans din Beirut # Adevarul.ro
Guilherme Peixoto, cunoscut sub numele de Padre Guilherme, a susținut un spectacol cu casa închisă în capitala Libanului, fiind aclamat de sute de tineri, dar stârnind totodată critici din partea unor lideri religioși care au solicitat interzicerea evenimentului.
10:45
Proiectul de mare putere al lui Vladimir Putin pare să se apropie de „sfârșitul unei ere”, pe măsură ce liderul de la Kremlin se dovedește incapabil să-și apere aliații, de la Caracas la Teheran, în fața unui președinte american neașteptat de agresiv, Donald Trump, scrie Politico.
10:45
Vremea se menține deosebit de rece în aproape jumătate din țară, local geroasă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă până miercuri, 14 ianuarie.
10:45
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, anunță că lucrarea de refacere a Planșeului Unirii, care a ajuns într-o etapă importantă, continuă în ciuda gerului pătrunzător de afară.
Acum 30 minute
10:30
China a reacționat luni la declarațiile venite dinspre Washington privind Groenlanda, avertizând că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și promova propriile interese strategice.
10:30
Relația de muncă reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale vieții profesionale, guvernată de un cadru normativ complex care îmbină legislația națională cu reglementările europene și convențiile internaționale.
Acum o oră
10:15
Țara europeană care interzice două rase faimoase de pisici: motivele interdicției și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # Adevarul.ro
Guvernul olandez a decis să interzică deținerea și comerțul cu două dintre cele mai cunoscute și populare rase de pisici: cele cu urechi îndoite, precum Scottish Fold, și cele fără blană, precum Sphynx.
10:15
Avion militar, deghizat de armata SUA în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri. Practica ar putea constitui o „crimă de război” # Adevarul.ro
Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, preluat de AFP.
10:15
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.
10:15
O fabrică americană trage obloanele în România: peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă, în urma unei restructurări forțate de scăderea cererii # Adevarul.ro
Fabrica Adient din Ploiești se închide, iar peste 1.000 de angajați își vor pierde locul de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto.
10:00
Un om a murit şi alți 35 au fost răniţi după ce un val de şase metri a lovit brusc o plajă din Argentina # Adevarul.ro
O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 35 au fost rănite, luni, după ce un val de cinci - şase metri a lovit pe neaşteptate o plajă din oraşul Santa Clara del Mar din provincia argentiniană Buenos Aires, pe coasta Atlanticulu
10:00
Criza politică se adâncește în Bulgaria. Cel mai mare partid a respins propunerea președintelui de formare a unui nou guvern # Adevarul.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern.
Acum 2 ore
09:45
Primul ministru al Japoniei vrea să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Adevarul.ro
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia.
09:45
Reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a propus în Congres un proiect de lege care ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american.
09:45
Căderea Republicii Islamice ar putea remodela radical geopolitica globală și piețele energetice, notează Bloomberg.
09:30
Un cutremur s-a produs marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului..
09:30
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
09:15
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov a propus o „operațiune militară specială” în Armenia. De ce a fost numit „câine” # Adevarul.ro
Propaganda Kremlinului s-a distanțat de evenimentele din Venezuela și și-a mutat atenția către „străinătatea apropiată”, declarând direct necesitatea desfășurării de trupe în Armenia.
09:15
Pro-rusul Victor Petrov, adjunctul bașkanului Găgăuziei, a dat în judecată Poliția de Frontieră după ce vameșii români l-au oprit de două ori să intre în România # Adevarul.ro
Victor Petrov, politician bulgaro-moldovean cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, a deschis un nou proces împotriva autorităților române, după ce Poliția de Frontieră Iași i-a refuzat accesul în România în luna martie 2025, scrie Ziarul de Iași.
09:15
Ucraina, lovită de ruși în plină noapte cu peste 20 de rachete balistice. Kievul, Harkovul și sudul țării, în beznă # Adevarul.ro
Potrivit canalelor de monitorizare și informațiilor apărute pe rețelele sociale, orașele Irpin, Bucea, Hostomel și Brovarî, din regiunea Kiev, au rămas aproape complet fără electricitate.
09:15
Orașul subestimat care a fost desemnat cel mai autentic din Europa: străzi înguste și pitorești, piețe și porturi pline de viață # Adevarul.ro
Tot mai mulți turiști caută experiențe reale, departe de zone supraaglomerate. Un oraș din sudul Franței a fost desemnat cel mai autentic din Europa, potrivit unei analize bazate pe peste un milion de recenzii online.
09:00
Nicolae Stanciu și-a primit pedeapsa, după ce și-a bătut joc de un penalty în meciul cu AC Milan # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu a fost rezervă nefolosită în partida Genoa - Cagliari 3-0.
Acum 4 ore
08:45
Medvedev provoacă SUA și lansează un scenariu exploziv: „Groenlanda ar putea vota aderarea la Rusia”. Ironii la adresa lui Trump # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o declarație provocatoare și cinică la adresa Statelor Unite, susținând că Groenlanda ar putea organiza un „referendum-surpriză” pentru aderarea la Federația Rusă.
08:45
Bugetarii vor beneficia și în 2026 de vouchere de vacanță. Condiții diferite față de anii precedenți # Adevarul.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a suferit modificări semnificative față de anul precedent.
08:30
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit Iranul. Două valuri de plecări după ce regimul a „lovit orbeşte” manifestanţii # Adevarul.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din cauza unor tulburări care agită ţara, au precizat luni seară două „surse informate” despre acest dosar, potrivit AFP.
08:30
Ungaria își propune să extragă mai mult gaz, prin fracturare hidraulică, aproape de frontiera cu România # Adevarul.ro
Exploatarea de hidrocarburi din perimetrul minier Sarkad I, parte a proiectului Corvinus, situat în estul Ungariei, în apropierea frontierei cu România, ar putea ajunge la un volum de extracție de peste 500 de tone de țiței pe zi.
08:15
Sudul Italiei, zguduit de ceea ce pare a fi căderea unui meteorit. Zgomotul a fost perceput simultan în mai multe localități, ceea ce alimentat neliniștea # Adevarul.ro
O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari. Incidentul s-a produs sâmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano.
08:00
David și Victoria Beckham, devastați. Fiul lor, Brooklyn, comunică cu ei doar prin avocați # Adevarul.ro
Problemele continuă în familia starurilor engleze.
07:45
Un senator democrat vizat de administraţia Trump depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth. Ce acuză # Adevarul.ro
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei şi astronaut, a anunţat luni, 12 ianuarie, că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth.
07:15
Transferul dublu în Albania și culisele despărțirii de Unirea Slobozia. Radu Negru și Ionuț Gurău, sinceri: „S-au întâmplat lucrurile destul de rapid/ Am fost forțat să iau această decizie!” # Adevarul.ro
Cei doi jucători români vor evolua din nou împreună, împărțind vestiarul pentru a treia oară.
07:15
Donald Trump amenință că ţările care fac comerţ cu Iranul vor fi supuse unei taxe vamale de 25%: „Decizia intră în vigoare imediat” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni, 12 ianuarie, pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.
07:15
Accesul la o locuință decentă și accesibilă reprezintă una dintre cele mai presante provocări pentru tinerii din București. Conform datelor recente, chiriile medii pentru o garsoniera variază între 400 și 600 de euro lunar, în timp ce pentru un apartament cu două camere ajung la 500-800 de euro.
07:15
Revelionul pe rit vechi în 2026. Ce tradiții și superstiții au lipovenii din România la trecerea în noul an # Adevarul.ro
Pentru comunitatea lipovenilor din România, Anul Nou nu se sărbătorește pe 31 decembrie, ci conform calendarului iulian, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Această dată marchează trecerea în noul an pe rit vechi, o tradiție păstrată cu sfințenie de credincioșii de rit ortodox vechi.
07:15
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale # Adevarul.ro
Executat cu un glonț în piept, de la mare distanță.
07:00
Atacurile aeriene ruseşti au ucis doi oameni în apropiere de Harkov. A fost vizat inclusiv un sanatoriu pentru copii # Adevarul.ro
Noi atacuri aeriene ruseşti au făcut cel puţin doi morţi şi trei răniţi în apropiere de Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, notează AFP.
Acum 6 ore
06:45
Tragedie în Bolivia: 11 oameni au murit într-un accident de microbuz. Autovehiculul era condus de un adolescent de 13 ani # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc luni, 12 ianuarie, în estul Boliviei, unde 11 persoane au murit în timp ce se aflau într-un microbuz condus de un adolescent „cu vârsta cuprinsă între 13 şi 14 ani”, a indicat poliţia, potrivit AFP.
06:45
Președintele american Donald Trump se pregătește pentru o posibilă intervenție în Iran, în contextul în care țara ia măsuri drastice împotriva protestatarilor, sute de persoane fiind ucise pe fondul unui blackout informațional, relatează CNBC. com.
06:45
În pofida activității diplomatice intense și, mai recent, a summitului Coaliției de voință, nu se întrevede un final al războiului din Ucraina. Declarația de la Paris, în sprijinul Ucrainei, rămâne o declarație de intenție, în timp ce Rusia își menține intransigența.
06:30
Venezuela, pregătită pentru o „nouă agendă” cu UE, după o reuniune „sinceră” între diplomaţi ai celor două părţi # Adevarul.ro
Venezuela s-a declarat luni, 12 ianuarie, pregătită pentru o „nouă agendă"” cu Uniunea Europeană (UE), după o reuniune „sinceră” între diplomaţi ai celor două părţi, în timp ce ţara se află sub o presiune intensă din partea Statelor Unite care l-au capturat pe Nicolas Maduro pe 3 ianuarie.
06:15
În plin ger, peste 75.000 de apartamente din București și aproximativ 5.000 din Craiova au rămas fără căldură, iar lipsa agentului termic, dar și costurile ridicate, îi determină pe unii locatari — inclusiv din blocuri racordate la încălzire — să se încălzească la aragaz, o soluție riscantă.
06:00
2026 a venit cu o serie de majorări de taxe și impozite pentru contribuabili, pentru plata cărora aceștia ar trebui să se informeze astfel încât să știe exact ce datorii au către stat, fie că vorbim despre ANAF, fie despre primării. În cele ce urmează vă prezentăm metodele prin care puteți verifica.
05:45
Cazul adolescentului de 16 ani din Drobeta Turnu Severin care a vandalizat două mașini în urma unei provocări primite pe Tik Tok a stârnit numeroase reacții în mediul online.
05:15
De ce ne plictisim într-o lume care are de toate, explicația psihologului. Ce este teoria „paradoxului alegerii” # Adevarul.ro
Rețele de streaming, cinema, teatre, mall-uri, săli de fitness, o multitudine de cărți, activități și cursuri din toate domeniile, plus milioane de site-uri unde te poți informa despre orice. Societatea modernă are de toate.
Acum 8 ore
04:45
Meditațiile, de la opțiune la necesitate. De ce aproape toți elevii ajung să facă pregătire suplimentară # Adevarul.ro
Presiunea examenelor, neînțelegerea materiei la clasă și competiția pentru „școli bune” alimentează un fenomen care nu mai este excepție, ci regulă în școala din România: meditațiile. Pregătirea suplimentară este percepută ca necesară de majoritatea părinților.
04:30
Noul termen limită al Kremlinului pentru cucerirea regiunii Donețk este 1 aprilie. Patru scenarii posibile pentru evoluția războiului în 2026 # Adevarul.ro
Rusia intră în 2026 cu două obiective majore pe frontul din Ucraina: controlul total asupra regiunii Donețk și extinderea teritoriilor ocupate în regiunea Zaporojie.
04:15
Importurile din America Latină inflamează societatea. Cum au reacționat românii la explicațiile lui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Posibilitatea importului fără taxe a produselor agroalimentare din America Latină, prevăzută în acordul UE–Mercosur, a stârnit reacții aprinse în spațiul online, după ce președintele Nicușor Dan a răspuns temerilor exprimate de români privind impactul asupra producătorilor locali.
03:30
Cascada Lolaia, monumentul de gheață din Retezat. Ce găsesc turiștii iarna în locul emblematic de pe valea Pietrele # Adevarul.ro
Iarna împodobește cu gheață și zăpadă una dintre cele mai spectaculoase cascade din România, aflată în Parcul Național Retezat. Cascada Lolaia a rămas accesibilă turiștilor și îi atrage prin înfățișarea sa grandioasă, dar și prin legendele sale.
03:15
2026 aduce gadgeturi care transformă grijă pentru sănătate și mișcare din intenție în acțiune. Dacă până acum motivația singură nu era suficientă, tehnologia oferă un impuls real: ceasuri și brățări care îți urmăresc pulsul și activitatea fizică, căști care te ajută să te concentrezi.
Acum 12 ore
02:30
Ce personaj de film ești, de fapt? Testul psihologic care îți arată cum ești construit # Adevarul.ro
De ce te regăsești în anumite personaje de film? Psihologul Mark Travers spune că răspunsul ține mai puțin de gusturi și mai mult de felul în care ești construit.
02:15
Cum se fac corect băile în ape înghețate iarna. Greșeala periculoasă care trebuie evitată # Adevarul.ro
Băile în ape înghețate au devenit tot mai populare iarna, fiind promovate ca o metodă de revitalizare a organismului. Unii specialiști atrag atenția că astfel de exerciții nu sunt lipsite de riscuri și trebuie făcute corect și în siguranță.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.