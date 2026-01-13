Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor. Martor: „Luptăm cu mâinile goale”
Adevarul.ro, 13 ianuarie 2026 12:00
Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor sub acuzația că aceștia poartă un „război împotriva lui Dumnezeu”, pasibilă de pedeapsa cu moartea, în timp ce manifestațiile de amploare continuă, iar numărul morților crește, relatează The Sun.
• • •
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor: „Cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut”. Ce spune despre creșterea vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit marți,13 decembrie, despre majorarea vârstei de pensionare, creșterea taxelor și reforma companiilor de stat.
Cum se împarte șefia serviciilor și a marilor parchete. Marea negociere „la pachet” dintre Nicușor Dan și Coaliție # Adevarul.ro
Negocierile pentru desemnarea unor noi directori civili ai serviciilor de informații au intrat în linie dreaptă, însă un acord final între președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare ar putea viza inclusiv șefia marilor parchete.
Trăim vremuri interesante și periculoase. Pentru că, preț de câteva decenii, războiul nu a existat decât în manuale, experiențele dureroase ale istoriei au devenit un zgomot depărtat. De aceea, începe să ne placă din nou pericolul. Un selfie pe fundal de artificii ajută mereu la tonus.
Dr. Luciana-Claudia Moisa-Luca, MedLife: „Detectarea unei valori crescute a calcemiei totale este un prim semnal de alarmă!” # Adevarul.ro
Oboseala persistentă, setea exagerată, durerile osoase sau pietrele la rinichi pot părea probleme banale sau fără legătură între ele. În realitate, ele pot avea o cauză comună: hiperparatiroidismul primar, o afecțiune endocrină frecvent subdiagnosticată, dar cu impact major asupra sănătății.
Patriarhia Română nu este de acord cu iniţiativa privind legalizarea prostituţiei. „Reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar” # Adevarul.ro
Patriarhia Română a transmis, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane".
Decizia Chinei după noile măsuri anunţate de Trump împotriva partenerilor comerciali ai Iranului # Adevarul.ro
China a decis marţi, 13 ianuarie, că-şi va apăra „cu hotărâre” interesele după anunţul preşedintelui Trump că Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste.
Sportul nu este și nu a fost niciodată dedicat doar bărbaților, ci totodată o mulțime de femei au demonstrat că pot obține performanțe la cel mai înalt nivel în orice domeniu.
Teheranul a contactat Casa Albă.Trump cântarește oferta Iranului, dar înclină spre atacuri # Adevarul.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacuri aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a declarat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, potrivit AFP.
O femeie internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca a fost bătută de un asistent medical # Adevarul.ro
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca.
În privinţa plagiatului ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, lucrurile sunt acum clare.
A murit antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane. A avut o relație cu o moștenitoare bogată # Adevarul.ro
Rolland Courbis a decedat la vârsta de 72 de ani.
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, după ce a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar victima a ajuns la spital.
„Te iubesc mai mult decât orice”. Ultimul mesaj al unui adolescent care și-a pierdut viața în incendiul devastator de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Un adolescent care și-a pierdut viața în incendiul tragic de la barul Le Constellation, din Crans-Montana, a transmis în ultimele momente un mesaj cutremurător mamei sale: „La mulți ani, mamă, te iubesc mai mult decât orice”.
Îngrijirea de sine și obiceiurile sănătoase pot ajunge să se transforme într-o presiune constantă de „a face totul perfect”, ceea ce, ironic, poate duce la epuizare și burnout.
Mai multe spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătății au probleme cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.
Cadoul făcut de Cristian Chivu elevilor săi, după ce l-au propulsat pe primul loc în Serie A. Ideea este revoluționară în Serie A # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A, după patru victorii consecutive în campionat.
Restricții de circulație la intrarea în Câmpina, după ce o porțiune de șosea s-a surpat # Adevarul.ro
O porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei la intrarea în orașul Câmpina, dinspre Cornu.
O barjă încărcată cu peste 1000 de tone îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea # Adevarul.ro
O barjă care transporta peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, în zona orașului Zimnicea, județul Teleorman, au confirmat reprezentanții Căpităniei Giurgiu.
Ziua preot, noaptea DJ în cluburi. Părintele Guilherme a stârnit entuziasm și controverse pe ringul de dans din Beirut # Adevarul.ro
Guilherme Peixoto, cunoscut sub numele de Padre Guilherme, a susținut un spectacol cu casa închisă în capitala Libanului, fiind aclamat de sute de tineri, dar stârnind totodată critici din partea unor lideri religioși care au solicitat interzicerea evenimentului.
Proiectul de mare putere al lui Vladimir Putin pare să se apropie de „sfârșitul unei ere”, pe măsură ce liderul de la Kremlin se dovedește incapabil să-și apere aliații, de la Caracas la Teheran, în fața unui președinte american neașteptat de agresiv, Donald Trump, scrie Politico.
Vremea se menține deosebit de rece în aproape jumătate din țară, local geroasă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă până miercuri, 14 ianuarie.
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, anunță că lucrarea de refacere a Planșeului Unirii, care a ajuns într-o etapă importantă, continuă în ciuda gerului pătrunzător de afară.
China a reacționat luni la declarațiile venite dinspre Washington privind Groenlanda, avertizând că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și promova propriile interese strategice.
Relația de muncă reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale vieții profesionale, guvernată de un cadru normativ complex care îmbină legislația națională cu reglementările europene și convențiile internaționale.
Țara europeană care interzice două rase faimoase de pisici: motivele interdicției și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # Adevarul.ro
Guvernul olandez a decis să interzică deținerea și comerțul cu două dintre cele mai cunoscute și populare rase de pisici: cele cu urechi îndoite, precum Scottish Fold, și cele fără blană, precum Sphynx.
Avion militar, deghizat de armata SUA în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri. Practica ar putea constitui o „crimă de război” # Adevarul.ro
Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, preluat de AFP.
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.
O fabrică americană trage obloanele în România: peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă, în urma unei restructurări forțate de scăderea cererii # Adevarul.ro
Fabrica Adient din Ploiești se închide, iar peste 1.000 de angajați își vor pierde locul de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto.
Un om a murit şi alți 35 au fost răniţi după ce un val de şase metri a lovit brusc o plajă din Argentina # Adevarul.ro
O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 35 au fost rănite, luni, după ce un val de cinci - şase metri a lovit pe neaşteptate o plajă din oraşul Santa Clara del Mar din provincia argentiniană Buenos Aires, pe coasta Atlanticulu
Criza politică se adâncește în Bulgaria. Cel mai mare partid a respins propunerea președintelui de formare a unui nou guvern # Adevarul.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern.
Primul ministru al Japoniei vrea să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Adevarul.ro
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia.
Reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a propus în Congres un proiect de lege care ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american.
Căderea Republicii Islamice ar putea remodela radical geopolitica globală și piețele energetice, notează Bloomberg.
Un cutremur s-a produs marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului..
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov a propus o „operațiune militară specială” în Armenia. De ce a fost numit „câine” # Adevarul.ro
Propaganda Kremlinului s-a distanțat de evenimentele din Venezuela și și-a mutat atenția către „străinătatea apropiată”, declarând direct necesitatea desfășurării de trupe în Armenia.
Pro-rusul Victor Petrov, adjunctul bașkanului Găgăuziei, a dat în judecată Poliția de Frontieră după ce vameșii români l-au oprit de două ori să intre în România # Adevarul.ro
Victor Petrov, politician bulgaro-moldovean cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, a deschis un nou proces împotriva autorităților române, după ce Poliția de Frontieră Iași i-a refuzat accesul în România în luna martie 2025, scrie Ziarul de Iași.
Ucraina, lovită de ruși în plină noapte cu peste 20 de rachete balistice. Kievul, Harkovul și sudul țării, în beznă # Adevarul.ro
Potrivit canalelor de monitorizare și informațiilor apărute pe rețelele sociale, orașele Irpin, Bucea, Hostomel și Brovarî, din regiunea Kiev, au rămas aproape complet fără electricitate.
Orașul subestimat care a fost desemnat cel mai autentic din Europa: străzi înguste și pitorești, piețe și porturi pline de viață # Adevarul.ro
Tot mai mulți turiști caută experiențe reale, departe de zone supraaglomerate. Un oraș din sudul Franței a fost desemnat cel mai autentic din Europa, potrivit unei analize bazate pe peste un milion de recenzii online.
Nicolae Stanciu și-a primit pedeapsa, după ce și-a bătut joc de un penalty în meciul cu AC Milan # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu a fost rezervă nefolosită în partida Genoa - Cagliari 3-0.
Medvedev provoacă SUA și lansează un scenariu exploziv: „Groenlanda ar putea vota aderarea la Rusia”. Ironii la adresa lui Trump # Adevarul.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o declarație provocatoare și cinică la adresa Statelor Unite, susținând că Groenlanda ar putea organiza un „referendum-surpriză” pentru aderarea la Federația Rusă.
Bugetarii vor beneficia și în 2026 de vouchere de vacanță. Condiții diferite față de anii precedenți # Adevarul.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a suferit modificări semnificative față de anul precedent.
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit Iranul. Două valuri de plecări după ce regimul a „lovit orbeşte” manifestanţii # Adevarul.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din cauza unor tulburări care agită ţara, au precizat luni seară două „surse informate” despre acest dosar, potrivit AFP.
Ungaria își propune să extragă mai mult gaz, prin fracturare hidraulică, aproape de frontiera cu România # Adevarul.ro
Exploatarea de hidrocarburi din perimetrul minier Sarkad I, parte a proiectului Corvinus, situat în estul Ungariei, în apropierea frontierei cu România, ar putea ajunge la un volum de extracție de peste 500 de tone de țiței pe zi.
Sudul Italiei, zguduit de ceea ce pare a fi căderea unui meteorit. Zgomotul a fost perceput simultan în mai multe localități, ceea ce alimentat neliniștea # Adevarul.ro
O bubuitură puternică, urmată de o lumină bruscă pe cer, a provocat panică și numeroase întrebări în sud-estul zonei Bari. Incidentul s-a produs sâmbătă, 10 ianuarie, în jurul serii, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano.
David și Victoria Beckham, devastați. Fiul lor, Brooklyn, comunică cu ei doar prin avocați # Adevarul.ro
Problemele continuă în familia starurilor engleze.
Un senator democrat vizat de administraţia Trump depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth. Ce acuză # Adevarul.ro
Senatorul democrat Mark Kelly, fost pilot al Marinei şi astronaut, a anunţat luni, 12 ianuarie, că depune plângere împotriva secretarului american al apărării, Pete Hegseth.
Transferul dublu în Albania și culisele despărțirii de Unirea Slobozia. Radu Negru și Ionuț Gurău, sinceri: „S-au întâmplat lucrurile destul de rapid/ Am fost forțat să iau această decizie!” # Adevarul.ro
Cei doi jucători români vor evolua din nou împreună, împărțind vestiarul pentru a treia oară.
Donald Trump amenință că ţările care fac comerţ cu Iranul vor fi supuse unei taxe vamale de 25%: „Decizia intră în vigoare imediat” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni, 12 ianuarie, pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%, transmite AFP.
