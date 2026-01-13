Poziția Patriarhiei Române față de legalizarea prostituției

23:40

Radu Miruţă a declarat luni seară că dobânzile pe care România le plăteşte în prezent reprezintă aproape 3% din Produsul Intern Brut și subliniază că este nevoie de reducerea cheltuielilor instituţiilor publice, iar ”cine nu susţine aceste măsuri trebuie să se ducă în faţa oamenilor şi să spună: mai pun o taxă pe voi”. Miruţă prezintă şi un posibil calendar privind aprobarea pachetului de legi prin care se reduc cheltuielile bugetare.