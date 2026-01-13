Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”
Digi24.ro, 13 ianuarie 2026 13:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat în direct la Digi24 ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din București. În opinia sa în acest moment s-a depistat o soluție tehnică, ce propune un sistem de tranziție de 3-4 ani, cu centrale mobile. Până atunci, însă, „lucrăm cu ce avem”, pentru că, spune el în unele domenii nu s-au făcut investiții în ultimii 35 de ani.
Acum 5 minute
13:50
Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea acordului cu Mercosur, reclamă europarlamentarii AUR # Digi24.ro
Trei europarlamentari AUR au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea acordului UE - Mercosur, anunțată pentru sâmbătă în Paraguay, conform News.ro.
Acum 30 minute
13:20
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem"
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat în direct la Digi24 ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din București. În opinia sa în acest moment s-a depistat o soluție tehnică, ce propune un sistem de tranziție de 3-4 ani, cu centrale mobile. Până atunci, însă, „lucrăm cu ce avem”, pentru că, spune el în unele domenii nu s-au făcut investiții în ultimii 35 de ani.
Acum o oră
13:10
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat # Digi24.ro
Kim Jong Un a înlocuit trei înalți oficiali responsabili cu securitatea sa personală, a declarat marți Coreea de Sud, sugerând că liderul nord-coreean s-ar putea teme de tentative de asasinat, relatează Euronews.
13:10
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie. În ce scenariu se ia în calcul eliminarea graduală a plafonului # Digi24.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, în direct la Digi24, că după expirarea plafonării prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie, nu ar trebui să existe creșteri, dar a subliniat că va exista un mecanism de protecție, dacă, dintr-un motiv extern, independent de România, prețul va crește.
Acum 2 ore
12:50
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga # Digi24.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.
12:40
Pacientă agresată de un asistent medical la Spitalul Bălăceanca. Bărbatul, arestat la domiciliu pentru purtare abuzivă # Digi24.ro
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani, angajat al Spitalului Bălăceanca, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă, după ce ar fi agresat fizic o pacientă de 30 de ani. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din unitatea medicală, iar ancheta este în curs.
12:40
Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu, despre firmele inactive: „Trebuie să facem curățenie, să le închidem” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a oferit detalii, în exclusivitate la Digi24, despre modul în care pierderile companiilor de stat sunt analizate la acest moment și despre reformele privind consiliile de administrație. Ea a subliniat că procesul este unul transparent și urmărește eliminarea companiilor de stat care funcționează doar pe hârtie. „Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie”, a punctat vicepremierul. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai existând doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului”, astfel că se impun „verificări ale acestor cadavre cu care rămânem în listă și le tragem după noi”.
12:20
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E normal să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări” # Digi24.ro
„Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”, a spus marți, 13 ianuarie, la Digi24, Oana Gheorghiu, în pofida faptului că măsura a stârnit reacții negative. Vicepremierul a mai adăugat că, în opinia sa, este normal ca taxa să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.
12:10
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. „Posibilă crimă de război” (NYT) # Digi24.ro
Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times.
Acum 4 ore
11:50
Patriarhia Română a transmis că, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, aceasta „reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”.
11:30
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea # Digi24.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic pe bază de azot s-a scufundat complet, existând în prezent risc de poluare a fluviului. Reprezentanții Apele Române au prelevat mai multe probe din apă pentru a stabili efectele asupra mediului.
11:20
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă tinerii după cele patru luni de instruire # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care introduce oficial stagiul militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, femei și bărbați deopotrivă. Legea, publicată în Monitorul Oficial în 9 ianuarie 2026, modifică modul în care statul român își construiește rezerva de forțe militare, într-un context în care numărul rezerviștilor activi este în scădere.
11:20
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale # Digi24.ro
Alain Orsoni (72 de ani), fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, informează Digi24.
11:20
Accident grav pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un autoturism s-a ciocnit cu un camion. Șoferul mașinii a murit # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc, marți, între un camion și un autoturism, pe centura ocolitoare a Timișoarei, unde se circulă în condiții de iarnă. Șoferul mașinii a murit în urma impactului, anunță Digi24.
11:10
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA” # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a susținut că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, a relatat luni agenția Interfax, citată de Reuters.
11:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. S-a decis reducerea numărului de operații. „În unele saloane sunt 16 grade” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.
11:00
Prim-ministrul canadian vizitează China după aproape un deceniu de relații tensionate. Ce vor discuta Mark Carney și Xi Jinping # Digi24.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a plecat marți spre China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională, într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump. Este prima vizită la Beijing a unui prim-ministru canadian din 2017 și ar putea marca o schimbare crucială în relațiile dintre cele două țări, în contextul în care Canada caută noi parteneriate comerciale și de securitate, anunță Reuters.
10:40
În urgențele cardiovasculare, diferența dintre o evoluție favorabilă și complicații severe poate depinde de minute. Recunoașterea rapidă a simptomelor și accesul prompt la evaluare specializată sunt decisive pentru prognostic. Despre ce trebuie făcut în cazul unui infarct miocardic acut aflăm mai mult de la Dr. Mădălina Iurașcu-Botezatu, medic specialist cardiologie.
10:30
Dronele ucianene au lovit în această dimineață instalațiile de reparație ale aeronavelor strategice și o fabrică de drone din Taganrog # Digi24.ro
Dronele ucrainene au atacat orașul rus Taganrog marți dimineața, 13 ianuarie, lovind o instalație de producție de drone, potrivit canalelor rusești Telegram și oficialilor regionali. Canalele au raportat că atacul a început la aproximativ ora 5 dimineața, ora Kievului.
10:30
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” # Digi24.ro
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill.
10:20
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire temporară, urmată de un episod sever de ger # Digi24.ro
După zile cu temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară, meteorologii anunță o încălzire temporară în perioada următoare, însă avertizează că frigul va reveni rapid. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat în direct la Digi24 că maximele vor crește treptat și nopțile geroase se vor rări în a doua parte a săptămânii, dar modelele de prognoză indică revenirea unui episod și mai sever de ger spre weekend și săptămâna viitoare, cu temperaturi foarte scăzute, în special în estul țării.
Acum 6 ore
09:50
Doi adolescenți au ajuns la spital după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania, în județul Constanța # Digi24.ro
Doi adolescenți care se dădeau cu sania pe stradă au fost loviți de o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Incidentul s-a petrecut într-o localitate din județul Constanța.
09:50
Un șofer din Huedin, fără carnet și sub influența alcoolului, prins că transporta șapte minori în mașină # Digi24.ro
Un bărbat care transporta șapte copii în mașină a fost reținut, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. S-a întâmplat în orașul Huedin, din județul Cluj, informează Digi24.
09:50
Șosea surpată la intrare în Câmpina, restricții de trafic. E a treia alunecare de teren care are loc în zonă în doar câteva săptămâni # Digi24.ro
În cea mai aglomerată zonă pe timp de iarnă, adică în zona de munte, s-a produs a treia alunecare de teren în doar câteva săptămâni. De data aceasta, evenimentul neplăcut a avut loc în județul Prahova, la intrarea în Câmpina dinspre Cornu. O porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei. Traficul greu a fost interzis, iar autoritățile supraveghează zona, anunță Digi24.
09:40
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă” # Digi24.ro
Statul Minnesota și orașul Minneapolis au anunțat luni că vor da în judecată administrația Donald Trump din cauza operațiunilor de amploare desfășurate în ultimele săptămâni de poliția federală pentru imigrație, ICE, în această zonă din nordul Statelor Unite. Decizia vine după moartea unei femei americane împușcate de un agent federal, incident care a declanșat proteste la nivel național.
09:20
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” # Digi24.ro
Propagandistul șef al lui Vladimir Putin a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei. Comparând situația din Erevan cu cea din Caracas într-un monolog virulent, Vladimir Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”, relatează Kyiv Post.
09:10
Rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx au fost interzise în Olanda . Cele două rase de pisici, printre cele mai faimoase și etalate pe rețelele de socializare, nu vor mai putea fi achiziționate în țară începând cu 1 ianuarie 2026.
08:50
Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA # Digi24.ro
Statele Unite cântăresc următoarea mișcare față de Iran, într-un context extrem de tensionat, marcat de reprimarea violentă a protestelor și de presiuni crescânde asupra administrației de la Washington. Președintele Donald Trump urmează să fie informat în zilele următoare cu privire la posibile scenarii de acțiune, de la diplomație până la lovituri militare.
08:50
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump # Digi24.ro
Liderul opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întâlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru NBC News. Vizita sa la Casa Albă are loc în contextul în care liderul SUA a refuzat să o susţină după atacurile militare americane din Caracas şi capturarea președintelui ţării, Nicolas Maduro.
08:50
Anul 2025, cel mai mortal pentru civilii ucraineni. Câte crime, multe în spatele frontului, a documentat un raport ONU # Digi24.ro
Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, aproape toţi în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, informează News.ro
08:50
Primul tratament pentru întârzierea progresiei diabetului zaharat de tip 1 a fost autorizat în UE # Digi24.ro
O nouă opţiune de tratament destinată persoanelor aflate într-o fază incipientă a diabetului zaharat de tip 1 a primit aprobarea autorităţilor de reglementare europene. Tratamentul se adresează pacienţilor aflaţi într-o etapă a bolii în care diabetul nu a debutat încă din punct de vedere clinic şi urmăreşte să întârzie evoluţia către forma care necesită tratament zilnic cu insulină.
08:40
SUA au denunțat la ONU o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă” prin atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Statele Unite au denunţat, luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia în Ucraina a rachetei balistice de ultimă generaţie Oreşnik, o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă”, notează AFP.
08:40
Opțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului: de la atacuri cu rachete la operațiuni cibernetice # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a fost informat cu privire la o gamă largă de instrumente secrete și militare care pot fi utilizate în Iran, au declarat doi oficiali ai Departamentului Apărării pentru partenerul american al BBC, CBS News. Atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune rămân o opțiune pentru o potențială intervenție a SUA, dar oficialii Pentagonului au prezentat și operațiuni cibernetice și răspunsuri sub formă de campanii psihologice, au afirmat sursele.
08:30
Zăpadă de un metru, temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Acțiune salvamont pentru salvarea unui ucrainean rătăcit în munți # Digi24.ro
Salvamontiştii maramureşeni, care în noaptea de duminică spre luni au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unui cetăţean ucrainean care a trecut graniţa prin munţi, în condiţii de frig extrem, au reuşit să ajungă la bărbat, în noaptea de luni spre marţi, la mai multe ore după ce acesta nu a mai răspuns la niciun mesaj al salvatorilor.
08:30
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade cu ger până aproape de jumătatea lui februarie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, România se va confrunta cu o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru acest interval de timp, frigul fiind resimțit mai puternic în nord-est, est și sud-est. Precipitațiile vor fi, în mare parte, la niveluri normale pentru sezon, însă în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra cantități mai reduse.
08:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 13 ianuarie
08:10
Baie la copcă, la -7° Celsius, minute în șir. Mai mulți tineri din Timiș au acceptat provocarea: „La un moment dat, ți se pare caldă” # Digi24.ro
Baie la copcă, la minus 7 grade Celsius. Mai mulți tineri din Timiș, printre care și Maria Olaru, marea campioană la gimnastică, au făcut baie în lacul înghețat, dar cu o pregătire temeinică în prealabil. Este o tradiție care se păstrează anual, în zonă. Cei mai rezistenți au stat în apa rece ca gheața aproape o jumătate de oră.
08:10
Ger cumplit peste România. Experiment la -15 grade Celsius: Cum poți transforma instant apa în cristale de gheață # Digi24.ro
România este traversată, zilele acestea, de cel mai puternic val de ger din acest sezon. Pe lângă disconfortul creat, temperaturile mult sub pragul inghețului sunt prilejul unor experimente inedite: de la hainele lăsate la uscat pe sârmă în plin ger la apa clocotită, care se transformă instant în cristale de gheață. Jurnaliștii Digi24 au urmat trendul rețelelor sociale din această perioadă și au pus în aplicare câteva, în momentul în care afară mercurul în termometre coborâse la -15 grade Celsius.
Acum 8 ore
07:50
Donald Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC, potrivit News.ro.
07:10
Rușii au instalat sisteme MANPADS pe dronele Shahed și au mărit sarcina utilă de luptă la 90 de kilograme # Digi24.ro
Rușii modernizează dronele Shahed prin instalarea de MANPADS (sisteme portabile sol-aer în accepțiounea clasică) și antene pentru contramăsuri de război electronic, mărind sarcina utilă de luptă a dronelor la 90 kg. Ca răspuns, specialiștii ucraineni dezvoltă propriile contramăsuri pentru a neutraliza inamicul.
07:10
Vacanță pentru toți elevii în februarie: Când sunt programate zilele libere în fiecare județ din țară # Digi24.ro
Elevii din România vor avea o săptămână de pauză de la cursuri în februarie, pentru vacanța de schi 2026, însă datele exacte diferă în funcție de județ. Inspectoratele școlare au stabilit intervale distincte, între 9 februarie și 1 martie, pentru a facilita organizarea activităților recreative.
07:10
Clipe de coșmar pentru oamenii din sudul Italiei, după căderea unui meteorit. Mulți au crezut ca e un atac de război # Digi24.ro
Sperietură teribilă pentru oamenii din sudul Italiei, care au fost treziți de un zgomot foarte puternic. Motivul? Un meteorit a căzut foarte aproape de o zonă locuită.
07:10
Vouchere de vacanță în 2026: Reguli noi și criterii mai stricte pentru angajați. Ce prevede legislația # Digi24.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a suferit modificări semnificative față de anul precedent, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 (privind unele măsuri fiscal-bugetare) și modificarea Ordonanței de Urgență nr. 8/2009.
07:10
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se încălzi. Medic: „Iarna înregistrăm cazuri fatale” # Digi24.ro
Avariile din sistemele de termoficare lasă adesea zeci de mii de români fără căldură. În București sunt peste 3.500 de blocuri care în continuare nu primesc agent termic. În lipsa unei alternative, tot mai mulți oameni folosesc aragazele pentru încălzire, o soluție extrem de periculoasă.
07:10
Unitate de elită a armatei germane, acuzată de hărțuire sexuală, consum de droguri și saluturi naziste # Digi24.ro
O unitate de elită a armatei germane, sub tirul acuzațiilor, în cel mai prost moment posibil. Scandalul apare în contextul în care Berlinul încearcă să consolideze armata și să stimuleze recrutarea. Este vorba despre Regimentul 26 Parașutiști, una dintre cele mai importante unități ale forțelor armate germane, scrie The Times of Israel.
07:10
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari # Digi24.ro
Decăderea celui mai cunoscut cuplu de influenceri din Italia – Chiara Ferragni și Federico Lucia, zis Fedez – în urma unui scandal de fraudă legat de vânzarea unui desert tradițional de Crăciun, a captat atenția întregii țări, atrăgând reacții aprinse chiar și din partea prim-ministrei Giorgia Meloni și a adjunctului ei, Matteo Salvini.
07:10
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar resimți lovitura din plin – doi aliați pierduți în timp record # Digi24.ro
În timp ce protestatarii ies pe străzile Iranului noapte de noapte, liderii din regiune și din întreaga lume se confruntă cu posibilitatea ca Republica Islamică să fie răsturnată - un eveniment fundamental care ar transforma geopolitica globală și piețele energetice, scrie Bloomberg.
07:10
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda # Digi24.ro
Administraţia Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, justificându-şi pretenţia din „punctul de vedere al securităţii naţionale” şi avertizând că va „face ceva” în legătură cu teritoriul, „fie că le place sau nu”. Acest lucru pune UE şi NATO într-o situaţie dificilă, scriu jurnaliștii The Guardian. Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, care se bucură de o largă autonomie, nu este propriu-zis membră a blocului, însă insula arctică este acoperită de garanţiile NATO de apărare, prin intermediul calităţii de membru a Danemarcei.
07:10
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin folosește „fără îndoială” sosii pentru a evita atentatele la adresa sa, ceea ce face parte din protocolul strict de securitate al Federației Ruse, relatează publicația ucraineană Focus.
07:10
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii # Digi24.ro
Când un embargo asupra petrolului a lovit Statele Unite în 1973, soluția radicală a președintelui american de la acea vreme, Richard Nixon, a fost să îi pună pe cetățenii țării sale să înceapă ziua de lucru cu o oră mai devreme, chiar în mijlocul iernii.
