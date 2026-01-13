Senatorul Daniel Zamfir depune moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu
MainNews.ro, 13 ianuarie 2026 13:20
Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat o moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, pe fondul semnării Acordului Mercosur fără consultarea Coaliției. Criticile lui Zamfir vizează lipsa de discuții în Guvern și angajarea României într-un subiect controversat. Acordul implică comerțul cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță o moțiune împotriva ministrului … Articolul Senatorul Daniel Zamfir depune moțiune împotriva ministrului Oana Țoiu apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Guvernul României anunță o majorare a impozitelor pe proprietate cu 70%-80% începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a alinia țara la standardele europene. Reforma vizează actualizarea bazei de impozitare și eliminarea reducerilor anterioare, generând venituri suplimentare de 3,7 miliarde lei în 2026. Guvernul României majorază impozitele pe proprietate cu 70%-80% pentru a alinia țara la … Articolul Majorarea impozitelor pe proprietate: Justificări și mize ale Guvernului până în 2027 apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
13:30
Iranul se află într-un moment crucial, cu proteste masive cerând schimbarea regimului, după crize economice severe și represalii violente. Căderea Republicii Islamice ar putea remodela geopolitica globală și piețele energetice, generând incertitudine în Orientul Mijlociu și riscuri pentru stabilitatea regională. Căderea regimului din Iran ar putea schimba radical geopolitica globală și piețele energetice Protestele masive … Articolul Iran: Revoluția iminentă ce promite să schimbe cursul global apare prima dată în Main News.
13:20
Acum o oră
13:10
Intervențiile chirurgicale neurgente au fost amânate la Institutul „CC Iliescu” din București din cauza temperaturilor scăzute, care ajung la 16 grade Celsius. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că situația este monitorizată constant, iar spitalele afectate primesc soluții temporare pentru încălzire. Intervențiile chirurgicale neurgente au fost amânate la Institutul „CC Iliescu” din cauza temperaturilor scăzute … Articolul Intervenții chirurgicale amânate la spitalul de top din Capitală apare prima dată în Main News.
13:00
Dacia lansează un nou model electric în România, extinzându-și producția și menținând în ofertă modelul Spring. Noul vehicul, inspirat de SUV-uri, va fi prezentat în 2026, având un preț sub 18.000 euro. De asemenea, Dacia revine în clasa C cu un hatchback modern, programat pentru producție în 2027. Dacia va lansa un nou model electric … Articolul Dacia lansează un nou model în România și își extinde capacitățile de producție apare prima dată în Main News.
13:00
Descoperă cele mai mari performanțe înregistrate de femei în sport! De la Serena Williams și Nadia Comăneci, la Simone Biles și Marta Vieira da Silva, acest articol explorează realizările remarcabile ale sportivelor. Femeile au dovedit că sportul nu are gen. Află poveștile inspiratoare ale acestor campioane! Femeile au demonstrat excelență în sport, obținând performanțe remarcabile … Articolul Performanțe remarcabile ale femeilor în sport: realizări de top apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:50
73% dintre directorii financiari doresc o digitalizare accelerată a departamentelor financiare, conform studiului Horváth. Standardizarea proceselor financiare este prioritatea principală pentru 2026, iar lipsa competențelor digitale rămâne o provocare majoră. Investițiile în transformarea digitală sunt esențiale pentru eficiență. 73% dintre directorii financiari doresc accelerarea digitalizării în departamentele financiare 87% consideră standardizarea proceselor financiare o prioritate … Articolul Trei sferturi din directorii financiari cer digitalizare rapidă în finanțe apare prima dată în Main News.
12:30
Iranul pregătește execuții iminente pentru protestatari acuzați de „război împotriva lui Dumnezeu”. Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani, va fi spânzurat fără drept de apărare. Protestele continuă, iar numărul morților crește. Situația economică instabilă și represiunea brutală generează îngrijorări internaționale. Iranul pregătește execuția lui Erfan Soltani, un protestatar reținut fără acces la apărare … Articolul Iranul pregătește execuții pentru protestatari: „Luptăm cu mâinile goale” apare prima dată în Main News.
12:20
O bătrână de 83 de ani din Padova, Italia, a fost jefuită în propria locuință de doi moldoveni mascați, care au furat bijuterii și 2.000 de euro. Îngrijitoarea sa a fost implicată, furnizând informații despre bunuri. Toți trei au fost arestați de autoritățile italiene. Jaful a avut loc pe 24 octombrie. O bătrână de 83 … Articolul Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea, arestați după jaf în Italia apare prima dată în Main News.
12:20
Negocierile dintre președintele Nicușor Dan și coaliția de guvernare vizează numirea noului șef al SRI, SIE și a procurorilor-șefi la marile parchete. Procedurile implică consultări politice complexe, cu scopul de a asigura lideri competenți în contextul geopolitic actual. Detalii despre candidaturi și implicații politice. Negocierile pentru numirea directorilor SRI și SIE sunt în desfășurare, dar … Articolul Negocierea șefiei serviciilor și parchetelor între Nicușor Dan și Coaliție apare prima dată în Main News.
12:10
O barjă cu 1.133 tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat în Dunăre, lângă Zimnicea, pe 10 ianuarie. Autoritățile monitorizează situația, iar primăria asigură că nu există risc de poluare. Barja, sub pavilion slovac, a luat apă după o eșuare pe 20 decembrie 2025. O barjă încărcată cu 1.133 tone de îngrășăminte … Articolul Barjă cu 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat în Dunăre, Zimnicea apare prima dată în Main News.
12:00
Prelungirea vieții mașinii de spălat rufe este esențială. Adoptând obiceiuri corecte de utilizare și întreținere, precum curățarea filtrului, evitarea supraîncărcării și folosirea detergentului adecvat, poți preveni defecțiunile premature și economisi bani pe termen lung. Află trucuri utile pentru a avea o mașină de spălat durabilă. Durata de viață a mașinii de spălat rufe variază între … Articolul Îmbunătățiri simple pentru longevitatea mașinii de spălat rufe apare prima dată în Main News.
12:00
Victor Ponta critică întârzierea Emilei Șercan în a-l denunța pe Radu Marinescu ca plagiator, subliniind că au trecut 14 luni de când a fost numit ministru al Justiției. Acesta sugerează o coordonare politică și folosește atacuri prin intermediul rețelei Soros-USR. Ponta consideră această situație parte a unei bătălii pentru Justiție. Victor Ponta a criticat întârzierile … Articolul Marinescu, plagiator: 14 luni de investigații pentru adevăr apare prima dată în Main News.
12:00
Antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane a murit, legătura cu o moștenitoare bogată # MainNews.ro
Rolland Courbis, fost antrenor francez, a murit la 72 de ani. El l-a adus pe Zinedine Zidane la Bordeaux în 1992 și a fost primul care l-a poreclit „Zizou”. Courbis a avut o carieră remarcabilă în fotbalul francez, antrenând echipe precum Montpellier și Lens. Zidane l-a omagiat pe rețelele sociale pentru impactul său. Rolland Courbis, … Articolul Antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane a murit, legătura cu o moștenitoare bogată apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
11:50
Dacia va continua să vândă modelul electric Spring alături de un nou vehicul urban bazat pe Renault Twingo EV, care va fi lansat la Salonul Auto de la Paris. Prețul va începe de la 18.000 euro, iar producția va avea loc în Slovenia. Cele două modele vor coexistă timp de un an, oferind clienților opțiuni … Articolul Dacia lansează două modele electrice: detalii despre mașina de oraș și producție apare prima dată în Main News.
11:30
Preotul DJ Guilherme Peixoto a cucerit publicul din Beirut cu un concert exuberant, stârnind atât entuziasm, cât și controverse. Criticile liderilor religioși nu l-au oprit să transmită un mesaj de coexistență și optimism, adaptând credința la timpurile moderne și atrăgând tinerii în lumea muzicii electronice. Padre Guilherme, preot și DJ, a atras atenția în Beirut … Articolul Preot ziua, DJ noaptea: Părintele Guilherme captivează Beirutul pe ringul de dans apare prima dată în Main News.
11:20
Opoziția din Parlament, formată din Grupul „Pace” și AUR, depune o nouă moțiune împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, după doar 21 de zile în funcție. Aceasta acuză declarații iresponsabile ce afectează politica de apărare a României, invocând lipsa de rigoare și de profunzime instituțională. Grupul „Pace” și AUR depun o nouă moțiune împotriva ministrului Apărării, … Articolul Moțiune USR împotriva ministrului Apărării Radu Miruță, susținută de AUR apare prima dată în Main News.
11:00
Ionuț Gurău și Radu Negru s-au reunit la Bylis, formație din prima ligă albaneză, după despărțirea de Unirea Slobozia. Cei doi jucători români, cu experiență în Superliga României, își propun să contribuie la menținerea echipei în liga superioară în urma unei perioade dificile. Ionuț Gurău și Radu Negru au semnat cu echipa albaneză Bylis, reunindu-se … Articolul Transferul rapid al lui Radu Negru și Ionuț Gurău în Albania: detalii exclusive apare prima dată în Main News.
11:00
România a atins un consum record de electricitate, depășind 9.000 MW, din cauza gerului năprasnic. Utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire și dependența de importuri (12.8%) evidențiază lipsa capacității interne. Facturile mari la energie îngrijorează românii, în special consumul ridicat al cuptoarelor electrice. România a înregistrat un consum record de electricitate de peste 9.000 MW … Articolul Consum record de electricitate în România din cauza gerului extrem apare prima dată în Main News.
10:40
Donald Trump își exprimă îngrijorarea că o decizie desfavorabilă a Curții Supreme privind taxele vamale impuse de administrația sa ar putea duce la pierderi financiare majore pentru SUA. El avertizează că aceste sancțiuni ar putea genera un haos economic, cu implicații grave pentru securitatea națională. Donald Trump își exprimă îngrijorarea că taxele vamale impuse de … Articolul Trump, îngrijorat de șansele sale în noul mandat: „Suntem terminați!” apare prima dată în Main News.
10:30
Un val de cinci – șase metri a lovit brusc plaja din Santa Clara del Mar, Argentina, provocând moartea unui tânăr turist și rănirea altor 35 de persoane. Incidentul a avut loc în timpul după-amiezii, când plaja era aglomerată de turiști. Autoritățile investighează cauzele fenomenului și au evacuat plajele din zonă. Un om a murit … Articolul Val de 6 metri lovește plaja din Argentina: un mort și 35 de răniți apare prima dată în Main News.
10:20
PSD susține ministrul Radu Marinescu în scandalul de plagiat, considerând acuzațiile un atac politic pentru înlăturarea sa. Reacțiile membrilor PSD evidențiază importanța tratării subiectului cu seriozitate și subliniază că plagiatul nu a fost confirmat de comisiile competente. PSD susține că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Radu Marinescu sunt un atac politic Ministrul a inițiat procesul … Articolul Acuzațiile de plagiat: un atac politic împotriva lui Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
10:00
Alain Orsoni, fost președinte al AJ Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale. Cunoscut pentru transferul lui Adrian Mutu, Orsoni avea o carieră tumultuoasă, fiind implicat în mișcarea separatiste corsicane. Motivele asasinatului rămân neclare, dar legăturile anterioare ale victimei pot oferi indicii. Alain Orsoni, fost președinte al lui AJ Ajaccio, a fost împușcat … Articolul Președintele surpriză cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei apare prima dată în Main News.
10:00
China investighează achiziția startupului de AI Manus de către Meta Platforms, condusă de Mark Zuckerberg, pentru a verifica respectarea legilor de control al exporturilor. Tranzacția, evaluată la peste 2 miliarde de dolari, evidențiază importanța AI-ului pentru Meta în contextul competiției globale. China investighează achiziția startup-ului chinez de AI Manus de către Meta Platforms Tranzacția, finalizată … Articolul Mesajul Chinei pentru Mark Zuckerberg: Ce trebuie să știe liderul Facebook apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:50
Războiul din Ucraina continuă, ajungând în a 1.419-a zi. Atacurile aeriene rusești asupra Harkovului au dus la moartea a cel puțin patru persoane și au rănit alte trei. Autoritățile avertizează despre amenințări imediate, în timp ce infrastructura electrică este vizată constant. Detalii despre atacuri și reacțiile oficialilor locali. Războiul din Ucraina a marcat a 1.419-a … Articolul Război în Ucraina: Atacuri aeriene rusă devastatoare la Harkov, patru morți apare prima dată în Main News.
09:30
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere demisia prefectului Ioana Făcăleață, acuzată că a sărit peste rând la UPU. Gorghiu solicită transparență și publicarea documentelor care să confirme scopul vizitei prefectului. Incidentul a stârnit controverse în legătură cu abuzurile în funcție și accesul pacienților la îngrijiri medicale. Alina Gorghiu, deputat PNL, cere publicarea documentelor de către Prefectura … Articolul Alina Gorghiu cere demisia prefectului de Argeș pentru abuz la UPU apare prima dată în Main News.
09:30
Incendiul devastator din barul Le Constellation din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, inclusiv a tânărului Trystan Pidoux. Ultimul său mesaj emoționant pentru mamă a reflectat dragostea și altruismul său. Părinții săi doresc să păstreze vie amintirea unui băiat plin de carismă și visuri mari. Un incendiu în barul Le Constellation din Crans-Montana … Articolul Ultimul SMS din barul incendiat de la Crans-Montana: „Te iubesc, mamă!” apare prima dată în Main News.
09:00
Slovacia, sub conducerea președintelui Peter Pellegrini și premierului Robert Fico, a decis să nu mai acorde ajutor militar Ucrainei și exclude trimiterile de trupe. Liderii slovaci subliniază unitatea și suveranitatea țării, apelând la coaliția guvernamentală pentru a depăși conflictele interne în contextul provocărilor Uniunii Europene. Slovacia nu va mai acorda ajutor militar Ucrainei și nu … Articolul Slovacia oprește ajutoarele pentru Ucraina și exclude trimiterea de trupe apare prima dată în Main News.
09:00
Ochelarii Vision Pro, lansati în 2024, au avut un succes modest din cauza prețului ridicat de 3.499 dolari, greutății și lipsei aplicațiilor populare. Deși se axa pe premium, Apple a ratat oportunitatea într-un moment de declin al interesului pentru VR, în timp ce Meta a avut succes cu produse mai accesibile. Lansarea Vision Pro în … Articolul De ce ochelarii Vision Pro nu au reușit să aibă succes pe piață apare prima dată în Main News.
09:00
Nicolae Stanciu a fost doar rezervă în victoria importantă a echipei Genoa în Serie A, după ce a ratat un penalty decisiv în meciul cu AC Milan. Echipa sa a obținut prima victorie după cinci etape, având acum 19 puncte și ocupând locul 15 în clasament, în lupta pentru evitarea retrogradării. Nicolae Stanciu a fost … Articolul Nicolae Stanciu, sancționat pentru penalty-ul ratat în meciul cu AC Milan apare prima dată în Main News.
09:00
Ramona Bâliș, Director Financiar la Metaminds, discută despre importanța rigoarei în inovație și cum leadershipul autentic poate transforma funcția financiară într-un motor de performanță. Află cum digitalizarea și o echipă bine pregătită pot susține decizii strategice corecte pentru creșterea sustenabilă a companiilor. Ramona Bâliș, Director Financiar la Metaminds, subliniază importanța rigoarei strategice în inovație Digitalizarea … Articolul Rigoarea este cheia succesului în inovație, altfel rămâne doar un vis scump apare prima dată în Main News.
08:30
Venezuela anunță o nouă agendă cu Uniunea Europeană după o reuniune sinceră între diplomați. Delcy Rodríguez, noua conducătoare interimară, subliniază importanța dialogului cu Europa, în contextul presiunii din partea SUA și a relațiilor diplomatice recente. Caracasul caută cooperare pentru bunăstarea ambelor popoare. Venezuela anunță o nouă agendă cu Uniunea Europeană după o reuniune constructivă între … Articolul Venezuela deschide o nouă etapă de colaborare cu UE după discuții sincere apare prima dată în Main News.
08:20
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins acuzațiile de plagiat și a afirmat că nu va demisiona, indiferent de cerințele premierului, subliniind că el are un verdict favorabil pentru teza de doctorat. Scandalul continuă să atragă atenția, cu acuzații că 56% din lucrare ar fi copiat. Radu Marinescu, ministrul Justiției, respinge acuzațiile de plagiat în teza … Articolul Radu Marinescu respinge demisia după scandalul plagiatului: „Nu, evident că nu” apare prima dată în Main News.
08:00
David și Victoria Beckham sunt devastați de situația cu fiul lor Brooklyn, care refuză să comunice cu ei decât prin avocați. Motivul ar fi protecția sănătății sale mintale, afectată de expunerea pe rețelele sociale. Ruptura a început după căsătoria sa cu Nicola Peltz, deteriorând relațiile cu familia. Brooklyn Beckham refuză comunicarea cu părinții săi decât … Articolul David și Victoria Beckham, șocați: Brooklyn comunică doar prin avocați apare prima dată în Main News.
08:00
Nereguli grave la Berceni: cardurile primăriei folosite la benzinării și bilete scumpe # MainNews.ro
Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la Primăria Berceni, Prahova, inclusiv cheltuieli nejustificate de 10.000 euro pentru bilete de avion și 20.000 euro pentru carburant. Auditul a relevat utilizarea cardurilor primăriei la benzinării din alte județe, fără documente justificative, iar primărița Cosmina Pandele susține că există explicații. Curtea de Conturi a descoperit nereguli financiare … Articolul Nereguli grave la Berceni: cardurile primăriei folosite la benzinării și bilete scumpe apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:50
Judecata accidentului fatal de la Boldureşti, suspendată – impact asupra dosarelor penale # MainNews.ro
Judecata privind accidentul fatal de la Boldureşti, în care fostul poliţist Nicanor Ciochină este acuzat de omor, a fost suspendată pentru o perioadă nedeterminată. Instanţa examinează o excepţie de neconstituţionalitate, ce ar putea afecta alte dosare penale. Mai multe amânări au dus la tergiversarea procesului. Judecata în cazul accidentului mortal de la Boldurești a fost … Articolul Judecata accidentului fatal de la Boldureşti, suspendată – impact asupra dosarelor penale apare prima dată în Main News.
07:40
Noile taxe și impozite din 2026 aduc schimbări semnificative pentru societățile comerciale din România. Acestea includ impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor și dividendelor, cu cote mai mari și criterii stricte. Întreprinderile trebuie să se adapteze noilor reglementări fiscale pentru a evita penalizările. Noile taxe și impozite din 2026 vor avea un impact semnificativ asupra societăților comerciale … Articolul Impactul noilor taxe și impozite asupra firmelor în 2026 apare prima dată în Main News.
07:30
Un tragic accident în Bolivia a dus la moartea a 11 persoane, inclusiv un adolescent de 13 ani care conducea microbuzul. Incidentele rutiere sunt frecvente în țară, majoritatea cauzate de neglijență. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului produs aproape de frontiera cu Brazilia. Un accident devastator în Bolivia a dus la moartea a 11 persoane într-un microbuz … Articolul Accident tragic în Bolivia: 11 morți după ce un adolescent a condus microbuzul apare prima dată în Main News.
07:10
Deputatul Ion Iordache a depus un proiect de lege în Parlament pentru legalizarea prostituției în România, având ca scop reglementarea activităților sexuale. Proiectul își propune combaterea traficului de persoane, protecția sănătății publice și instituirea unor controale medicale periodice pentru practicanți. Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect de lege pentru reglementarea prostituției în România … Articolul Proiect de lege pentru legalizarea prostituției: Reglementare versus ipocrizie apare prima dată în Main News.
07:00
Bergodi, antrenorul U Cluj, se arată îngrijorat de gerul din România înainte de prima etapă a anului. După ce echipa a terminat fără victorii cele trei meciuri amicale din Antalya, temperaturile scăzute din țară adaugă un nou nivel de dificultate. Află toate detaliile despre starea echipei și provocările viitoare. U Cluj a terminat ultimul amical … Articolul Bergodi, impresionat de gerul extrem din România – Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
07:00
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile secrete, în prezent la 48 de ani. Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță un proiect pentru ajustarea vârstei de pensionare, în contextul reducerii cheltuielilor cu 10% și menținerii numărului de angajați. Guvernul pregătește un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare la MApN și … Articolul Creșterea vârstei de pensionare pentru angajații MApN, MAI și servicii secrete apare prima dată în Main News.
06:30
Un tânăr cercetător din Oxford, Sholto David, a obținut o recompensă de 2,3 milioane de euro după ce a demascat fraude în cercetarea cancerului la Dana-Farber Cancer Institute. Dovezile sale au dus la recuperarea a 13 milioane de euro, evidențiind importanța transparenței în studiile oncologice. Sholto David, un tânăr din Oxford, a demascat fraude în … Articolul Tânăr recompensat cu 2,3 milioane euro pentru descoperirea unor date false în cancer apare prima dată în Main News.
06:10
George Simion, liderul AUR, anunță un protest pe 15 ianuarie în Piața Universității, coincizând cu strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Politologul George Jiglău subliniază lipsa de conținut a opoziției AUR, care oferă doar zgomot și spectacol, dar riscă să capitalizeze pe nemulțumirile societății. George Simion organizează un protest pe 15 ianuarie în … Articolul Protestul lui George Simion: Ce se ascunde în spatele unei lumi paralele apare prima dată în Main News.
06:00
Xabi Alonso a fost demis de la conducerea echipei Real Madrid după înfrângerea în fața Barcelonei în Supercupa Spaniei. Jucătorii au fost surprinși, aflând vestea prin comunicatul oficial al clubului, fără a se aștepta la o astfel de decizie. Alvaro Arbeloa preia acum banca tehnică. Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid după … Articolul Real Madrid: Reacția surprinzătoare a starurilor la plecarea lui Xabi Alonso apare prima dată în Main News.
06:00
Cârtița TBM, prima instalație de forare a unui tunel rutier de autostradă din România, a ajuns în Portul Constanța. Tunelul Poiana de pe A1 Sibiu-Pitești va fi săpat prin metoda modernă, cu o lungime de 1,78 km și 2 galerii. Primele transporturi agabaritice pornesc spre Călărași pentru verificări. Cârtița TBM a ajuns în Portul Constanța … Articolul Cârtița, primul TBM din România, a ajuns în Portul Constanța pentru tunelul A1 apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
05:30
Guvernul României intenționează să crească vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, a anunțat ministrul Radu Miruță. Proiectul de lege vizează reducerea cheltuielilor cu 10% fără a afecta salariile angajaților. Detalii despre vârsta exactă de pensionare vor fi prezentate săptămâna viitoare. Guvernul pregătește o lege pentru creșterea vârstei de pensionare … Articolul Guvernul majorează vârsta de pensionare pentru MAI, MApN, SRI și SPP apare prima dată în Main News.
05:30
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat că Donald Trump a acceptat să nu intervină militar în Mexic, după o convorbire telefonică pe fundalul tensiunilor legate de cartelurile de droguri. Sheinbaum a respins oferta de trupe, subliniind importanța cooperării și respectului reciproc în soluționarea problemelor de securitate. Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică cu Donald … Articolul Trump nu va interveni militar în Mexic, anunță președinta Sheinbaum apare prima dată în Main News.
05:00
Genoa, sub conducerea lui Dan Şucu, a obținut o victorie importantă în Serie A, învingând Cagliari cu 3-0. Deși echipa s-a distanțat de locurile retrogradabile, Nicolae Stanciu a rămas rezervă neutilizată după ratarea penalty-ului cu AC Milan. Genoa ocupă acum locul 15 cu 19 puncte. Genoa, echipă patronată de Dan Şucu, a câștigat cu 3-0 … Articolul Genoa lui Dan Şucu, triumf în Serie A! Ce a pățit Stanciu după penalty-ul ratat apare prima dată în Main News.
05:00
Tăcerea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz după acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, ridică întrebări importante. Liderii politici aleg stabilitatea în locul unei reacții, lăsând electoratul nelămurit în fața unui scandal care afectează credibilitatea guvernului. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat de PressOne Partidele politice, … Articolul Nicușor Dan și Ilie Bolojan susțin aceeași poziție privind ministrul Justiției apare prima dată în Main News.
04:30
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a criticat lipsa discuțiilor în coaliția de guvernare despre acordul comercial UE-MERCOSUR, considerând că este inacceptabil. El susține că acordul ar fi trebuit să fie amânat pentru o analiză mai profundă a impactului asupra agriculturii și a altor aspecte politice. Kelemen Hunor a declarat că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat … Articolul Kelemen Hunor: Acordul UE-MERCOSUR, nesocotit în coaliție, inacceptabil! apare prima dată în Main News.
