Acuzațiile de plagiat: un atac politic împotriva lui Radu Marinescu
MainNews.ro, 13 ianuarie 2026 10:20
PSD susține ministrul Radu Marinescu în scandalul de plagiat, considerând acuzațiile un atac politic pentru înlăturarea sa. Reacțiile membrilor PSD evidențiază importanța tratării subiectului cu seriozitate și subliniază că plagiatul nu a fost confirmat de comisiile competente. PSD susține că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Radu Marinescu sunt un atac politic Ministrul a inițiat procesul
• • •
Acum 5 minute
10:40
Donald Trump își exprimă îngrijorarea că o decizie desfavorabilă a Curții Supreme privind taxele vamale impuse de administrația sa ar putea duce la pierderi financiare majore pentru SUA. El avertizează că aceste sancțiuni ar putea genera un haos economic, cu implicații grave pentru securitatea națională. Donald Trump își exprimă îngrijorarea că taxele vamale impuse de
Acum 15 minute
10:30
Un val de cinci – șase metri a lovit brusc plaja din Santa Clara del Mar, Argentina, provocând moartea unui tânăr turist și rănirea altor 35 de persoane. Incidentul a avut loc în timpul după-amiezii, când plaja era aglomerată de turiști. Autoritățile investighează cauzele fenomenului și au evacuat plajele din zonă. Un om a murit
Acum 30 minute
10:20
PSD susține ministrul Radu Marinescu în scandalul de plagiat, considerând acuzațiile un atac politic pentru înlăturarea sa. Reacțiile membrilor PSD evidențiază importanța tratării subiectului cu seriozitate și subliniază că plagiatul nu a fost confirmat de comisiile competente. PSD susține că acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Radu Marinescu sunt un atac politic Ministrul a inițiat procesul
Acum o oră
10:00
Alain Orsoni, fost președinte al AJ Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale. Cunoscut pentru transferul lui Adrian Mutu, Orsoni avea o carieră tumultuoasă, fiind implicat în mișcarea separatiste corsicane. Motivele asasinatului rămân neclare, dar legăturile anterioare ale victimei pot oferi indicii. Alain Orsoni, fost președinte al lui AJ Ajaccio, a fost împușcat
10:00
China investighează achiziția startupului de AI Manus de către Meta Platforms, condusă de Mark Zuckerberg, pentru a verifica respectarea legilor de control al exporturilor. Tranzacția, evaluată la peste 2 miliarde de dolari, evidențiază importanța AI-ului pentru Meta în contextul competiției globale. China investighează achiziția startup-ului chinez de AI Manus de către Meta Platforms Tranzacția, finalizată
09:50
Războiul din Ucraina continuă, ajungând în a 1.419-a zi. Atacurile aeriene rusești asupra Harkovului au dus la moartea a cel puțin patru persoane și au rănit alte trei. Autoritățile avertizează despre amenințări imediate, în timp ce infrastructura electrică este vizată constant. Detalii despre atacuri și reacțiile oficialilor locali. Războiul din Ucraina a marcat a 1.419-a
Acum 2 ore
09:30
Deputatul PNL Alina Gorghiu cere demisia prefectului Ioana Făcăleață, acuzată că a sărit peste rând la UPU. Gorghiu solicită transparență și publicarea documentelor care să confirme scopul vizitei prefectului. Incidentul a stârnit controverse în legătură cu abuzurile în funcție și accesul pacienților la îngrijiri medicale. Alina Gorghiu, deputat PNL, cere publicarea documentelor de către Prefectura
09:30
Incendiul devastator din barul Le Constellation din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, inclusiv a tânărului Trystan Pidoux. Ultimul său mesaj emoționant pentru mamă a reflectat dragostea și altruismul său. Părinții săi doresc să păstreze vie amintirea unui băiat plin de carismă și visuri mari. Un incendiu în barul Le Constellation din Crans-Montana
09:00
Slovacia, sub conducerea președintelui Peter Pellegrini și premierului Robert Fico, a decis să nu mai acorde ajutor militar Ucrainei și exclude trimiterile de trupe. Liderii slovaci subliniază unitatea și suveranitatea țării, apelând la coaliția guvernamentală pentru a depăși conflictele interne în contextul provocărilor Uniunii Europene. Slovacia nu va mai acorda ajutor militar Ucrainei și nu
09:00
Ochelarii Vision Pro, lansati în 2024, au avut un succes modest din cauza prețului ridicat de 3.499 dolari, greutății și lipsei aplicațiilor populare. Deși se axa pe premium, Apple a ratat oportunitatea într-un moment de declin al interesului pentru VR, în timp ce Meta a avut succes cu produse mai accesibile. Lansarea Vision Pro în
09:00
Nicolae Stanciu a fost doar rezervă în victoria importantă a echipei Genoa în Serie A, după ce a ratat un penalty decisiv în meciul cu AC Milan. Echipa sa a obținut prima victorie după cinci etape, având acum 19 puncte și ocupând locul 15 în clasament, în lupta pentru evitarea retrogradării. Nicolae Stanciu a fost
09:00
Ramona Bâliș, Director Financiar la Metaminds, discută despre importanța rigoarei în inovație și cum leadershipul autentic poate transforma funcția financiară într-un motor de performanță. Află cum digitalizarea și o echipă bine pregătită pot susține decizii strategice corecte pentru creșterea sustenabilă a companiilor. Ramona Bâliș, Director Financiar la Metaminds, subliniază importanța rigoarei strategice în inovație Digitalizarea
Acum 4 ore
08:30
Venezuela anunță o nouă agendă cu Uniunea Europeană după o reuniune sinceră între diplomați. Delcy Rodríguez, noua conducătoare interimară, subliniază importanța dialogului cu Europa, în contextul presiunii din partea SUA și a relațiilor diplomatice recente. Caracasul caută cooperare pentru bunăstarea ambelor popoare. Venezuela anunță o nouă agendă cu Uniunea Europeană după o reuniune constructivă între
08:20
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins acuzațiile de plagiat și a afirmat că nu va demisiona, indiferent de cerințele premierului, subliniind că el are un verdict favorabil pentru teza de doctorat. Scandalul continuă să atragă atenția, cu acuzații că 56% din lucrare ar fi copiat. Radu Marinescu, ministrul Justiției, respinge acuzațiile de plagiat în teza
08:00
David și Victoria Beckham sunt devastați de situația cu fiul lor Brooklyn, care refuză să comunice cu ei decât prin avocați. Motivul ar fi protecția sănătății sale mintale, afectată de expunerea pe rețelele sociale. Ruptura a început după căsătoria sa cu Nicola Peltz, deteriorând relațiile cu familia. Brooklyn Beckham refuză comunicarea cu părinții săi decât
08:00
Nereguli grave la Berceni: cardurile primăriei folosite la benzinării și bilete scumpe # MainNews.ro
Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la Primăria Berceni, Prahova, inclusiv cheltuieli nejustificate de 10.000 euro pentru bilete de avion și 20.000 euro pentru carburant. Auditul a relevat utilizarea cardurilor primăriei la benzinării din alte județe, fără documente justificative, iar primărița Cosmina Pandele susține că există explicații. Curtea de Conturi a descoperit nereguli financiare
07:50
Judecata accidentului fatal de la Boldureşti, suspendată – impact asupra dosarelor penale # MainNews.ro
Judecata privind accidentul fatal de la Boldureşti, în care fostul poliţist Nicanor Ciochină este acuzat de omor, a fost suspendată pentru o perioadă nedeterminată. Instanţa examinează o excepţie de neconstituţionalitate, ce ar putea afecta alte dosare penale. Mai multe amânări au dus la tergiversarea procesului. Judecata în cazul accidentului mortal de la Boldurești a fost
07:40
Noile taxe și impozite din 2026 aduc schimbări semnificative pentru societățile comerciale din România. Acestea includ impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor și dividendelor, cu cote mai mari și criterii stricte. Întreprinderile trebuie să se adapteze noilor reglementări fiscale pentru a evita penalizările. Noile taxe și impozite din 2026 vor avea un impact semnificativ asupra societăților comerciale
07:30
Un tragic accident în Bolivia a dus la moartea a 11 persoane, inclusiv un adolescent de 13 ani care conducea microbuzul. Incidentele rutiere sunt frecvente în țară, majoritatea cauzate de neglijență. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului produs aproape de frontiera cu Brazilia. Un accident devastator în Bolivia a dus la moartea a 11 persoane într-un microbuz
07:10
Deputatul Ion Iordache a depus un proiect de lege în Parlament pentru legalizarea prostituției în România, având ca scop reglementarea activităților sexuale. Proiectul își propune combaterea traficului de persoane, protecția sănătății publice și instituirea unor controale medicale periodice pentru practicanți. Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect de lege pentru reglementarea prostituției în România
07:00
Bergodi, antrenorul U Cluj, se arată îngrijorat de gerul din România înainte de prima etapă a anului. După ce echipa a terminat fără victorii cele trei meciuri amicale din Antalya, temperaturile scăzute din țară adaugă un nou nivel de dificultate. Află toate detaliile despre starea echipei și provocările viitoare. U Cluj a terminat ultimul amical
07:00
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile secrete, în prezent la 48 de ani. Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță un proiect pentru ajustarea vârstei de pensionare, în contextul reducerii cheltuielilor cu 10% și menținerii numărului de angajați. Guvernul pregătește un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare la MApN și
Acum 6 ore
06:30
Un tânăr cercetător din Oxford, Sholto David, a obținut o recompensă de 2,3 milioane de euro după ce a demascat fraude în cercetarea cancerului la Dana-Farber Cancer Institute. Dovezile sale au dus la recuperarea a 13 milioane de euro, evidențiind importanța transparenței în studiile oncologice. Sholto David, un tânăr din Oxford, a demascat fraude în
06:10
George Simion, liderul AUR, anunță un protest pe 15 ianuarie în Piața Universității, coincizând cu strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Politologul George Jiglău subliniază lipsa de conținut a opoziției AUR, care oferă doar zgomot și spectacol, dar riscă să capitalizeze pe nemulțumirile societății. George Simion organizează un protest pe 15 ianuarie în
06:00
Xabi Alonso a fost demis de la conducerea echipei Real Madrid după înfrângerea în fața Barcelonei în Supercupa Spaniei. Jucătorii au fost surprinși, aflând vestea prin comunicatul oficial al clubului, fără a se aștepta la o astfel de decizie. Alvaro Arbeloa preia acum banca tehnică. Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid după
06:00
Cârtița TBM, prima instalație de forare a unui tunel rutier de autostradă din România, a ajuns în Portul Constanța. Tunelul Poiana de pe A1 Sibiu-Pitești va fi săpat prin metoda modernă, cu o lungime de 1,78 km și 2 galerii. Primele transporturi agabaritice pornesc spre Călărași pentru verificări. Cârtița TBM a ajuns în Portul Constanța
05:30
Guvernul României intenționează să crească vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, a anunțat ministrul Radu Miruță. Proiectul de lege vizează reducerea cheltuielilor cu 10% fără a afecta salariile angajaților. Detalii despre vârsta exactă de pensionare vor fi prezentate săptămâna viitoare. Guvernul pregătește o lege pentru creșterea vârstei de pensionare
05:30
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunțat că Donald Trump a acceptat să nu intervină militar în Mexic, după o convorbire telefonică pe fundal
05:00
Genoa, sub conducerea lui Dan Şucu, a obținut o victorie importantă în Serie A, învingând Cagliari cu 3-0. Deși echipa s-a distanțat de locurile retrogradabile, Nicolae Stanciu a rămas rezervă neutilizată după ratarea penalty-ului cu AC Milan. Genoa ocupă acum locul 15 cu 19 puncte. Genoa, echipă patronată de Dan Şucu, a câștigat cu 3-0 … Articolul Genoa lui Dan Şucu, triumf în Serie A! Ce a pățit Stanciu după penalty-ul ratat apare prima dată în Main News.
05:00
Tăcerea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Dominic Fritz după acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, ridică întrebări importante. Liderii politici aleg stabilitatea în locul unei reacții, lăsând electoratul nelămurit în fața unui scandal care afectează credibilitatea guvernului. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat de PressOne Partidele politice, … Articolul Nicușor Dan și Ilie Bolojan susțin aceeași poziție privind ministrul Justiției apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
04:30
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a criticat lipsa discuțiilor în coaliția de guvernare despre acordul comercial UE-MERCOSUR, considerând că este inacceptabil. El susține că acordul ar fi trebuit să fie amânat pentru o analiză mai profundă a impactului asupra agriculturii și a altor aspecte politice. Kelemen Hunor a declarat că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat … Articolul Kelemen Hunor: Acordul UE-MERCOSUR, nesocotit în coaliție, inacceptabil! apare prima dată în Main News.
04:30
Revolte în Iran: Reacția Moscovei și anunțul lui Khamenei despre manifestații pro-regim # MainNews.ro
Rusia a condamnat intervenția în Iran, în timp ce Trump ia în calcul lovituri aeriene în cadrul protestelor sângeroase din Republica Islamică. Regimul de la Teheran mobilizează manifestanți pro-regim, iar Khamenei lansează un avertisment pentru SUA. Sute de oameni au fost uciși în ultimele săptămâni. Rusia a condamnat intervenția străină în Iran, confirmând sprijinul pentru … Articolul Revolte în Iran: Reacția Moscovei și anunțul lui Khamenei despre manifestații pro-regim apare prima dată în Main News.
04:00
Real Madrid a decis să-l demită pe Xabi Alonso, iar mutarea a fost surprinzătoare pentru mulți. Clubul condus de Florentino Perez a plătit 15 milioane de euro pentru a-l aduce pe antrenor, iar despărțirea ulterioară va costa alte 15 milioane, plus salariul anual de 8-9 milioane, totalizând 30 de milioane. Xabi Alonso a fost demis … Articolul Costul demiterii lui Xabi Alonso pentru Real Madrid: o avere plătită de Perez apare prima dată în Main News.
04:00
Laura Pausini va fi co-prezentatoare la Festivalul de la Sanremo 2026, alături de Carlo Conti. Anunțul a fost făcut live la Rai 1, unde cântăreața a descris emoțiile sale legate de festival. Sanremo va avea loc între 24 și 28 februarie, aducând o varietate de concurenți și multe surprize pentru iubitorii muzicii italiene. Laura Pausini … Articolul Cântăreața celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti apare prima dată în Main News.
03:40
Ucrainenii au demontat racheta Oreșnik, dezvăluind tehnologii învechite din anii ’60, inclusiv giroscoape folosite de Iuri Gagarin și tuburi electronice din epoca sovietică. Racheta, utilizată în atacuri asupra Dnipro și Liov, trezește îngrijorări datorită ineficienței și vechimii sale tehnologice. Experții ucraineni au demontat racheta rusească Oreșnik, concluzionând că se bazează pe tehnologie din anii ’60. … Articolul Ucrainenii demontează racheta Oreșnik: tehnologie din anii ’60 a lui Putin apare prima dată în Main News.
03:20
Tragerea la sorți pentru semifinalele Eurovision 2026 a avut loc la Viena. România va concura în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai. 20 de melodii se vor califica în finală, alături de țările calificate direct. Concursul va fi marcat de controverse legate de participarea Israelului și de modificări în votare. Tragerea la sorți pentru … Articolul Eurovision 2026: România și semifinalele – Află când va concura! apare prima dată în Main News.
03:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a subliniat necesitatea unui avion prezidențial capabil să aterizeze în condiții de zero vizibilitate. Deși președintele României, Nicușor Dan, a redus cheltuielile, discuția despre un astfel de aparat este esențială pentru siguranța națională și eficiența deplasărilor oficiale. Ministrul Apărării, Radu Miruță, subliniază necesitatea discuțiilor despre un avion prezidențial adecvat Președintele României … Articolul Ministrul Apărării: Necesare discuții despre avionul prezidențial al României apare prima dată în Main News.
03:00
Temperaturi extreme, cu valori de până la -19 grade Celsius, vor afecta România în noaptea de luni spre marți. IGSU recomandă cetățenilor să se protejeze adecvat, limitând deplasările și având grijă de cei vulnerabili. Avertizarea este valabilă de la ora 20:00 la 10:00. Rămâneți în siguranță! Temperaturi de -19 grade Celsius în noaptea de luni … Articolul Temperaturi de -19 grade Celsius: Avertizări IGSU pentru români apare prima dată în Main News.
02:50
Victor Angelescu, președintele executiv al Rapidului, a clarificat că Nicolae Stanciu nu va veni la echipă, subliniind că acesta își dorește să continue în Serie A cu Genoa. De asemenea, și varianta Olimpiu Moruțan este exclusă din cauza salariului său, care este totuși semnificativ. Victor Angelescu a confirmat că Nicolae Stanciu nu va veni la … Articolul Angelescu confirmă soarta lui Stanciu la Rapid și discută despre Moruțan apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:40
Consiliul Concurenței a amendat 8 companii, inclusiv Automobile Dacia și Renault, cu 163,71 milioane lei (32 milioane euro) pentru înțelegeri anticoncurențiale în domeniul forței de muncă. Acestea au limitat mobilitatea angajaților și au menținut costurile redus, afectând piața muncii din România. Consiliul Concurenței a impus amenzi totalizând 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru … Articolul Amenzi de 32 milioane de euro pentru monopol în piața muncii apare prima dată în Main News.
02:20
Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse ar avea o „soție secretă” de peste 50 de ani, Lidia Leonova, care locuiește cu el și îl însoțește în călătorii. Deși căsătoria este interzisă pentru patriarhi, relația lor a fost expusă prin investigații jurnalistice, generând controverse. Patriarhul Kirill al Rusiei ar avea o parteneră de viață secretă, Lidia … Articolul Patriarhul Kirill al Rusiei are o „soție secretă” de 50 de ani, contrar ortodoxiei apare prima dată în Main News.
02:10
Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat că România nu va trimite trupe în Groenlanda, subliniind că CSAT a decis clar: nu se vor desfășura soldați români în Ucraina. Într-o discuție despre securitatea arctică, el a menționat că soluțiile nonmilitare sunt preferate de SUA, în contextul colaborării NATO în regiune. Ministrul Apărării Radu Miruță afirmă că … Articolul Reacția României la o intervenție militară a SUA în Groenlanda: Clarificări CSAT apare prima dată în Main News.
02:00
Donald Trump a impus, începând de luni, o taxă vamală de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul, în contextul protestelor violente din țară. Ordinul său este definitiv și fără drept de apel. Casa Albă menționează că atacurile aeriene rămân o opțiune, dar diplomația este prioritară. Donald Trump a impus o taxă vamală de … Articolul Decizia lui Donald Trump asupra Iranului: Ordin definitiv și fără apel apare prima dată în Main News.
01:50
România este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, având rezerve suficiente pentru a face față iernii. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că depozitele sunt umplute și că România nu mai importă gaz din Rusia din 2023, consolidându-și rolul de jucător regional. România este cel mai mare producător de gaze naturale … Articolul România, lider în producția de gaze naturale din UE, afirmă ministrul Energiei apare prima dată în Main News.
01:50
Universitatea Babeș-Bolyai clarifică experiența universitară a judecătorului CCR Dacian Dragoș, subliniind angajamentul acestuia în învățământul superior juridic din 2002. Reacția vine în urma contestării funcției sale în instanță, UBB exprimând dezaprobatrea față de acuzațiile privind lipsa experienței legale. Universitatea Babeș-Bolyai a clarificat experiența profesională a judecătorului CCR Dacian Dragoș Contestația privind funcția acestuia a fost … Articolul Experiența universitară a judecătorului CCR Dacian Dragoș la UBB apare prima dată în Main News.
01:50
Basarab Panduru avertizează că Nicolae Stanciu și Olimpiu Moruțan riscă să nu joace la barajul pentru World Cup 2026 cu Turcia, dacă nu își rezolvă problemele curente. Stanciu nu reușește să se impună la Genoa, iar Moruțan este aproape de plecare de la Aris Salonic. Orgoliul jucătorilor îi poate costa prezența la națională. Basarab Panduru … Articolul Basarab Panduru, avertisment pentru tricolori înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.
01:20
Alain Orsoni, fost lider naționalist și președinte al clubului AC Ajaccio, a fost ucis prin împușcare în inimă la înmormântarea mamei sale în Vero, Corsica. Asasinatul a avut loc de la sute de metri distanță, în prezența a 50 de persoane. Orsoni a condus Mișcarea Corsicană pentru Autodeterminare. Alain Orsoni, fost lider separatist, a fost … Articolul Alain Orsoni, fost lider naționalist, ucis la înmormântarea mamei sale apare prima dată în Main News.
01:10
România nu are o poziție clară în ceea ce privește Venezuela și Groenlanda, potrivit declarațiilor președintelui Nicușor Dan. Analiștii sugerează că țara trebuie să fie prudentă, având în vedere dependența de partenerii occidentali și lipsa unei vizite oficiale la Washington. Poziționarea timorată ridică întrebări despre leadershipul extern. Declarațiile președintelui Nicușor Dan privind Venezuela și Groenlanda … Articolul România și dilema poziției în Venezuela și Groenlanda: lipsa unui angajament ferm apare prima dată în Main News.
00:30
Guvernul român va impozita clădirile și terenurile persoanelor fizice la valoarea de piață, începând cu 1 ianuarie 2027. Această modificare va reflecta prețurile reale, iar impozitele ar putea crește semnificativ. Află cum va afecta bugetul proprietarilor și ce reforme sunt planificate. Guvernul va impozita clădirile și terenurile la valoarea de piață începând cu 1 ianuarie … Articolul Impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață, din 2027 apare prima dată în Main News.
00:20
UDMR acuză MAE de lipsă de transparență în votul pentru Acordul UE-Mercosur. Kelemen Hunor subliniază neglijarea Ministerului Agriculturii, care a contestat acordul din cauza riscurilor pentru fermierii români. Critica sa evidențiază frustrarea din coaliție și pericolele importurilor ieftine din America Latină. Kelemen Hunor acuză Ministerul de Externe că a votat Acordul UE-Mercosur fără consultarea Ministerului … Articolul Scandal Mercosur: UDMR acuză MAE că ignoră Ministerul Agriculturii apare prima dată în Main News.
