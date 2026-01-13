Avertismentul Rusiei privind impactul petrolului din Venezuela pe piața globală

08:00

David și Victoria Beckham sunt devastați de situația cu fiul lor Brooklyn, care refuză să comunice cu ei decât prin avocați. Motivul ar fi protecția sănătății sale mintale, afectată de expunerea pe rețelele sociale. Ruptura a început după căsătoria sa cu Nicola Peltz, deteriorând relațiile cu familia. Brooklyn Beckham refuză comunicarea cu părinții săi decât … Articolul David și Victoria Beckham, șocați: Brooklyn comunică doar prin avocați apare prima dată în Main News.