Putin îi dă dreptate lui Trump în privința Groenlandei - VIDEO
ActiveNews.ro, 12 ianuarie 2026 18:50
Președintele SUA Donald Trump reafirmă faptul că Groenlanda trebuie să devină parte a SUA, din motive de securitate națională, invocând Doctrina Monroe, insuficient cunoscută la noi, cu excepția video-habarnagiilor pricepuți la de toate și nimic. Un discurs rostit încă de anul trecut de președintele rus Vladimir Putin îi dădea dreptate lui Trump
• • •
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: ”Decizia se va lua în CSAT” # ActiveNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.
Președintele SUA Donald Trump reafirmă faptul că Groenlanda trebuie să devină parte a SUA, din motive de securitate națională, invocând Doctrina Monroe, insuficient cunoscută la noi, cu excepția video-habarnagiilor pricepuți la de toate și nimic. Un discurs rostit încă de anul trecut de președintele rus Vladimir Putin îi dădea dreptate lui Trump
AUR București atacă în instanță taxele locale mărite în mod abuziv: „Consilierii nu pot fi reduși la un rol decorativ. Bucureștenii nu sunt o sursă de bani pentru experimente fiscale” # ActiveNews.ro
AUR anunță că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ
Sub probabil cel mai progresistși anticreștin regim din Europa – guvernul condus de Keir Starmer - britanicii(mai ales tinerii) îl caută tot mai mult pe Dumnezeu.
S-a întâmplat acum un an - Ion Cristoiu: Mitingul din 12 ianuarie a vârât frica în Coaliția de guvernare. Și-au dat seama că țara stă să explodeze. La zi: George Simion și forțele naționaliste cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în Piața Universități # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 13 ianuarie 2025: Mitingul din 12 ianuarie a vârât frica în Coaliția de guvernare. După mitingul de duminică, se scapă pe ei de frică. Și-au dat seama că țara stă să explodeze.
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana diaconița, ale cărei sfinte moaște se află la Craiova, aduse de la Constantinopol în timpul domniei lui Neagoe Basarab # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Tatiana a trăit la Roma în timpul împăratului Alexandru Sever (223-235). A făcut parte dintr-o familie nobiliară, care avea credința în Hristos, dar o ascundea din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor
Alis Popa: TURUL 2 ÎNAPOI TOT PENTRU EI. Ipoteză-bombă:Sistemul vrea să se debaraseze de Nicușor Dan, îl lucrează pe Călin Georgescu și o saltă pe Elena Lasconi # ActiveNews.ro
Țineți minte postarea asta și mai vorbim peste câteva luni. Iar surpriza nu va fi Călin Georgescu, ci Elena Lasconi. Pentru ea s-a sucit suceala, pentru ea a ieșit Traian Băsescu la înaintare, pentru ea s-au organizat ultimele atacuri la adresa lui Călin Georgescu.
Scandal de plagiat regizat la Ministerul Justiției: zeci de pagini ar fi copiate în teza lui Radu Marinescu. Patrick André de Hillerin: ”Totul e să-ți iasă coincidențele” # ActiveNews.ro
O anchetă realizată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat susținută în 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Răzvan Ioan Boanchiș: Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot # ActiveNews.ro
1. În 2022, când Rusia a atacat Ucraina, mulți români cu oarecare stare își făceau planuri să fugă din țară. În Grecia, în Portugalia. Îmi aduc aminte că Portugalia era varianta cea mai bună. Chirii mici, mâncare ieftină, stres zero. N
Șefa Curții de Apel București denunță un plan minuțios de preluare a puterii judecătorești # ActiveNews.ro
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat duminică seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, acuzații extrem de grave privind existența unui plan bine pus la punct de preluare a controlului asupra puterii judecătorești.
Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor # ActiveNews.ro
După ce a strigat în gura mare prin toată mass-media și pe toate rețele sociale că cei de la Apele Române au pierdut banii din PNRR, Diana Buzoianu, de la USR, este pusă la colț chiar de fostul ministru al Mediului.
ACTUALIZARE Imagini șocante cu rânduri de cadavre în saci negri, după protestele din Iran. Trump: „Iranul vrea să negocieze” VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
ACTUALIZARE Imagini șocante cu rânduri de cadavre în saci negri, după protestele din Iran. Trump: „Iranul vrea să negocieze # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
China a declarat luni că se opune ferm interferențelor externe în afacerile altor țări, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o posibilă...
Sferele deinfluență au revenit sub administrația Trump, dar lanțurile de aprovizionare,capitalurile și informațiile nu se opresc la frontiere.
Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina. Importurile de furaje din Ucraina, suspendate după depistarea unei substanțe interzise. Risc major pentru lanțul alimentar # ActiveNews.ro
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina, după ce, în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri
Toni Neacșu explică miza scandalului de plagiat la vârful Justiției: ”Poate fi și Bolojan!” # ActiveNews.ro
Radu Marinescu a apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice pentru că legea nu permite, așa că de mâine trebuie să plece acasă.
Ion Cristoiu intervine în scandalul de plagiat al Ministrului Justiției: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile! # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni.
Manuela Hărăbor revine cu un nou mesaj tranșant, după ce a primit un e-mail în care este anunțată că impozitele i-au fost calculate dublu, din greșeală: Nu vă grăbiți ca fata mare la măritat să plătiți înainte de cel puțin 31 martie 2026 # ActiveNews.ro
După ce a aflat că are un impozit pe 2026 de 3700 lei, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină, postând in acel moment un mesaj extrem de dur la adresa lui Bolojan, actrița Manuela Hărăbor spune că, ulterior, a primit un e-mail în care i s-a comunicat că impozitele i s-au calculat greșit.
Pace în Venezuela: Trump anunță eliberarea prizonierilor politici și începutul unei cooperări economice cu SUA # ActiveNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Venezuela a început să elibereze un număr mare de prizonieri politici, descriind acțiunea drept un semn de „căutare a păcii” și un gest inteligent din partea autorităților de la Caracas.
Frații Tate au donat 50.000 de euro pentru reconstrucția bisericii mistuite de incendiu în Teleorman # ActiveNews.ro
Andrew și Tristan Tate au donat 50.000 de euro pentru reconstrucția unei biserici arse din Teleorman, impresionați de povestea părintelui Florin Danu, care nu a reușit să strângă suficienți bani pentru a ridica din nou lăcașul de cult.
Doliu în lumea bisericească! Unul dintre cei mai îndrăgiți preoți din Dâmbovița s-a stins din viață la doar 60 de ani # ActiveNews.ro
Doliu în lumea bisericească din județul Dâmbovița! Unul dintre cei mai îndrăgiți preoți s-a stins din viață. Este vorba de părintele Constantin Fianu, vrednic slujitor al Parohiei Livezile, Protoieria Găești. Acesta avea 60 de ani.
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat duminică seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, acuzații extrem de grave privind existența unui plan bine pus la punct de preluare a controlului asupra puterii judecătorești.
Trump nu tolerează jocurile FED: Jerome Powell ar putea fi pus sub acuzare penală pentru abuzuri # ActiveNews.ro
Administrația Trump a amenințat că îl va pune sub acuzare pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, pentru mărturia pe care a dat-o în fața Congresului vara trecută cu privire la un proiect de construcție al Fed.
Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social o imagine sub forma unei pagini de Wikipedia editate, în care este prezentat drept „președinte interimar al Venezuelei”.
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Iranul este dispus să înceapă negocieri.
Implantarea cipurilor la locul de muncă? Un proiect de lege depus în SUA vrea să interzică angajatorilor utilizarea tehnologiei dezumanizante: Un angajat cu un microcip încetează să mai fie angajat - este dezumanizat # ActiveNews.ro
Un proiect de lege introdus în Legislatura statului Washington ar interzice angajatorilor să solicite sau să facă presiuni asupra angajaților pentru a fi microcipați, o practică pe care legiuitorii doresc să o interzică, înainte ca aceasta să devină o problemă.
Bolojan a primit de la baptiștila adunarea la care a luat parte azi la Biserica Baptistă din Oradea o rugăciune special pentru el # ActiveNews.ro
În Duminica după Botezul Domnului, când Mântuitorul Iisus Hristos începe propovăduirea Evangheliei Sale cu aceste cuvinte: ”Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”, premierul României nu a fost prezent la slujbă într-o biserică ortodoxă.
Robert Kennedy Jr, acuzații dure la adresa Germaniei: S-au declanșat procese motivate politic împotriva medicilor în timpul pandemiei de COVID-19 # ActiveNews.ro
Secretarul Sănătății din SUA, Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor și pacienților, o acuzație pe care Berlinul a respins-o ferm, relatează Agerpres, citată
Robert Kennedy Jr, acuzații dure la adresa Germaniei: S-au declanșat procese motivate „politic” împotriva medicilor în timpul pandemiei de COVID-19 # ActiveNews.ro
Secretarul Sănătății din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor și pacienților, o acuzație pe care Berlinul a respins-o ferm, relatează Agerpres, citată de știripesurse.
Bogdan Tiberiu Iacob: La vie en rose. Sau cum a muncit delegația lui Nicușor la Paris # ActiveNews.ro
S-a muncit intens la reuniunea liderilor europeni de la Paris, 6 ianuarie. Președintele României, Nicușor Dan, nu a mers singur la importanta reuniune.
Cum Shakespeare nu ar trebui interzis că n-a conceput-o pe Julieta negresă, nici Eliade nu poate fi, retroactiv, arestat preventiv, pentru viziunea lui despre țigănci.
Dan Dungaciu a primit un mesaj din Sfântul Munte Athos. Despre suveranism, izolaționism și globalismul fără identitate asimilat postacilor rusofili prochinezi # ActiveNews.ro
Primesc un mesaj de la Părintele Theologos Cadar, care mă umple de bucurie: „Duminică, 11 ianuarie, ora 20.30, urmăriți o discuție fulminantă cu dl. sociolog și analist geopolitic Dan #Dungaciu despre profețiile Sfântului #PaisieAghioritul și despre schimbările majore care se întâmplă în lumea de astăzi - toate acestea văzute din punct
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - AUGUST: Moartea lui Iliescu, Nicușor Dan a hălăduit pe coclauri, Trump și Putin, la relaxare, în Alaska # ActiveNews.ro
Pe 5 august Ion Iliescu, fostul președinte al României, ne-a părăsit discret, așa cum discretă a fost existența sa după ce nu a mai fost președinte.
Președintele Donald Trump a distribuit duminică un mesaj de pe rețelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei.
Dialog cu Profesorul Ilie Bădescu: Ce gol e satul acum dar ce pustiit va fi mâine! Lovitura dată de MERCOSUR este de o sută de ori mai gravă decât cea foarte gravă a invaziei pieței românești cu produse agrare ucrainene # ActiveNews.ro
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.
Proteste reprimate sângeros în Iran. Israelul, în alertă maximă pentru o posibilă intervenție a SUA. Trump spune că SUA sunt „gata să ajute”. Teheranul avertizează: „Dacă vom fi atacați, vom viza baze americane și israeliene”. ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
Avocat Gheorghe Piperea: Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG – urile globaliste # ActiveNews.ro
Statul paralel, țesut ca o pânză de păianjen în jurul organizațiilor globale, al instanțelor internaționale și al organizațiilor statale, riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump,
Moartea subită lovește din nou. Doi români au murit subit în primele zile ale anului. Primul, în vârstă de 43 de ani, a murit, la Sibiu, într-un autobuz. Al doilea este un cunoscut preot care s-a stins la doar 30 de ani, în Craiova # ActiveNews.ro
Anul Nou a început cu noi morți subite. Cea mai recentă tragedie a avut loc zilele trecute, pe 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Șoferul unui autobuz Tursib, care se afla pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, a sunat la 112 după ce unui călător i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe podea.
Sofia Vicoveanca, Doamna muzicii populare, o mare artistă daruită în totalitate neamului românesc a fost internată de urgență în spital.
Revin constant la filmele care au avut curajul să fielente, incomode și exigente cu privitorul. Nu este un refuz al prezentului, cio alegere. O alegere pentru un cinema care consideră spectatorul un partener degândire, nu un consumator de emoții.
Băsescu dă dreptate ActiveNews: Rușii nu au fost implicați în alegerile anulate ilegal de Sistemul Securist! Nicușor Dan să predea Dosarul Alegerilor Anulate! Fostul președinte poate să fie chemat acum la bară ca martor în apărarea lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Pe de altă parte, fostul șef al statului consideră că Nicușor Dan ”face o mare greșeală” în legătură cu raportul privind anulare alegerilor. În opinia lui Traian Băsescu, informațiile privind anularea prezidențialelor ar fi trebuit predate procurorilor, pentru a se ocupa aceștia de caz.
