E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
Antena Sport, 13 ianuarie 2026 13:20
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid, după eșecul în fața Barcelonei (2-3) din Supercupa Spaniei. Tehnicianul basc are deja un înlocuitor, pe Alvaro Arbeloa, care până acum pregătea echipa a doua a clubului madrilen. Demiterea lui Xabi Alonso înseamnă o nouă schimbare de antrenor pentru starul Kylian Mbappé. Concret, coincidență sau nu, […] The post E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
13:50
Rapidul l-a transferat pe Claudiu Micovschi la o echipă de play-off din Liga 1. Deși se spunea că fotbalistul va fi folosit ca monedă de schimb pentru aducerea lui Marinos Tzionis în Giulești, acesta a ajuns la o echipă de play-off. Extrema giuleştenilor va ajunge sub comanda lui Bogdan Andone la FC Argeș. Piteștenii au […] The post A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
13:30
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga # Antena Sport
Dinamo e gata să facă un nou transfer. “Câinii” l-au pus pe listă pe Ianis Târbă (19 ani), mijlocaşul român, care are şi cetăţenie spaniolă, din academia celor de la Celta Vigo. Spaniolii au dezvăluit interesul lui Dinamo pentru Ianis Târbă. Mijlocaşul ar urma să devină al doilea transfer al iernii efectuat de “câinii”, după […] The post O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga appeared first on Antena Sport.
13:30
Sorin Cârţu a povestit un episod mai puţin ştiut. Transferul lui Raul Rusescu la FCSB a fost făcut la insistenţele lui. Mutarea s-a petrecut în 2011, atunci când antrenor la echipă era chiar el. Dezvăluirea a fost făcută de oltean, în cadrul unui interviu la care participa şi Raul Rusescu. „Tu știi cine a insistat […] The post Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu appeared first on Antena Sport.
13:20
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League # Antena Sport
Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid, după eșecul în fața Barcelonei (2-3) din Supercupa Spaniei. Tehnicianul basc are deja un înlocuitor, pe Alvaro Arbeloa, care până acum pregătea echipa a doua a clubului madrilen. Demiterea lui Xabi Alonso înseamnă o nouă schimbare de antrenor pentru starul Kylian Mbappé. Concret, coincidență sau nu, […] The post E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
13:10
Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Latiundiarul a fost cel care a anunţat şi salariul lui Adrian Şut la Al Ain, 1 milion de euro pe […] The post Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:40
Andrei Gheorghiță a făcut o declaraţie de “rapidist”. Chiar dacă a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, el spune că echipa lui de suflet este Rapid, acolo unde vrea să se transfere. ”Încerc să evit această discuție, Rapid și FCSB, pentru că nu vreau să se creeze tot felul de discuții. ‘Uite, a fost la […] The post Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: “Acolo sunt acasă” appeared first on Antena Sport.
12:40
Echipa de Formula 1 Alpine a anunţat, marţi, plecarea lui Jack Doohan, pilotul său de rezervă, după ce cele două părţi au ajuns la un acord în acest sens. Australianul în vârstă de 22 de ani, fiul campionului de motociclism Mick Doohan, fusese numit titular al echipei franceze la Marele Premiu de la Abu Dhabi […] The post Jack Doohan, OUT de la Alpine. Anunţul echipei din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
12:40
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico # Antena Sport
Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei. Potrivit portughezului, contextul mediatic şi aşteptările din jurul marilor cluburi precum Real sau Barcelona complică întotdeauna gestionarea antrenorilor. […] The post Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico appeared first on Antena Sport.
12:30
LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, a prezentat, luni, în premieră, o emblemă aniversară pe tricou în meciul împotriva formației Sacramento Kings, sărbătorind al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record absolut, informează AFP. Emblema purtată de LeBron James (41 ani) a fost realizată de compania de obiecte de […] The post LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA appeared first on Antena Sport.
12:00
Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Umit Akdag poate prinde un transfer pe bani mulți şi la o altă forță din campionatul turc. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor și-a manifestat interesul pentru stoperul lui Alanyaspor, iar oferta înaintată este de cinci milioane de euro. Iniţial propunerea făcută a fost cu 1 milion de […] The post Umit Akdag, transfer de 5 milioane de euro! Cu ce echipă bate palma appeared first on Antena Sport.
12:00
Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” # Antena Sport
Gigi Becali caută un mijlocaş de valuare după despărţirea de Adrian Şut, cel care a ajuns la Al-Ain pentru 1.5 milioane de euro. Conform spuselor patronului, Mihai Stoica a fost mandatat să puna azi pe masă contractul pentru a aduce un mijlocaş central de mare valoare, a cărui identitate nu a fost însă dezvăluită. Gigi […] The post Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” appeared first on Antena Sport.
12:00
Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
Italienii au aflat ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Napoli a remizat cu nerazzurrii, în etapa a 20-a din Serie A, scor 2-2. Antonio Conte a fost eliminat în minutul 71, după ce Inter a primit un penalty. “Să vă fie ruşine”, a strigat […] The post Ce suspendare riscă să primească Antonio Conte, după scandalul uriaş din meciul cu Interul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
11:40
Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…” # Antena Sport
Recent s-a vorbit de exeistenţa unor tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul ar fi plecat de la faptul că antrenorul nu primea transferurile solicitate pentru această iarnă. Apoi a apărut în presă informaţia că antrenorul Kopic le-ar fi spus apropiaţilor că ar urma să plece la prima ofertă pe care o primeşte […] The post Anunţul lui Andrei Nicolescu despre plecarea lui Zeljko Kopic: “Noi avem discuţia asta…” appeared first on Antena Sport.
11:20
Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 # Antena Sport
Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii poartă negocieri avansate cu rivala Petrolul, pentru a obţine semnătura lui Robert Sălceanu (22 de ani). Până în acest moment, trupa de sub Grant a oficializat un singur transfer. Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid, fiind împrumutat de la Real Oviedo. Rapid, tot […] The post Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
11:20
Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică # Antena Sport
Nicolae Forminte e noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României şi acesta este pregătit să revină la o pregătire centralizată. Asta după ce, în urma scandalului uriaş în care a fost implicată Camelia Voinea, Federaţia Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naţionale. Forminte susţine că doar la nivel de lot […] The post Prima decizie radicală pe care e pregătit să o ia noul antrenor al lotului feminin de gimnastică appeared first on Antena Sport.
11:10
Universitatea Craiova s-a aflat în negocieri avansate cu brazilianul Luquinhas (29 de ani), anunţă sport.ro. Fotbalistul este unul cu experienţă şi joacă în prima ligă din Portugalia, la Santa Clara. Fotbalistul vrea să schimbe clubul, deoarece a evoluat destul de puţin, în 9 partide. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai […] The post Ce transfer a ratat Universitatea Craiova. Merge în Polonia appeared first on Antena Sport.
10:50
Preşedintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, Angelo Alistar, a anunţat iminenta desfiinţare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârşitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanţării. Alistar a lansat un apel public către toţi cei care pot sprijini clubul să îşi arate susţinerea faţă de echipă, dar este pesimist în privinţa acestui aspect. Ceahlăul Piatra-Neamţ, […] The post Echipa de tradiţie din fotbalul românesc, în pragul desfiinţării: “Finalul clubului” appeared first on Antena Sport.
10:40
William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. Evoluţia lui nu a fost una pe placul lui Gigi Becali […] The post Destinaţie surpriză pentru William Baeten. Unde se transferă fostul jucător al FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: “Să-şi vadă de jucătorii lor” # Antena Sport
Conducerea Rapidului a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo. “Câinii” erau interesaţi de Antoine Baroan, jucătorul scos în afara lotului de Costel Gâlcă, însă Andrei Nicolescu s-a arătat surprins de suma cerută de giuleşteni în schimbul atacantului. Rapid cerea suma de 400.000 de euro în schimbul lui Baroan, jucător dorit de Zeljko Kopic […] The post Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: “Să-şi vadă de jucătorii lor” appeared first on Antena Sport.
10:30
William Baeten a fost transferat de Gigi Becali la FCSB în vara lui 2024, de la FCU Craiova. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul mijlocașului belgian, care a marcat un gol în cele 18 partide bifate la formația campioană. Evoluţia lui nu a fost una pe placul lui Gigi Becali […] The post Destinaţie surpriză pentru William Baeten. Unse se transferă fostul jucător al FCSB appeared first on Antena Sport.
10:30
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă # Antena Sport
Jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch cu 6-4, 6-7 (7/9), 6-2, marţi, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Bulgaru (27 ani, 197 WTA) s-a înclinat după aproape trei ore de joc (2 h 46 min) în faţa unei adversare […] The post Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la Australian Open. Eşec în trei seturi pentru româncă appeared first on Antena Sport.
10:10
FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet # Antena Sport
FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cel cu CFR Cluj. Cele două formaţii se vor duela pe 25 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a a Ligii 1. Fanii îşi vor putea achiziţiona bilete la meciul dintre FCSB şi CFR Cluj începând de azi, de la ora 12:00. Ele […] The post FCSB pune în vânzare biletele pentru primul derby al anului, cu CFR Cluj. Cât costă cel mai ieftin tichet appeared first on Antena Sport.
10:00
Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? # Antena Sport
Cristian Boureanu şi Călin Donca sunt doup nume sonore din lumea afaceriştilor din România. Cei doi sunt prezenţi la Suvivor România, difuzat la Antena 1, şi au surprins cu conflictul în care au intrat. Până la urmă care dinte ei este mai înstărit ? Gândul.ro a făcut o analiză a banilor pe care îi deţin […] The post Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? appeared first on Antena Sport.
10:00
Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich. Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor # Antena Sport
CFR Cluj e gata să-l vândă pe Otto Hindrich la Legia Varşovia. Portarul român e pe cale să se despartă de formaţia clujeană, în această iarnă. Otto Hindrich, în vârstă de 23 de ani, mai avea contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028. După Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, clujenii au luat decizia […] The post Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich. Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
09:40
Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş # Antena Sport
FCSB a primit veşti excelente, înainte de reluarea campionatului. Mihai Stoica a anunţat că Valentin Creţu şi Florin Tănase s-au antrenat normal, în vederea duelului cu FC Argeş, din prima etapă din 2026. Partida cu piteştenii se va disputa vineri, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din Liga 1. FCSB ţinteşte victoria pe […] The post Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş appeared first on Antena Sport.
09:20
E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume # Antena Sport
Maroc va găzdui Cupa Mondială din 2030, alături de Spania și Portugalia. Până atunci, marocanii se „antrenează” pentru marele eveniment de peste patru ani cu organizarea Cupei Africii pe Națiuni, competiție ajunsă deja în faza semifinalelor. Am fost în Maroc pentru Cupa Africii, iar senzația e că nord-africanii se vor ridica la nivelul celei mai […] The post E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume appeared first on Antena Sport.
09:20
Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” # Antena Sport
Universitatea Craiova întârzie să facă transferuri în această iarnă, iar Filipe Coelho anunţă că va da credit şi tinerilor. Iar în cantonament au fost în această iarnă nu mai puţin de 8 jucători de perspectivă, anunţă 3minute.net. Este vorba de Alexandru Glodean, Darius Fălcușan, Mihnea Rădulescu, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Munean, Florin Gașpăr şi […] The post Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” appeared first on Antena Sport.
09:10
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin” # Antena Sport
Alvaro Benito ştie care e marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid. Fostul jucător al “galacticilor” este de părere că antrenorul spaniol nu a reuşit să-şi implementeze toate ideile, în timpul mandatului său la trupa de pe Bernabeu. Real Madrid a anunţat că Xabi Alonso nu va mai […] The post A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin” appeared first on Antena Sport.
08:50
CFR Cluj se schimbă din temelii în această iarnă, iar ardelenii pregătesc o nouă plecare. De această dată este vorba de Otto Hindrich (23 de ani), portarul lui CFR Cluj, care ar putea părăsi formația antrenată de Daniel Pancu (48 de ani) în următoarele zile. Hindrich ar urma să se transfere în Polonia, la Legia […] The post CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul appeared first on Antena Sport.
08:50
PSG, deţinătoarea trofeului, a fost eliminată luni din Cupa Franţei la fotbal, în şaisprezecimile de finală, fiind învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de rivala locală Paris FC, care revenit în Ligue 1 în acest sezon, după o aşteptare de 46 de ani. Oaspeţii au înscris golul victoriei în repriza secundă […] The post Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş appeared first on Antena Sport.
08:40
Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate” # Antena Sport
Celta Vigo a obţinut o nouă victorie importantă în La Liga, cu Ionuţ Radu titular. Trupa portarului român a învins-o la limită pe Valencia, scor 1-0, în etapa a 19-a a campionatului spaniol. Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcos Alonso, în minutul 88, din penalty. Graţie acestui succes, Celta Vigo şi-a consolidat […] The post Ionuţ Radu, o nouă victorie importantă cu Celta Vigo. Nota primită de portarul român: “Nu a fost pus în dificultate” appeared first on Antena Sport.
08:30
FCSB vrea să transfere un fotbalist cu experienţă în Champions League. Cu ce echipe se bate pentru el # Antena Sport
FCSB vrea să tranfere un fotbalist cu experienţă europeană. Este vorba de israelianul Ofri Arad, fotbalist ajuns pe lista bucureştenilor la propunerea lui Florin Cernat, actualul director sportiv al campioanei. Fotbalistul de 27 de ani are șase meciuri în acest sezon la Kairat Almaty şi se poate lăuda cu meciuri în Champions League, şi chiar […] The post FCSB vrea să transfere un fotbalist cu experienţă în Champions League. Cu ce echipe se bate pentru el appeared first on Antena Sport.
08:20
Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ofertele primite. Agentul a dat cărţile pe faţă # Antena Sport
Agentul lui Florin Tănas a făcut anunţul despre viitorul atacantului de 31 de ani, după ofertele primite. Florin Vulturar a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor va continua la FCSB şi în a doua parte a sezonului. Gigi Becali dezvăluia, la finalul anului trecut, faptul că o formaţie din China l-a ofertat pe Florin Tănase. Jucătorul ar […] The post Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ofertele primite. Agentul a dat cărţile pe faţă appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2” # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) a susţinut că România a pierdut “foarte rapid și de nepermis încrederea” în preliminariile World Cup 2026. Sub conducerea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), tricolorii s-au clasat pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, în urma Austriei, care merge la Mondial şi a Bosniei, […] The post Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2” appeared first on Antena Sport.
12 ianuarie 2026
23:30
Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a lămurit definitiv subiectul unei posibile veniri a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în Giuleşti. Angelescu a spus că nu se pune problema ca Stanciu să ajungă la Rapid. Potrivit lui Angelescu, lucrurile stau similar şi în ceea ce îl priveşte pe Olimpiu Moruţan (26 de ani). Angelescu: […] The post Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan appeared first on Antena Sport.
23:30
Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: “S-ar putea să lipseşti în martie” # Antena Sport
Basarab Panduru a avut un mesaj pentru Nicolae Stanciu şi Olimpiu Moruţan, doi jucători care riscă să nu prindă echipa naţională pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, din luna martie, dacă nu rezolvă problemele cu care se confruntă în acest moment. Nicolae Stanciu nu s-a impus la Genoa şi prinde […] The post Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: “S-ar putea să lipseşti în martie” appeared first on Antena Sport.
22:50
Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu! # Antena Sport
Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid. Mutarea a fost una surprinzătoare inclusiv pentru jucătorii Realului, care ar fi aflat de decizia lui Florentino Perez (78 de ani) din presă. Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro […] The post Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu! appeared first on Antena Sport.
22:30
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” # Antena Sport
Alain Orsoni (71 de ani), fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni. El a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale. Orsoni a fost împuşcat de un lunetist. Fostul lider naţionalist a murit chiar în cimitir, în ciuda […] The post Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” appeared first on Antena Sport.
21:50
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol # Antena Sport
Kylian Mbappe (27 de ani) a reacţionat după demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani) de pe banca lui Real Madrid. Superstarul francez, care l-a sfidat pe Xabi Alonso după ce Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei contra lui FC Barcelona, a avut un mesaj special pentru antrenorul demis. Kylian Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso […] The post Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol appeared first on Antena Sport.
21:50
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso # Antena Sport
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid, după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei, în faţa Barcelonei, scor 2-3. La mai puţin de 24 de ore de la fluierul final, madrilenii au anunţat printr-un comunicat că fostul mijlocaş nu va mai continua pe banca echipei. Imediat după acest anunţ, Real Madrid a dezvăluit […] The post Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
21:50
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan # Antena Sport
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 20-a a campionatului Italiei. Este victoria la cel mai mare scor înregistrată de Genoa în acest sezon de Serie A. Golurile au fost marcate de Colombo (7), Frendrup (75) şi Ostigard (78). Genoa, […] The post Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Daniel Bîrligea e convins că tot FCSB-ul va lua titlul appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Care pe care şi în amicale appeared first on Antena Sport.
20:50
Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a ieşit la rampă în prima repriză a meciului dintre Al Hilal şi Al Nassr. Starul portughez, care va împlini luna viitoare 41 de ani, a deschis scorul în derby-ul din etapa cu numărul 15 din Arabia Saudită. Al Hilal, echipa de pe primul loc, antrenată de Simone Inzaghi, fostul antrenor de la […] The post Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr appeared first on Antena Sport.
20:50
Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon # Antena Sport
Alvaro Arbeloa (42 de ani) a fost promovat de Florentino Perez (78 de ani) la prima echipă a lui Real Madrid după ce Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis. Arbeloa vine de la echipa a doua a lui Real Madrid, Real Madrid Castilla. În cele 19 meciuri în care a stat pe banca […] The post Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.